На свердловской трассе инспекторы ГИБДД помогли водителю со сломанной машиной

После ремонта граждане поблагодарили автоинспекторов за помощь и продолжили путь. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ГИБДД оказали помощь водителю, у которого в пути сломалась машина. По пути из Ивделя в Верхотурье у автомобиля отказало сцепление.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, стоящую на обочине иномарку с включённой аварийной сигнализацией заметили на трассе «Серов – Североуральск – Ивдель» старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Павел Свирида и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Дмитрий Белоусов.

У открытого капота автомобиля стоял мужчина, а в самой машине находился пассажир. По словам водителя, они возвращались из Ивделя домой в Верхотурье. По пути произошла поломка сцепления. Понимая, что с такой технической неисправностью продолжать движение нельзя, мужчина остановился, чтобы попытаться её устранить. Однако оперативно починить машину не удалось.

С помощью троса, присоединённого к служебной машине, инспекторы отбуксировали сломанную иномарку в автосервис, где неисправность удалось устранить.

После ремонта граждане поблагодарили автоинспекторов за помощь и продолжили путь.