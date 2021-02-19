Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2020 году

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Фото: Виктор Вахрушев

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области подготовлен на основе анализа поступивших Уполномоченному по правам человека в 2020 году индивидуальных и коллективных обращений, а также бесед с гражданами в ходе личных приёмов, материалов, собранных по итогам посещений мест принудительного содержания, воинских частей, детских домов, психиатрических больниц и других учреждений, материалов научно-практических конференций и семинаров, сообщений правозащитных организаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» ежегодный доклад о своей деятельности Уполномоченный по правам человека представляет в Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатору Свердловской области, в Правительство Свердловской области и Уставный Суд Свердловской области.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Год борьбы за человека

Каждый год, завершая ежегодный доклад, думаю о наступающем, планирую, мечтаю, надеюсь. Многое сбывается.

2020 год нельзя было предвидеть даже фантастам. Очень ярко начавшись, он пошёл далее с большим трудом. Он принёс много беды и горя, стал годом сложных испытаний. Нам всем пришлось менять свои устоявшиеся привычки, взгляды, учиться работать не по шаблону и регламенту, не бояться брать на себя ответственность и искать выход из сложной ситуации, когда советоваться не с кем.

Я всегда слушала простых людей, внимательно читала личные обращения. Это необходимо, чтобы через конкретную проблему увидеть общее, постараться помочь не только одному человеку, ко мне обратившемуся, но и изменить ситуацию в целом. И представители власти меня слушали. Но 2020 год подарил уникальную возможность общаться со всеми представителями нашего общества, включая и тех, кто принимает решения, участвовать в принятии этих решений, видеть, как непросто даются перемены, и понять, чем они вызваны.

Разве можно было представить в начале года, что мне не просто предстоят диалоги с самим Президентом России, но и то, что он услышит, одобрит, поддержит?

Разве могла представить, что мне позвонит директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Владимировна Захарова и скажет: «Только Вы мне сможете помочь»?

Разве могла я представить, что начну массово вести приёмы осуждённых по видеоконференцсвязи? Могла ли я предположить, что в «Фейсбуке» буду несколько месяцев писать короткие очерки о врачах?

В первые месяцы года у меня было много встреч, выступлений, жарких споров. Разве можно было представить, что уже через несколько месяцев право на жизнь будет не просто ежедневным выбором нашей страны, но с ним будут спорить обычные люди, выбирая не борьбу с ковидом, а требуя открытия ресторанов, торговых центров, выступая против масочного режима в транспорте.

С очень необычного Послания Президента России Федеральному Собранию начался 2020 год. 15 января Владимир Владимирович выступил перед Федеральным Собранием с речью, которую можно назвать серьёзной заявкой на перемены во власти, в обществе, в стране.

Многие наши коллеги отмечали социальные гарантии, которые озвучил Президент страны. А мне более других понравилось то, что от Президента исходило желание поставить точку в двойных стандартах нравственных норм, которые, судя по сообщениям в социальных сетях, существовали в нашей действительности. Некоторые члены правительства имели счета за рубежом и даже двойное гражданство. Президент потребовал это запретить. Но самое главное – Президент принял решение внести поправки в Конституцию России. Мне выпала честь быть в составе Рабочей группы, и я видела, как раскололась страна. На встречах с рабочими коллективами Урала, с нашими ветеранами видела неподдельный интерес к поправкам. Причём по всей стране высоко ценились социальные гарантии. У нас, на мой взгляд, выше ставились ценностные поправки.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне много общалась с ветеранами: как же они высоко оценили предложенную в Конституцию поправку о сохранении исторической памяти!

Благодарили, просили передать Президенту, что они признательны за эту статью. Хорошо у нас воспринимали статью о культуре как уникальном наследии нашего народа. А сколько человек просили передать великому актёру Владимиру Машкову слова поддержки его предложению о запрете отчуждения российской земли. Люди знают, как помогает талантливым детям из глубинки блестящий пианист Денис Мацуев. И просили поблагодарить его за работу над поправками.

В соцсетях же блогеры просто травили этих талантливых тружеников сферы культуры и искусств. Любая поправка к Конституции нуждалась в обсуждении, дискуссии и даже в споре, но здесь, в соцсетях, его не было – была настоящая травля, тяжёлая, жуткая.

Выдержали. Итоги голосования показали позицию жителей России.

Поправки к Конституции Российской Федерации 2020 года не затронули главы I, II, IX, а это означает, что ни Президент страны, ни народ не стали менять основы, на которых развиваются государство и общество: права и свободы, достоинство человека. Но Конституции не хватало ценностных ориентиров. Они появились. Добавился баланс в управлении государством. И это поддержали люди, несмотря на сильную оппозиционность в социальных сетях.

Завершая работу над поправками к Конституции, страна вошла в тяжелейший период вирусной инфекции, которую завезли из стран, где вирус уже вероломно правил целыми государствами.

Страна встала перед выбором: спасение человеческих жизней или спасение экономики. Президент России выбрал человека, а затем уже по всей территории России эта линия была выбрана как единственная. Легко ли она далась? Как член областного оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения коронавируса видела: нелегко. Потеря для бюджета очень велика, экономический спад предстоит преодолевать долго. Но делалась ставка на жизнь человека. И это единственно верный выбор. Благодарна Губернатору Свердловской области, Законодательному Собранию Свердловской области за то, что всегда на первом месте стояла забота о здоровье человека.

Далее шли несколько труднейших направлений спасения жизни людей, и это давалось непросто, не без ошибок, нарушений, потерь. Пандемия выявила все прошлые наши ошибки, в первую очередь – оптимизацию здравоохранения.

Такое впечатление, что недруги готовили нас к пандемии. Да нет же – сами сокращали многое, в том числе койко-места, врачей и медсестёр/санитарок в инфекционных отделениях. Специалистов не слушали. И сейчас, и в начале пандемии рупором были не опытные доктора, а опытные блогеры… Не все протянули руку помощи, зато кричащих стало больше.

Надо признать – не все руководители хотели поначалу прислушиваться к людям, жителям области. Тем не менее Губернатор Свердловской области выбрал для общения с населением «Инстаграм». А там писали люди разные, многим было важно довести до сведения, что до больниц не дозвониться, что человек уже в тяжёлом состоянии, а скорая помощь не едет. Но были и откровенно пустые, агрессивные фразы. И это самое страшное, что выявил ковид: мы не объединились, не стали обществом, которое идёт навстречу тем, кому плохо. Слово «солидарность» так и осталось где-то в далёком прошлом. А мы в этой солидарности нуждались не меньше, чем в таблетках.

На смену гражданской солидарности и человеческой взаимоподдержке, которые всегда в трудные годы объединяли наш народ, пришло оголтелое хамство в соцсетях. Читаю порой и вижу, что блогеры конкурируют, кто чернее измажет грязью ситуацию.

Буквально на днях один из влиятельнейших сенаторов США Линдси Грэм сказал, что Соединенные Штаты имеют две серьёзные угрозы: непроверяемое голосование по почте и нерегулируемые социальные сети.

Если голосование по почте у нас ещё не появилось, и не надо этого допускать, то социальные сети влияют на жизнь больше, чем вся пропаганда, вместе взятая. И если общество не объединится против агрессии, грязи, информационных войн, то нас ждёт повальная цензура. 2020 год показал, что баланс между правом одного человека и правом общества часто нарушался. И виной тому была фейковая информация, которая в период пандемии порой была опаснее вируса. А потому сообщество в интересах информационной безопасности может потребовать и введение цензуры. И это будет опасностью для обычных пользователей сетей. Но к этому ведут безответственные блогеры, распространяющие фейковые сообщения.

Жизнь показала: врачи «красной зоны» справились с испытанием достойно, но не вижу их портретов, очерков о них, страниц благодарностей и писем от спасённых пациентов. Эта информация в соцсетях иногда появляется, но системой не стала. Ещё не поздно: эту тему надо взять нашим ведущим, самым читаемым СМИ и сделать регулярной рубрикой.

Сейчас как никогда нужны моральные авторитеты. И самое главное – они у нас есть. Но как-то чаще читаем про сбои в системе здравоохранения. И это тоже есть, но это надо исправлять всем миром, в том числе и СМИ – нужны факты, аналитика, выводы. Не хватает.

Выдернутые факты про невыплаченную зарплату дружно подхватывают все, а разобраться, проанализировать, почему так случилось, не хотят. Не хватает аналитики, и это уже беда наших средств массовой информации.

Очень не хватало умного, толкового взгляда на то, какие рестораны, торговые центры, кинозалы открывать – не открывать. Мне кажется, это помогло бы избежать ошибок в действиях властей, которые опирались на рекомендации специалистов Роспотребнадзора.

Можно выделить серьёзный подход к освещению пандемии в публикациях портала Е1.RU, информационного агентства Znak. Но были и другие, со ставкой на сенсационность, которая выглядела очень провокационно.

Очень важен взгляд со стороны на дела милосердные. Необходимо сегодня понимать, кому помощь важнее и нужнее. И хотя надо признать, что социальные выплаты пришли, за редким исключением, очень оперативно, не всегда видели власти тех, кому ещё остро нужна помощь.

На мой взгляд, наши неправительственные организации показали, что уровень их работы в период испытаний поднялся, и их участие было очень важно. С самого начала пандемии благотворительные фонды помогали медицинским и социальным службам, ежедневно обеспечивали медиков «красных зон» Екатеринбурга трёхразовым горячим питанием. Помогали многодетным семьям, пенсионерам, оказавшимся в трудной ситуации. Добровольцы доставляли людям продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены. Слова «доброволец», «волонтёр» уже прочно вошли не только в обновлённую Конституцию, но и в жизнь.

Конечно, своевременное законодательство и своевременное принятие решений помогли удержать ситуацию под контролем. Но могло бы быть гораздо лучше, если бы солидаризировалось общество.

Деструктивные лидеры звучали чаще, чем те, в ком общество нуждалось, – и эта беда не менее серьёзная, чем сама эпидемия. Конечно, здесь не хватало объединяющего начала и профессионалов.

Ушедшие лидеры общественного мнения, моральные авторитеты – Владислав Крапивин, Евгений Родыгин и многие другие – нам очень нужны. Мне в эти дни не хватало цитат Владислава Крапивина. От некоторых из них общество бы устыдилось за свои поступки, от некоторых – объединилось. В такие дни ни одна цитата не была бы лишней.

Ушла эпоха в лице Михаила Жванецкого. Помните его слова: «Все борются с плесенью, хотя надо бороться с сыростью»? И можно больше не писать ничего. Надо бороться с сыростью, аморальностью, грязью… Нам будет не хватать не только этого сатирика. Нам не будет хватать острого и сильного Валентина Гафта. Сожалею, но и при их жизни у нас лидерами становились совсем другие, ведущие неизвестно куда и зачем, но победившие в очернении, в радости над горем.

И ещё раз по поводу того, что сегодня у нас «героем становится любой». Мне довелось внести в Международную правозащитную «Дорожную карту» статью 8 об обязанности государств оказывать помощь в возвращении из-за рубежа своих граждан. Жизнь показала, что это необходимо. Мы порой до ночи составляли списки мигрантов, ожидающих исполнения решений о выдворении и о депортации по всему федеральному округу. Благодарна Губернатору Свердловской области, Министру внешнеэкономических связей за то, что помогли отправить граждан Центральной Азии домой.

Конечно, делалось всё, чтобы вернуть и нам своих из-за границы. Письма в Росавиацию, Федеральный штаб и Правительство уходили каждый день. И мы только радовались, что везём своих граждан на родину.

Не без горечи пишу, не могу не написать об этом. Некоторые земляки, вернувшись из-за границы, начали показывать «жуткие» картины из обсерваторов. Мы привезли их домой, не зная ещё требований к обсерваторам, разместили в наших пансионатах и гостиницах, и вдруг в соцсетях появляется информация, что их плохо встретили. В те дни мы не слышали о проблемах врачей из «красной зоны», которых селили в общежития, чтобы они не имели контактов с семьей. Мы слышали этих «героев», вернувшихся с отдыха. Конечно, были и другие люди, терпеливо проводившие свои 14 суток в изоляции, понимая слово «карантин».

Но однажды прочитала в «Инстаграме» вопрос о том, не стыдно стране-то, что мы их селим так.

Как? Бесплатно для граждан. За 4 тысячи рублей в день для бюджета. Быстро перестроились, научились кормить вегетарианцев, детей. Но общество по-прежнему переживало из-за неудобств вернувшихся домой земляков. Интернет настроил на борьбу. И боролись те, кто не расставался с соцсетями.

Теперь о моём общении с Марией Захаровой. Наши земляки уехали на далёкий остров Фиджи, куда вождь племени впоследствии не пускал самолёты, мы не могли их привезти в Россию. Конечно, их близкие здесь очень переживали за них. В день не по разу звонили Марии Захаровой, у которой на контроле десятки рейсов, и везде нужна помощь. Она попросила поработать с семьёй, за это я благодарю профессионалов своего дела – Михаила Перцеля и Марка Ицковича, взрослого и детского психотерапевтов. И, к счастью, на момент, когда клиника «Сосновый бор» становилась ковид-госпиталем, самолёт с острова Фиджи приземлился в Москве. Психотерапевты этой семье уже стали не нужны, хотя и сегодня им работы хватает с теми, кто пережил ковид-инфекцию.

Никогда бы не подумала, что до ночи придётся работать с Генеральными консулами России в США. Наши земляки, жившие в США, массово поехали во время эпидемии домой. Почти невозможно было улететь из Майами: самолёты «Аэрофлота» в Россию забиты пассажирами. Сложно вылететь из Нью-Йорка. Помогали консулы. Для меня было открытием, как много уральцев живёт в Америке. Но ещё большим открытием стало то, что в эпидемию там спастись в несколько раз сложнее, чем у нас. Об этом писали все. Слава Богу – все вернулись, кто хотел.

А нашей медицине мы должны быть признательны за сохранившуюся систему Роспотребнадзора. За стандарты эпидемиологии. За умение всё держать под санитарным контролем.

К сожалению, уроки пандемии показали: оптимизация помешала нам в обеспечении доступности здравоохранения. Мы обязаны многому научиться у этого тяжелейшего года, извлечь сложнейшие уроки, чтобы не повторять их в будущем. Цену за эти уроки мы заплатили немалую.

Но самый главный вывод: выбор ориентира на борьбу за человека был сделан правильно. Право на жизнь – важнейшее из прав человека. Если не будет человека, все остальные права утратят смысл. Но если мы не станем дружнее, если это испытание не изменит нас в нравственном плане, значит, жертвы были напрасны.

Мы должны, пережив десятки испытаний, стать добрее и чище. Пока этого не происходит в целом мире. Он не сплотился даже под угрозой гибели. Это и в нашей стране происходит медленно. Часто медицину мы подменяем политикой. А нам важно сегодня быть вместе, чтобы спасти экономику и семью.

Не стали мы дружнее в обществе. Вместе с тысячами добровольцев мы имеем не меньше тех, кто любой выбор, рекомендацию встречает агрессивно. Мы пережили большое испытание, выжили, чтобы жить без ссор, конфликтов, агрессии. Жить вместе!

Всему миру сегодня брошен вызов. Этот год показал, что привычная жизнь в одночасье может измениться до неузнаваемости и наше общее будущее и будущее каждого из нас зависит от того, сможем ли мы, готовы ли мы консолидироваться, не тратить силы на взаимные оскорбления по мелким поводам и борьбу друг с другом, а сотрудничать, извлекать ошибки, меняться самим.

ИТОГИ ГОДА: ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ

В 2020 году к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, сотрудникам рабочего аппарата, адвокатам и профессиональным юристам, ведущим бесплатный приём населения на основании договоров о сотрудничестве с Уполномоченным, обратились 21 967 человек (31 009). В скобках указаны соответствующие данные за 2019 год.

Были проконсультированы ЛИЧНО Уполномоченным 1 948 (1 243) человек.

В условиях введённых ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции посредством телефонной связи Уполномоченным даны консультации 1 025 (575) человекам, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Отвечая на телефонные звонки, Уполномоченный по правам человека понимала, что обращение к ней на личный мобильный телефон – это не только крик о помощи отчаявшихся людей, но и показатель системного сбоя или нерасторопности отдельных чиновников, перегруженности системы здравоохранения, а ещё бессовестности ритуальной службы, гнилости коммунальной сферы услуг и жёсткости миграционной политики.

Уполномоченным по правам человека лично были приняты 923 человека: в том числе 225 человек в режиме видеоконференцсвязи; на рабочем месте – 160 человек; 87 – в ходе личных приёмов населения в Екатеринбурге, 320 человек – в рамках проекта «Услышать друг друга» совместно с приёмной по правам человека общественной организации «Пеликан».

В связи с ограничением возможности проведения личных приёмов населения количество письменных жалоб возросло на 6,7%; 58 человек были приняты Уполномоченным во время выездных приёмов в Артёмовском, Берёзовском городских округах и муниципальном образовании город Каменск-Уральский (без учёта встреч с двумя трудовыми коллективами, общественными объединениями и пр.). Проведён совместный выездной приём в городском округе Первоуральск с руководителем Уральского следственного управления на транспорте СК РФ П.Г. Решетниковым, на котором было принято 11 человек.

На горячей линии, открытой в апреле Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека для правовых консультаций в связи с коронавирусом, Уполномоченным по правам человека в Свердловской области были проконсультированы 62 человека.

Введение ограничительных мер по проведению очных мероприятий, безусловно, привело к снижению числа граждан, с которыми Уполномоченный по правам человека традиционно встречалась во время выездов в муниципальные образования, но за три месяца, предшествующих пандемии, с Уполномоченным во время посещения производственных объектов, школ, больниц, исправительных учреждений, войсковых частей, общественных объединений встретился 3 521 человек, и с 1 429 Уполномоченный общалась на совещаниях, проведённых в режиме видеоконференцсвязи.

Возросло в два раза количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам человека в электронном виде, – с 23,1% до 46,1%.

1 011 человек (2 838) были приняты сотрудниками аппарата Уполномоченного.

107 человек (222) в офисе Уполномоченного проконсультированы адвокатами и профессиональными юристами, из них 37 – в режиме видеоконференцсвязи, и такие консультации были чрезвычайно востребованы у слабослышащих людей, к работе с которыми привлекались сурдопереводчики, а также у лиц, нуждающихся в оперативной консультации адвоката по экономическим делам С.С. Извекова, взаимодействие с которым Уполномоченным ни на один месяц не было приостановлено.

На 20% возросло количество устных правовых консультаций, которые дали сотрудники аппарата по телефону: 9 518 (7 555).

Общее количество письменных обращений, поступивших на рассмотрение Уполномоченного по правам человека в отчётном году, – 4 495 (4 482), в том числе 213 письменных обращений, поступивших в приёмную Уполномоченного по правам человека в общественной организации «Пеликан», и 51 обращение в Комиссию по помилованию, образованную на территории Свердловской области.

32,93% поступивших обращений решены положительно.

Большая часть обратившихся людей, нуждающихся в правовой защите, – это социально незащищённые слои населения: пенсионеры, ветераны и инвалиды. Количество обращений, поступивших от них в 2020 году, возросло на 1,38%, составив 25,3%. Наблюдалось незначительное, на 0,27%, снижение количества обращений от лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и их родственников (20,9% по сравнению с 21,17% в 2019 году). В условиях введённых санитарных ограничений возросло количество жалоб от иностранцев, лиц без гражданства и переселенцев на 1,02%. От военнослужащих и их родственников поступило 1,1% обращений (больше, чем в 2019 году, на 0,36%), что могло быть обусловлено тем, что впервые за последние годы солдатские матери не сопровождали эшелоны новобранцев к месту службы в Восточный военный округ. Снизилось на 1,15% количество жалоб от опекунов и сирот, несовершеннолетних детей и их представителей.

Наибольшее число жалоб касается нарушений социальных прав граждан – 48,7% от общего числа поступивших обращений. Пятая часть обращений социальной тематики относится к нарушениям жилищного законодательства. 4,9% обращений связано с нарушением трудовых прав. Возросло количество обращений о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь, составив 4,5%. О нарушении права на защиту семьи, материнства и детства поступило на 1,3% обращений больше, чем в 2019 году. В связи с нарушением права на социальное обеспечение, получением мер социальной поддержки, социальных гарантий и социального страхования поступило 9% обращений; вопросами, касающимися нарушения права на образование, – 1,6%. Число обращений по жилищно-коммунальным проблемам практически осталось на прошлогоднем уровне – 6,7%, показав незначительный рост на 0,2%.

6,3% обратившихся к Уполномоченному заявили о нарушении экономических прав (большая часть таких обращений связана с вопросами землепользования, финансовой безопасности и налогообложения).

По сравнению с 2019 годом уменьшилось почти на 1,2% число жалоб на действия правоохранительных органов и составило 7,5%.

Возросло количество предложений по совершенствованию законодательства – 4,51%, что было связано с активностью граждан по вопросам внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Не только человеку, но и всей системе здравоохранения нужна реабилитация после коронавируса

В этом году все мы почувствовали, насколько наша жизнь и жизнь наших близких зависят от своевременной, доступной и качественной медицинской помощи.

Сфера здравоохранения в 2020 году стала, пожалуй, самой востребованной у населения, она подверглась крайне серьёзной нагрузке и испытанию на прочность. На ней было сосредоточено всё внимание обычных людей, нуждающихся в помощи, а также журналистов и гражданских активистов. Неудивительно, что руководство системы здравоохранения, отдельные лечебные учреждения и работа врачей нередко подвергались строгой, а порой и жёсткой критике. Вместе с тем необходимо понимать, что система здравоохранения работала на пределе своих возможностей, а многие причины сбоев, с которыми нам пришлось столкнуться, существовали и до пандемии.

Процессы оптимизации в здравоохранении, в ходе которых мы лишились доступного здравоохранения сначала на сельских территориях, а потом и в городах, продолжают негативно сказываться на жителях области.

К системным проблемам, которые стали негативным результатом модернизации и оптимизации в медицине, добавилась задача по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вопрос доступности первичной медицинской помощи, который на протяжении последних лет постоянно находится в фокусе внимания Уполномоченного, в условиях пандемии звучит особенно остро и болезненно.

