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24 января 2021, 16:00

Умер председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Фёдоров

Александр Фёдоров.

В Челябинске скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Фёдоров. Фото: с сайта ЧТПЗ

В Челябинске скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Фёдоров. Соболезнования родным и близким промышленника, почётного гражданина Челябинской области, выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев отметил, что он тесно общался с Александром Фёдоровым по вопросам развития и модернизации Первоуральского новотрубного завода, входящего в Группу ЧТПЗ.

«С большим уважением относился к нему как к сильному, талантливому руководителю со стратегическим мышлением, крупному промышленнику и яркому общественному деятелю, умному, предприимчивому человеку, патриоту родного края и страны», - говорится в обращении главы региона. 

Свердловский губернатор отметил, что Александр Федоров известен как один из создателей философии «белой металлургии», нового направления в отрасли, которое стало символом перехода России к высоким стандартам производства и экологической безопасности, открыло широкие возможности для освоения новых видов высокотехнологичной продукции.

Александр Фёдоров работал на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) с 1976 года. Депутат Законодательного собрания Челябинской области. Входил в список Forbes. 1 февраля промышленнику и предпринимателю исполнилось бы 69 лет. Последние годы он тяжело болел. 

«Ушёл из жизни замечательный человек, оставив чувство горькой потери у всех, кто его знал. Неугасимая, благодарная, добрая память об Александре Федорове всегда будет жить в наших сердцах»,- говорится обращении Евгения Куйвашева.

Областная газета Свердловской области

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