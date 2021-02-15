В России отмечается День памяти воинов-интернационалистов

В Свердловской области проживает около 40 тысяч ветеранов боевых действий. Фото: Владимир Мартьянов

В России 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный Долг за пределами отечества. По случаю памятной даты к свердловчанам обратились губернатор области Евгений Куйвашев и председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

Обращение первых лиц региона к участникам и ветеранам локальных войн и военных конфликтов опубликовано в субботнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев отметил, что эта памятная дата напоминает об окончательном выводе советских войск из Афганистана.

«В этот день мы отдаём дань уважения героизму и мужеству наших соотечественников, воевавших в горячих точках планеты, скорбим о тех, кто сложил головы, выполняя интернациональный долг», - говорится в обращении губернатора.

Глава региона добавил, что в этот день около комплекса «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге и у прочих памятных объектов по традиции проходят мемориальные акции и митинги в честь воинов-интернационалистов.

«Уважаемые ветераны боевых действий, защитники Отечества! Благодарю вас за мужественное и честное служение Родине, за ваш воинский подвиг и патриотизм. Вечная память вашим павшим товарищам!», - резюмировал Евгений Куйвашев.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что 15 февраля в России вспоминают не только «афганцев», но и участников боевых действий в более чем 30 горячих точках за пределами нашей страны – в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии.

«Мы помним о погибших в военных локальных конфликтах, разделяем боль утраты со всеми, кто потерял родных и близких. Тревожные вызовы современности ежедневно напоминают нам о ценности мира и придают всё большую значимость сохранению памяти о мужестве и героизме воинов-интернационалистов, которые являются примером самоотверженности, отваги и патриотизма для нынешней молодёжи», - говорится в обращении председателя регионального парламента.

Добавим, что в Свердловской области проживают около 40 тысяч ветеранов боевых действий. Свердловские власти и общественные организации уделяют большое внимание вопросам поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих.