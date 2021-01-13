В свои 100 лет Василий Петрович чувствует себя на все сто. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня один из старейших читателей «Облгазеты», участник Великой Отечественной войны из Верхней Пышмы Василий Петрович Пономарёв отметил вековой юбилей. Он прошёл всю войну, воевал под Москвой и на Курской дуге, освобождал от фашистов Украину, Прибалтику и Румынию. В преддверии круглой даты корреспондент «ОГ» встретился со столетним ветераном и узнал о его военном пути и секреты его долгой жизни.

Сельский уклад

Детство Василия Пономарёва не было таким безмятежным, как у нынешней ребятни. Испытания начались за несколько часов до его появления на свет 13 января 1921-го. В канун старого Нового года отец второго в семье ребёнка Пётр Филимонович загулял с друзьями в своей небольшой избушке на отшибе глухого села Шешуки у границы Тюменской и Омской областей. Места для рождения сына в доме не нашлось, а схватки у жены становились всё сильнее. На улице от мороза леденело дыхание, и молодой матери пришлось идти в хлев для овец – там и появился её сын, принятый в этот мир руками бабушки.

Времена были трудные. Из 12 детей семейства Пономарёвых выжило только пятеро – мальчик среди них был один. Отгремела Гражданская война, но жизнь на деревне лучше не становилась: чтобы прокормить большую семью, нужно было много и подолгу трудиться. Да и семейные ценности тогда были другими – малышей никто не берёг, и если с ними что-то случалось, значит, так тому и быть.

– Было мне года полтора, поехали мать с отцом в лес косить сено, а меня привязали к столу за ногу, чтобы я никуда не уполз, – говорит Василий Петрович. – Родителей не было, а я взял и обмарался. Пришла свинья и давай меня есть – ещё бы десять минут и помер в её пасти, хорошо моя тётка прогнала её. Скотины мы держали много, а за ней постоянно ухаживать надо – я потому и окончил всего четыре класса школы, работал с девяти лет. Бедно мы жили, даже одеваться не во что было: ходили босиком по траве в холщовых, вечно мокрых штанах – и ведь не болели никакими болезнями!

Одно развлечение было у маленького Васи – гимнастика. В селе учить ей было некому, спортом он занялся интуитивно. С пяти лет ставил два колышка, натягивал между ними верёвку, разбегался и прыгал в высоту «перекатом» – о том, как называется эта техника, он узнал лишь в 50-е годы. Перед армией деревенский парень брал планку в два метра – за девять лет до его рождения её впервые достиг американский легкоатлет Джордж Хорайн, установив мировой рекорд на Олимпийских играх в Стокгольме. Другим любимым «снарядом» у Василия Петровича был живой конь, через которого он прыгал сходу. Из-за любви к лошадям в Викуловском райвоенкомате его определили в кавалерию. Но армейское командование не разглядело на пересыльном пункте перспективного легкоатлета и отправило его в конце 1940 года в стройбат на Дальний Восток.

Из стройбата – на фронт

Сила и выносливость пригодились и в маньчжурских лесах. До армии Василий Петрович и паровозов-то вживую не видел, поэтому диковинной техники поначалу испугался, но за полмесяца пути на восток привык. Как и к своей службе в Спасске-Дальнем. Мёдом она тоже не казалась: зимой солдаты пилили лес, а летом долбили камень в карьере, вкалывали на цементном заводе и возводили военный аэродром. Работали от рассвета до заката вручную – копали лопатами глину, возили песок на тачках, мозолили руки каёлками. Командир никого не жалел и открыто говорил: «Если ты не выполнишь норму, то голодом заморю, а если подохнешь – за ноги и в кусты выброшу». Зато, когда взлётно-посадочную полосу закончили, солдат собрали и объявили им, какие они молодцы: в мирное время на строительство аэродрома ушло бы два года, а они справились за 2,5 месяца.

После ударной стройки полк Василия Пономарёва погрузили в поезд и эшелоном отправили в Подмосковье, куда он прибыл в марте 1942 года. Молодого бойца приписали к пехоте. Как говорили сами солдаты, в этом роду войск больше трёх дней никто не воевал. Так и случилось: на вторые сутки боёв Василия Петровича ранили очередью из автомата в руку. Чтобы остановить кровотечение, он перевязал её ремнём и побрёл пешком в тыл – ранение было лёгким. Пока шёл, его увидел с воздуха пилот вражеского самолёта и стал стрелять в него из пушки. Погоня закончилась ничем, и наш боец попал в госпиталь под Тамбовом.

Красноармеец быстро поправлялся и через месяц его определили на курсы младших командиров. Каждый день он вставал за полчаса до подъёма и занимался на спортплощадке – подтягивался на турнике, отжимался на брусьях, крутился на кольцах, прыгал через козла. На армейских соревнованиях бегал за пятерых: чтобы не раскрыли обман, надевал другую фуфайку или шапку, а то и лицо сажей мазал. И за какое бы подразделение Василий Петрович ни выступал, оно всегда занимало первое место по лёгкой атлетике.

Через полгода он стал сержантом и его назначили командиром миномётного расчёта в 26-ю мотострелковую Сивашскую бригаду 19-го танкового корпуса, в составе которой он и прошёл всю войну. Самым страшным её моментом для Василия Пономарёва стала Курская битва летом 1943 года. Его подразделение простояло пять дней в обороне, пока подходило подкрепление. Уже в 4 часа утра начинали летать немецкие самолёты, сбрасывая бомбы, следом за ними шли артобстрел и танковая битва. Советские солдаты воевали из окопов глубиной в два метра: когда к ним подходили немецкие танки, они бросали под них бутылки с зажигательной смесью. Всё поле боя было усыпано трупами: санитары не успевали подбирать раненых, и тяжёлые машины ехали прямо по ним.

