Евгений Куйвашев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, какой новогодний подарок он хотел бы попросить у главного зимнего волшебника. Речь об этом шла на пресс-конференции.

По словам главы региона, в качестве подарка он попросил бы у Деда Мороза здоровья всем и скорейшей победы над новой коронавирусной инфекцией.

"Здоровья хочу всем пожелать, чтоб не болели и побыстрее мы победили пандемию. Ещё в прошлом году никто не задумывался, в каком режиме мы будем жить. С надеждой мы встречали Новый год, думали что он принесёт нам радость, исполнение наших желаний, но случилось так. В этом году мы будем более сдержанными со своими желаниями. Я просто пожелаю всем здоровья и победить эту заразу", - сказал Евгений Куйвашев.