Совершенно несправедливой является ситуация, при которой жители территорий нашей области очень по-разному обеспечены доступом к медицинским специалистам и лекарственным препаратам. На многих сельских территориях и до пандемии были серьёзные проблемы с территориальным доступом к медицинской помощи в связи с отдалённостью лечебных учреждений от населенных пунктов и в связи с недоукомплектованием лечебных учреждений кадрами (обращение № 20-12/575 жителей посёлка Полдневой Богдановичского района о длительном ожидании модульного фельдшерско-акушерского пункта для посёлка).

Традиционно проблемными являются северные территории, в частности, Серовский район и Сосьва. В обращении жителей посёлка Ларьковка и села Андриановичи Серовского района (№ 20-13/1614) сообщается, что на население численностью 1 500 человек есть только модульный фельдшерско-акушерский пункт и неотложная медицинская помощь, ряд фельдшеров ГАУЗ СО «Серовская городская больница», работающих в посёлках, в декабре 2020 года получили уведомления о сокращении. Жители территорий обоснованно недоумевают, каким образом им будет оказываться медицинская помощь, если до Серова ехать 55 километров, а регулярного транспортного сообщения между населёнными пунктами нет: такие значительные расстояния до районного центра с лечебным учреждением и затраты, которые несут люди для того, чтобы добраться до бесплатной медицинской помощи на такси, при общих низких доходах и невысоком уровне жизни на таких территориях делают право на охрану здоровья незащищённым и нереализуемым.

«Андриановичи – это тоже Россия! И мы её жители», – справедливо напоминают заявители в обращении.

Проблема доступа к медицинской помощи стала в 2020 году актуальной и для городских территорий: значительное количество жалоб мы получили по этому вопросу от жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Очень чётко можно проследить динамику смены основных «болевых точек» в обращениях. Если в период «первой волны» пандемии основная часть жалоб касалась недоступности медицинской помощи по каким-то иным, не связанным с коронавирусной инфекцией заболеваниям, то, начиная с сентября 2020 года, постоянными и многочисленными являются жалобы на недоступность помощи по заболеванию COVID-19.

Исходя из содержания обращений в период «первой волны», приходится констатировать, что в течение достаточно продолжительных периодов времени у граждан не было возможности обращаться за первичной медицинской помощью с острыми и хроническими состояниями в поликлиники по месту жительства и получать плановое лечение в стационарах, поскольку основная часть учреждений здравоохранения либо была перепрофилирована для лечения COVID-19, либо вынуждена была закрыться на карантин из-за вспышек инфекции. Это объективная ситуация, которую невозможно было прогнозировать, однако фактическая невозможность диагностики и лечения ряда заболеваний (онкологические, кардиологические, иные хронические заболевания, дающие высокий процент смертности) представляет угрозу безопасности населения области. Эксперты с тревогой отмечают, что пациенты с хроническими заболеваниями, столкнувшиеся с отказом в плановом и экстренном лечении в связи с переориентацией медучреждений на борьбу с пандемией, в дальнейшем также могут дать высокий процент инвалидности и необратимого ухудшения состояния здоровья.

Примерами таких обращений служат обращение К. (№ 20-13/1025) о значительном ухудшении состояния её здоровья в связи с отложением плановой операции и о серьезных рисках, связанных с дальнейшим применением консервативного лечения, обращение В. (№ 20-13/1554) об отказе в плановом оперативном лечении и ухудшении состояния здоровья и другие обращения. Системные меры в сложившихся обстоятельствах принять было невозможно, приходилось каждый случай разбирать индивидуально с Министерством здравоохранения Свердловской области: очень благодарна Министерству за то, что, несмотря на сложность ситуации, каждый раз находились решения.

С сентября 2020 года, в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией, стали постоянными жалобы жителей области на невозможность дозвониться до поликлиники, невозможность вызвать на дом врача, регистрацию вызовов на дом и последующее отложение прихода врача или фельдшера на несколько дней либо отсутствие визита врача без какого-либо информирования, непроведение тестов на коронавирус (невыход медицинского сотрудника для взятия мазка), длительный период ожидания скорой помощи.

Пенсионерка Ч. из Екатеринбурга, проживающая на ул. Шефской (обращение № 20-13/2357), написала нам о том, что после получения положительного результата теста на COVID-19 в течение восьми дней не могла вызвать врача: сначала не могла дозвониться, потом обещали вызов, но врач не выходил, на компьютерную томографию она попала только на девятый день после положительного результата теста на COVID-19 с уже достаточно серьёзным поражением лёгких.

Обращение заявительницы А. (№ 20-13/2496) из Нижнего Тагила: «Заболев и вызвав в октябре врача, я так никого и не дождалась, хотя перезванивала трижды и мне каждый раз обещали, что врач придёт…»

Обращение Б. (№ 20-13/2544): с момента появления признаков вирусного заболевания у трёх членов семьи заявительница, проживающая в Екатеринбурге на ул. Родонитовой, пыталась вызвать для себя и своей семьи врача, однако из-за невозможности дозвониться до лечебного учреждения ей и её супругу пришлось самим прийти в поликлинику для получения листков нетрудоспособности, анализ на COVID-19 не проводился, в больничных листах был поставлен диагноз «пневмония».

Заявительница сама инициировала выезд платной службы для проведения теста. Впоследствии положительный тест подтвердил наличие COVID-19, заявительница передала данные о положительных результатах тестов членов семьи по телефону горячей линии Роспотребнадзора. В связи с тяжёлым состоянием супруг заявительницы был госпитализирован в городскую больницу с поражением легких 56%, а сама заявительница с 10 до 30 ноября так и не получила назначений амбулаторной службы больницы № 24. Несмотря на многочисленные попытки вызвать врача, она добилась только прихода медсестры 19 ноября, когда был взят ПЦР-анализ, был подтверждён положительный результат, но врач к пациентке так и не вышел, назначений по телефону также передано не было. 30 ноября вновь были получены положительные результаты теста. «С 10 по 30 ноября я нахожусь без всякого медицинского наблюдения, без осмотра, без назначения схемы лечения, без доставки обещанных Правительством лекарств…»

К сожалению, такие обращения стали типичными (№ 20-13/2419, 20-13/2422, 20-13/2430, 20-13/2431 и другие), они поступали к нам каждый день, и основная напряженность была снята только в декабре 2020 года с открытием единого номера колл-центра по коронавирусу 122.

Анализ обращений граждан о недоступности амбулаторной помощи выявил следующие системные проблемы:

– объективная неготовность амбулаторной службы к объёму заболеваемости коронавирусной инфекцией с сентября 2020 года (отсутствие кадрового и организационного ресурса);

– при отсутствии ресурсов для обслуживания вызовов и выполнения требуемого количества заборов материала для теста на COVID-19 не был задействован надлежащим образом информационный ресурс: гражданам не была предложена и информационная поддержка. Как указывали многие заявители, в течение многих дней болезни они, по сути, занимались самолечением, поскольку не могли дозвониться до поликлиники и не имели возможности даже получить консультацию врача по телефону по протоколам амбулаторного лечения;

– во многих случаях отсутствие своевременной и доступной амбулаторной помощи увеличило количество тяжёлых случаев течения заболевания, требующих госпитализации. Это, в свою очередь, привело к увеличению нагрузки на учреждения, оказывающие стационарную помощь.

Доступность лекарственных препаратов и средств медицинского назначения, включая средства индивидуальной защиты, – один из важнейших элементов права на охрану здоровья в соответствии с Целями устойчивого развития ООН и международными актами о правах человека.

Проблема доступности средств индивидуальной защиты (медицинские маски, санитайзеры) была предметом внимания Уполномоченного с конца марта 2020 года, в начале периода самоизоляции, поскольку постоянно поступали обращения от жителей области об отсутствии защитных масок в торговых сетях и аптечных организациях. В защиту прав жителей области по этому вопросу к Уполномоченному обратился также Председатель Свердловского регионального отделения «Российский Красный крест» Д.Ф. Вершинин (№ 20-12/306). В этот период сотрудниками Уполномоченного проводился мониторинг наличия одноразовых масок и санитайзеров в продаже в аптеках и магазинах.

Действительно, в целом по области на начальном этапе самоизоляции наблюдался тотальный дефицит масок, перчаток и санитайзеров, что обоснованно вызывало социальную напряженность среди граждан, ведь использование средств индивидуальной защиты предписано указом Губернатора Свердловской области, кроме того, использование средств защиты поддерживалось и серьёзной информационно-просветительской кампанией органов Роспотребнадзора.

Впоследствии, ближе к концу апреля, вопрос обеспечения торговых и аптечных сетей области был преимущественно решён, при этом в рамках мониторинга мы всё ещё отмечали нестабильность и неравномерность поставок, а также отсутствие достаточной и актуальной информации в электронных справочных системах в сети Интернет – 2048080.ru и medgorodok.ru. В ходе мониторинга было отмечено, что к началу мая 2020 года, когда по Екатеринбургу ситуация стабилизировалась, другие муниципалитеты, включая второй по численности населения город области Нижний Тагил, были значительно хуже обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Относительно доступа к лекарственным препаратам вновь приходится отмечать, что в нашем регионе всё ещё есть населённые пункты, в которых отсутствуют аптечные организации, а расстояние до ближайшей аптеки – более 40 километров (обращение М. № 20-13/2614), либо аптеки есть, но они не могут выдавать препараты по льготным рецептам.

В обращении заявительницы П. (№ 20-13/2197) из села Петрокаменское Горноуральского городского округа указывалось на то, что аптека в селе не осуществляет выдачу препаратов по льготным рецептам, в связи с чем пациентам приходится самостоятельно ездить за лекарствами в другие населённые пункты.

Уполномоченным в обращении к Министру здравоохранения Свердловской области было предложено организовать выезды с доставкой льготных лекарств на те территории, где отсутствует отдел по обслуживанию пациентов, получающих льготные лекарства.

Министерством здравоохранения был дан ответ о том, что главным врачом Горноуральской районной поликлиники предусмотрена возможность централизованного получения и доставки льготных лекарственных препаратов на территории силами сотрудников общей врачебной практики и фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, жители села Петрокаменское могут получить льготные лекарства у врача общей врачебной практики.

Очевидно, что для обеспечения доступа к льготным лекарствам жителям территорий, на которых нет аптечного пункта, нужна централизованная система выездного обеспечения льготными препаратами: неоднократно заявители указывали, что стоимость поездки за бесплатным препаратом может превышать его цену и льгота для пациента утрачивает смысл, когда получить лекарство стоит таких трудов, кроме того, в условиях пандемии поездки лиц с хроническими заболеваниями создают дополнительные риски заражения COVID-19.

К Уполномоченному по правам человека в Свердловской области поступало множество устных и письменных обращений граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, и их родственников с просьбой вернуть практиковавшуюся в первый период пандемии дистанционную выписку рецептов на льготные препараты. В настоящее время выписка рецептов на получение льготных лекарств производится только на один месяц и только при личном посещении поликлиники. При этом люди, которые имеют право на льготные препараты, как раз относятся к категориям граждан, которым Указом Губернатора Свердловской области предписана самоизоляция (многие из них старше 65 лет и/или имеют тяжёлые хронические заболевания и входят в группу риска). Пациенты обоснованно опасаются заражения в процессе поездок на транспорте до поликлиники. Длительное ожидание своей очереди в лечебном учреждении, где наблюдается большой поток больных, также создаёт угрозу заражения коронавирусной инфекцией.

В связи со значительным ростом заболеваемости COVID-19 в ноябре 2020 года Уполномоченный обратилась к Министру здравоохранения Свердловской области с предложением о возвращении практики дистанционной выписки рецептов на льготные препараты либо об ином способе организации процесса выписки рецептов для обеспечения льготными препаратами, чтобы не подвергать пациентов с онкологическими, кардиологическими, неврологическими и иными хроническими заболеваниями реальному риску заражения.

По запросу Уполномоченного по правам человека Министерство здравоохранения разъяснило, что в соответствии с Приказом Минздрава Свердловской области от 21.05.2020 № 890-п «Об организации работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» выписка лекарственных препаратов пациентам льготных категорий в возрасте старше 60 лет и лицам, состоящим на диспансерном учёте, организована без посещения поликлиники на срок до 6 месяцев, для доставки рецептов в аптеку и лекарственных препаратов из аптеки пациентам на дом привлекаются волонтёры, работники социальных служб и медицинские работники.

Кроме того, на основании Распоряжения Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга от 25.03.2020 «О дистанционном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан в период подъёма заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19» обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан г. Екатеринбурга организовано дистанционно. Если пациент планирует выписку рецептов на лекарственные препараты и не нуждается в осмотре врача, нет необходимости посещать поликлинику. Заказать выписку рецептов можно, обратившись в колл-центр медицинской организации. Рецепт будет выписан и передан в аптеку для обслуживания.

В условиях второго этапа пандемии COVID-19 проблема обеспечения лекарственными препаратами была особенно острой в октябре-ноябре 2020 года. С одной стороны, власти анонсировали получение Свердловской областью денежных средств на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 и на организацию бесплатного обеспечения ими пациентов, проходящих лечение на дому. С другой стороны, был период 10–14 дней, когда не только бесплатные препараты амбулаторным пациентам не выдавались, но у людей не было возможности купить назначенные препараты для лечения COVID-19 и простудных заболеваний за счёт собственных средств, поскольку большинство из назначаемых препаратов (противовирусные препараты, антибиотики) отсутствовали в аптеках, что вызвало значительное количество обращений и обоснованное негодование пациентов: обращения жителей Екатеринбурга об отсутствии назначенных препаратов в аптеках (№ 20-13/2419, 20-13/2430 и множество устных обращений), обращение Б. (№ 13/2419) об отсутствии в аптеках г. Сухого Лога назначенных препаратов, невозможности лечения на дому при отказе больницы в стационарном лечении со ссылкой на отсутствие мест.

Как можно проследить, исходя из поступающих к Уполномоченному обращений, напряжённость с закупками лекарственных средств аптечными организациями была снята менее чем в двухнедельный срок, однако мы не можем не признать в этот период массового нарушения прав граждан на своевременное и эффективное лечение.

Система обеспечения пациентов, проходящих лечение на дому, лекарственными препаратами за счёт бюджетных средств обоснованно стала предметом достаточно жёсткой критики со стороны населения. Несмотря на то, что изначально это могло бы быть очень сильной и действенной мерой поддержки пациентов, цель свою по ряду причин такая мера достигла лишь частично, вызвав у жителей области скорее негативную реакцию. Сначала потребовалось время, объективно необходимое для проведения закупок препаратов. В последующем отсутствие опыта администрирования оперативной выдачи препаратов и объективно существующая напряжённая ситуация в амбулаторной службе крайне негативно отразились на ожидаемой эффективности данной меры.

Для выдачи препаратов необходим был факт подтверждения информации о положительном тесте на COVID-19 у пациента и поступление этой информации в поликлинику. При этом, как уже отмечалось, множество пациентов жаловались Уполномоченному на недоступность амбулаторной помощи: на осмотр пациента и забор анализов медработники из-за загруженности амбулаторной службы выходили далеко не по всем вызовам, либо в лучшем случае врач или фельдшер приходил на 4–7-й день, затем требовался период для получения результатов анализов, либо пациенты часто самостоятельно сдавали тесты в платных лабораториях, что также создавало проблемы по своевременному поступлению этой информации в поликлинику. В результате кто-то из реально нуждающихся пациентов так и не получил препараты, а кто-то получил противовирусные препараты уже после острой стадии болезни и даже по факту её окончания. Некоторые пациенты при обсуждении этого вопроса с сотрудниками аппарата Уполномоченного отмечали, что получали препараты не в соответствии с индивидуальными назначениями, а исходя из того, какие препараты имелись в наличии и могли быть выданы сотрудниками поликлиники.

Даже ориентируясь на отзывы заявителей к Уполномоченному об этой мере поддержки пациентов, можно сделать вывод, что Министерству здравоохранения Свердловской области необходимо провести тщательный мониторинг результатов проведённого распределения препаратов для амбулаторного лечения, в рамках исследования сопоставить сроки появления у пациентов симптомов коронавирусной инфекции, последующего подтверждения наличия инфекции, наличие или отсутствие своевременных визитов и назначений лечащего врача и, соответственно, фактические сроки выдачи пациентам препаратов. Учитывая, с одной стороны, объём средств, направленных на закупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения, а с другой стороны – степень неудовлетворённости населения этой мерой поддержки пациентов. Такой опыт должен стать для нас уроком на будущий период.

Болеть недоступно

Для людей с ограниченными возможностями передвижения и других людей с инвалидностью обращение в лечебные учреждения затруднено в силу того, что не все медицинские учреждения являются безбарьерной средой и не все учреждения приспособлены к специальным нуждам людей с инвалидностью. Совершенно справедливо организации инвалидов ставят вопросы обеспечения физической доступности лечебных учреждений перед Уполномоченным по правам человека и Министерством здравоохранения (обращение Х. № 20-13/1781).

Уполномоченным по правам человека несколько лет назад с Министерством здравоохранения Свердловской области обсуждался вопрос обеспечения доступности учреждений здравоохранения Свердловской области и их приспособления к нуждам инвалидов. Как отмечают представители сообщества инвалидов и Уполномоченный, определённый прогресс в обеспечении доступности достигнут в Областной клинической больнице № 1, Центральной городской больнице Екатеринбурга № 1, Центральной городской больнице Екатеринбурга № 20. Вместе с тем сообщество инвалидов отмечает, что труднодоступными для инвалидов-колясочников и недостаточно приспособленными к потребностям лиц с инвалидностью являются в Екатеринбурге Центральная городская больница № 7, Центральная городская больница № 14, Центральная городская больница № 40, а также Свердловский областной онкологический диспансер, Белоярская центральная районная больница, Городская больница г. Первоуральск, Уральский институт кардиологии, Свердловская областная больница № 2 и другие учреждения.

В 2020 году основные ресурсы в здравоохранении были направлены на лечение новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, учитывая требования федерального законодательства о социальной защите инвалидов и Постановления Правительства Свердловской области от 22.01.2014 «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», Уполномоченный в своём обращении в Министерство здравоохранения Свердловской области просила сообщить о планируемых мероприятиях на предстоящий период по организации доступности для инвалидов учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области.

Министерство здравоохранения сообщило, что объём средств, выделенных учреждениям в рамках реализации мероприятий комплексной программы «Доступная среда» в 2020 году, составляет более 19 млн рублей. Запланированы мероприятия, включающие приобретение информационного оборудования, подъёмников, замену лифтов, проведение капитального ремонта по устройству пандусов, установку поручней во многих учреждениях.

Как верно замечают в своих обращениях представители организаций инвалидов, крайне важно, чтобы при проектировании каких-либо изменений в зданиях либо при закупке какого-либо оборудования для улучшения доступности учреждений органы власти и организации, ответственные за эксплуатацию зданий и помещений, привлекали для консультаций самих потребителей таких услуг, то есть представителей организаций инвалидов, поскольку нередко приспособление зданий и сооружений происходит без понимания того, как этим приспособлением будет пользоваться инвалид.

Герои нашего времени

Вне зависимости от того, были ли все принимаемые руководством органов здравоохранения управленческие решения по организации медицинской помощи эффективными, отчётный год показал нам невероятный героизм и самоотверженность врачей и всего медицинского персонала в борьбе с коронавирусной инфекцией. В условиях недостатка кадровых ресурсов, надолго оставляя свои семьи и каждый день рискуя своим здоровьем и своей жизнью, они вновь и вновь идут на эту «войну». Мы не можем не быть благодарными нашим медикам за спасённые жизни и восстановленное здоровье.

Забота о врачах, медицинских работниках и обо всех, кто задействован в ежедневном процессе оказания медицинской помощи людям, – ещё одно приоритетное направление нашей работы весь этот период. Предметом внимания Уполномоченного были и остаются вопросы своевременного получения врачами и медперсоналом компенсационных выплат.

Значительное время и усилия понадобились для разрешения непростой ситуации по оплате компенсационных выплат водителям скорой медицинской помощи в Екатеринбурге (коллективное обращение № 20-13/1375), поскольку система аутсорсинга, когда водители не являются работниками медицинской организации, а приняты на работу в транспортную организацию, выполняющую услуги по перевозке и зарегистрированную в другом регионе, не позволяла осуществлять федеральные выплаты, распространяющиеся лишь на водителей – сотрудников медицинской организации. В связи с этим властями Свердловской области был принят акт, предусматривающий выплаты водителям скорой помощи, находящимся в трудовых отношениях с транспортными организациями. И даже при наличии такого акта выплаты происходят с задержкой.

Сейчас в почте Уполномоченного приходит много вопросов об особом порядке исчисления льготного стажа для медработников, занятых в оказании помощи пациентам с COVID-19. Здесь вряд ли идёт речь о каких-либо нарушениях, но работникам необходимо своевременное информирование, поэтому Уполномоченным готовятся разъяснения по таким вопросам.

Стали появляться жалобы медработников на случаи отказа в страховых выплатах (страховые выплаты положены медработникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 года № 313 в связи с тем, что медработник, по роду своей работы контактирующий с больными COVID-19, заразился этой инфекцией). В заявлении К. (№ 20-13/2223) рассматривался случай, который Уполномоченный считает необоснованным отказом в страховой выплате: комиссия указала, что имел место бытовой способ заражения, но у мужа женщины-фельдшера вирус не обнаружен. Важно решать эти вопросы, не прибегая к длительным судебным процедурам, и мы благодарны за то, что Министерство здравоохранения области идёт навстречу и стремится эти ситуации оперативно урегулировать.

В своем запросе в защиту интересов работника Уполномоченный по правам человека, в частности, изложила свою позицию относительно необоснованности заключения комиссии: единственным аргументом, на основании которого сделан вывод о заражении не при исполнении трудовых обязанностей, является ссылка на то, что медработнику выдавались средства индивидуальной защиты. Однако сам по себе факт использования средств индивидуальной защиты не исключает заражения. Кроме того, обращает на себя внимание то, что комиссией не дана оценка хронологической связи сроков обслуживания пациентов с подтвержденным COVID-19 и сроков заражения медработника, а также не учтён факт отсутствия бытовых контактов с лицами, имеющими подтверждённый диагноз «новая коронавирусная инфекция».

