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20 января 2021, 15:35

В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции

молоко на прилавках магазина

В России началась добровольная маркировка молочной продукции.Фото: Алексей Кунилов.

С 20 января в России стартует добровольная маркировка молочной продукции. До введения обязательной маркировки коды будут выдаваться производителям бесплатно.

Обязательная маркировка молочной продукции будет вводиться поэтапно: с 1 июня 2021 года она затронет сыры и мороженое, с 1 сентября - продукцию со сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря - продукцию со сроком годности 40 суток и менее.

Это следует из постановления Правительства России "Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции". Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 18 декабря 2020 года.

Напомним, ранее в России проходил эксперимент по маркировке молочной продукции. Это позволило выработать технологические решения для всех типов упаковки, включить в работу поставщиков упаковки, протестировать движение продукции по всей цепи.

Областная газета Свердловской области

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