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Общество
23 января 2021, 15:12

Во время акции в поддержку Навального в центре Екатеринбурга собрались тысячи человек

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге состоялось шествие в поддержку Алексея Навального. По подсчётам корреспондентов "Облгазеты", в колонне прошло около 5 тысяч человек. 

Предполагалось, что шествие начнётся в 14.00 от входа на стадион "Динамо". Но фактически колонны выдвигались прямо от одноимённой станции метро. Со стороны это походило на своеобразную "Майскую прогулку", только в январе.

В толпе можно было встретить людей самого разного возраста: и студентов, и взрослых 35-40 лет, и даже пожилых жителей города. Одни скандировали "свободу политическим заключённым" и "один за всех - и все за одного", другие несли плакаты. Третьи в толпе обсуждали свои житейские вопросы, время от время добавляя: "Не ожидал, что в такой мороз столько людей соберётся". Вопреки ожиданиям многих, школьников в числе участников акции не было. Зато можно было встретить известных жителей города - экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселёва, экс-депутата Дмитрий Головина. 

Фото: Анна Чернобривцева
Фото: Анна Чернобривцева
Фото: Анна Чернобривцева

Сначала акция проходила достаточно спокойно. Силовики несколько раз по громкоговорителю предупреждали участников шествия о том, что данное мероприятие незаконно и они могут быть привлечены к ответственности. Но это мало кого напугало. 

Колонна растянулась на несколько километров. В 14.30 от "Динамо" стартовал "хвост" колонны - к тому моменту многие люди уже добрались до конечной точки. Вопреки тому, что в телеграмм каналах участников предупреждали о том, что проход к Театру драмы перекрыт и шествие продолжится на улице Вайнера, толпа в обход по улице 8 марта всё-таки дошла до конца. Несколько десятков человек решили срезать и прошлись по застывшему льду. Спустя час, в 15.00 к Театру драмы подъехали машины силовиков. Ещё несколько автомобилей полиции стояло в разных точках недалеко от маршрута шествия.

Ближе к 16.00 участников акции начали вытеснять с площади у Театра драмы сотрудники ОМОНа.

Фото: Анна Чернобривцева

Областная газета Свердловской области

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