Свердловчанину грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт фальшивых купюр

Свердловчанину грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт фальшивых купюр. Фото: Владимир Мартьянов.

Уголовное дело в отношении жителя Сысертского района направлено в суд. Мужчина обвиняется в фальшивомонетничестве (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

По версии следствия, свердловчанин 1986 года рождения приобрёл в Интернете три поддельные банковские купюры достоинством 5 тыс. рублей. Ими он расплачивался в торговых точках города Арамиль.

Позже мужчина заказал ещё четыре фальшивые купюры по 5 тыс. рублей. Ими он расплачивался в магазинах, расположенных на территории Сысертского района, в том числе в селе Патруши, посёлке Бобровский, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Для рассмотрения по существу сатериалы дела направлены в Сысертский районный суд. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.