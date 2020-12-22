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22 декабря 2020, 13:46

Евгений Куйвашев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза

Дед Мороз и снегурочка

Евгений Куйвашев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, какой новогодний подарок он хотел бы попросить у главного зимнего волшебника. Речь об этом шла на пресс-конференции.

По словам главы региона, в качестве подарка он попросил бы у Деда Мороза здоровья всем и скорейшей победы над новой коронавирусной инфекцией.

"Здоровья хочу всем пожелать, чтоб не болели и побыстрее мы победили пандемию. Ещё в прошлом году никто не задумывался, в каком режиме мы будем жить. С надеждой мы встречали Новый год, думали что он принесёт нам радость, исполнение наших желаний, но случилось так. В этом году мы будем более сдержанными со своими желаниями. Я просто пожелаю всем здоровья и победить эту заразу", - сказал Евгений Куйвашев.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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