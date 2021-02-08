В Свердловской области стартовал чемпионат WorldSkills Russia - «Молодые профессионалы»

В соревнованиях примут участие более 800 участников, которые будут соревноваться по 85 компетенциям основного состава и 16 номинациям юниорской возрастной группы. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области дан официальный старт IX Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Турнир открыли глава региона Евгений Куйвашев и гендиректор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.

Как отметил на открытии соревнований Евгений Куйвашев, Свердловская область начала проводить этот турнир одной из первых в стране.

«Во многом благодаря этим соревнованиям Свердловская область год от года наращивает свои конкурентные преимущества, подтверждая статус кузницы кадров для всех отраслей российской экономики. Сегодня мы даём старт соревнованию школьников, а также студентов колледжей и техникумов. Ваши светлые головы и умелые руки нужны Свердловской области и всей России», – обратился глава региона к участникам чемпионата.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, выступил на открытии состязании онлайн. Он поблагодарил власти региона за проведение чемпионата, несмотря на непростое для всех время.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в этом году состязания пройдут на 21 площадке колледжей и техникумов региона. В соревнованиях примут участие более 800 человек. Они будут соревноваться по 85 компетенциям основного состава и 16 номинациям юниорской возрастной группы.

IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - составная часть движения «Молодые профессионалы» в России.

Призёрам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), представлявшим на соревнованиях Свердловскую область, а также их наставникам присуждаются премии губернатора Свердловской области.

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