В России число умерших почти на 700 тысяч превысило число родившихся

Число умерших россиян выросло до 2 млн 124 тыс. Фото: Галина Соловьёва.

Обнародованы данные о демографической ситуации в России в 2020 году. Зафиксирован заметный рост естественной убыли населения.

Согласно данным Росстата, в прошлом году в стране родились 1 млн 436 тыс. детей. По сравнению с 2019 годом уровень рождаемости снизился почти на 49 тыс., или на 3,3%.

Число умерших за год выросло с 1 млн 801 тыс. до 2 млн 124 тыс. Рост уровня смертности составил 18%.

Таким образом, естественная убыль населения достигла 689 тыс. За год она выросла более, чем вдвое. По итогам 2019 года разница между числом умерших и родившихся составляла 316 тыс.

Как следует из сведений о естественном движении населения России за последние семь лет, рождаемость в стране снижается с каждым годом. Так, в 2014 году на свет появились 1 млн 947 тыс. детей, а в 2019 - только 1 млн 485 тыс. Что касается уровня смертности, то он до недавнего времени тоже снижался, но в последний год резко подскочил, превысив данные семилетней давности (1 млн 914 тыс. человек). Убыль населения начала фиксироваться с 2017 года.