После Курской дуги подразделение Василия Петровича перебросили в Крым. Здесь бои уже не были такими интенсивными. Танки Т-34 с лёгкостью преодолевали гористую местность, и немцы всё время отступали. Особо запомнился красноармейцу знаменитый бой на Сапун-горе. По его словам, маршал Советского Союза Клим Ворошилов, который координировал действия войск 4-го Украинского фронта, после артобстрела Севастополя собрал всех бойцов и сказал: «Город я за год построю, а человека надо 20 лет растить!»

Освобождение Прибалтики проходило намного сложнее, чем южного полуострова. В Латвии Василий Петрович получил второе ранение. В его боевой расчёт из шести человек попал немецкий снаряд: убиты были все, кроме него, – сержант Пономарёв отошёл в сторону, чтобы наметить сапёрной лопатой огневую позицию. В грудную клетку бойца попали два металлических осколка, один так и остался до сих пор в сантиметре от его сердца. На излечении в витебском госпитале он пролежал 2,5 месяца. Когда главврач увидел, как Василий Петрович лихо выделывает «солнышко» на перекладине, он вернул его на фронт.

Долгая жизнь

Победу красноармеец встретил в Румынии. После 9 мая он задержался в Бухаресте ещё на год для наведения порядка в стране, а летом 1946 года демобилизовался, получил 16 килограммов хлеба и отправился домой. Его отец в военное время стал председателем колхоза и предложил сыну работу комбайнёром. А в 1951 году Василий Петрович приехал на Средний Урал. Его отправили учиться в Ишим на механика самоходных комбайнов, но набор закончился. Он не растерялся: продал за 25 рублей мешок сухарей, которых насушила жена Анфиса Ефимовна, сел на поезд и приехал в Свердловск. Паспорта у него, как и у всех колхозников в те годы, не было, поэтому в городе работу он не нашёл и отправился искать счастье в Верхнюю Пышму, где у него жил двоюродный дядя по отцу.

Здесь его тоже никуда не принимали, пока директор местного геодезического предприятия не узнал, что он партийный, и с радостью взял Василия Петровича строителем триангуляционных вышек. Проработал он там год, получил справку, по которой оформил паспорт, и устроился на Пышминский медеэлектролитный завод (ныне АО «Уралэлектромедь». – Прим. ред.) дежурным в цех электролиза меди.

Вскоре Василий Петрович перевёз в Верхнюю Пышму жену с трёхлетним сыном и полуторагодовалой дочерью. Жили на частной квартире, но места там было немного, и глава семьи решил построить временный двухкомнатный дом. Получил участок, взял горбыля в коммунальном отделе, в цеху – шлака и пятиметровых бревенчатых огарков, остававшихся от сжигания в печах целых деревьев. Шофёр с завода всё это привёз и стройка началась. На неё ушёл месяц: огарки Василий Петрович вбивал в землю, обшивал их досками, а фундамент укреплял шлаком, перемешанным с древесными опилками. Во «времянке» семья прожила семь лет, а потом Пономарёвы возвели уже капитальный дом.

На заводе Василий Петрович проработал более 40 лет. В электролизном цехе – 20 лет, потом в 50 вышел на пенсию по «горячему» стажу и перешёл в автотранспортный цех, где тоже трудился 20 лет и удостоился почётного звания «Ветеран труда». А потом стал ночным сторожем в заводском гараже. Работал, пока не случился инсульт. И все эти годы он не переставал заниматься спортом. Золотой знак ГТО он получил в 53 года во время соревнований между цехами. Ветеран пробежал стометровку за 14 секунд, обогнав 20-летнего токаря. И даже в сто лет ветеран всё ещё делает ежедневную зарядку – отжимается от стула по 15–20 раз и приседает, сам ходит в магазин за продуктами и готовит себе еду. В 84 года даже хотел повторно жениться, но пожилая избранница посчитала, что в их возрасте это будет постыдным. Тем более, что тогда у Василия Петровича уже было трое детей, по четыре внука и правнука. А накануне столетия у него родилась праправнучка.

Секрет долголетия Василия Петровича – не только в здоровом образе жизни и отказе от вредных привычек. Он горько шутит, что на старости лет жена с дочерью собрали ему чемодан с вещами для погребения – их уже нет в живых, а он всё здравствует. Но главное, надо верить в себя и дружить с природой: Василий Петрович родился на её лоне, всю жизнь жил рядом с ней и даже в возрасте 95 лет каждые выходные ездил на рыбалку.

На фотографии справа Василий Петрович на фронте, а на левом снимке – вместе с женой Анфисой Ефимовной Фото: Галина Соловьёва

Василий Петрович – постоянный участник парадов Победы в Верхней Пышме и Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Эту «Ниву» Василий Петрович купил в 1975 году. На ней он проездил 30 лет, а потом подарил внуку. Фото: Галина Соловьёва

Большое внимание ветеран Великой Отечественной войны уделяет встречам со школьниками: им всегда интересно узнать о событиях военных лет. Фото: Галина Соловьёва

Василий Пономарёв полюбил рыбалку, работая в Верхней Пышме. Особенно ценит он зимний лов. Фото: Галина Соловьёва

В прошлом году Василию Петровичу подарили коляску с электроприводом, и теперь он периодически ездит на ней по Верхней Пышме. Фото: Галина Соловьёва

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