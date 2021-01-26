В Свердловской области запланированы перерывы в вещании 20 эфирных телеканалов

Филлиал РТРС "Свердловский ОРТПЦ" предупреждает жителей региона о плановых телевизионных профилактиках. Фото: Алексей Кунилов.

Филлиал РТРС "Свердловский ОРТПЦ" предупреждает жителей региона о плановых телевизионных профилактиках. В период с 26 по 29 января в нескольких муниципалитетах запланированы перерывы в вещании 20 цифровых и аналоговых эфирных телеканалов, а также FM-радиостанций.

Проведение технических мероприятий ожидается в:

Екатеринбурге и других районах Среднего Урала - 26 января с 8:00 до 17:00;

Серов - 28 января с 8:00 до 17:00;

посёлке Баранчинский - 29 января с 8:00 до 17:00.

В промежутки с 17:00 до 23:00, когда в эфире идут самые рейтинговые передачи, профилактические работы проводиться не будут.

"Профилактика предусматривает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, а также прочистку оборудования. Все плановые остановки вещания заранее согласованы с телеканалами и проходят в те моменты, когда в эфире нет важных сообщений", - сообщили в пресс-службе ОРТПЦ.