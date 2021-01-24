Умер председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Фёдоров

В Челябинске скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Фёдоров. Соболезнования родным и близким промышленника, почётного гражданина Челябинской области, выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Евгений Куйвашев отметил, что он тесно общался с Александром Фёдоровым по вопросам развития и модернизации Первоуральского новотрубного завода, входящего в Группу ЧТПЗ.
«С большим уважением относился к нему как к сильному, талантливому руководителю со стратегическим мышлением, крупному промышленнику и яркому общественному деятелю, умному, предприимчивому человеку, патриоту родного края и страны», - говорится в обращении главы региона.
Свердловский губернатор отметил, что Александр Федоров известен как один из создателей философии «белой металлургии», нового направления в отрасли, которое стало символом перехода России к высоким стандартам производства и экологической безопасности, открыло широкие возможности для освоения новых видов высокотехнологичной продукции.
Александр Фёдоров работал на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) с 1976 года. Депутат Законодательного собрания Челябинской области. Входил в список Forbes. 1 февраля промышленнику и предпринимателю исполнилось бы 69 лет. Последние годы он тяжело болел.
«Ушёл из жизни замечательный человек, оставив чувство горькой потери у всех, кто его знал. Неугасимая, благодарная, добрая память об Александре Федорове всегда будет жить в наших сердцах»,- говорится обращении Евгения Куйвашева.