Умер председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Фёдоров

В Челябинске скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Фёдоров. Фото: с сайта ЧТПЗ

В Челябинске скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Фёдоров. Соболезнования родным и близким промышленника, почётного гражданина Челябинской области, выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев отметил, что он тесно общался с Александром Фёдоровым по вопросам развития и модернизации Первоуральского новотрубного завода, входящего в Группу ЧТПЗ.

«С большим уважением относился к нему как к сильному, талантливому руководителю со стратегическим мышлением, крупному промышленнику и яркому общественному деятелю, умному, предприимчивому человеку, патриоту родного края и страны», - говорится в обращении главы региона.

Свердловский губернатор отметил, что Александр Федоров известен как один из создателей философии «белой металлургии», нового направления в отрасли, которое стало символом перехода России к высоким стандартам производства и экологической безопасности, открыло широкие возможности для освоения новых видов высокотехнологичной продукции.

Александр Фёдоров работал на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) с 1976 года. Депутат Законодательного собрания Челябинской области. Входил в список Forbes. 1 февраля промышленнику и предпринимателю исполнилось бы 69 лет. Последние годы он тяжело болел.