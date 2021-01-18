Темы дня

Общество
18 января 2021, 12:15

Неделя памяти жертв Холокоста пройдёт в Свердловской области

Неделя памяти жертв Холокоста

Неделя памяти жертв Холокоста пройдёт в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область присоединится к Неделе памяти жертв Холокоста. Цикл мемориальных и образовательных мероприятий стартует в регионе с 25 января.

В течение семи дней в онлайн-формате будут организованы выставки, лекции, трансляции фильмов "Холокост – клей для обоев?" и "Я еврей. Я с Урала". Кроме того, состоится конкурс эссе, рецензий и иллюстраций "Память семьи", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В рамках недели памяти еврейские организации уральской столицы представят проект "Карта памяти: История Холокоста". По словам директора Екатеринбургского еврейского культурного центра "Менора" Ирины Гуткиной, проект состоит из мероприятий, ориентированных в основном на учащихся образовательных учреждений.

"Для того чтобы ошибки прошлого не повторялись, важно сохранить память о трагических событиях нашей истории, передав знания молодому поколению", – отметила Ирина Гуткина.

После завершения всероссийской Недели памяти мероприятия на Среднем Урале продолжатся. В феврале состоится онлайн-воркшоп для молодёжи "Праведники: реконструкция историй". Участники обсудят волнующие темы и соберут информацию о героях. Также запланирован онлайн-семинар для педагогов "Как работать с темой Холокоста и Праведничества в школе?".

27 января 1945 года советскими войсками был освобождён концлагерь "Освенцим". В этом лагере смерти в период с 1941 по 1945 год погибли около 1,4 млн человек, большую часть из них составляли люди еврейской национальности.

Международный день памяти жертв Холокоста был утверждён Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.01.2021, 13:52 / Общество
Уральцы смогут разглядеть в бинокль Уран рядом с Марсом
18.01.2021, 13:35 / Общество
Жертвами COVID-19 на Среднем Урале стали ещё 17 человек
18.01.2021, 13:22 / Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в России снижается четвёртый день подряд
18.01.2021, 13:16 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 390 случаев коронавируса
18.01.2021, 12:55 / Общество
В Каменске-Уральском владелец собаки заплатит покусанной женщине-инвалиду 30 тысяч