СвДЖ планирует застроить часть ЦПКиО Екатеринбурга

Свердловская железная дорога при поддержке администрации Екатеринбурга планирует построить "Веерное депо". Учебно-экспозиционный образовательный центр расположится на территории парка им. Маяковского.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе СвЖД, комплекс проектируется в технологической увязке с существующими объектами детской железной дороги (ДЖД). Уже подготовлены предпроектные разработки.
Известно, что это будет центр с самой большой в стране экспозицией узкоколейной ретро-техники – свыше 75 единиц (восстановленные до рабочего состояния паровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны). В комплексе помещений депо также предполагается проведение выставок по различной тематики. Доступ к объекту будет свободным для всех желающих.
"Окончательный облик экспозиционного комплекса пока не определён. Архитектурные и объёмно-планировочные решения объектов будут выполнены в соответствии с их функциональным назначением", – уточнили в пресс-службе.
ДЖД сегодня – это:
- бесплатное обучение более 20 железнодорожным профессиям;
- 1 700 учащихся с 10 до 17 лет, из них более 60% – не являются детьми железнодорожников;
- 16 классов с современным оснащением;
- на базе ДЖД функционирует центр технического развития – детский технопарк "Кванториум".
Добавим, строительство веерного депо в ЦПКиО Екатеринбурга обсудят завтра на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Докладчиком будет начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельныхотношений Алексей Храмов.
В список приглашённых гостей, которые обсудят эту идею, вошли: замглавы по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, замглавы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, начальник Управления культуры мэрии Илья Марков, директор ЦПКиО им. Маяковского Екатерина Кейльман.