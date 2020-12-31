Темы дня

Общество
31 декабря 2020, 16:37

На свердловской трассе инспекторы ГИБДД помогли водителю со сломанной машиной

После ремонта граждане поблагодарили автоинспекторов за помощь и продолжили путь.

После ремонта граждане поблагодарили автоинспекторов за помощь и продолжили путь. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ГИБДД оказали помощь водителю, у которого в пути сломалась машина. По пути из Ивделя в Верхотурье у автомобиля отказало сцепление.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, стоящую на обочине иномарку с включённой аварийной сигнализацией заметили на трассе «Серов – Североуральск – Ивдель» старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Павел Свирида и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Дмитрий Белоусов.

У открытого капота автомобиля стоял мужчина, а в самой машине находился пассажир. По словам водителя, они возвращались из Ивделя домой в Верхотурье. По пути произошла поломка сцепления. Понимая, что с такой технической неисправностью продолжать движение нельзя, мужчина остановился, чтобы попытаться её устранить. Однако оперативно починить машину не удалось.

С помощью троса, присоединённого к служебной машине, инспекторы отбуксировали сломанную иномарку в автосервис, где неисправность удалось устранить.

После ремонта граждане поблагодарили автоинспекторов за помощь и продолжили путь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.12.2020, 19:00 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с наступающим Новым годом
31.12.2020, 18:02 / Общество
Правительство упростило въезд членов семей иностранных специалистов в Россию
31.12.2020, 17:43 / Общество
В Екатеринбургском зоопарке символами 2021 года назвали мини-оленя и бегемота
31.12.2020, 17:12 / Общество
Нижний Тагил на новогодние праздники окутал смог
31.12.2020, 16:37 / Общество
На свердловской трассе инспекторы ГИБДД помогли водителю со сломанной машиной