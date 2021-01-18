Неделя памяти жертв Холокоста пройдёт в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область присоединится к Неделе памяти жертв Холокоста. Цикл мемориальных и образовательных мероприятий стартует в регионе с 25 января.

В течение семи дней в онлайн-формате будут организованы выставки, лекции, трансляции фильмов "Холокост – клей для обоев?" и "Я еврей. Я с Урала". Кроме того, состоится конкурс эссе, рецензий и иллюстраций "Память семьи", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В рамках недели памяти еврейские организации уральской столицы представят проект "Карта памяти: История Холокоста". По словам директора Екатеринбургского еврейского культурного центра "Менора" Ирины Гуткиной, проект состоит из мероприятий, ориентированных в основном на учащихся образовательных учреждений.

"Для того чтобы ошибки прошлого не повторялись, важно сохранить память о трагических событиях нашей истории, передав знания молодому поколению", – отметила Ирина Гуткина.

После завершения всероссийской Недели памяти мероприятия на Среднем Урале продолжатся. В феврале состоится онлайн-воркшоп для молодёжи "Праведники: реконструкция историй". Участники обсудят волнующие темы и соберут информацию о героях. Также запланирован онлайн-семинар для педагогов "Как работать с темой Холокоста и Праведничества в школе?".