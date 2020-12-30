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Общество
30 декабря 2020, 13:15

На 72-м году жизни скончался председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского ГО

Николай Кондрашов много лет принимал парад на День Победы в Верхней Салде. Фото: с личной страницы Н.Кондрашова в соцсети

Николай Кондрашов много лет принимал парад на День Победы в Верхней Салде. Фото: с личной страницы Н.Кондрашова в соцсети

Сегодня скончался председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа, почётный гражданин Верхней Салды Николай Кондрашов. Причиной смерти стал коронавирус.

Николай Петрович родился в деревне Осиновка Чечерского района Гомельской области Белоруссии 29 января 1949 года. 1969 году окончил Гомельский дорожно-строительный техникум. Работал механиком в моторостроительном управлении №1 города Барановичи Брестской области. В мае 1969 года призван в армию. В 1970 году поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, которое окончил в 1974 году, получил назначение в Уральский военный округ. До 1994 года был командиром полка военных строителей, располагавшегося в Верхней Салде. В 1994 году, после выхода в отставку в звании полковника, работал заместителем директора Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума. Более двух десятков лет возглавлял Совет ветеранов Верхнесалдинского ГО.

В 2015 году Николаю Петровичу Кондрашову было присвоено звание "Почётный гражданин Верхнесалдинского городского округа". Был награждён медалями «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» трёх степеней и юбилейными медалями.

Областная газета Свердловской области

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