В ответе от 1 декабря Министерство здравоохранения Свердловской области проинформировало Уполномоченного, что проведено повторное расследование случая заболевания фельдшера, по результатам повторного расследования случай заражения новой коронавирусной инфекцией признан у медицинского работника страховым.

В особой ситуации – медицинские работники системы Федеральной службы исполнения наказаний. В связи с обращением к Уполномоченному фельдшера медицинской службы одной из свердловских колоний (обращение Б. № 20-13/2589) об отказе в страховых выплатах в связи с заражением COVID-19 медицинским сотрудникам в системе ФСИН России, было установлено следующее. Действительно, Указ Президента РФ от 06.05.2020 № 313 (ред. от 30.07.2020) «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» распространяется на медицинский персонал медицинских организаций, соответственно, не регулирует страховые выплаты медицинским работникам в системе Федеральной службы исполнения наказаний. В свою очередь, специальным актом – Постановлением Правительства РФ от 06.06.2020 № 834 «О ежемесячной выплате стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за особые условия труда) медицинским работникам уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» – предусмотрены стимулирующие выплаты медицинским работникам системы ФСИН РФ.

Указанный документ имел срочный характер и распространялся на период с 1 апреля по 30 июня 2020 г., касался исключительно периодических стимулирующих выплат, а не страховых едино-временных выплат в связи с заражением медицинского работника.

Уполномоченный приходит к выводу, что нормативные акты исполнительных органов власти не предусматривают специального регулирования вопроса о страховых выплатах в случае, если медицинский работник уголовно-исполнительной системы заразился коронавирусной инфекцией в процессе оказания помощи лицам с COVID-19. Поскольку эта проблема касается медицинских работников всей системы ФСИН в России, она будет обсуждаться Уполномоченным по правам человека в Свердловской области с коллегами из регионов и руководством ФСИН России.

Регулярно отслеживая новостную повестку в региональных и федеральных средствах массовой информации, Уполномоченный по правам человека обращает внимание на значительное количество критических материалов о работе системы здравоохранения, нарушении прав пациентов. Такая информация иногда помогает Уполномоченному выявлять ситуации массового нарушения прав пациентов. Однако нередко такие материалы сопровождаются броскими, шокирующими заголовками, иногда содержат некорректную статистику смертности и заболеваемости, чем неизменно привлекают внимание зрителя и читателя.

И вызывает огромное сожаление, что в СМИ так мало публикаций и сюжетов о действительно героической работе врачей и медперсонала, недостаточно публикаций, воспитывающих в гражданах чувство благодарности за труд медиков. Да, проблемные и даже трагичные ситуации, связанные с неоказанием или несвоевременным оказанием медицинской помощи, есть, и мы признаем важность роли СМИ в их обсуждении. Но есть и другая реальность, в которой врачи делают больше, чем предписано протоколом лечения, спасают жизни и жертвуют собой. Думается, что, выполняя важную социальную функцию по распространению информации, СМИ несут перед обществом ответственность за всестороннее освещение ситуации и справедливое, внимательное отношение к тем, от кого зависят наши жизнь и здоровье.

Наше принципиальное мнение: мы должны по максимуму позаботиться о тех, кто всё это время спасает жизни людей в невероятно тяжёлых условиях, подвергает себя постоянной опасности и снова идёт в «красную зону», а также о тех врачах и медперсонале, которые лечат другие болезни. К сожалению, иных патологий в связи с появлением коронавируса меньше не стало.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Работа в условиях карантина

Введённые вынужденные ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции оказали влияние на регулирование трудовых отношений. В течение года был принят ряд нормативных актов, внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленные на регулирование трудовых отношений, осложнённых карантинными мероприятиями и удалённым режимом работы.

С начала карантина было большое количество обращений от граждан в связи с нарушением их трудовых прав – от невыплаты заработной платы до увольнений.

В ряде случаев причиной обращения являлось неверное понимание категории нерабочих дней, обусловленных карантинным периодом, которые ошибочно отождествляли с праздничными и выходными днями, требуя за работу в период карантина повышенную оплату (обращения № 20-13/916, 2013/1948 и другие).

Вместе с тем большинство обращений были обоснованными. Одно из наиболее распространённых нарушений – требования работодателей к своим работникам писать заявления о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы (обращение Т. № 20-13/1079). Работодатели обосновывали такие требования сложившейся ситуацией с эпидемией коронавирусной инфекции.

Излишне говорить о необоснованности подобных претензий работодателей. Зачастую после прямого требования Уполномоченного по правам человека работники были вновь вызваны на работу. Например, таким результатом завершилось обращение технических работников муниципального Дворца спорта г. Красноуральска (обращение № 20-12/485).

Карантинный период сокрушительно ударил по многим отраслям экономики, и хозяйствующие субъекты, которые в условиях пандемии и зачастую полного прекращения хозяйственной деятельности вынуждены нести практически все текущие расходы по содержанию имущественных комплексов, выплате заработной платы персоналу, уплате обязательных платежей, испытывают серьёзные трудности. Однако вызывает сожаление, что зачастую в качестве основного варианта экономии предприниматели рассматривают экономию на людях, на фонде заработной платы. При этом, видимо, забывая положение статьи 157 Трудового кодекса РФ, в силу которой время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанном пропорционально времени простоя.

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 подчёркивает необходимость полного сохранения заработной платы в период карантинных нерабочих дней.

Помимо отпусков без сохранения заработной платы карантин повлёк и многочисленные случаи увольнения работников. Процедуры увольнения зачастую проходили с нарушением трудового законодательства. Наиболее распространёнными нарушениями можно назвать понуждение к увольнению работников со стороны работодателя (обращения № 20-13/1851, 20-13/2432 и другие). Из обращений, поступивших Уполномоченному, видно, что формально нарушений и не было – работники сами написали заявления об увольнении по собственному желанию. Доказать же факт давления на людей в таких случаях весьма затруднительно.

Следует отметить, что в силу Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 в 2020 году ужесточены правила проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Органы прокуратуры не всегда идут на согласование проверок, инициируемых Федеральной инспекцией труда при нарушении трудового законодательства (обращение Н. № 20-13/1330). Всё это в совокупности ухудшает процесс юрисдикционной защиты трудовых прав граждан.

Из года в год поступают обращения о низком уровне заработной платы, когда её размер с учетом всех надбавок балансирует на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения (№ 20-13/79). Зачастую проведённые проверки показывают отсутствие нарушений трудового законодательства. Но как на такую заработную плату граждане должны содержать свои семьи? Этот вопрос остаётся без ответа.

Именно пандемия обострила проблемы, связанные с нарушением трудовых прав граждан. Яркий пример – торговая сеть «Красное и Белое». В разгар пандемии Уполномоченному поступило сообщение работников торговой сети о многочисленных случаях нарушения трудовых прав (обращение № 20-13/1302). При анализе ситуации выявилась взаимосвязь нарушения трудовых прав, всплеска заболеваний COVID-19 среди работников данного предприятия и, учитывая разветвлённость торговой сети, непосредственной угрозы безопасности населения.

Рушим экономику… по закону

В 2020 году традиционно много поступало обращений о невыплате заработной платы на предприятиях всех форм собственности. Ряд обращений направили работники муниципальной сферы ЖКХ муниципальных образований. Отрадно, что после обращений Уполномоченного задолженности по заработной плате погашались (обращения № 19-13/2589, 20-13/755, 20-13/1656).

Не первый год в зоне внимания Уполномоченного по правам человека оказывается многострадальный посёлок Баранчинский. Трудовой коллектив ООО «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина» (обращение № 20-13/24) сообщил, что завод уже много месяцев имеет задолженность по выплате работникам заработной платы, само предприятие находится на стадии банкротства, регулярно меняются арбитражные управляющие.

На погашение задолженности по заработной плате со стороны работодателя надежды уже не осталось. Имущества у предприятия фактически нет. Погашение долгов возможно лишь при условии успешных взысканий задолженности от контрагентов должника в судебном порядке.

В данном случае возможна помощь с неожиданной стороны. На площадке Баранчинского предприятия начал производственную деятельность АО «Егоршинский радиозавод», на который постепенно переходят работники электромеханического завода. Хочется верить, что долги по заработной плате перед работниками предприятия будут погашены.

Баранчинский – это один из ярких маркеров рассматриваемой проблемы. В регионе более половины общей суммы задолженности по заработной плате приходится на организации, находящиеся на стадии банкротства. К сожалению, институт банкротства зачастую рассматривается как способ ухода от имеющихся долгов и обязательств. Но цель института банкротства иная – оздоровление предприятия. И, конечно, стоит пристально посмотреть на причины банкротств, на меры, которые необходимо принимать в целях защиты прав работников.

Эту тему Уполномоченный по правам человека постоянно поднимает в течение последних лет во всех своих ежегодных докладах. В 2020 году, согласно статистике Арбитражного суда Свердловской области, произошёл рост на 17,5% числа заявлений о признании банкротом. Если за 9 месяцев 2019 года таких заявлений было 4 241, то за тот же период 2020 года – 4 983. Рассмотрено дел за те же периоды в 2019 и 2020 годах 2 372 и 3 268 соответственно. Рост уже на 37,8%. Эти цифры красноречивее слов говорят об остром кризисе в обществе и экономике.

И это несмотря на обращение к гражданам России от 25 марта 2020 года Президента России В. В. Путина, в котором было чёткое указание: предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. Президент предложил ввести на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний, взыскание с них долгов и штрафов. В начале апреля мораторий был установлен законодательно.

Действующее законодательство предусматривает достаточное количество действенных механизмов воздействия на должника: это и субсидиарная гражданско-правовая ответственность лиц, контролирующих деятельность должника, и меры уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве в порядке, установленном статьями 195, 196 Уголовного кодекса РФ.

И если арбитражная практика привлечения к гражданско-правовой ответственности достаточно разработана, то практика привлечения к уголовной ответственности долгие годы практически отсутствует – на всю Свердловскую область были лишь единичные случаи в год. Отрадно, что в 2020 году ГУ МВД России по Свердловской области возбудило девять уголовных дел по преднамеренному банкротству. Хочется верить, что они все дойдут до суда. Хотя, учитывая число заявлений о банкротстве – почти пять тысяч, это капля в море.

Каковы же причины сложившейся ситуации? Предусмотренное статьей 195 Уголовного кодекса РФ преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, срок давности составляет всего два года. Пока кредиторы раздумывают о том, подавать ли заявление в полицию, пока полиция проведёт анализ финансового состояния должника и осуществит все надлежащие процессуальные действия, сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекут. Виновные остаются безнаказанными.

Логично предположить, что в таких случаях возрастает роль налоговых органов, поскольку именно они имеют техническую возможность в оперативном режиме контролировать финансовое состояние хозяйствующих субъектов. При выявлении предприятий с признаками банкротства, а также при наличии признаков состава преступления по неправомерным действиям при банкротстве (статья 195 Уголовного кодекса РФ) не налоговые ли органы должны незамедлительно сообщать об этих фактах органам внутренних дел? Такое взаимодействие налоговой службы с правоохранительными органами значительно снизило бы вероятность истечения сроков давности для привлечения к уголовной ответственности при банкротстве.

Прокуратура, в свою очередь, должна контролировать данный процесс, мерами прокурорского реагирования не допускать возникновения задолженности по заработной плате, координировать деятельность правоохранительных органов по уголовному преследованию лиц, виновных в банкротстве.

По серым схемам

Массовыми и однородными по своей природе являются обращения граждан о нарушении их трудовых прав при приёме на работу по гражданско-правовым договорам или вообще без оформления какого-либо договора (обращения № 20-13/176, 20-13/629, 20-13/630, 20-13/2478), о невыплате заработной платы в полном объёме и без должных пенсионных отчислений (обращения № 20-13/1647, 20-13/120), неоплате командировочных расходов (обращение К. № 20-13/171).

Ярким примером распространённого вопиющего случая нарушения трудовых прав является обращение А., работника охранного предприятия, зарегистрированного в Свердловской области, но осуществляющего деятельность в иных регионах, в том числе в Челябинской области (обращение А. № 19-13/2647). Работники данного предприятия, как следует из обращения, работают без официального оформления, без оплаты сверхурочной работы. Представители трудового коллектива неоднократно обращались в прокуратуру, трудовую инспекцию, но всё ограничивалось документарными проверками и ответами, которые люди оценивают как «отписки». Только в прокуратуру Железнодорожного района г. Екатеринбурга один из работников обращался восемь раз.

Вследствие долгой переписки между проверяющими инстанциями, перенаправления жалоб из одного субъекта Российской Федерации в другой, когда заявитель подал исковое заявление в суд, то уже давно истекли трёхмесячные сроки судебной защиты нарушенных трудовых прав.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований по формальному основанию, причине пропуска сроков, но в описательной части судебного постановления подтвердил все нарушения трудового законодательства, допущенные в отношении истца.

Одной из причин незащищённости прав граждан является механизм территориальной подведомственности. Граждане, работающие на территории Челябинской области, обращаются в юрисдикционные органы по месту работы, которые перенаправляют их обращения для рассмотрения в соответствующие органы по подведомственности в Свердловской области, по месту регистрации юридического лица – работодателя. Последние, как правило, не выявляют нарушений при проведении проверки.

Формально всё правильно, но как решить имеющиеся проблемы? Уполномоченный по правам человека считает необходимым в подобных случаях при проведении проверки трудовой инспекцией обязательно привлекать федерального инспектора труда по месту фактической трудовой деятельности заявителей. Всё это требует чёткой межтерриториальной координации деятельности органов государственной инспекции труда и прокуратур субъектов Российской Федерации.

­Особые субъекты

Термин «удалённый режим работы» в 2020 году стал знаком каждому, хотя ещё в 2013 году в Трудовой кодекс РФ была включена глава 49.1 об особенностях регулирования труда дистанционных работников. Практика реализации норм данной главы показала необходимость её совершенствования.

Уполномоченный представила предложения в Законодательное Собрание Свердловской области о внесении изменений в Проект Федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удалённой работы». В частности, предлагалось часть 5 статьи 312.6 Трудового кодекса РФ изложить в следующей редакции: «Заработная плата при временной дистанционной (удалённой) работе выплачивается в полном размере при сохранении объёма работы, обусловленной трудовым договором. Независимо от объёма работы заработная плата выплачивается в случае снижения объёма работы по вине работодателя».

Ещё одна проблема в сфере защиты трудовых прав – это защита прав мигрантов, связанная со спецификой защищаемых субъектов. Так, лишь Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге выявило 16 случаев нарушения трудовых прав их соотечественников на территории Свердловской области в 2020 году.

Известно, что работники-мигранты работают, как правило, со своими земляками и бригадирами, соотечественниками. Зачастую эти люди не знают своего конкретного работодателя (обращение С. № 20-13/460), указывая в лучшем случае лишь адрес объекта, на котором выполнялись строительные работы. Работают они без документального оформления трудовых отношений и каких-либо социальных гарантий не имеют.

Практика работы с обращениями данной категории показывает, что защита трудовых прав мигрантов зависит исключительно от степени взаимодействия с правоохранительными органами, службой участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел, которые устанавливают конкретного работодателя работника-мигранта. А далее возможен и комплекс мер по защите трудовых прав работников.

Пенитенциарная система активно использует труд лиц, отбывающих наказание. На данные трудовые отношения правила Трудового кодекса РФ, трудовые права и гарантии, им предусмотренные, не распространяются в полном объёме. Для осуждённого, отбывающего наказание, труд является обязательным и регулируется в большей степени нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Судя по поступающим обращениям осуждённых, зачастую нарушается шестимесячный срок для оплаты периода временной нетрудоспособности (№ 20-13/36), не производят полную оплату труда (№ 20-12/623, 20-13/243).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

Пенсионные отношения: вопросы без ответов

Традиционно в адрес Уполномоченного по правам человека поступает много обращений, связанных с пенсионным обеспечением, – люди недовольны размером пенсии, установленными федеральными или региональными социальными доплатами.

Установление сельской прибавки вызвало большое количество обращений. Многие граждане, работавшие в сельской местности, претендуют на её получение, однако законодательством установлен конкретный перечень должностей, при работе на которых положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии (обращение Ч. № 19-13/2592 и другие).

В этой же связи возникают споры, когда граждане работали в сельском хозяйстве по профилю деятельности, соответствующему «Списку работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности…» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440 в ред. от 25.07.2019 № 805), но работодатели называли их должности иначе, чем предусмотрено в Списке, например менеджерами. Вследствие этого граждане получают отказ в назначении надбавки за сельский стаж, и устанавливать фактический страховой стаж остаётся исключительно в судебном порядке (обращение А. № 20-13/62).

Поступают коллективные обращения от бывших бухгалтеров и экономистов колхозов, которых также нет в Списке, но, со слов заявителей, работа бухгалтера в колхозе в советский период мало отличалась от работы в сельскохозяйственном производстве, они также принимали участие в сельхозработах, и фактическая нагрузка соответствовала работам иных должностных категорий (обращение Л. № 20-13/77, коллективное обращение бухгалтеров и экономистов колхозов Байкаловского района № 20-13/365). Люди требуют внести изменения в федеральное законодательство.

Аналогичные обращения поступали от граждан, которые работали в сельской местности, но не в сфере сельскохозяйственного производства, например, от воспитателей сельских детских садов (обращения № 19-13/2652, 20-13/1920). В подобных случаях даже в судебном порядке будет невозможно установить требуемую надбавку к пенсии.

Подавляющее большинство обращений граждан по вопросам пенсионного обеспечения было обусловлено их несогласием с размером назначенных пенсий. Проведённые проверки показали в большинстве случаев соответствие размера назначенных пенсий действующему законодательству, невзирая на то, что размер многих пенсий со всеми доплатами балансирует на уровне прожиточного минимума для пенсионеров. Данная ситуация вызывает особую озабоченность Уполномоченного по правам человека.

Хочется верить, что принятые в 2020 году поправки к Конституции Российской Федерации, которые, в частности, закрепили обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год, исправят данную ситуацию.

Анализ обращений показывает необходимость совершенствования пенсионного законодательства в части регулирования порядка назначения пенсий.

Это касается, например, пункта 1 части 1 статьи 32 Федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которому родители ребёнка-инвалида, воспитывающие его менее восьми лет, по независящим от них причинам не имеют права на досрочное назначение пенсии.

Сегодня один из родителей, воспитывающий ребёнка-инвалида, имеет право на досрочное назначение пенсии при обязательном условии – достижении ребёнком-инвалидом возраста восьми лет.

В селе Байкалово имел место случай, когда годовалому ребёнку поставили тяжёлый диагноз – детский церебральный паралич. В силу характера заболевания и особенностей ухода мать была вынуждена полностью оставить работу и посвятить себя уходу за ребёнком. Ребёнок умер, не дожив несколько месяцев до достижения восьмилетнего возраста. Сейчас матери исполнилось 50 лет, но права на пенсию у неё нет. В свидетельстве о смерти указывается число полных прожитых лет, и, если бы ребёнок не дожил одного дня до восьми лет, результат был бы тот же. Ситуация несправедлива и очевидно нарушает права человека.

Уполномоченный предлагает Законодательному Собранию Свердловской области рассмотреть возможность выхода с законодательной инициативой, предусматривающей корректировку указанной выше нормы Федерального закона «О страховых пенсиях»: сократить пенсионный возраст, но не более чем на пять лет в общей сложности, для родителей, воспитывавших детей менее восьми лет в силу независящих от них причин, из расчёта один год – за каждый год и шесть месяцев фактического ухода за ребёнком-инвалидом.

В 2020 году поступали обращения от граждан пенсионного возраста с жалобами на действия судебных приставов (обращения А. № 20-13/1783 и другие).

Действующее исполнительное законодательство предусматривает право судебных приставов при исполнении судебного постановления удерживать не более 50 процентов доходов должника. В законе указано именно не более 50 процентов, однако органы принудительного исполнения толкуют это положение как 50 процентов дохода должника. Следует отметить, что буквальное толкование текста Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ст. 99) позволяет говорить, что допустимо взыскивать и менее 50 процентов дохода должника.

Несомненно, имеющийся долг необходимо погашать, в том числе и лицам пенсионного возраста, – судебное постановление обязательно для лиц всех возрастных категорий.

Формально действия судебных приставов, удерживающих 50 процентов пенсии, законны, но справедливы ли? В этой ситуации хочется напомнить крылатую фразу римских юристов: «Право – это искусство добра и справедливости». Можно ли говорить о справедливости и добре, когда удерживают с пенсионеров в пользу, как правило, кредитных организаций половину пенсии, размер которой зачастую балансирует на уровне прожиточного минимума?

Ответ очевиден, только вот сложившаяся практика принудительного исполнения судебных постановлений показывает, что это далеко не очевидно для органов принудительного исполнения.

Отрадно, что на сторону граждан (прежде всего пенсионного возраста) встал Верховный Суд Российской Федерации, который, руководствуясь принципом исполнительного производства, а именно принципом о неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, высказал свою позицию по данному вопросу. Так, в кассационном определении Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 12.01.2017 № 45-КГ16-27 императивно указано, что при определении размера удержания из пенсии должника-гражданина, являющейся для него единственным источником существования, судебному приставу-исполнителю надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, чтобы обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального существования, и реализацию их социально-экономических прав.

При этом необходимо сочетание двух основополагающих положений – конституционного принципа исполнимости судебных решений и установления пределов возможного взыскания, не затрагивающего основное содержание прав должника, – в частности с тем, чтобы сохранить должнику-гражданину необходимый уровень существования.

Поскольку положения части 2 статьи 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусматривают лишь максимально возможный размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, судебный пристав-исполнитель вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника.

Пандемия 2020 года породила случаи многочисленных увольнений с работы, в том числе в связи с сокращением численности или штата работников. От этого пострадали все категории трудоспособного населения и, конечно, лица предпенсионного возраста, которым сегодня крайне сложно найти работу. Уполномоченный считает необходимым шире использовать правила статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которой граждане, имеющие большой трудовой стаж, вправе выйти на пенсию на два года ранее положенного срока.

