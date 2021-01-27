Евгений Куйвашев: в Свердловской области проживает 265 жителей блокадного Ленинграда

На сегодняшний день на Среднем Урале проживает 265 защитников и жителей блокадного Ленинграда. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Глава региона рассказал, что на сегодняшний день на Среднем Урале проживает 265 защитников и жителей блокадного города.

"Блокада Ленинграда – это особая страница героической летописи Великой Отечественной войны", - отметил губернатор, добавив, что Свердловская область сыграла важную роль в освобождении Ленинграда. Сюда были эвакуированы более 600 тыс. ленинградцев, а также крупные промышленные и военные предприятия, уникальные коллекции Эрмитажа.

Евгений Куйвашев поблагодарил ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла за мужество и самоотверженность, за ратный и трудовой подвиг, за пример искренней любви к Родине, пожелал им крепкого здоровья, счастья, долголетия и благополучия.

Полный текст обращения губернатора опубликован в сегодняшнем номере "Областной газеты".

Сегодня в 14:00 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, аудитория 152) состоится круглый стол в формате видеоконференции "Подвиг блокадного Ленинграда" с онлайн-участием ветеранов, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, годом ранее сообщалось о 292 жителях блокадного Ленинграда, которые на тот момент проживали в Свердловской области.