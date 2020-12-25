Евгений Куйвашев отвечает на вопросы об уборке снега и оплате коммунальных услуг в 2021 году

Евгений Куйвашев продолжает отвечать на избранные вопросы жителей региона. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на избранные вопросы жителей региона. Сегодня он рассказал о начислении пени на коммунальные услуги в 2021 году и уборке грязного снега на региональных трассах.

Отвечая на вопрос о том, будут ли в 2021 году начисляться пени на коммунальные услуги, Евгений Куйвашев напомнил, что в качестве одной из мер поддержки населения в период пандемии коронавируса был введён временный мораторий на начисление пени, взыскание неустоек по платежам и отключение от коммунальных ресурсов.

Он подчеркнул, что оплата коммунальных услуг является одной из обязанностей граждан, которая закреплена законодательно, потому что на эти деньги осуществляется создание, ремонт и поддержка инфраструктуры. Кроме того, эти деньги идут на зарплату слесарям, сантехникам, электрикам и другим работникам отрасли.

"Пандемия не закончилась, но сегодня она уже не сопровождается столь серьёзными ограничительными мерами, которые были, например, весной. В условиях, когда в стране действовал режим нерабочих дней такая мера поддержки была наиболее необходима. Поэтому пока мы исходим из того, что мораторий будет действовать до конца этого года - если, конечно, федеральными властями не будет принято решение о его пролонгации", - пишет глава региона на своей странице в Instagram.

По его словам, власти Свердловской области будут и дальше использовать инструменты по снижению "коммунальной" нагрузки на граждан, в частности, предоставлять субсидии на оплату услуг. Такую поддержку могут получить одиноко проживающие свердловчане, у которых сумма коммунального платежа превышает 22% от ежемесячного дохода. Для семей и иных категорий граждан этот показатель установлен на уровне 12%.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Свердловчанка обратилась к губернатору с просьбой решить вопрос с уборкой "чёрного снега" на региональных трассах.

"На Московском тракте от Екатеринбурга до Ревды не видно дороги - она вся чёрная. Еду на работу и с работы в тёмное время суток и невозможно отличить, где дорога, а где обочина. Разметки не видно ни по середине, ни на окраине", - пишет она.

В свою очередь Евгений Куйвашев заявил, что грязь на дорогах является следствием обработки проезжей части песко-соляной смесью, которая действительно может приводить к ухудшению видимости, но улучшает сцепление с дорогой, что не менее важно.

"За состоянием трассы следят несколько подрядных организаций. Сперва техника очищает от снега проезжую часть, затем на очистку выходят люди, чтобы привести в порядок ограждение, знаки, сигнальные столбы и так далее. Но день сейчас короткий, и требования безопасности позволяют людям работать только в светлое время суток, что не всегда позволяет очистить все элементы дорожной инфраструктуры", - объяснил губернатор.

Евгений Куйвашев считает, что коммунальные службы работают достаточно оперативно - "последствия последнего снегопада на магистральных улицах устранили довольно оперативно". При этом он сказал, что обратил внимание на просьбу и уже связался с руководством управления федерального дорожного движения и администрацией Екатеринбурга.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Ещё один житель региона пожаловался губернатору на то, что уже второй день не может записаться на приём в многофункциональный центр, а без записи там не принимают. Евгений Куйвашев подтвердил, что в последние дни работа электронной очереди в МФЦ работала нестабильно, что связано с высокой нагрузкой.

"Специалисты должны были всё восстановить к сегодняшнему дню. Надеюсь, что неудобств уже никто не испытывает, а работы, о которых я упомянул, в итоге позволят улучшить качество сервисов", - ответил глава Среднего Урала.