В таких случаях пенсионным органам следует отходить от заявительного механизма назначения пенсии и совместно с иными органами власти, прежде всего органами занятости, проводить разъяснительную работу среди населения о наличии данного права выхода на пенсию.

Время не лечит

Уполномоченному по правам человека поступило письмо от Свердловской областной общественной организации «Союз «Маяк» со словами благодарности за оказание помощи в получении жилищного сертификата на приобретение квартиры Б., жительницей города Богдановича, которая в 2014 году была признана пострадавшей от аварии на производственном объединении «Маяк» (обращение Б. № 19-13/2267).

С 2016 года Б. безуспешно пыталась получить жильё вместе со своим сыном. Благодаря активной поддержке Уполномоченного, силами которой были скоординированы требования Председателя Законодательного Собрания Свердловской области, Администрации городского округа Богданович, Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а также поддержке Богдановичской городской прокуратуры, долгожданный жилищный сертификат наконец был получен в 2020 году. Семья приобрела отдельное благоустроенное жильё. Путь Б. к собственному жилью был длиной в шестьдесят с лишним лет.

От аварии на ПО «Маяк» 1957 года нас отделяют долгие годы, но губительные последствия для здоровья граждан, пострадавших от этой аварии, и их потомков проявляются всё так же. И именно временная удалённость от даты аварии позволяет констатировать несовершенство законодательства, регулирующего отношения по защите прав граждан, пострадавших от Восточно-Уральского радиационного следа, в частности потомков пострадавших лиц.

Не секрет, что многие заболевания лиц, пострадавших от этой аварии, передаются их детям, внукам и правнукам. Время показало, что у потомков облучённых граждан наблюдаются целые букеты заболеваний, включая онкологию, зачастую поражена вся система жизнеобеспечения. Законодатель же чётко ограничивает круг лиц, признаваемых пострадавшими от последствий данной аварии, – только граждане, непосредственно пострадавшие, и их дети.

Уполномоченный по правам человека считает необходимым законодательно расширять круг получателей льгот «маяковцев», распространив эти льготы на их потомков, и прежде всего в части права на специализированное медицинское обеспечение.

Легко ли получить cоциальные пособия?

Пандемия породила многие неблагоприятные последствия, актуализировавшие получение гражданами различных социальных пособий. Всплеск обращений граждан за их получением вызвал некоторые сбои в работе органов власти, предоставляющих пособия, что потребовало незамедлительной реакции Уполномоченного по правам человека.

Так, в Первоуральске гражданке С. не были выплачены детские пособия, и только после вмешательства Уполномоченного пособия назначены и выплаты произведены. Допущенные ошибки при направлении заявлений через Интернет были сообщены заявителю и устранены им (обращение С. № 20-13/1791).

В детском саду № 1 г. Дегтярска в июле, в разгар пандемии, стали требовать от родителей справку об отсутствии COVID-19 у ребёнка. При этом оформлять её приходилось за плату. Одна из родительниц К. по телефону обратилась к Уполномоченному.

После вмешательства Уполномоченного Администрация г. Дегтярска отменила данное требование и организовала бесплатное оформление справки.

Одно из обращений к Уполномоченному было вызвано трагическим случаем: умер гражданин, имевший статус индивидуального предпринимателя, а его сестра Г., безуспешно пытаясь оформить пособие на погребение, ходила по различным инстанциям, как по замкнутому кругу. Лишь вмешательство Уполномоченного позволило прояснить ситуацию, конкретизировать требования пенсионных органов и фонда социального страхования по данному вопросу. Как результат – требуемое пособие было получено (обращение Г. № 20-13/1928).

Пандемия увеличила число безработных в Свердловской области в шесть раз (их было примерно 20 тысяч, а теперь почти 120 тысяч). Страшные цифры!

Это породило и многократное увеличение количества обращений граждан к Уполномоченному о затруднениях в постановке на учёт в службу занятости в дистанционном порядке через Интернет (обращение К. № 20-13/917). В ответ заявителям направляли простые и доступные пошаговые алгоритмы, как это сделать и какие документы приложить к заявлению.

Подобные случаи в течение года исчисляются сотнями, некоторые индивидуальны, но большинство, как правило, однотипны. Тогда Уполномоченный зачастую выступает в роли медиатора: государственные органы предъявляют свои формально обоснованные требования; граждане впадают в отчаяние от невозможности их выполнения, в своих телефонных звонках и письменных обращениях высказывают гневные претензии ко всем органам власти.

Конечно, приходится длительно выслушивать эмоциональные и, как правило, обоснованные претензии граждан к действиям соответствующих органов власти. После того как люди выговорятся, с ними совместно выстраиваются способы защиты их прав. Затем проходит этап согласования способа реализации этих прав с органом исполнительной власти, с которым возник спор.

К сожалению, приходится констатировать, что причиной многих обращений граждан к Уполномоченному являются недостатки в администрировании соответствующими органами исполнительной власти процесса предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам. При оптимизации процесса их предоставления случаев нарушения прав граждан было бы значительно меньше.

В 2020 году на Уполномоченного по правам человека как члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выпала большая дополнительная нагрузка. Через горячую линию СПЧ поступали обращения не только от жителей Свердловской области, но и со всей России. Всплеск обращений пришёлся на весенний период, на первую коронавирусную волну, когда только началось формирование нормативной базы по мерам поддержки населения.

Обращения по тематике были самые разные: предоставление кредитных каникул (№ 20-13/873, 20-13/879, 20-13/881, 20-13/898 и др.); льготы самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям (№ 20-13/873, 20-13/881); способы оформления социальных выплат в удалённом режиме (№ 20-13/897, 20-13/913, 20-13/1103); невыплаты заработной платы и порядок оплаты в нерабочие дни (№ 20-13/915, 20-13/916).

Ранее нетипичными были обращения о невозможности реализации прав граждан из-за фактического паралича работы государственных органов по причине введённого карантина и ещё не налаженной работы в дистанционном режиме посредством Интернета (№ 20-13/884, 20-13/892).

Особенно остро встал вопрос получения пособия по безработице, когда гражданин зарегистрирован в одном регионе, а проживает в другом (обращение К. № 20-13-870). Данная проблема возникла у очень многих наших граждан: трудовая миграция в нашей стране достаточно развита, но именно пандемия показала остроту и актуальность проблемы. Институт регистрации по месту пребывания архаичен. Думается, что также настало время для корректировки законодательства о занятости населения. Граждане должны иметь возможность по месту своего фактического пребывания получать не только в службе занятости помощь по трудоустройству, но и пособие по безработице.

Требования в обращениях к Уполномоченному как к члену СПЧ были разнообразны, но все их объединяет отчаянное положение, в котором оказались граждане нашей страны в условиях пандемии. Люди писали, что у них нет работы, нет заработка, а семьям уже скоро будет буквально нечего есть (обращения № 20-13/878, 20-13/880 и др.). Во многих случаях, особенно при анализе телефонных звонков Уполномоченному, видна степень недовольства граждан действиями органов власти; зачастую доведенные до крайности люди не стесняются на уничижительные слова и сравнения.

Государство предпринимает много усилий по социальной поддержке, но как члену СПЧ, видящему картину фактического положения граждан на всей территории страны, понятно, что этого недостаточно.

Необходимо расширять меры социальной поддержки, оптимизировать работу всех государственных органов, изменять правовую базу. Страшно осознавать, что в современных условиях нашей страны во многих семьях родители не могут прокормить своих детей. Для исправления этой ситуации зачастую не требуются дополнительные бюджетные ассигнования, достаточно сделать удобными и понятными для людей способы получения социальных выплат и реализации иных прав граждан посредством сети Интернет.

Данные комплексные меры снизят социальное напряжение в обществе, окажут жизненно необходимую адресную помощь конкретному нуждающемуся человеку.

Совет по правам человека подготовил специальный доклад о соблюдении прав в период пандемии. В нём отражены предложения Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, которые учтены во многих нормативных актах органов власти.

Отстояли право сельского учителя

С просьбой о помощи к Уполномоченному по правам человека обратилась сельская учительница из Камышловского района Д. (№ 20-13/1599). Так сложилось, что, имея право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, она в последние месяцы не только не получала эту льготу, но ещё и осталась должна. Ситуация возникла из-за несоблюдения формальностей.

В 2010 году заявительница приобрела право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по льготной категории лиц «педагогический работник» как учитель со стажем в сельской местности. А в 2019 году уволилась с занимаемой должности и ушла на пенсию.

По Закону Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» и в том, и в другом случае право на льготы у неё было. Единственное, что поменялось, – это основание предоставления льготы. В первом случае – «педагог», во втором – «педагог-пенсионер». Чтобы не было проблем, заявителю необходимо было написать два заявления: одно – на прекращение льготы по категории «педагог», другое – на назначение льготы по категории «педагог-пенсионер».

Этого С. не сделала, но в течение некоторого времени льготу ей продолжали начислять. За это время, до момента обнаружения ошибки, «набежала» существенная для пенсионера сумма – более 30 тысяч рублей, – которая была взыскана с заявительницы в судебном порядке. Судом принято решение на основании того, что истцом была нарушена процедура прекращения льготы по одному основанию (для категории «педагог») и установления её по другому основанию (для категории «педагог-пенсионер»). По сути, суд исходил из того, что нарушены процедурные моменты. И это правда – процедура была нарушена.

Проанализировав ситуацию и изучив судебное решение, Уполномоченный пришла к выводу, что право на льготу у заявительницы не было утрачено, несмотря на несоблюдение процедуры: в день выхода на пенсию право сохранилось, изменилось лишь основание для назначения льготы.

Эта позиция Уполномоченного по правам человека была отражена в подготовленной апелляционной жалобе: решение опирается не на положения и принципы Закона, а на нормы подзаконного акта, регулирующего порядок назначения и прекращения льготы, – Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в посёлках городского типа и сельских населённых пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа».

А право на компенсацию по обеим льготным категориям регулируется не просто одним и тем же нормативным актом, а в рамках одной статьи: право педагогических работников установлено в части 1 пункта 2 статьи 24 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»; право педагогов-пенсионеров установлено частью 2 этого же пункта. Апелляционным судом принято решение об удовлетворении апелляционной жалобы.

Человечность и доброта помогут решитьсложные вопросы

Глобальное инфекционное заболевание COVID-19, охватившее весь мир, изменило нашу повседневную жизнь. И на передовой оказались не только медицинские работники, которые спасают жизни заболевших. С ними в одном ряду стоят работники социальной сферы, которая обслуживает огромное количество людей группы риска, находящихся в учреждениях и по домам. В самом начале эпидемии приходили письма от социальных работников, которые на тот момент ещё были в растерянности от всего происходящего и той ответственности, которая на них легла. Работа на пределе возможностей и решение возникающих дилемм были яркой характеристикой реакции социальных работников на кризис в сложившихся условиях. Эмоциональная поддержка Уполномоченного в ответах авторам обращений, хочется верить, помогла им в начале трудного пути (обращение № 20-13/1039).

В день работников сферы социальной защиты населения, 8 июня, Президент России В. В. Путин объявил дополнительные меры по поддержке работников соцзащиты, добровольцев и волонтёров, которые работают в нелёгкое время коронавирусной пандемии.

Уполномоченный по правам человека отметила благодарственными письмами всех сотрудников социальных учреждений, которые на время пандемии взяли детей из государственных учреждений в свой дом.

Период пандемии показывает необходимость и важность работы соцработников и волонтёров. Эти люди стали связующим звеном между пожилыми и нуждающимися гражданами и социальными услугами, которые им необходимы. Они в очередной раз показали, что человечность и доброта помогут решить любые, даже самые сложные вопросы.

Как часто это бывало в истории, трудные времена делают людей более внимательными к чужому горю и увеличивают социальную ответственность в обществе. Почта Уполномоченного в отчётном году полна писем с просьбой помочь одинокому соседу, пожилым знакомым и просто нуждающимся (обращения № 20-13/2247, 20-13/733, 20-13/1399 и другие). По каждому обращению, как устному, так и письменному, Уполномоченным была оказана помощь, к кому-то вышли социальные работники, кому-то волонтёры доставили продукты питания.

К сожалению, пандемия усугубила ситуацию, возросло число обращений о конфликтах в семье из-за ребёнка: нарушение порядка встреч, насилие в семье, бракоразводные процессы с определением, с кем будет проживать ребёнок, и т. д.

В адрес Уполномоченного поступило письмо от директора ООО «Европейско-Азиатские Новости» об отсутствии у родственников возможности в условиях противоэпидемического режима получать информацию о состоянии здоровья своих родных, находящихся в стационарных отделениях социальных учреждений.

Уполномоченный предложила Министерству социальной политики Свердловской области предусмотреть возможность людям получать необходимую информацию, соблюдая защиту персональных данных проживающих в учреждениях, по Единому социальному телефону 8 (800) 3008-100, указанному на сайте Министерства. Звонок на этот номер бесплатный, что тоже важно для жителей области. Поскольку сообщаемые данные будут передаваться по телефону, то их объём будет ограничен. Повторных обращений не поступало.

В начале распространения коронавирусной инфекции, когда учебные заведения только перешли на дистанционный режим преподавания, в адрес Уполномоченного по правам человека обратились общественники с проблемой питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих профессиональное образование, проживающих в государственных учреждениях системы социальной политики.

Проблема заключалась в организации питания этих детей, которые находились на полном государственном обеспечении в образовательных организациях профессионального образования. Большинству детей выплачена компенсация за питание на время вынужденного отсутствия в образовательных учреждениях, однако дальнейшее обеспечение питанием ложилось на плечи учреждения, где проживают дети.

Часть детей уже потратили эти средства на свои нужды, при этом учреждения не могли оставить их голодными, покупая продукты на личные средства сотрудников учреждений.

Чтобы кормить всех детей в учреждении одинаково, не допуская дискриминации, повара вынуждены были докупать продукты для приготовления дополнительных порций на средства детей, которым выделена компенсация, что требовало большого количества дополнительного времени.

Поскольку ничто не предвещало в будущем изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и, соответственно, иной формы получения образования, Уполномоченный обратилась в Министерство социальной политики Свердловской области и Министерство образования и молодежной политики Свердловской области с просьбой межведомственно срочно решить проблему с организацией питания этой группы обучающихся. Проблема была снята в оперативном режиме.

Остаётся актуальным и нерешённым вопрос полной изоляции проживающих в стационарных отделениях социальных учреждений. С одной стороны, эта мера во благо, поскольку считается самой эффективной мерой ограничения проникновения вируса в учреждение, с другой стороны, эмоционально-психологическая составляющая более чем полугодовой изоляции сказывается на жителях пансионатов крайне отрицательно. Надо искать выходы. Например, возможность посещения родственников с отрицательными тестами на ковид и в средствах индивидуальной защиты. Возможность отпуска для проживающих и обратного поступления в учреждение через изоляторы и прохождение теста на ковид, ведь персонал проходит этот путь при вступлении в смену.

С уверенностью можно сказать, что жизнь граждан страны никогда не будет такой, как до пандемии коронавируса. И в условиях затяжного карантина надо учиться жить в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Не всякие традиции хороши

Традиционная тема доклада о правах детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей этой категории и людей старше 23 лет этой категории (далее по тексту – сироты) остаётся актуальной и в 2020 году. Основные проблемы сирот, с учётом докладов Уполномоченного за прошлые годы, следующие.

Постинтернатное сопровождение. О необходимости сиротам этого сопровождения Уполномоченный по правам человека пишет в ежегодных докладах с 2011 года. Что мы имеем на 2020 год? Апробацию модели на несколько десятков человек и полное отсутствие в ней сирот старше 23 лет. Они так и будут оставаться на сопровождении Уполномоченного, НКО и прокуратуры? Понятно, что государственная система очень консервативна и трудно поддаётся изменениям, но срок 9 лет – это переходит все границы!

Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 г. № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» не обеспечивает необходимого качественного уровня сопровождения нуждающихся в нём сирот.

Сроки предоставления жилья. И здесь есть две проблемы. Первая – это недостаточное финансирование, которое, к сожалению, отмечают все регионы России. И вторая, не менее важная проблема, – это недостаточная работа с семьями по предотвращению возникновения трудных жизненных ситуаций в них, в результате которых ребёнок попадает под государственную опеку. Уполномоченный пишет об этом в докладах с 2006 года: надо работать с биологическими семьями как до изъятия у них детей, так и после – с целью восстановления их в родительских правах. Перемещая детей из одних семей в другие, мы не сможем решить проблему социального сиротства. Численность всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 14 лет состоящих на учёте для целей предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда, с 2014 года возросла на 93% (с 5 260 человек по состоянию на 01.01.2014 до 10 137 человек по состоянию на 01.10.2020).

Показатель численности лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях и у которых возникло право на предоставление жилых помещений, на 01.01.2017 составляет 5 133 человека, на 01.01.2018 – 5 520, на 01.01.2019 – 5 784, на 01.10.2020 – 6 293. Таким образом, при ежегодном предоставлении жилых помещений очередь на жильё только растёт. И, учитывая слабую работу с биологическими семьями, мы никогда не ликвидируем очередь на жильё для сирот.

При этом 1 359 (22%) сирот ждут предоставления жилья уже более 5 лет. Однако есть территории, на которых очередь наступила уже для 23-летних: Ачитский ГО, Белоярский ГО, Новолялинский ГО, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, ГО Карпинск, Малышевский ГО – и даже для 21-летних: ГО Полевской, муниципальные районы Байкаловский и Слободо-Туринский, ГО Сухой Лог, Артинский ГО.

Постановка на учёт для предоставления жилья сирот старше 23 лет. Почта Уполномоченного по правам человека полна писем сирот, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области и всей России (обращения № 20-13/554, 20-13/599, 20-13/728, 20-13/1171, 20-13/1425, 20-13/1452, 20-13/1541 и другие). Эти сироты никем не сопровождаются, о жилищной проблеме этой категории сирот Уполномоченный пишет с 2015 года. Между Уполномоченным по правам человека и Свердловской областной гильдией адвокатов (председатель президиума Коллегии адвокатов «СОГА» А. Ю. Каюрин) заключено соглашение о безвозмездной юридической помощи сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для оказания необходимой юридической помощи и сопровождения сирот в суде Уполномоченный направляет пакет документов, оказывает содействие в поиске и получении необходимой для суда информации.

В последние несколько лет возросло число обратившихся сирот, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, с просьбой о помощи в постановке на учёт для предоставления жилья и желанием проживать самостоятельно. О проблемах с постановкой на учёт для предоставления жилья сирот, проживающих до 18 лет в домах-интернатах для умственно отсталых детей, Уполномоченный писала еще в 2009 году, когда совместно с прокуратурой Свердловской области проводилась проверка этих учреждений. К сожалению, проблемы у этих сирот, уже переведённых к этому времени во взрослые учреждения, остаются.

Этой категории сирот Уполномоченный помогает, подключая территориальных прокуроров. Прокуроры используют возможность в порядке, предусмотренном статьей 45 ГПК РФ, обратиться в суд в интересах жилищных прав сироты, который не состоит на учёте по предоставлению жилья, а Уполномоченный направляет в их адрес максимально полный пакет документов, сделав самостоятельно нужные запросы для подготовки прокурорами исковых заявлений, а также при необходимости мнение Уполномоченного по правам человека для суда.

В 2019 году сотрудник Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей пришёл на приём к Уполномоченному по правам человека за поддержкой в решении жилищной проблемы двух бывших воспитанников, проживающих на тот момент в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов.

До 18 лет Г., 1977 г. р. (обращение № 19-13/139), проживала в доме-интернате для умственно отсталых детей, и ей, как позже выяснила Уполномоченный, запросив дом ребенка и интернат, даже не был установлен статус оставленного без попечения родителей в возрасте до 18 лет ребёнка. В результате обращения Уполномоченного в прокуратуру, с собранными по делу документами прокурор Чкаловского района г. Екатеринбурга в порядке, предусмотренном статьей 45 ГПК РФ, в интересах Г. обратился в суд.

Решением Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 03.08.2020 г. в удовлетворении требований прокуратуры о возложении на Управление социальной политики № 25 обязанности включить Г. в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, отказано. На это решение суда прокурором района 02.09.2020 г. принесено апелляционное представление. Судебное заседание назначено на 12.01.2021 г.

Жизненный путь С., 1989 г. р. (обращение № 19-13/138), также состоял из государственных учреждений: Таватуйский детский дом, Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов, Верхнетуринский дом-интернат, Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов. В индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПРА) он имел вторую степень самообслуживания и планировал обучаться в Камышловском училище-интернате для инвалидов.

Инвалиды, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями, если индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни (это либо отсутствие ограничения способности к самообслуживанию, либо имеется ограничение данной категории жизнедеятельности первой степени). У него также не был установлен статус оставшегося без попечения родителей в возрасте до 18 лет, что было сделано, и решением Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 26.08.2019 г. С. признан оставшимся без попечения родителей в возрасте до 18 лет.

На этапе сбора документов и выстраивания плана по постановке на учёт по жилью С. было рекомендовано обратиться в МСЭ для внесения изменения в ИПРА по степени самообслуживания, поскольку его навыки и состояние здоровья к тому времени не соответствовали указанным данным.

Далее Уполномоченный по правам человека обратилась в прокуратуру с просьбой использовать возможность в порядке, предусмотренном статьёй 45 ГПК РФ, обратиться в интересах С. в суд. Решением Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 15.06.2020 г. отказано в удовлетворении требований прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга, действующего в интересах С., о возложении обязанности на Управление социальной политики № 25 включить С. в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Апелляционным определением Свердловского областного суда 02.09.2020 г. решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга отменено по апелляционному представлению прокуратуры, на Управление возложена обязанность включить С. в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. В настоящее время С. состоит на учёте, а пока обучается и проживает в общежитии Камышловского училища-интерната для инвалидов.

Этот список сирот можно продолжать.

