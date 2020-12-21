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Общество
21 декабря 2020, 17:34

В Свердловской области подписали соглашение о соцгарантиях и уровне оплаты труда строителей

Строитель

С 1 января 2021 года минимальный размер месячной тарифной ставки строителя I разряда при полной отработке месячных норм труда и рабочего времени в нормальных условиях составит 1,4 величины прожиточного минимума. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале подписано отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов, закрепляющее соцгарантии и уровень оплаты труда для работников строительной сферы. Документ будет действовать с 2021 по 2023 год.

Соглашение подписали министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, президент Союза строителей региона Виктор Суруда, президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций региона Александр Караев, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Валерий Юстус, а также президент областного Союза предприятий стройиндустрии Александр Лощенко.

"Соглашение послужит основанием для совместной долгосрочной и плодотворной работы. Оно принципиально важно для всех нас, для выстраивания взаимоотношений между органами власти и отраслевыми союзами. В этом соглашении, несмотря на внешние факторы и сложившуюся эпидемическую обстановку, мы сохранили все социальные гарантии и уровень оплаты труда", - передаёт слова Михаила Волкова департамент информполитики Свердловской области.

В документе прописано, что с 1 января 2021 года минимальный размер месячной тарифной ставки строителя I разряда при полной отработке месячных норм труда и рабочего времени в нормальных условиях составит 1,4 величины прожиточного минимума. Размер минимальной ставки для производителей стройматериалов будет равен одному прожиточному минимуму, а для сотрудников проектных организаций - не ниже 1,2 величины прожиточного минимума.

Также соглашение подразумевает проведение смотр-конкурса за звание "Лучший уполномоченный по охране труда" и региональный конкурс "Лучший специалист по охране труда в стройкомплексе Свердловской области".

Областная газета Свердловской области

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