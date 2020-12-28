Ледовый городок в Екатеринбурге открыли. На очереди – каток

В этом году все посетители ледового городка обязательно должны быть в масках. Фото: Галина Соловьёва

Со вчерашнего дня в Екатеринбурге на площади 1905 года официально заработал ледовый городок. Торжественного открытия не случилось – из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщили в мэрии города, ледовый городок простоит в уральской столице до 17 января, график посещения – с 10.00 до 23.00 часов. А в новогоднюю ночь и Рождество он будет работать круглосуточно.

В этом году вопрос с ледовым городком решался непросто – пандемия внесла коррективы. Изначально власти Екатеринбурга планировали построить городок с аттракционами и горками – как в прошлые годы. И потратить на ледовое чудо 24 млн рублей. Воспротивился Роспотребнадзор – в разгул коронавируса это рискованно! Нашлись и противники бюджетных затрат – зачем выбрасывать на ветер такую сумму, если городок простоит максимум месяц?! Даже глава региона Евгений Куйвашев посоветовал мэрии тщательно обдумать решение по городку, прежде чем начать строительство.

В итоге власти отказались от традиционных горок и аттракционов, а также массовых мероприятий и фейерверка. И контракт с подрядчиком – компанией «Айс-проект 2000» пришлось пересмотреть. В центре площади появилась 50-метровая новогодняя ель – с подсветкой из 5 тысяч лампочек. Яркие, праздничные входные группы и ледовые скульптуры по мотивам детских книг «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Заготовка льда шла в Северском карьере – в местном водоёме нет течения и стоков, что гарантирует чистоту и прозрачность природного материала. За смену рабочие заготавливали почти 60 кубометров льда, рассказал замдиректора компании «Айс-проект 2000» Алексей Григорьев.

Все ледовые скульптуры (а их 10) являются участниками международного фестиваля ледовых фигур «Европа – Азия». Нынче он проходит в Екатеринбурге в 19-й раз. Свои творения представили мастера из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Салехарда, Нижнего Тагила, Новоуральска и, собственно, уральской столицы. Так, например, москвичи вырезали изо льда главных персонажей книги «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». А новоуральская команда решила изобразить девочку Элли и даже Гудвина на троне.

Ещё одним местом притяжения уральцев в новогодние каникулы обещает стать каток. «Екатеринбург Арена» анонсировала открытие новой территории спортивного отдыха «Арена Парк» – в границах улиц Татищева – Пирогова – Ключевской. Завтра там откроется зимний каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров. На территории парка имеется теплое помещение проката, где жители смогут переодеться, взять в аренду коньки, оставить на хранение вещи и воспользоваться услугой заточки коньков. Также в спортивной зоне заработает фуд-корт с горячими напитками и едой.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».