Все граждане, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, были под опекой у государства. За воспитание и защиту прав лишившихся родителей в несовершеннолетнем возрасте ответственность взяло на себя государство. Взрослые сироты не виноваты, что в их детстве не существовало порядка постановки на учёт по жилью в 14 лет, что в обеспечении их прав сделано было не так давно.

Сейчас много говорится о социальной ответственности гражданского общества, бизнеса, но и государство должно быть социально ответственным. Поэтому необходимо Министерству социальной политики Свердловской области провести анализ всех граждан, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет и проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, с целью оказания им помощи как сиротам в обеспечении их права на жилище.

Дела Божии, дела мирские…

Весной 2020 года возник конфликт между духовником Среднеуральского женского монастыря и Русской православной церковью. И если решение этого конфликта в ведении церкви, то к решению проблем воспитанников, которые жили и/или живут в монастыре, подключилась Уполномоченный по правам человека.

Уполномоченный познакомилась с постояльцем С. 24 августа, когда совершеннолетний дееспособный гражданин попросил помочь сделать ему документы, которые, к сожалению, не были оформлены законными представителями, пока он проживал под опекой в Среднеуральском женском монастыре (обращение № 20-13/1986). В результате работы по его обращению выяснилось, что, находясь до 18 лет под опекой и попечительством, он не имеет ни паспорта, ни регистрации по месту жительства или пребывания, ни должного сопровождения после 18 лет как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сначала С. сопровождал его знакомый, которому надо сказать слова благодарности, потому что он выполнял все данные ему рекомендации и вместе с государственными службами, проделавшими оперативную работу, оформил необходимые документы.

С сотрудником Министерства здравоохранения С. прошёл комплексное медицинское обследование, психолого-медико-педагогическую комиссию, определился с учебным заведением. Его сопровождали специалисты государственного органа – Управления социальной политики – и опытной общественной организации «Благое дело». Уполномоченный очень надеется, что сопровождение даст свои результаты, Сергей социализируется, получит жилое помещение от государства как относящийся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, и продолжит жить самостоятельно.

Выявленные проблемы документирования С. стали поводом для принятия решения Уполномоченным по правам человека об ознакомлении со всеми личными делами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в монастыре, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным Министерства социальной политики Свердловской области таковых оказалось 9 человек.

Консультант аппарата Уполномоченного Н. В. Уланова совместно с сотрудниками территориального Управления социальной политики 23 сентября выехала в Верхнюю Пышму, где ознакомилась с личными делами детей этой категории. Были выявлены следующие проблемы:

- отсутствие работы по взысканию алиментов (А., 2012 г. р., передан под опеку в 2014 году, в суд заявление о взыскании алиментов подано только 30.09.2020 г., 8 лет не взыскивались алименты; К., 2007 г. р., передан под опеку в 2014 году, в суд заявление о взыскании алиментов подано 21.10.2020 г., 13 лет не взыскивались алименты с отца; К., 2005 г. р., под опекой с 2013 года, в суд заявление о взыскании алиментов подано 21.10.2020 г., 7 лет не взыскивались алименты; М., 2013 г. р., под опекой с 2014 года, в суд заявление о взыскании алиментов подано 21.10.2020 г., 6 лет не взыскивались алименты);

- отсутствие данных об обучении детей;

- отсутствие установления статуса (А., 2012 г. р., передан под опеку в 2014 году, в личном деле имеется запись, что мать уклоняется от воспитания, однако исковое заявление в суд о лишении матери родительских прав подано только 30.09.2020 г., через 6 лет; К., 2007 г. р., передан под опеку в 2014 году, в свидетельстве о рождении есть запись об отце, меры по розыску отца не предпринимались до 02.09.2020 г., 12.10.2020 г. в суд подано исковое заявление о лишении отца родительских прав, через 6 лет; М., 2013 г. р., передана под опеку в 2014 году, её сестра К., 2005 г. р., под опекой с 2013 года).

Уполномоченный подключилась к работе по поиску отца сестёр М. и К., который по документам существует, но никто никогда его не видел, не разыскивал, не пытался взыскать алименты. Оказалось, что мать детей отбывает уголовное наказание за пределами Свердловской области. Из ответа ГУФСИН, полученного на запрос Уполномоченного, следовало, что в личном деле осуждённой имеется свидетельство о заключении брака с отцом детей в 1995 году. 12.10.2020 г. в суд подано заявление об установлении юридического факта отсутствия родительского попечения. Через 7 лет.

Надо отметить, что территориальное Управление социальной политики, судя по направленным Уполномоченному данным, добросовестно подошло к исправлению ситуации, однако работа по обеспечению защиты прав опекаемых должна быть своевременной и, несомненно, должна быть продолжена.

Уполномоченный по правам человека направила письмо в Министерство социальной политики Свердловской области, в котором обратила внимание на лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые выбыли из монастыря по достижении 18 лет и которые нуждаются в сопровождении. Необходимо организовать их сопровождение, не упускать из внимания ситуации по дальнейшему обучению, трудоустройству, проживанию.

Например, воспитанница А., 2002 г. р., выбыла в сохранённое жилое помещение в г. Кушве, где проживает её отец, лишённый родительских прав. Воспитанница А., 1998 г. р., состояла под опекой с 2009 года. Алименты не взыскивались! Уехала в г. Челябинск, в квартиру бывших своих усыновителей, а усыновление было отменено. Нужно информировать органы опеки и попечительства г. Челябинска об этой ситуации и необходимости сопровождения А., оказания ей помощи. Своевременно это не было сделано.

Уполномоченный также обратила внимание Министра на необходимость контроля сдачи промежуточных и итоговых аттестаций детьми, поскольку многие находятся на семейной форме образования.

В Министерство социальной политики Уполномоченный обратилась с просьбой провести проверку соблюдения интересов несовершеннолетних, имеющих кровных родителей, но проживающих без них в Среднеуральском женском монастыре. По данным Управления социальной политики, в монастыре длительное время проживают 14 детей со всей России, и находятся они там по нотариальной доверенности от законного представителя.

Согласно статье 121 Семейного кодекса РФ, защита прав и интересов детей в случаях длительного отсутствия родителей, а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, предоставленным по запросу Уполномоченного, о наблюдении этих детей в детской поликлинике г. Среднеуральска и их вакцинации, поликлиника информацией не располагает, что вызывает беспокойство.

Ситуация с обеспечением прав детей, находящихся под опекой у опекунов, проживающих в монастыре, говорит о том, что органам опеки и попечительства надо всесторонне подходить к защите прав сопровождаемых ими детей и семей и не делать акцент только на сборе отчётов с опекунов о расходовании средств.

Государство в лице органов опеки и попечительства должно помогать опекунам в обеспечении интересов детей, а не только выполнять контролирующие функции.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проверка человечества: время солидарности

Международное сотрудничество в 2020 году, несмотря на отсутствие прямых контактов и визитов, не только не ослабло, но и в значительной мере активизировалось: благодаря использованию цифровых технологий удавалось чаще «встречаться» онлайн с коллегами, чтобы обсуждать новые пути и способы защиты прав человека в новых условиях.

Информационные документы ООН и Совета Европы с самого начала пандемии стали уделять значительное внимание вопросу приоритета прав человека, недопущения чрезмерного ущемления прав в условиях противоэпидемиологических мероприятий, а также сохранению уже достигнутого уровня демократии, принятию государствами активных мер по обеспечению тех обязательств в сфере прав человека, которые были приняты ими при подписании и ратификации универсальных и региональных договоров о защите прав человека.

В конце апреля 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил свой новый доклад «Права человека и борьба с пандемией COVID-19. Мы в этом все вместе», в котором отметил, что «права человека играют ключевую роль в формировании ответной реакции на пандемию как в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, так и в условиях более широкого влияния на жизнь людей и обеспечения средств к существованию. Права человека ставят людей в центр внимания. Вопрос прав человека также фокусирует наше внимание на тех, кто больше всех страдает, позволяет нам разобраться, почему это происходит и что с этим можно сделать. Позиция прав человека готовит почву для выхода из этого кризиса на более справедливое и устойчивое общество, на развитие и поддержание мира».

Справедливо и своевременно период пандемии был назван Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет «временем солидарности и сотрудничества». Всецело разделяя позицию Верховного комиссара ООН о необходимости правозащитного подхода к применению государствами мер по предотвращению распространения вируса, мы в своей работе также руководствуемся принципом приоритета прав человека в ситуации вынужденного их ограничения в целях борьбы с вирусом.

Крепли и наши связи с коллегами по Европейскому Институту Омбудсмена. В начале апреля Уполномоченный по правам человека в Свердловской области обратилась к членам правления Европейского Института Омбудсмена с предложением о подготовке совместного обращения ко всем коллегам-омбудсменам и комиссарам по правам человека в Европе с выражением поддержки и солидарности в нелёгких условиях работы для защиты прав человека, а также с призывом ко всем людям относиться в этот сложный период друг к другу с уважением и без какой-либо дискриминации, оказывать посильную помощь и быть благодарными всем медицинским и социальным службам и другим службам жизнеобеспечения. Коллеги приняли и активно поддержали это совместное обращение.

По приглашению сопредседателя с российской стороны Михаила Федотова Уполномоченный принимала участие в нескольких онлайн-заседаниях рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог», который объединяет ведущих экспертов в сфере защиты прав человека и социальной работы из России и Германии.

В ходе совместной видеоконференции 9 апреля, участие в которой приняли около 30 представителей неправительственных организаций, фондов и организаций сферы культуры, рабочая группа обсудила основные вызовы, которые стоят перед гражданскими обществами Германии и России в условиях коронавирусного кризиса.

На заседании 30 апреля рабочая группа приняла решение обобщить некоторые из своих выводов в «Дорожной карте», которая призвана помочь гражданским обществам России и Германии выстроить свои стратегию и тактику в борьбе не только с пандемией, но и с теми вызовами, которые она породила. «Коронавирусная пандемия привела во всем мире к огромным изменениям в обществе, – отмечено в документе, который обсудили участники заседания, – пандемия нанесла серьёзный удар по правам человека. В большинстве стран значительным ограничениям подверглась свобода передвижения, а государственный контроль над гражданами во многих регионах был доведён до уровня технологически усовершенствованной системы, правомочность использования и возможные злоупотребления которой являются очевидным вызовом общепризнанной системе прав человека».

Уполномоченным в «Дорожную карту» были внесены несколько предложений, среди которых пункт 8: «Гражданское общество должно побуждать правительства своих стран к скорейшему решению проблем людей, оказавшихся за рубежом в период пандемии. Мы призываем к международному сотрудничеству с целью скорейшего возвращения на родину туристов, а также мигрантов, у которых нет официального статуса или срок законного пребывания которых истекает. Этому должен способствовать скорейший сбор и обмен информации между государствами пребывания и государствами исхода. Эта работа не должна прекращаться до тех пор, пока есть люди, которые на территории иностранного государства нуждаются в возвращении домой».

Особенно ценным и поддерживающим в нашей работе являются совместные международные мероприятия, где вместе с международными экспертами своим опытом работы в новых условиях делятся и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, и коллеги – уполномоченные из российских регионов.

Так, 17 июля в онлайн-режиме состоялся семинар, организованный Советом Европы и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, на котором представители Совета Европы (П. Зих, глава Программного офиса Совета Европы в РФ, и К. Якумопулос, Генеральный директор Директората Совета Европы по правам человека и верховенству права), представитель МИД России, Уполномоченный по правам человека в РФ и региональные уполномоченные по правам человека совместно определяли пути развития правозащитной работы в период пандемии, подводили промежуточные итоги и предлагали способы решения новых проблем в сфере прав человека.

Уполномоченные делились опытом организации очной и дистанционной работы, обсуждали защиту прав граждан в сфере здравоохранения, занятости, обеспечение жилищных, трудовых прав и права на социальное обеспечение, а также прав заключённых; процесс возвращения российских граждан из-за рубежа и содействие возврату на родину иностранных граждан – жителей ближнего зарубежья.

На IV Международной конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», состоявшейся также в формате видео-конференц-связи, участники мероприятия обменялись опытом правозащитной работы в условиях второй волны пандемии COVID-19, которая поставила принципиально новые задачи в области обеспечения прав и свобод человека. Особое внимание уполномоченные по правам человека уделили социальным правам, подчеркнули приверженность социальной ориентации государственной политики стран мира и международных объединений. Очевидно, что рост социальных проблем в глобальном масштабе и пандемия COVID-19 налагают на государство особую ответственность за социальную поддержку граждан.

В отчётном году одной из самых знаковых дат в сфере международного сотрудничества по защите прав человека является 4 ноября – 70-летняя годовщина принятия Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Трудно переоценить значение этого международного документа о защите прав человека для каждого из сегодняшних 47 государств-участников Совета Европы.

Принятая для юридического закрепления и воплощения прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека, а также для достижения большего единства членов Совета Европы путём защиты и развития прав человека и основных свобод Конвенция создаёт единые стандарты защиты прав человека в Европе. В документе нашли воплощение такие важнейшие права человека и корреспондирующие им обязательства государства по их обеспечению и защите, как право на жизнь, право не подвергаться пыткам и бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, запрет на содержание в рабстве, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу выражения мнения, свободу совести и вероисповедания, свободу объединения с другими, право на уважение собственности, право не подвергаться дискриминации при реализации перечисленных прав и другие.

Добровольно принимая на себя обязательства по защите этих прав, государства-участники прежде всего обязаны обеспечить эффективную реализацию и защиту их на своей территории и, соответственно, создавать действенные национальные механизмы защиты прав лиц, находящихся под их юрисдикцией.

Конвенция создала уникальный механизм для контроля за выполнением государством своих обязательств: Европейский суд по правам человека имеет компетенцию по рассмотрению жалоб граждан на действия и бездействия государств-участников в сфере неисполнения Конвенции и вынесению юридически обязательных решений.

Для выполнения своих международных обязательств в сфере защиты прав человека в толковании, придаваемом Конвенции практикой Европейского суда по правам человека, государства не только платят компенсации заявителям за установленные Судом нарушения, но и, что гораздо важнее, для устранения условий и факторов нарушения прав проводят реформы национального законодательства, меняют структуру и компетенции органов исполнительной власти, создают национальные механизмы для решения проблемы внутри страны.

В совместном заявлении, посвящённом году семидесятилетия Конвенции, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, председатель Комитета министров Совета Европы Давид Залкалиани, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс и председатель Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицильянос отметили, в частности, что «Конвенция, изначально подписанная 12 государствами 4 ноября 1950 года, теперь защищает права более 830 миллионов человек в 47 европейских государствах. <…> Государства-члены Совета Европы исполнили более 20 000 постановлений суда, что позволило во многих отношениях улучшить жизнь людей на всём континенте. Кроме того, благодаря Конвенции произошло множество положительных изменений в результате её применения властями стран на национальном уровне и содействия повышению стандартов в области защиты прав человека во всем мире. Конвенция – живой инструмент, который не раз доказывал свою способность адаптироваться к новым вызовам правам человека в таких сферах, как уважение частной жизни, защита персональных данных и биомедицина».

В своей деятельности Уполномоченный по правам человека регулярно обращается как к нормам Конвенции, так и к постановлениям Европейского суда по правам человека в отношении России и других государств-участников Совета Европы: это помогает сформировать позицию, соответствующую сегодняшним стандартам в сфере международной защиты прав человека, направить разъяснения и рекомендации по конкретной ситуации в адрес властных органов – с тем, чтобы ситуация была разрешена в досудебном порядке и, что очень важно, на национальном уровне. Кроме того, анализ повторяющихся обращений к Уполномоченному в свете толкования Европейским судом обязательств государства, возникающих из Конвенции, позволяет Уполномоченному по правам человека установить системную проблему и предложить пути её решения в рамках национальной правовой системы: либо путём изменения законодательства, либо через улучшение правоприменительной практики.

Традиционно в своих ежегодных докладах, следуя рекомендациям Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, озвученным на заседании Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества 5 декабря 2016 года, о необходимости включения в ежегодные доклады уполномоченных по правам человека практики ЕСПЧ по делам в отношении России, Уполномоченный приводит обзоры наиболее важных постановлений ЕСПЧ в отношении России, вынесенных в 2020 году.

Постановление ЕСПЧ по делу «Евгений Михайлович Шмелёв и другие против России» от 17 марта затрагивает, пожалуй, наибольшее количество потенциальных заявителей: жалобы на условия содержания в российских СИЗО и колониях давно стали повторяющимися или, как их называет сам Суд, «клоновыми» делами. В подавляющем большинстве таких дел ЕСПЧ признавал, что Россией нарушены условия содержания под стражей или в местах лишения свободы. Наиболее часто встречающаяся проблема – перенаполненность мест заключения, которая создает нехватку личного пространства для заключённых и составляет нарушение статьи 3 Конвенции – жестокое и унижающее достоинство обращение или наказание.

Однако именно массовый характер таких жалоб и привёл ЕСПЧ к выводу о том, что от государства требуется создание эффективных внутренних средств защиты с соответствующим компенсаторным механизмом. Именно на государстве лежит обязанность по обеспечению прав, предусмотренных Конвенцией, поэтому заявители должны иметь возможность взыскать компенсацию за причинённые нарушения в рамках российской правовой системы.

Россия сообщила Европейскому суду о создании такого компенсаторного механизма: 27 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 494-ФЗ, которым в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Кодекс об административном судопроизводстве РФ внесены изменения, предусматривающие право подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей, лиц, приговорённых к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении, на получение компенсации в денежной форме за нарушение условий содержания под стражей и в исправительном учреждении.

Таким образом, по делу «Шмелёв и другие против России» ЕСПЧ пришёл к выводу о неприемлемости жалоб нескольких заявителей, поскольку они не воспользовались новым механизмом компенсации за ненадлежащие условия содержания, а значит, не исчерпали внутригосударственных средств защиты, что является одним из обязательных условий для признания жалобы приемлемой, то есть подлежащей рассмотрению по существу.

К марту 2020 года в производстве ЕСПЧ уже находилось 1 450 жалоб на условия содержания в СИЗО и около 3 600 жалоб на условия содержания в колониях. ЕСПЧ приостановил рассмотрение этих дел. Заявители, чьи жалобы уже поданы в ЕСПЧ, должны были обратиться в российские суды для исчерпания внутригосударственного механизма компенсации до 27 июля 2020 года, в противном случае их жалобы признавались впоследствии неприемлемыми. Для новых заявителей, только собирающихся подать жалобу в ЕСПЧ, обращение за международной защитой станет возможным также только в случае, если вопрос компенсации не будет решён российскими судами.

Между тем профессионалы, работающие в сфере защиты прав заключённых, не считают в сегодняшних условиях созданный российским законом механизм компенсации доступным и эффективным, поскольку сроки обращения в российские суды ограничены тремя месяцами с момента нарушения, бремя доказывания нарушения лежит на самом заключённом, а доступа к официальным документам о количестве содержащихся в камере у самого заключённого нет, и, наконец, крайне важен для доступности судебной защиты вопрос доступа к квалифицированному юристу, поскольку Кодекс об административном судопроизводстве РФ предусматривает требования к представителю: им может быть адвокат либо юрист, который предъявляет суду диплом, чтобы подтвердить наличие у него высшего юридического образования. Отсутствие денежных средств у заключённого и отсутствие бесплатной юридической помощи по такого рода делам значительно ограничивают доступность такого средства правовой защиты внутри государства.

К сожалению, приходится констатировать, что, действуя стратегически верно, то есть напоминая государству о его обязанности создавать внутренние механизмы защиты прав по выявленным системным проблемам, ЕСПЧ на какой-то период времени, пока его мнение о доступности и эффективности российского механизма защиты не изменится, лишил множество заключённых возможности восстановления их прав, предусмотренных статьями 3 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В деле «Васильев и другие против России» (постановление от 22 сентября 2020 года) ЕСПЧ рассматривал проблему допроса «секретных свидетелей»: при проведении судебных разбирательств троих из пяти заявителей осудили по статье 282 УК РФ только на основании показаний анонимных свидетелей.

Анонимные свидетели давали в отношении подсудимых обвинительные показания и утверждали, что подсудимые распространяли экстремистскую литературу возле мечети. ЕСПЧ отметил, что, с одной стороны, личности свидетелей были засекречены в связи с тем, что они опасались за свою безопасность. Однако, с другой стороны, субъективный страх, как указал ЕСПЧ, не является достаточным основанием для такой меры: национальный суд должен выяснять, есть ли объективные основания для засекречивания свидетелей и подтверждаются ли они доказательствами. В данном случае российский суд не устанавливал, имелись ли для таких страхов объективные основания. К тому же, подсудимые не обвинялись в насильственных преступлениях, а никто из прочих свидетелей по делу не жаловался на угрозы или давление с их стороны.

ЕСПЧ обратил особое внимание на то, что показания засекреченных свидетелей стали единственными доказательствами при признании трёх заявителей виновными по статье 282 УК РФ. ЕСПЧ подчеркнул, что в таких условиях особенно важно было бы применение серьёзных процедурных гарантий, которые обеспечили бы должную оценку надёжности этих доказательств. Однако таких гарантий обеспечено не было: как подсудимые, так и адвокаты, а также судья не могли видеть свидетелей и не слышали их голоса в неискажённом виде. Хотя подсудимым и адвокатам была предоставлена возможность задавать вопросы свидетелям, тот факт, что они ничего не знали о личностях свидетелей, затруднял формирование их позиции в перекрёстном допросе и не позволял им высказывать предположения о том, что свидетели лгут. ЕСПЧ также отметил, что в приговоре не указано, почему российский суд считает показания анонимных свидетелей заслуживающими доверия.

Таким образом, в нарушение статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство) российский суд не обеспечил процессуальных гарантий и условий, которые уравновесили бы ситуацию, в которой из-за анонимного характера свидетелей право подсудимых на защиту было серьёзно ограничено.

Ещё одно важное постановление ЕСПЧ в сфере уголовного судопроизводства было вынесено 1 декабря по делу «Данилов против России», которое достаточно долго рассматривалось в ЕСПЧ, однако его выводы будут важны в ряде дел, связанных с обвинением в государственной измене, именно в части квалификации экспертами сведений как относящихся к государственной тайне. ЕСПЧ признал, что Россия нарушила право на справедливое судебное разбирательство в отношении учёного-физика Валентина Данилова, осуждённого на 13 лет лишения свободы за передачу научных данных Китаю.

