Президент России утвердил закон о блокировке сайтов за цензуру публикаций российских СМИ

Речь идёт о таких ресурсах, как YouТube, Twitter и Facebook. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Роскомнадзора правом блокировать интернет-ресурсы, которые допускают цензуру в отношении публикаций российских СМИ. Речь идёт о таких ресурсах, как YouТube, Twitter и Facebook.

Согласно документу, новым законом вводится статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Владелец сайта, на котором будет ограничена возможность распространения пользователями общественно значимой информации в России, будет признан нарушителем основополагающих прав и свобод. Данная мера распространяется как на сообщения, так и на материалы зарегистрированных СМИ.

Решение о введении санкций в отношении таких ресурсов принимает генпрокурор по согласованию с МИД РФ, после чего оно будет направляться в Роскомнадзор. Далее надзорное ведомство будет вводить либо полное ограничение доступа к таким сайтам, либо замедлять их трафик с помощью специальных технических средств, установленных на сетях операторов связи.

Документ был разработан после поступления жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouТube. Дискриминации подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА "Новости", "Крым 24". Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Марина Мукабенова, Антон Горелкин ("Единая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и сенатор Алексей Пушков.