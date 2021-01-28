Темы дня

Общество
28 января 2021, 13:27

Свердловчанину грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт фальшивых купюр

суд

Свердловчанину грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт фальшивых купюр. Фото: Владимир Мартьянов.

Уголовное дело в отношении жителя Сысертского района направлено в суд. Мужчина обвиняется в фальшивомонетничестве (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

По версии следствия, свердловчанин 1986 года рождения приобрёл в Интернете три поддельные банковские купюры достоинством 5 тыс. рублей. Ими он расплачивался в торговых точках города Арамиль.

Позже мужчина заказал ещё четыре фальшивые купюры по 5 тыс. рублей. Ими он расплачивался в магазинах, расположенных на территории Сысертского района, в том числе в селе Патруши, посёлке Бобровский, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Для рассмотрения по существу сатериалы дела направлены в Сысертский районный суд. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.01.2021, 13:29 / Общество
COVID-19 унёс жизни ещё 16 свердловчан
28.01.2021, 13:27 / Общество
Свердловчанину грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт фальшивых купюр
28.01.2021, 13:27 / Общество
Ковидом заболели ещё 19 138 россиян
28.01.2021, 13:17 / Политика
Бывший глава Каменска-Уральского будет курировать минАПК и минприроды
28.01.2021, 13:15 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 369 случаев коронавируса