ЕСПЧ признал, что часть 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека – право на справедливое судебное разбирательство – была нарушена в связи с несоблюдением требования беспристрастности суда, поскольку четыре из двенадцати присяжных заседателей по делу заявителя имели допуск к государственной тайне. Европейский суд отметил, что, поскольку российское законодательство не запрещает лицу, имеющему такой допуск, быть присяжным, проблема состоит в том, что такие присяжные были именно в составе суда по обвинению заявителя в государственной измене: лица с допуском к гостайне проходят специальную процедуру проверки в ФСБ, кроме того, из российского законодательства следует, что ФСБ также контролирует соблюдение такими лицами обязательства не разглашать государственную тайну. Всё это в контексте рассмотрения дела по обвинению заявителя в государственной измене создаёт серьёзные основания опасаться нарушения принципа беспристрастности.

«Возражения заявителя против присяжных заседателей с допуском к государственной тайне были отклонены национальным судом на общих основаниях без учёта характера и предмета судебного разбирательства. Таким образом, национальные суды не предприняли достаточных шагов для проверки соблюдения принципа беспристрастности в суде первой инстанции и не предоставили достаточных процессуальных гарантий, чтобы развеять любые сомнения в беспристрастности», – отметил ЕСПЧ в пункте 100 постановления по делу «Данилов против России».

ЕСПЧ также признал в этом деле нарушение пункта «d» части 3 статьи 6 Конвенции: право допрашивать показывающих против обвиняемого свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на допрос свидетелей в его пользу.

Прежде всего в подобных случаях ЕСПЧ относит экспертов к свидетелям определённого рода (отличая их от очевидцев), поэтому распространяет действие пункта «d» части 3 статьи 6 Конвенции на рассматриваемую ситуацию. Восемь заключений было подготовлено десятью экспертами по запросу обвинения в ходе досудебного расследования, и на этих заключениях основывалось обвинительное заключение, а впоследствии – приговор суда. Заключения экспертов касались не только технических вопросов, но и вопроса о том, является ли соответствующая информация государственной тайной. В соответствии с российским законодательством характер информации (её отнесение к государственной тайне) является одним из существенных элементов состава преступления, в котором обвинялся заявитель, кроме того, российское законодательство устанавливает, что обоснованность отнесения информации к гостайне может быть определена только экспертами.

Ходатайства заявителя о проведении перекрёстного допроса экспертов были отклонены судом первой инстанции со ссылкой на то, что заключения экспертов являются чёткими и не требуют разъяснений.

ЕСПЧ отметил, что «обеспокоенность заявителя по поводу достоверности выводов экспертов не была необоснованной. Трижды областной суд направлял дело заявителя на дополнительное расследование или устранение недостатков из-за проблем с заключениями экспертов и использованием их в обвинительном заключении. Кроме того, у экспертов не было соответствующего или достаточного опыта в определённой области физики. Наконец, в нескольких случаях заявитель пытался привлечь внимание национальных судов к альтернативным мнениям ведущих учёных о том, что разглашённая информация не содержала государственной тайны. Отсутствовала веская причина, по которой эксперты не давали показания перед судьёй и по которой заявитель был лишён возможности перекрёстного допроса. Таким образом, отказ заявителю в ходатайстве провести перекрёстный допрос экспертов, заключения которых впоследствии были использованы для его обвинения, мог существенно повлиять на его право на справедливое судебное разбирательство, в частности, на гарантии состязательности и равенства сторон».

Практика по вопросам защиты свободы выражения мнения и свободы распространения информации представляет для Уполномоченного по правам человека особый интерес, поскольку эти права неразрывно связаны с реальным, а не иллюзорным существованием и функционированием демократических институтов в стране, а также с активностью гражданского общества.

23 июня Европейский Суд вынес четыре решения по случаям блокировок интернет-сайтов на территории России (дела «Энгельс против России», «Булгаков против России», «Владимир Харитонов против России» и «ООО «Флавус» и другие против России»). Права заявителей – владельцев сайтов «Грани.Ру», «Каспаров.Ру», «Ежедневный журнал», интернет-библиотеки Digital-books.ru и сайта Razumei.ru – ЕСПЧ признал нарушенными в связи с действиями Роскомнадзора по их блокировке, не совместимой с принципами статьи 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения и распространения информации).

Дело Владимира Харитонова касалось так называемых «сопутствующих блокировок», когда Роскомнадзором в связи с нарушением законодательства блокировался другой сайт, расположенный на том же ресурсе, что и сайт издательства, и это вызвало также необоснованную блокировку сайта издательства.

К заявителю ООО «Флавус», владельцу сайтов «Грани.Ру», «Каспаров.Ру», «Ежедневный журнал», были применены нормы закона «Об информации, информатизации и защите информации», предусматривающие полномочия Роскомнадзора осуществлять по предписанию Генеральной прокуратуры РФ немедленную блокировку сайтов, содержащих предположительно незаконный контент, без решения суда и без предварительного уведомления владельцев сайтов, что не позволяло владельцам сайтов удалить спорный контент во избежание блокировки.

В этих делах ЕСПЧ установил отсутствие в российском законодательстве гарантий защиты от чрезмерных и произвольных последствий блокировок. Европейский Суд пришёл к выводу, что Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» не наделяет владельцев сайтов процессуальными гарантиями, способными защитить их от произвольного вмешательства.

Заявители не были извещены и привлечены к участию в процессе, а также были лишены возможности судебного пересмотра решений. Кроме того, во всех случаях ограничения доступа к информации по требованию органов исполнительной власти и Генеральной прокуратуры РФ Европейский Суд установил несоблюдение принципов необходимости и пропорциональности, а также избыточный характер блокировки и отсутствие в Законе об информации прозрачных процедур информирования владельца сайта о причинах нарушений и процедуре обжалования таких решений суда, указав следующее: «Российское законодательство не предоставляло владельцам интернет-СМИ, таким как заявители, никаких процессуальных механизмов, способных защитить их от произвольного вмешательства по ст. 15.3 Закона об информации. В ней не требовалась никакая форма участия владельцев сайта в разбирательствах о блокировках. Как изначальное решение Генеральной прокуратуры РФ, так и выполнение Роскомнадзором распоряжений были осуществлены без уведомлений сторон, чьи права и интересы могли быть затронуты. Закон не требовал от органов власти проведения оценки воздействия мер по блокировке до их применения или обоснования срочности их немедленного выполнения без предоставления заинтересованным сторонам возможности удалить противозаконный контент или направить ходатайство о судебном пересмотре. Меры по блокировке не были санкционированы судом или другим независимым судебным органом, предоставлявшим площадку, на которой заинтересованные стороны могли бы быть услышаны. <…> Поскольку меры по блокировке были нацелены на все онлайн-СМИ, помимо контента, первоначально определённого как незаконный, вмешательство не имело оправдания в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции. Оно не преследовало никакой законной цели и не было необходимо в демократическом обществе».

Одним из важнейших позитивных примеров исполнения Россией ранее вынесенных постановлений ЕСПЧ можно считать принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 01.04.2020.

Ранее ЕСПЧ в постановлении по делу «Полякова и другие против России» в марте 2017 года указал, что расстояния от 2 000 до 8 000 километров между исправительным учреждением и местом жительства родственников осуждённого создавали непреодолимые трудности в организации встреч осуждённого с близкими людьми. Поскольку законодательство РФ ранее не предусматривало реальной возможности перевода осуждённого в другое исправительное учреждение по соображениям, связанным с правом на уважение семейной жизни, ЕСПЧ признал, что имело место нарушение права, предусмотренного статьёй 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

Изменения, внесённые новым законом в статьи 73 и 81 УИК РФ, предусматривают, что по письменному заявлению осуждённого либо по заявлению одного из близких родственников осуждённого с его согласия, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы, при наличии возможности его размещения, осуждённый может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников, либо, при невозможности его размещения в исправительном учреждении этого субъекта РФ, в исправительное учреждение, расположенное на территории другого наиболее близкого субъекта РФ.

Изменения в законе касаются и осуждённых, которые к моменту вступления изменений в силу уже отбывают наказание.

ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Трудная дорога к дому

Подавляющее количество обращений, поступивших в 2020 году от иностранных граждан и их родственников, связаны с проблемами возвращения в свою страну, возникшими в связи с противоэпидемическими мероприятиями. Особо тревожные обращения поступали от лиц, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Екатеринбургу (далее – ЦВСИГ).

К моменту закрытия границ и прекращения регулярного авиасообщения учреждение было переполнено. В конце февраля – начале марта сотрудники полиции провели в области контрольно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», в ходе которого привлекли к административной ответственности большое количество иностранных граждан, часть которых пришлось вывезти в изоляторы временного содержания в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Многие из них уже имели билеты, которые приобрели самостоятельно, боялись неопределённости и просили о помощи в освобождении.

С марта работа с иностранцами стала одним из приоритетных направлений. Люди звонили в офис омбудсмена, поскольку нигде не могли получить ответы на возникающие вопросы и не знали, что делать. О помощи просили Генеральный консул Республики Кыргызстан Р. Бийбосунов (обращение № 20-12/261), президент Свердловской региональной общественной организации «Грузинское общество «Сакартвело» (обращение № 20-12/323), президент СРОО «Дидор» М. Ф. Ошурбекова (обращение № 20-12/257).

Анализ судебных постановлений, который провели сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека и юристы правозащитной сети «Миграция и право» И. Ю. Некрасова и М. Б. Полянина, показал, что случайных людей в Центре нет. Принимая решение о выдворении и о депортации, суды тщательно изучали все обстоятельства. Некоторые иностранные граждане ещё до объявления пандемии пытались обжаловать принятые решения, однако получили вполне ожидаемый отказ.

Многие правозащитники предлагали выпустить всех иностранцев. В частности, в своём письме член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области О. А. Иванцева выражала обеспокоенность в связи с длительным лишением свободы иностранных граждан, просила определить алгоритм работы с обращениями и настаивала на том, чтобы принимались меры к освобождению всех без исключения: не только привлечённых к ответственности за нарушение режима пребывания и ожидающих выдворения, но и тех, кто совершил умышленное преступление и чьё пребывание на территории России признано нежелательным (обращение № 20-12/313).

Работа с иностранными гражданами велась индивидуально. Во время бесед с сотрудниками аппарата и правозащитниками многие иностранцы признавались, что не знают, у кого жить, на что покупать продукты и на какие средства приобрести билет после открытия границ. Сфера применения труда иностранных граждан, в связи с приостановлением деятельности многих предприятий, резко сузилась. Так, после личной беседы было принято решение о нецелесообразности освобождения гражданки Таджикистана, которая находилась в ЦВСИГ с двумя дочками-подростками: женщинам некуда было идти. Позже эта семья была отправлена на родину вывозным рейсом.

Правовая помощь в подготовке заявлений об отмене принятых решений о выдворении либо о прекращении его исполнения была оказана иностранным гражданам, имевшим близких родственников в Свердловской области, которые выразили готовность их приютить и отправить домой после открытия границ. Большую помощь в сборе документов оказала президент региональной общественной организации «Дидор» М. Ошурбекова. Более 60 заявлений подготовили М. Б. Полянина и И. Ю. Некрасова. Некоторым иностранцам помогли составить ходатайство о предоставлении убежища.

Большинство судов области с понимаем подошли к сложной ситуации. В порядке исключения согласились принять заявления, отправленные с официального адреса Уполномоченного по правам человека по электронной почте, терпимо отнеслись к качеству приложений. В условиях карантина в качестве копии документа возможно было отправить лишь фото, сделанное на смартфон. Более 20 заявлений было удовлетворено. Этим иностранным гражданам пришлось покупать себе билет самостоятельно, поскольку производство по исполнению решения об их выдворении судебными приставами-исполнителями было прекращено.

Но большую часть иностранцев удалось вернуть домой на вывозных рейсах. Для решения общей задачи объединили усилия представителей многих ведомств и организаций: Главного управления федеральной службы судебных приставов-исполнителей по Свердловской области, Управления по вопросам миграции ГУВД России по Свердловской области, авиакомпаний, консульских учреждений. При поддержке Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева Министерство внешнеэкономических связей и Уполномоченный фактически стали координирующим работу центром. Оказалось, что в новых условиях для принудительной отправки людей на родину недостаточно организовать рейс, необходимо согласовать возвращение с представительством государства, заранее направив списки.

На несколько дней был задержан уже согласованный вылет рейса «Уральских авиалиний», организованный для вывоза российских спортсменов из Бишкека, чтобы согласовать отправку на нём граждан Кыргызстана, ожидающих исполнения решения о выдворении или депортации. Вывозили людей и на военных самолетах, вылетающих на базу в Таджикистане. Представители Главного управления службы судебных приставов по Свердловской области собирали данные о лицах, ожидающих исполнения решения о выдворении, не только по Уральскому федеральному округу, но и по близлежащим регионам, откуда возможно доставить людей в Екатеринбург. Аналогичную информацию готовили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области.

Уполномоченный поддерживала связь с консульскими учреждениями. Генеральный консул Республики Азербайджан И. Ф. Искендеров, Генеральный консул Республики Узбекистан А. К. Хатамов, Генеральный консул Республики Таджикистан З. Ш. Сайидзода, Почётный консул Республики Армения в г. Екатеринбурге Н. С. Спартакян оказали большое содействие в вывозе на родину своих граждан рейсами национальных авиакомпаний, в том числе через Москву.

Региональные власти делали всё возможное, чтобы помочь попавшим в беду уральцам вернуться домой. Просьбы о помощи поступали из Таиланда, Гоа, Индии, Вьетнама, Фиджи, Занзибара, Сейшел, Маврикия, Китая, Италии, США, Таджикистана (№ 20-13/1711, 20-13/2178, 20-13/1377, 20-13/1493 и другие). С людьми вступали в переписку, поддерживали, вели переговоры о посадке на рейс, давали рекомендации, помогали в общении с властями страны пребывания. Очень востребованным оказался институт Уполномоченного по правам человека. Помощь оказывалась не только тем уральцам, которые не могли вернуться домой, но и их родственникам, с которыми по просьбе Уполномоченного работали психологи.

Участвуя в рабочей группе «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог», Уполномоченный внесла свои предложения в «Дорожную карту» (перечень задач, стоящих перед гражданским обществом, и предложений по поддержке населения в столь непростое время). По мнению свердловского омбудсмена, в период пандемии гражданское общество должно побуждать правительства своих стран к скорейшему решению проблем людей, оказавшихся за рубежом. Неправительственным организациям необходимо призвать власти к международному сотрудничеству с целью скорейшего возвращения на родину туристов, а также мигрантов, у которых нет официального статуса или срок законного пребывания которых истекает. Этому может способствовать скорейший сбор и обмен информацией между государствами пребывания и государствами исхода. Данная работа не должна прекращаться до тех пор, пока есть люди, которые находятся на территории иностранного государства и стремятся вернуться домой.

Власти всех государств должны помнить об обязательствах по отношению к своим гражданам (и лицам без гражданства, прибывшим из этих государств) и озаботиться организацией мер социальной, правовой и иных видов поддержки своих граждан, оказавшихся за рубежом в период пандемии. Для граждан своих стран небо должно быть всегда открыто.

В своих обращениях жители области сообщали также о проблемах, возникших при оформлении разрешительных документов. Так, К., проживающая в г. Реж, беспокоилась об окончании срока действия визы своих родителей, прибывших из Грузии (№ 20-13/856), у гражданина Туркмении М. из-за отсутствия визы возникли проблемы при подаче документов на получение вида на жительство (№ 20-13/1682), гражданка Узбекистана И. сообщила об отказе в приёме документов на признание носителем русского языка (№ 20-13/1835). Проблемы были урегулированы руководством Управления по вопросам миграции ГУВД России по Свердловской области.

Жительница г. Березовского П. рассказала, что в судебном порядке добилась отмены решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации. Ранее выявленное заболевание П. поддалось лечению, также суд учёл, что члены семьи П. и её близкие родственники живут в России и имеют российское гражданство. Однако более года имя П. числилось в списках лиц, въезд которым на территорию России запрещён, и она не могла оформить разрешительные документы (обращение № 20-13/2038).

После многочисленных жалоб и обращений, которые П. направляла в органы прокуратуры и Роспотребнадзора, ей стало известно о том, что необходимые меры для исполнения решения суда организацией были приняты. Вся информация была передана в ФСБ России в феврале отчётного года. Однако на письмо, направленное в ФСБ России, поступил ответ, из которого следовало, что обращение вновь передано в Роспотребнадзор, ответы откуда заявительница получала уже неоднократно.

Уполномоченный обратилась к директору ФСБ России А. В. Бортникову с просьбой повторно рассмотреть обращение П. и дать ей ответ по существу поставленного вопроса. Спустя месяц Уполномоченному поступила информация о том, что имя П. исключено из списка лиц, въезд которым на территорию России запрещён.

По-прежнему неразрешимым остаётся вопрос о легализации освободившихся осуждённых с неопределённой гражданской принадлежностью. Наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за её пределами, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом (пункт «д» статьи 16 Федерального закона от 31.05.02 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»), является препятствием для получения российского гражданства и безусловным основанием отказа в выдаче иностранному гражданину (лицу без гражданства) разрешительных документов, необходимых для проживания на территории России и осуществления трудовой деятельности.

Уполномоченный оказывала помощь в получении подтверждающих документов, необходимых для определения гражданской принадлежности, а также в подготовке заявлений в суд о досрочном погашении судимости на основании пункта 5 статьи 86 Уголовного кодекса РФ, о признании незаконными решений Министерства юстиции РФ о нежелательности пребывания на территории России, а также решения ГУ МВД России по Свердловской области о депортации в связи с неисполнимостью. Длительное время данные осуждённые вынуждены были выживать без документов, возможности легально трудоустроиться, получить необходимую медицинскую помощь.

К сожалению, в суде юристы столкнулись с отрицательной позицией по данному вопросу представителей ГУ МВД, которые категорически возражали против заявленных требований, утверждая, что отсутствуют препятствия для исполнения решения о депортации в отношении лица без гражданства в течение всего периода действия установленных ограничений. Эта позиция не подкрепляется ни законодательством, ни какими-либо документами, свидетельствующими о предпринимаемых действиях ГУ МВД по осуществлению депортации таких лиц. Именно такой позиции придерживался представитель ГУ МВД России по Свердловской области А. С. Быков при рассмотрении иска осуждённой Т. (обращение № 19-13/1551). На взгляд Уполномоченного, твёрдо выраженное представителем ГУ МВД мнение относительно возможности исполнения решения о депортации лица без гражданства повлияло на решение судей. В удовлетворении ходатайства Т. суд отказал.

Уполномоченный в обращении к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области А. А. Мешкову обратила внимание на сложившуюся ситуацию и просила сообщить о мерах, принятых для осуществления депортации лиц, отпущенных в связи с невозможностью исполнения решения в период с 2019 года. Согласно поступившему ответу, в течение 2018 года в отношении 20 человек были приняты судебные решения о прекращении содержания в Центре временного содержания иностранных граждан, в 2019 году освобождены ещё 14 человек.

Исходя из пункта 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре», применение административного надзора к иностранным гражданам и лицам без гражданства возможно при условии их проживания на территории России на законных основаниях, в связи с чем данная категория лиц не подлежит административному надзору. Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области о месте нахождения осуждённых, депортацию которых не удалось осуществить, информацией не располагает.

Некоторым осуждённым удаётся найти поддержку у общественных организаций. Так, директор Регионального общественного фонда помощи различным категориям населения Свердловской области «Новая жизнь» В. И. Евсеева просила Уполномоченного поддержать ходатайство о досрочном погашении судимости своей подопечной – осуждённой Б. (обращение № 19-12/1017). Женщина является инвалидом 3-й группы, имеет ряд хронических заболеваний. Она находилась на свободе с 2015 года и не имела возможности легализоваться, жила за счёт поддержки фонда и матери-инвалида. Ходатайство было удовлетворено Берёзовским городским судом.

Уполномоченный приняла участие в судьбе выходца из Казахстана Л. (обращение № 20-12/310), решение о депортации которого не было исполнено в связи с отказом консульского учреждения в выдаче свидетельства на возвращение. Проведя в исправительном учреждении много лет, данный переселенец утратил родственные связи. По просьбе Уполномоченного начальник Центра временного содержания иностранных граждан А. Б. Филиппов разрешил Л. задержаться ещё на одну ночь, после чего по согласованию с Министром социальной политики А. В. Злоказовым он был определён в социальное учреждение, где ему помогли установить связи с родственниками и приобрели билет. Своих средств у отсидевшего много лет человека не было, и никто его не ждал.

Осуждённый М. также был освобождён из ЦВСИГ в связи с невозможностью исполнения решения о депортации (обращение № 19-13/2338). Он рассказал Уполномоченному, что переехал в Россию из Украины до распада СССР, однако часто менял место жительства, сведения о регистрации не сохранились, и доказать факт постоянного проживания на территории РФ на 06.02.1992 года, что является подтверждением наличия российского гражданства, не может.

Уполномоченный направила запросы в Ангарский суд, Администрацию г. Усолье Сибирское и Белоярский сельсовет Иркутской области. Удалось получить документы, подтверждающие факт трудовой деятельности. О нахождении на территории РФ на момент ареста в 1992 году свидетельствует также приговор, вынесенный Ангарским судом. Данные документы были использованы юристом правозащитной сети «Миграция и право» И. Ю. Некрасовой при подготовке ходатайства об установлении факта постоянного проживания на территории РФ на 06.02.1992 года, которое направлено в суд.

После проверки обстоятельств, приведённых в обращении осужденного Д. (№ 20-13/1766), возникли основания для сомнения в правомерности отказа в выдаче осуждённому свидетельства на возвращение. В Управление по вопросам миграции ГУВД России по Свердловской области поступило заключение Комитета миграционной службы МВД Республики Казахстан о невозможности реадмиссии Д., поскольку с заявлением о выходе из гражданства Казахстана он не обращался, национальным удостоверением личности не документировался, близкие родственники не установлены, подтверждение о постоянном проживании не территории Казахстана на момент вступления в силу Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» от 21.12.1991 г. отсутствует.

