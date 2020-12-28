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28 декабря 2020, 10:15

В Екатеринбурге футболисту-алиментщику назначили 40 часов обязательных работ

деньги

В Екатеринбурге футболисту-алиментщику назначили 40 часов обязательных работ. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге суд назначил игроку местного футбольного клуба наказание в виде обязательных работ. Мужчина задолжал по алиментам 50 тысяч рублей.

На обеспечение сына он должен был отдавать ¼ части со всех видов заработка. Соответствующие документы поступили на место работы должника, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Некоторое время мужчина выплачивал алименты. Однако, в нарушение решения суда, выплаты прекратились. За два месяца сумма долга составила около 50 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей).

Суд признал отца виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на 40 часов. После этого должник погасил задолженность в полном объёме. Однако это не избавляет его от отработки.

Областная газета Свердловской области

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