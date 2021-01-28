Как понять, что ваша пара – не пара друг другу?

Девушка тебе ни к чему, если…
- У вас нет общих интересов. Тебе интересна она, ей интересен ты, а общих интересов – ноль.
- Она тратит столько, что рукой и сердцем дело явно не закончится. Тебе придётся продавать почку.
- Она запрещает тебе видеться с твоими старыми друзьями на Pornhub.
- Она не разделяет твоего увлечения разделением мусора.
- Она просит «просто так, на всякий случай» показать три цифры на обратной стороне банковской карты.
- Она считает, что Михаил Круг и Чёрный Квадрат – это картины. Хотя все знают, что это художники. И вообще она не отличает супрематизм от ревматизма!
- Вы – тонкая и неуверенная натура с томиком Блока под мышкой, а она – грубое и необузданное животное с ломиком под подушкой.
- Уже через пять минут знакомства она требует, чтобы руки твоей у неё под юбкой не было!
- Она не отдупляет, не догоняет, не вкуривает и не въезжает в твой глубокий внутренний мир.
- Ну, и чисто в человеческом плане она какая-то не секси.
- У её мамы на запястье татуировка: «Смерть зятьям!»
- Она предлагает составить добрачный контракт.
- Ты хочешь с ней замутить, но её и без тебя постоянно мутит.
- Или ты уже замутил с ней двадцать лет назад, и хотел бы отмутить обратно.
- Все твои друзья со знанием дела говорят, что раз она им не подошла, то и тебе не подойдёт!
Твой любимый – не вариант, если…
- Ты его взяла не там, где положила.
- На нём бирка с именем той, чей он.
- Вы пришли с ним в кино, а он весь фильм пялился на экран!
- Ты всего-то рыгнула, а он заплакал и ушёл…
- Оказалось, что ему была нужна не ты, а только твоё согласие!
- Ты думала, что он твой мужчина, пока он не предложил провести медовый месяц в Париже Нагайбакского района Челябинской области.
- Оказалось, что он не милый, добрый и славный человечек, а какой-то мужик…
- Он целый час сидел в туалете и показывал тебе оттуда своё истинное лицо!
- Ты чувствуешь, что ваши отношения для него – это всего лишь игра, но не такая интересная, как футбол.
- Ты простила ему бывших, но не можешь простить будущих.
- Его сиамский близнец намекнул, что вам лучше расстаться.
- Он уходит на работу как на праздник, и возвращается как с праздника.
- Он целыми днями стал пропадать с дружками в гараже, объясняя это тем, что его назначили начальником какого-то гаража.
- Он не удовлетворяет в постели даже себя!
- Ему наплевать на твоё к нему равнодушие.
- Он не Брэд Питт. Не то что Сидоров.
- Он завел себе какую-то маму!
- Ты изменила ему, а он даже ничего не почувствовал!
- Ты готова прожить с ним всю его жизнь, но хочешь, чтобы она поскорей закончилась.
Опубликовано в №14 от 28.01.2021
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