Заявитель Д. был осуждён как гражданин Казахстана в 2000 году, срок назначенного ему наказания составил 23 года. По его утверждению, переехал в Россию из Казахстана в мае 1997 года, постоянного места жительства, родственников, знакомых в России не имеет. Нет никаких оснований для того, чтобы Д. был признан гражданином страны, на территории которой совершил особо тяжкое преступление и до заключения под стражу провёл всего лишь два года.

В паспорте советского образца проставлено несколько отметок, свидетельствующих о том, что Д. действительно постоянно проживал на территории Республики Казахстан до и после распада СССР. Он дважды вступал в брак на территории Казахстана, неоднократно менял место жительства, был поставлен на воинский учёт. Согласно представленной ИЦ ГУВД России по Свердловской области справке, 06.12.1991 г. он был осуждён и в местах лишения свободы на территории Казахстана находился до 08.07.1996 г. До ареста проживал вместе с матерью в Целинограде, штамп о регистрации по данному адресу в паспорте имеется.

Уполномоченный обратилась в адрес представителя МИД РФ в г. Екатеринбурге с просьбой о содействии в повторном проведении проверки гражданской принадлежности Д. полномочными органами Республики Казахстан с учётом имеющихся сведений. Согласно поступившему ответу, просьба направлена в Генеральное консульство Республики Казахстан. Также после консультаций с Центральным аппаратом МИД РФ Министерству внутренних дел России рекомендовано обратиться в адрес статс-секретаря – заместителя министра МИД России Е. С. Иванова – с просьбой решить судьбу Д. в формате межмидовских консультаций с привлечением Посольства и компетентных органов Республики Казахстан. Генеральный консул Республики Казахстан в г. Казани проинформировал Уполномоченного о том, что по результатам рассмотрения обращения с целью проведения повторной проверки по определению принадлежности к гражданству Д. был направлен запрос в Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Недостаточно аргументированные отказы в выдаче свидетельства на возвращение осуждённым поступали неоднократно. Многие иностранные граждане остаются на территории Российской Федерации и порой вновь совершают преступления. Так, из ИК-47 поступило обращение Х., проверку по обращению которого Уполномоченный проводила в 2016 году (обращение № 20-13/1650). Накануне освобождения сотрудники Федеральной миграционной службы направили анкеты и документы осуждённого в Генеральное консульство Республики Казахстан для оформления свидетельства на возвращение. Консульство уведомило о готовности документировать Х. при условии предоставления справки об отсутствии гражданства РФ. Такая справка была предоставлена, и вскоре поступило новое письмо об отсутствии у Х. гражданства Республики Казахстан. При содействии руководителя Национального центра по правам человека Республики Казахстан С. Оспанова выяснилось, что причиной отказа в выдаче свидетельства послужило отсутствие у заявителя собственного жилья и родственников.

Не получила документов и осуждённая К., родившаяся и выросшая в Казахстане. Девушка приехала в Россию вместе с бабушкой после смерти матери и жила в монастырях без регистрации (обращение № 19-13/1185).

Директор ассоциации «Правовая основа» А. Соколов рассказал в интернет-издании «Правозащитник Урала» о выходце из Киргизии Э., которого ранее навещал в исправительном учреждении и которому оказывал помощь. После освобождения Э., в отношении которого Минюстом России было вынесено распоряжение о нежелательности пребывания на территории нашей страны, остался в России и вскоре совершил новое преступление – убийство экс-главы киргизской диаспоры, бизнесмена К. Каримова. Проведённая Уполномоченным проверка показала, что личность Э. до суда так и не была установлена. Точнее, установлено, что это точно не Э.

Согласно приобщенной к материалам дела справке старшего следователя ОВД СУ при УВД г. Екатеринбурга А. В. Бердникова, следствие посчитало данные, названные Э., не соответствующими действительности. Не подтвердилась информация о его личности, месте проживания, родственниках. Тем не менее за 14 лет, которые этот осуждённый провел в исправительном учреждении, никаких мер для того, чтобы выяснить, кто он на самом деле, не предпринималось. Справка следователя осталась в суде и никуда больше не передавалась. Решение о нежелательности пребывания принято на вымышленную фамилию. Естественно, осуществить депортацию не удалось. Этот человек был освобождён, остался на территории России и вновь совершил убийство (обращение № 20-12/718).

Уполномоченный также помогала переселенцам из стран СНГ в установлении фактов, имеющих юридическое значение. Практика работы с обращениями свидетельствует о том, что порой в странах СНГ документы выдаются и оформляются небрежно, поэтому в случае их утраты переселенцам крайне сложно, а иногда практически невозможно представить доказательства.

Работа по обращению переселенца из Таджикистана Х. длилась более двух лет (№ 18-13/1015). Молодой человек рассказал, что родился в Таджикистане, до 1995 года постоянно проживал в России, имеет родственников. Но после смерти матери его забрал к себе отец, гражданин Таджикистана.

Брак между родителями Х. зарегистрирован не был, отцовство также не устанавливалось, но в Таджикистане Х. в судебном порядке сменил имя и фамилию, получил национальный паспорт. Судебное решение Х. утратил, а получить его повторно не смог: архив суда сгорел.

Уполномоченному поступил официальный ответ из Верховного суда Республики Таджикистан: гражданские дела по заявлению Х. в судах не рассматривались. Также была получена копия актовой записи о рождении Х. и копия заявления № 1 о выдаче ему национального паспорта. Оказалось, что в актовую запись о рождении никакие изменения не вносились и при выдаче паспорта в Таджикистане в заявлении формы № 1 сведения о матери не указаны.

Х. не мог доказать свою связь с матерью и тот факт, что он постоянно проживал с ней в России на момент распада СССР и получил гражданство РФ автоматически. Данное обстоятельство пришлось устанавливать в судебном порядке. Помощь в подготовке заявления оказала юрист правозащитной сети «Миграция и право» И. Ю. Некрасова. На основании представленных документов и свидетельских показаний Березовский городской суд установил факт перемены фамилии. Сейчас молодой человек собирает пакет документов и вскоре надеется получить российский паспорт.

Данный случай – не единственный в практике работы Уполномоченного. Продолжается работа по обращению уроженки России Ж., втайне от матери вывезенной отцом в Узбекистан (№ 18-13/2169). По словам девушки, её рождение было зарегистрировано в Узбекистане, матерью указана бабушка со стороны отца. Свою родную мать она нашла, будучи уже взрослой. Её слова пока подтверждаются лишь родной матерью и результатами теста ДНК. Архив больницы, где она появилась на свет, утрачен.

Родная мать много раз меняла место жительства и ребенка, увезённого в Узбекистан, не искала, документы не сохранила. Бабушка в Узбекистане умерла. При помощи юристов правозащитной сети «Миграция и право» молодая женщина пытается в судебном порядке установить материнство и факт рождения в г. Берёзовском.

С большими проблемами сталкиваются и уроженцы России, утратившие свои документы и длительное время не занимавшиеся их восстановлением. Как правило, без посторонней помощи они не могут решить вопрос о получении паспорта.

Жительница деревни Старые Решеты Б. привезла на приём к Уполномоченному своего знакомого С., который давно жил в деревне за счёт случайных заработков (обращение № 19-13/873). С. никогда не получал российский паспорт, документ советского образца и трудовую книжку утратил, не мог вспомнить точное название организаций, в которых работал. Б. переживала за дальнейшую судьбу своего пожилого знакомого, оставшегося без средств к существованию, материально поддерживала его.

Проблема определения гражданской принадлежности и документирования осуждённых была вынесена Уполномоченным по правам человека в Свердловской области на заседание комиссии президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Вирус в сферу ЖКХ не проник

По сравнению с 2019 годом жилищно-коммунальная проблематика в обращениях граждан к Уполномоченному не изменилась. При этом количество обращений от граждан, оказавшихся должниками за жилищно-коммунальные услуги, в период распространения коронавирусной инфекции резко возросло. Возросло и количество обращений от жителей малонаселённых территорий, для которых перебои в предоставлении ЖКУ стали поводом для обращения к Уполномоченному. Была затруднена работа с обращениями граждан о ненадлежащем обслуживании МКД управляющими компаниями из-за ограничения в пандемию выездных внеплановых проверочных мероприятий Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. При этом, когда заявители сообщали о длительном бездействии УК, по просьбе Уполномоченного прокуратура и Департамент проводили совместные выездные проверки. Установив нарушения со стороны УК, принимали исчерпывающие меры для устранения нарушений.

В 2020 году, по сравнению с предыдущим периодом, наиболее конструктивно складывалось взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления гражданам коммунальных услуг надлежащего качества, ремонта коммунальных сетей, благоустройства территорий.

Собственники и наниматели жилых помещений обращались к Уполномоченному за содействием в решении вопросов восстановления водоснабжения (далее – ГВС, ХВС) и теплоснабжения жилых помещений, жаловались на затопление подвальных помещений канализационными стоками, приостановление газоснабжения жилых помещений, нарушение электроснабжения посёлков, завышенные счета за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ), в том числе на нарушение порядка начисления платы за ЖКУ, перепланировки и переустройства без разрешительных документов, ненадлежащее обслуживание МКД управляющими компаниями, нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, превышение предельного уровня шума в жилых помещениях на нижних этажах многоквартирных домов.

Граждане жаловались на ненадлежащее обслуживание МКД такими управляющими компаниями г. Екатеринбурга: ООО «УК «Бажовский премиум», ООО «Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района», УК «ЮИТ Сервис», ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района», ООО УК «Пионер», ООО УЖК «Евразийская», ООО «УЖК «Урал-СТ», ООО «УК РЭМП УЖСК», ООО «УК «РЭМП-Эльмаш».

В 2020 году возросло количество жалоб от граждан, в силу различных причин оказавшихся должниками за жилищно-коммунальные услуги.

Анализ обращений позволяет Уполномоченному сделать вывод о том, что причины формирования задолженности на лицевых счетах граждан скорее объективные, связанные зачастую с болезнью собственника, нанимателя жилого помещения, его близких родственников, которым потребовался уход и покупка дорогостоящих лекарств, либо с потерей работы из-за пандемии. Каждое обращение – сигнал для Уполномоченного разобраться в ситуации, не ограничиваться разъяснением действующего законодательства в части обязанностей собственника и нанимателя жилого помещения по своевременной и в полном объёме оплате за ЖКУ.

В адрес Уполномоченного обратилась семейная пара П., проживающая в доме на ул. Волгоградской в г. Екатеринбурге, с просьбой оказать содействие в подключении электроэнергии в квартире (№ 20-13/946).

Управляющая компания приостановила подачу электроэнергии в марте из-за задолженности на лицевом счёте П. за ЖКУ в размере 16 000 рублей.

Заявительница сообщила Уполномоченному, что причинами задолженности стали потеря работы и невозможность найти новую в связи с объявленными в городе карантинными мероприятиями: «В условиях самоизоляции собеседования, которые планировались со мной, перенесены...»

Предпринятые попытки урегулировать ситуацию самостоятельно и избежать нежелательных последствий путём устного обращения в управляющую компанию и частичного погашения суммы долга не привели к результату.

В обращении, направленном Уполномоченным в адрес руководства ООО «Управляющая компания «Стандарт», содержалась просьба заключить соглашение о реструктурировании задолженности на условиях, которые приемлемы для семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, возобновить подачу электроэнергии в жилое помещение в самое ближайшее время, так как в ситуации самоизоляции, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, принятые управляющей компанией меры являются чрезмерными. В результате была подключена электроэнергия в квартире и заключено соглашение по реструктурированию имеющейся задолженности.

Несмотря на то, что отключение электроэнергии было произведено УК до принятия Правительством РФ решений о запрете на приостановление неплательщикам подачи коммунальных услуг, уже в марте 2020 года граждане сталкивались с проблемой потери работы, снижения доходов. В связи с этим Уполномоченный обращалась в адрес руководителей УК, ТСЖ, ТСН с просьбой самым внимательным образом подходить к рассмотрению ситуаций, по причине которых граждане попадали в число неплательщиков и, как следствие, в жилые помещения которых была приостановлена подача коммунальных ресурсов.

Сложными, с точки зрения последствий, особенно если человек их в силу заболевания не до конца осознаёт, стали для Уполномоченного жалобы граждан, задолженность которых за ЖКУ превысила 300 000 рублей, а в жилом помещении длительный период времени отсутствовала электроэнергия.

В такой ситуации оказалась женщина – инвалид 1 группы, проживающая в г. Екатеринбурге на ул. Серафимы Дерябиной, потерявшая после продолжительной болезни в 2020 году мужа. Осложнялась ситуация тем, что в квартире из-за задолженности более полумиллиона рублей без учёта пени несколько лет отсутствовала электроэнергия. Родственник женщины-инвалида Х. взял на себя заботу о ней и обратился к Уполномоченному с просьбой о содействии в реструктурировании долга, подключении электроэнергии в квартире (№ 20-13/2150).

Уполномоченный незамедлительно обратилась к директору ООО «Управляющая компания «Стандарт» с просьбой положительно решить вопрос о заключении соглашения о реструктурировании задолженности за жилищно-коммунальные услуги на условиях, которые в сложившейся ситуации являются приемлемыми и исполнимыми для Х. и её родственников, списать пени, возобновить подачу электроэнергии в квартиру.

Также обращение было направлено в Управление социальной политики № 27 Министерства социальной политики Свердловской области с просьбой о проведении обследования жилищных условий женщины-инвалида и её состояния, о принятии мер социальной поддержки.

Подача электроэнергии в квартире женщины-инвалида была возобновлена в течение одного дня после принятия решения, также управляющая компания выразила готовность снять пени полностью при полной оплате основного долга, реструктурировать который УК предложила на максимально возможный срок – 3 года. Родственникам женщины Уполномоченным даны исчерпывающие рекомендации по оформлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с целью снижения финансовой нагрузки при погашении задолженности.

По результатам обследования было установлено, что жилищные условия женщины-инвалида надлежащие, она дала согласие на переезд в пансионат, так как ощущает острый недостаток общения.

Уполномоченный благодарит директора по общим вопросам ООО «Управляющая компания «Стандарт» С. А. Сигал за положительное решение вопросов реструктурирования задолженности за ЖКУ и подключение электроэнергии в квартирах граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В самом начале пандемии к Уполномоченному с просьбой о помощи обратилась Г., собственница квартиры на ул. Анны Бычковой в Екатеринбурге (№ 20-13/842). ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» 25 марта отключило электроснабжение квартиры заявительницы. Без предупреждений и, как выяснилось впоследствии, без оснований, но с мотивировкой «задолженность».

Уполномоченному удалось добиться подключения электричества в квартире Г., правда, не сразу: все сообщения по телефону руководство компании игнорировало, к решению вопроса подключилось Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Однако точка в этом вопросе поставлена не была, поскольку долг за собственником по-прежнему числился и, как сообщила Г. Уполномоченному, управляющая компания не намерена была его списывать.

Разбираясь в причинах возникновения долга, Уполномоченный выяснила, что Г. действительно имела задолженность перед управляющей организацией. Равно как и перед другими кредиторами. Большая просроченная задолженность, из которой ЖКУ – не основная сумма, стала основанием для обращения в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Итогом процедуры банкротства, в которой, кстати, участвовала УК, стало решение суда об освобождении заявителя от требований кредитора. Это значит, что все требования, возникшие до решения суда, должны быть списаны вне зависимости от того, были ли они удовлетворены в процессе. И долги за жилищно-коммунальные услуги не являются исключением.

Тем не менее с управляющей компанией вопрос решить не удалось. УК не приняла доводы Г. и продолжала предъявлять требования о погашении задолженности, возникшей до признания её банкротом.

Только после обращения в прокуратуру Октябрьского района города Екатеринбурга проблема задолженности была решена. По результатам прокурорского представления нарушения устранены, управляющая организация направила в ООО «ЕРЦ» распоряжение о списании задолженности, к дисциплинарной ответственности привлечены виновные лица. На решение очевидного, казалось бы, вопроса потребовалось 4 месяца.

К Уполномоченному в период действия мероприятий, связанных с противоэпидемиологическим режимом, обращались граждане с жалобами на действия УК по приостановлению подачи коммунальных ресурсов в жилое помещение по причине задолженности, сформировавшейся более чем за два расчётных месяца. При этом организации игнорировали Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 424). Постановление № 424 вступило в законную силу с 06.04.2020.

Так, житель дома на ул. Амундсена в Екатеринбурге пожаловался на неправомерные действия АО «Екатеринбурггаз», приостановившего подачу газа в его жилое помещение в июне в период действия Постановления № 424. Сумма задолженности на момент отключения составила чуть более 18 000 рублей (обращение № 20-13/1412).

Обязанность граждан по оплате коммунальных услуг установлена статьей 153 Жилищного кодекса РФ, и положения данной статьи в условиях пандемии не отменялись. При этом Правительством РФ принят ряд мер, направленных на поддержку граждан в части оплаты ЖКУ. В частности, Постановлением № 424 действие подпункта «а» пункта 117 и пункта 119 Правил № 354, регулирующих порядок приостановления и ограничения предоставления коммунальных услуг в случае неполной их оплаты потребителем в установленные сроки, приостановлено до 1 января 2021 года.

С просьбой о проведении проверки Уполномоченный обратилась в прокуратуру Ленинского района г. Екатеринбурга, однако оснований для принятия мер прокурорского реагирования выявлено не было.

Уполномоченный, не согласившись с результатами прокурорской проверки, обратилась в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

По результатам проверки Департаментом установлено, что АО «Екатеринбурггаз» не имело оснований для отключения услуги газоснабжения по причине наличия у потребителя задолженности, так как на момент отключения действие подпункта «а» пункта 117 и пункта 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» было приостановлено до 01.01.2021 Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424. АО «Екатеринбурггаз» не имело оснований для отключения коммунальной услуги «газоснабжение» по причине наличия у потребителя задолженности, поэтому Департамент принял решение о возбуждении в отношении АО «Екатеринбурггаз» дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нарушение режима предоставления коммунальных услуг.

Учитывая, что, кроме долга в полном объёме, заявителем были оплачены услуги по подключению газового оборудования, Уполномоченный рекомендовала ему обратиться в суд с иском о взыскании убытков, причинённых неправомерными действиями АО «Екатеринбурггаз».

Уполномоченный отмечает, что ситуация с платёжеспособностью населения в Свердловской области продолжает ухудшаться.

Какого-либо чёткого алгоритма, как избежать введения определённых мер в отношении неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги, не существует. Однако есть несколько способов, как изменить ситуацию.

Уменьшить штрафы (начисление пени) возможно, если планомерно и своевременно погашать задолженность, т. е. соблюдать условия Соглашения о реструктурировании задолженности.

Гражданам, которые оказались в сложной финансовой ситуации и не имеют возможности своевременно и в полном объёме вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, Уполномоченный рекомендует письменно обращаться в обслуживающую организацию для согласования порядка действий по погашению задолженности и предотвращению нежелательных последствий в виде пени и приостановления подачи коммунальных ресурсов в жилое помещение.

При этом следует помнить, что задолженность за ЖКУ не подлежит списанию и погасить её все-таки придётся. С целью снижения финансовой нагрузки потребителям рекомендуется воспользоваться правом оформления субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки граждан по оплате ЖКУ предусмотрены действующим законодательством. Однако реализовать такое право некоторым гражданам удаётся лишь после обращения к Уполномоченному.

В адрес Уполномоченного в интересах брата – инвалида 2 группы по заболеванию с детства – обратилась Н., жительница дома на ул. Кронштадской в г. Алапаевске (№ 20-13/1728).

Заявительница проинформировала МКУ «Дирекция единого заказчика» о вселении брата в жилое помещение, собственником которого является, как члена своей семьи, нуждающегося в посторонней помощи, с целью осуществления за ним постоянного ухода. Однако брату Н. было отказано в выплате компенсации на том основании, что он не является членом семьи собственника жилого помещения.

Согласно статье 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определённого по показаниям приборов учёта, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке; оплату стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 2 части 1, частями 2–3 статьи 2 Закона Свердловской области от 24.04.2009 № 26-ОЗ «О порядке предоставления меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области», мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленная законами Свердловской области, предоставляется лицу, имеющему право на её получение в случае, если он является собственником или членом семьи собственника жилого помещения.

Таким образом, по смыслу приведённых положений законодательства, для реализации предоставленного брату заявительницы права на получение компенсации расходов на оплату ЖКУ требуется наличие регистрации по месту пребывания или жительства, а также вселение в жилое помещение в качестве члена семьи собственника жилого помещения.

Вопрос отнесения лица к членам семьи собственника жилого помещения регламентирован частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса РФ: родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

В ходе проведённой по инициативе Уполномоченного Алапаевской городской прокуратурой проверки установлено, что брат Н. вселён в принадлежащий ей на праве долевой собственности дом как член её семьи и зарегистрирован в нём по месту пребывания, проживает с ней в указанном доме, нуждается в постоянном уходе и заботе. Спора между Н. и её братом, требующего разрешения в судебном порядке, относительно содержания волеизъявления при вселении в жилое помещение не имеется.

Таким образом, отказ МКУ «Дирекция единого заказчика» в выплате брату заявительницы компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является незаконным, нарушающим его права на получение предусмотренных действующим законодательством мер социальной поддержки инвалидов.

По факту выявленных нарушений Алапаевской городской прокуратурой в адрес директора МКУ «Дирекция единого заказчика» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг брату Н. – инвалиду 2 группы – находится на контроле Уполномоченного.

Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года № 1130 внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

С 1 января 2021 года гражданам для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг не придётся предоставлять документы или их копии, содержащие сведения о наличии либо отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Необходимую информацию уполномоченные органы будут получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

С указанной даты пункт 6 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет предусматривать, что субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Действующая в настоящее время редакция данной нормы предусматривает, что условием предоставления субсидии является отсутствие у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение и/или выполнение гражданами соглашений по её погашению.

