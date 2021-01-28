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Общество
28 января 2021, 03:00

Как понять, что ваша пара – не пара друг другу?

Девушка тебе ни к чему, если…

  • У вас нет общих интересов. Тебе интересна она, ей интересен ты, а общих интересов – ноль.
  • Она тратит столько, что рукой и сердцем дело явно не закончится. Тебе придётся продавать почку.
  • Она запрещает тебе видеться с твоими старыми друзьями на Pornhub.
  • Она не разделяет твоего увлечения разделением мусора.
  • Она просит «просто так, на всякий случай» показать три цифры на обратной стороне банковской карты.
  • Она считает, что Михаил Круг и Чёрный Квадрат – это картины. Хотя все знают, что это художники. И вообще она не отличает супрематизм от ревматизма!
  • Вы – тонкая и неуверенная натура с томиком Блока под мышкой, а она – грубое и необузданное животное с ломиком под подушкой.
  • Уже через пять минут знакомства она требует, чтобы руки твоей у неё под юбкой не было!
  • Она не отдупляет, не догоняет, не вкуривает и не въезжает в твой глубокий внутренний мир.
  • Ну, и чисто в человеческом плане она какая-то не секси.
  • У её мамы на запястье татуировка: «Смерть зятьям!»
  • Она предлагает составить добрачный контракт.
  • Ты хочешь с ней замутить, но её и без тебя постоянно мутит.
  • Или ты уже замутил с ней двадцать лет назад, и хотел бы отмутить обратно.
  • Все твои друзья со знанием дела говорят, что раз она им не подошла, то и тебе не подойдёт!

Твой любимый – не вариант, если…

  • Ты его взяла не там, где положила.
  • На нём бирка с именем той, чей он.
  • Вы пришли с ним в кино, а он весь фильм пялился на экран!
  • Ты всего-то рыгнула, а он заплакал и ушёл…
  • Оказалось, что ему была нужна не ты, а только твоё согласие!
  • Ты думала, что он твой мужчина, пока он не предложил провести медовый месяц в Париже Нагайбакского района Челябинской области.
  • Оказалось, что он не милый, добрый и славный человечек, а какой-то мужик…
  • Он целый час сидел в туалете и показывал тебе оттуда своё истинное лицо!
  • Ты чувствуешь, что ваши отношения для него – это всего лишь игра, но не такая интересная, как футбол.
  • Ты простила ему бывших, но не можешь простить будущих.
  • Его сиамский близнец намекнул, что вам лучше расстаться.
  • Он уходит на работу как на праздник, и возвращается как с праздника.
  • Он целыми днями стал пропадать с дружками в гараже, объясняя это тем, что его назначили начальником какого-то гаража.
  • Он не удовлетворяет в постели даже себя!
  • Ему наплевать на твоё к нему равнодушие.
  • Он не Брэд Питт. Не то что Сидоров.
  • Он завел себе какую-то маму!
  • Ты изменила ему, а он даже ничего не почувствовал!
  • Ты готова прожить с ним всю его жизнь, но хочешь, чтобы она поскорей закончилась.

Опубликовано в №14 от 28.01.2021

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