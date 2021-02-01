СвДЖ планирует застроить часть ЦПКиО Екатеринбурга. Фото: проект веерного депо, предоставлено пресс-службой СвЖД.

Свердловская железная дорога при поддержке администрации Екатеринбурга планирует построить "Веерное депо". Учебно-экспозиционный образовательный центр расположится на территории парка им. Маяковского.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе СвЖД, комплекс проектируется в технологической увязке с существующими объектами детской железной дороги (ДЖД). Уже подготовлены предпроектные разработки.

Фото: пресс-службой СвЖД

Известно, что это будет центр с самой большой в стране экспозицией узкоколейной ретро-техники – свыше 75 единиц (восстановленные до рабочего состояния паровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны). В комплексе помещений депо также предполагается проведение выставок по различной тематики. Доступ к объекту будет свободным для всех желающих.

"Окончательный облик экспозиционного комплекса пока не определён. Архитектурные и объёмно-планировочные решения объектов будут выполнены в соответствии с их функциональным назначением", – уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-службой СвЖД

ДЖД сегодня – это: бесплатное обучение более 20 железнодорожным профессиям;

1 700 учащихся с 10 до 17 лет, из них более 60% – не являются детьми железнодорожников;

16 классов с современным оснащением;

на базе ДЖД функционирует центр технического развития – детский технопарк "Кванториум".

Добавим, строительство веерного депо в ЦПКиО Екатеринбурга обсудят завтра на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Докладчиком будет начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельныхотношений Алексей Храмов.

В список приглашённых гостей, которые обсудят эту идею, вошли: замглавы по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, замглавы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, начальник Управления культуры мэрии Илья Марков, директор ЦПКиО им. Маяковского Екатерина Кейльман.