Изменения направлены на приведение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствие с поправками к Жилищному кодексу РФ, которые вступят в силу 1 января 2021 года.

Однако не только задолженность становилась причиной приостановления подачи коммунальных ресурсов в жилые помещения граждан. Жители дома, расположенного в г. Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе, сообщили Уполномоченному об отсутствии газа в жилых помещениях по причине отказа собственника одной из квартир в допуске газовой службы для проверки газового оборудования, в результате чего пострадали другие жители, среди которых люди преклонного возраста, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, лежачие больные (обращение № 20-13/2188).

С просьбой о проведении проверки Уполномоченный обратилась в прокуратуру Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила, которая установила факт проведения в данном доме регламентных работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с графиком и договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования МКД, заключённым между АО «ГАЗЭКС» и ООО «УЖТК «СтройСервис». При проведении работ по повторному пуску газа была выявлена негерметичность газового стояка в одном из подъездов дома.

В соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) и Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410), во избежание возникновения аварийной ситуации газоснабжение девяти квартир в доме было приостановлено.

В соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в МКД на управляющую организацию ООО «УТЖК «СтройСервис» возложена обязанность по обеспечению беспрепятственного доступа работников АО «ГАЗЭКС» к внутридомовому газовому оборудованию в день проведения регламентных работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

В ходе инициированной Уполномоченным проверки установлено, что меры, направленные на исполнение своих обязанностей по договору управления, договору о техническом обслуживании и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, ООО «УТЖК «СтройСервис» своевременно приняты не были, доступ сотрудникам АО «ГАЗЭКС» в жилое помещение управляющей организацией не обеспечен, в результате нарушены законные права и интересы жителей МКД, с которыми у управляющей организации заключен договор управления и которые являются потребителями газа.

После вмешательства органов прокуратуры доступ в квартиру собственником был обеспечен, причины, послужившие основанием для приостановки подачи газа, устранены, газоснабжение дома восстановлено.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «УТЖК «СтройСервис» договора управления и договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования МКД в адрес руководителя ООО «УТЖК «СтройСервис» внесено представление.

Как и в 2019 году, ненадлежащее предоставление жилищно-коммунальных услуг служило основанием для обращения граждан за помощью к Уполномоченному в 2020 году.

Непринятие мер ООО «Водоканал-НТ» по устранению аварий на коммунальных сетях повлекло за собой нарушение прав жителей частного сектора в г. Нижнем Тагиле.

Жительница частного дома П., расположенного на ул. Садоводов в г. Нижнем Тагиле, обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в возобновлении подачи воды в жилой дом (№ 20-13/2183).

П. проинформировала Уполномоченного о том, что водоснабжение было прекращено в связи с аварией, причиной которой является износ центральной трубы. Согласно доводам обращения, ресурсоснабжающая организация ООО «Водоканал-НТ» отказывается устранять аварии, которые неоднократно происходили на коммунальных сетях, перекладывая ответственность на плечи собственников частных домов, в том числе и финансовую. То есть проведение ремонтных работ на коммунальных сетях жители оплачивают из личных средств. Заявительница проинформировала Уполномоченного о том, что услугу «водоснабжение» оплачивает в полном объёме, в установленный срок и как потребитель выполняет обязанности в полном объёме.

С просьбой о проведении тщательной проверки по обращению в части непринятия ООО «Водоканал-НТ» мер по устранению аварий на коммунальных сетях, расположенных в частном секторе на ул. Садоводов, их надлежащему содержанию и обслуживанию, Уполномоченный обратилась в прокуратуру Ленинского района г. Нижнего Тагила.

По результатам проверки установлено, что участок сети, расположенный от места врезки в колодец к жилому дому заявительницы, является бесхозяйным объектом недвижимости, не передан на обслуживание и содержание гарантирующей организации ООО «Водоканал-НТ».

По указанным фактам прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила 27.11.2020 в интересах заявительницы в порядке статьи 45 ГПК РФ предъявлено исковое заявление о признании бездействия Администрации г. Нижнего Тагила по передаче бесхозяйного участка сети водоснабжения, расположенного от места врезки в колодец к жилому дому заявительницы, на баланс гарантирующей организации ООО «Водоканал-НТ» незаконным.Водоснабжение в жилом доме П. восстановлено.

Уполномоченным завершена работа с обращением жителей дома на ул. Красноармейской в г. Артёмовском о длительном бездействии Администрации Артёмовского ГО по установке и обустройству контейнерной площадки с целью предоставления услуг по сбору и вывозу ТКО, перерасчёту платы за данную услугу (№ 20-13/1579).

В ходе проверочных мероприятий Артёмовской городской прокуратурой по обращению Уполномоченного установлено, что в нарушение требований законодательства Администрацией Артёмовского ГО контейнерный бак для накопления твёрдых коммунальных отходов установлен с нарушением срока. Контейнерная площадка не обустроена в соответствии с требованиями санитарных правил: не оборудована бетонным или асфальтовым покрытием, отсутствует ограждение, озеленение.

В связи с выявленными нарушениями Артёмовской городской прокуратурой в адрес и. о. главы Администрации Артёмовского ГО внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Нарушения устранены.

Поступали к Уполномоченному жалобы от граждан на неисполнение УК договора управления, в том числе ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома, ненадлежащее выполнение работ, размещение оборудования без решения общего собрания собственников МКД.

В ходе проверочных мероприятий специалистами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, инициированных Уполномоченным по обращению Т., жительницы многоквартирного дома на ул. Ключевой в г. Серове, выявлены нарушения обязательных требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170: в подъезде дома наблюдаются сухие следы протечек, местами наблюдается нарушение целостности напольного покрытия из плитки (обращение № 19-13/2657).

По результатам проверки обслуживающей организации ООО «Управляющая компания ЖКХ Серов» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В ходе проверки Департаментом по обращению Уполномоченного в интересах В., жительницы дома на ул. Свердлова в г. Полевском, установлено ненадлежащее техническое состояние общего имущества указанного дома (№ 20-13/1893). В адрес ТСЖ «Свердлова» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных Жилищным кодексом РФ, Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 с целью выполнения работ по надлежащему содержанию общего имущества (фасад, водосточные трубы, карниз, конструктивные элементы подъездов) многоквартирного дома.

После обращения к Уполномоченному наметилась положительная динамика в решении проблемы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, превышения предельного уровня шума в жилых помещениях на нижних этажах многоквартирных домов № 44 в пер. Успенском и № 60 на ул. Калинина в Верхней Пышме (обращения № 20-13/1778, 20-13/1779).

Заявители жаловались на нарушение санитарного законодательства: превышение уровня шума в жилых помещениях от системы кондиционирования аптеки «Живика» (ООО «Бета Живика»), несогласие с ответами Северного Екатеринбургского отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, а также с ответами, поступившими на жалобы из обслуживающей дома организации – ООО «Сити-Сервис».

Выездная проверка по просьбе Уполномоченного была проведена прокуратурой г. Верхней Пышмы при участии специалиста Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Было установлено, что кондиционеры на фасаде МКД размещены в нарушение части 4 статьи 36, пункта 3 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно в отсутствие решения общего собрания собственников дома о пользовании общим имуществом иными лицами.

Прокуратурой г. Верхней Пышмы в адрес ООО «Бета Живика» внесено представление.

С целью проведения повторной проверки по факту нарушения уровня шума в жилых помещениях заявителей, а также оценки действий должностных лиц Северного Екатеринбургского отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области при проведении проверочных мероприятий, копии обращений прокуратурой г. Верхней Пышмы направлены руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Ситуация остаётся под контролем Уполномоченного до полного её разрешения.

В то время как одни обслуживающие организации нарушали права жителей многоквартирных домов, другие выходили за рамки своих договорных обязанностей для решения проблем граждан, с которыми те сталкивались в период самоизоляции.

В адрес Уполномоченного обратились жители дома, расположенного на ул. Шаумяна в г. Екатеринбурге, с просьбой оказать содействие в устранении трупного запаха в подъезде – в период действия режима самоизоляции в одной из квартир дома умерла одинокая женщина. Её труп обнаружили спустя несколько дней, когда жители обратились в полицию (№ 20-13/1244).

Заявители обращались в ООО «Управляющая компания «Верх-Исетская», на горячую линию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, однако дезинфекцию квартиры умершей и квартир на соседних этажах, которые наибольшим образом пострадали от случившегося, не провели.

Не дождавшись помощи, жители подъезда за счёт собственных средств вызвали службу, которая провела дезинфекцию в квартире умершей, однако этого оказалось недостаточно.

После обращения Уполномоченного специалисты ООО «Управляющая компания «Верх-Исетская» провели проверку всего инженерного оборудования в трёх квартирах, которые в большей степени испытали на себе последствия смерти женщины. Каких-либо нарушений порядка содержания и эксплуатации мест общего пользования и требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем не выявили.

Для минимизации последствий непредвиденной ситуации силами УК была осуществлена полная дезинфекция всего подъезда, через 10 дней произведена повторная дезинфекция.

Кроме того, УК направляла запрос с просьбой оказать содействие и принять дополнительные меры по дезинфекции трёх квартир в Территориальное подразделение Роспотребнадзора по Свердловской области, ответ на которое в адрес УК не поступил. Силами ЖЭУ-1 проведены работы по замене участков забетонированных технологических отверстий между пострадавшими квартирами в местах прохождения стояков ГВС, ХВС и канализации, хотя проведение такого вида работ не предусмотрено договором управления МКД.

К Уполномоченному обращались жители малонаселённых посёлков Ново-Окунево Асбестовского ГО, Малый Мыс Верхнесалдинского ГО, Пуксинка Гаринского района за содействием в решении проблемы восстановления электро- и водоснабжения. Им было оказано содействие, подача коммунальных ресурсов возобновлена.

Продолжается работа по обращению жителей с. Патруши Сысертского района о бездействии ресурсоснабжающей организации АО «ОТСК» по обеспечению домов общедомовыми приборами учёта, работа по обращению жителей МО п. Уральский о затоплении подвальных помещений домов канализационными стоками, обветшании сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также по жалобе жителей п. Зональный на действия АО «ГАЗЭКС» и АО «Стройгаз НТ» по подключению газа и установке газовых котлов в жилых домах. Жители п. Ново-Окунево проинформировали Уполномоченного о прекращении водоснабжения посёлка АО «Водоканал» и попросили оказать содействие в решении проблемы (обращение № 20-13/1277).

Результатом обращения Уполномоченного в Администрацию Асбестовского ГО стало проведение совещания о прекращении водоснабжения посёлков Ново-Окунево и Старо-Окунево с участием представителей Администрации Асбестовского ГО, АО «Водоканал» и прокурора г. Асбеста. По его итогам АО «Водоканал» было указано на недопустимость прекращения водоснабжения. В результате взаимодействия Уполномоченного с прокуратурой г. Асбеста, АО «Водоканал», Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Асбесте и Белоярском районе, ММО МВД «Асбестовский», Следственным комитетом Свердловской области и Администрацией Асбестовского ГО подача воды жителям посёлка возобновлена.

Жаловались Уполномоченному на отсутствие водоснабжения и жители п. Малого Мыса Верхнесалдинского ГО (обращение № 20-13/1667). Причиной этому, как было установлено Уполномоченным, стал ремонт трубопровода холодного водоснабжения. После обращения Уполномоченного к главе Верхнесалдинского ГО аварийный участок был восстановлен, подача холодной воды в жилые дома посёлка возобновлена.

Жители п. Пуксинка Гаринского района обратились к Уполномоченному за содействием в восстановлении электроснабжения после урагана (обращение № 20-13/1441). В результате прохождения атмосферного фронта в Свердловской области была приостановлена подача электроэнергии на территории 20 муниципальных образований, где проживает около 100 тысяч человек.

Как сообщило Уполномоченному Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, работы по восстановлению электроснабжения в посёлке Пуксинка были завершены в максимально короткий срок.

Затопление канализационными стоками 2–3 раза в год частного дома, расположенного в п. Белоярский на ул. Свободы, а также земельного участка послужило основанием для обращения его хозяев В. и Б. за помощью к Уполномоченному (обращение № 20-13/2151).

С этой проблемой заявители первый раз столкнулись 20 лет назад, когда рядом с их домом построили двухэтажные дома.

«В настоящее время по причине затопления участка весь урожай утерян. В негодность приходит дом: его угол просел, разрушилась стена в гараже, разрушается фундамент», – сообщили Уполномоченному заявители.

В результате обращения Уполномоченного в Администрацию Белоярского ГО проблема была решена: муниципальным унитарным предприятием «Белоярскспецавтотранс» проведены работы по прочистке канализационных коллекторов, а также сбор и вывоз бытовых отходов из промежуточных канализационных колодцев. Канализационная система приведена в нормальное рабочее состояние.

По обращению жителей д. Соседкова Горноуральского ГО была обустроена дорога, ведущая к деревне (№ 20-13/1063).

В 2019 году провели вертикальную планировку береговой линии реки Вилюй в месте, где был запланирован дорожный переход. Строительство приостановили из-за промерзания грунта, который должен использоваться при отсыпке дорожного перехода.

С просьбой о возобновлении строительства мостового сооружения Уполномоченный летом 2020 года обратилась к главе Горноуральского ГО. Были завершены строительство мостового сооружения через реку в деревне Соседкова, обустройство участка дороги, установлены дорожные знаки. Жители деревни отметили высокое качество выполненных работ.

В 2021 году запланирована установка ограждающих конструкций на зауженных участках полевой дороги для обеспечения безопасного проезда жителей деревни.

Уполномоченный выражает благодарность Главе Горноуральского ГО Д. Г. Летникову за строительство моста в д. Соседкова и эффективное взаимодействие в развитии сельских территорий.

Аварийный выход

Важным аспектом улучшения жилищных условий является переселение граждан из домов, признанных аварийными.

Перед Свердловской областью в рамках программы по переселению на начало 2020 года стояла задача расселить до 2025 года людей, проживающих на 320 тысячах квадратных метрах жилья, признанного аварийным до 01.01.2017. Однако Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) совместно с Фондом содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд) выступило с инициативой обеспечить финансирование расселения этого объёма «аварийки» не позднее 2024 года. Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области данный вопрос был проработан с вовлечением глав муниципалитетов, на территории которых находятся аварийные дома, признанные таковыми до 01.01.2017.

В сентябре 2020 года Председатель Правительства РФ М. В. Мишустин подписал распоряжение о выделении из правительственного резервного фонда дополнительно 50 миллиардов рублей для решения задачи опережающего расселения жителей аварийных домов в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Деньги распределены между регионами-лидерами, успевшими выполнить плановые показатели нынешнего года и готовыми продолжать работу опережающими темпами.

Свердловская область реализует программу с опережением графика. Только за 1-е полугодие 2020 года в регионе было расселено почти 20,5 тысяч квадратных метров аварийных помещений (примерно столько же расселено за весь 2019 год).

В регионе до конца 2020 года из ветхого и аварийного жилья запланировано переселение четырех тысяч человек. По оценке заместителя Губернатора Свердловской области С. В. Швиндта, в регионе на середину октября 2020 года уже было переселено 2 533 человека, из них 560 без привлечения средств Фонда.

Такое внимание к переселению из аварийных домов в непростое для страны время позволяет успешно выполнять задачу по расселению в ещё более короткие сроки.

Несмотря на устойчивую положительную динамику в вопросах переселения, количество обращений от жителей Свердловской области к Уполномоченному по аварийной проблематике, по сравнению с предыдущим периодом, осталось прежним. В поступивших обращениях содержатся указания на нарушение прав граждан при признании жилья аварийным и подлежащим сносу, на нарушение прав граждан при переселении из аварийного жилья.

Обращения по аварийной проблематике поступали в адрес Уполномоченного из муниципального образования «город Екатеринбург», городских округов Карпинск, Верхотурский, «город Лесной», МО город Алапаевск, Асбестовского, Сосьвинского, Туринского, Режевского, Новолялинского и Артинского городских округов. Лидером по количеству жалоб по аварийной проблематике, как и в предыдущий период, стал Тавдинский городской округ.

Работая с обращениями граждан, Уполномоченный выявила нарушения требований законодательства в ходе признания МКД аварийными, сроков переселения жителей аварийного дома, нарушения прав граждан – собственников жилых помещений в аварийном доме, включённом в региональную адресную программу по переселению. Последнее из указанных нарушений имело место в случаях предложения администрацией муниципального образования гражданам вместо положенного программой благоустроенного жилья выкупа за изымаемое помещение в аварийном доме в заниженном размере, что влечет за собой невозможность обеспечения жилищных прав собственников.

На протяжении года к Уполномоченному поступали обращения от жителей МКД, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», с жалобой на действия застройщиков ООО «МИЛСТРИТ» (АСЦ «Правобережный»), ООО «Брусника», с которыми у Администрации заключён договор о развитии застроенной территории. При этом в установленном порядке такие дома аварийными признаны не были, Администрация г. Екатеринбурга как собственник жилых помещений в доме не выступает посредником в переговорном процессе между жителями и застройщиком. Последний, в свою очередь, действует агрессивно и предлагает жителям выписывать из квартир родственников, приватизировать квартиры и продавать застройщику.

К сожалению, не теряет своей актуальности проблема расселения жителей домов блокированной застройки, реализация процедуры переселения которых не учтена программой. Люди жалуются Уполномоченному на отказ управляющих организаций обслуживать такие дома. Вследствие этого дома приходят в ненадлежащее состояние. В обращениях к Уполномоченному граждане жалуются на течь в крышах, трещины в стенах, отсутствие централизованного отопления, невозможность протопить в зимний период жилое помещение.

Жители дома, расположенного на ул. Чайковского в г. Карпинске, обратились к Уполномоченному с просьбой о содействии в переселении из аварийного дома, признанного таковым еще в декабре 2014 года (обращение № 20-13/2374).

Из ответа Администрации ГО Карпинск Уполномоченному стало известно, что дом не был расселён по причине отнесения его к домам блокированной застройки. Со ссылкой на часть 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ жители проинформированы Администрацией об отсутствии оснований для включения дома в региональные адресные программы по переселению. При этом в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости, поступивших на запрос жителей из Росреестра, указан статус и назначение дома – многоквартирный дом.

В ходе инициированной Уполномоченным проверки прокуратурой г. Карпинска установлено, что указанный дом является многоквартирным, состоящим из восьми квартир, которые имеют самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к жилому дому, а также объединены общим фундаментом, перекрытиями и крышей. Дом обеспечен водо- и энергоснабжением. Таким образом, дом имеет элементы общего имущества, расположен на одном земельном участке, имеет общую крышу, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование, следовательно, отвечает всем признакам многоквартирного дома согласно Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Определение жилого дома блокированной застройки, содержащееся в пункте 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, дано в целях урегулирования отношений, связанных с экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизой проектной документации объектов, что прямо следует из наименования данной статьи. Использование понятия жилого дома блокированной застройки по отношению к другим правоотношениям необоснованно. Вместе с тем оно не противоречит определению многоквартирного дома, данного в Постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, и при определённых условиях (наличии общего имущества в смысле статьи 36 Жилищного кодекса РФ) объект, имеющий признаки жилого дома блокированной застройки, может являться многоквартирным домом.

То обстоятельство, что каждая квартира в жилом доме имеет отдельный вход, не позволяет считать каждую отдельную квартиру дома блоком жилого дома блокированной застройки, так как при наличии общего имущества невозможно выделение права собственности на отдельный блок.

Дом на ул. Чайковского в г. Карпинске признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Администрации ГО Карпинск от 30.12.2014 № 2302 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», то есть признан аварийным и подлежащим сносу до 01.01.2017 и отвечает требованиям для включения в Региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах».

По результатам проведённой проверки прокурором в адрес Главы ГО Карпинск А. А. Клопова 05.11.2020 внесено представление об устранении нарушений закона.

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывают ситуации, в которых оказываются граждане, не добившиеся на досудебной стадии решения проблемы аварийности жилого помещения или предоставления во внеочередном порядке благоустроенного жилого помещения взамен аварийного. Орган местного самоуправления вступает в борьбу с такими людьми и даже после вынесения судом решения в их пользу обращается в апелляционную инстанцию. При работе с такими обращениями, как жительницы Тавды Г. (№ 20-13/1592), мнение Уполномоченного по правам человека по делу направлялось в Свердловский областной суд.

За время работы с обращением Г. был установлен факт бездействия Администрации Тавдинского городского округа по своевременному признанию дома аварийным и переселению его жителей в благоустроенные жилые помещения.

Постановлением Администрации Тавдинского городского округа Г. и её сын признаны малоимущими гражданами и приняты на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма во внеочередном порядке. Они также включены в общий список очерёдности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Тавдинском городском округе, поскольку проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.

В соответствии со статьёй 49 Жилищного кодекса РФ жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются малоимущим гражданам, признанным по установленным данным кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях. При этом к малоимущим относятся граждане, признанные таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учётом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности членов семьи.

Согласно части 1 статьи 57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения по договору социального найма предоставляются гражданам в порядке очерёдности исходя из времени их постановки на учёт.

Вместе с тем для случаев признания жилого помещения в установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции законодатель предусмотрел возможность предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма во внеочередном порядке, при условии соблюдения общих требований жилищного законодательства применительно к предоставлению жилых помещений по договорам социального найма и подтверждения объективной нуждаемости в жилом помещении (ч. 2 ст. 49, ч. 1 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ).

Таким образом, Г. и её сын наделены правом получения благоустроенного жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке, однако Администрацией Тавдинского городского округа меры по обеспечению граждан жилыми помещениями не принимаются, напротив, процесс переселения намеренно затягивается.

Уполномоченным поддержано решение Тавдинского районного суда Свердловской области, так как оно направлено на обеспечение конституционных прав Г. и её сына. В феврале 2020 года по результатам рассмотрения дела в Свердловском областном суде решение Тавдинского районного суда вступило в законную силу.

На этапе исполнительного производства судебных постановлений граждане нередко обращаются к Уполномоченному за помощью по причине неисполнения местной администрацией решения суда о предоставлении во внеочередном порядке благоустроенного жилого помещения взамен аварийного.

Длительный период времени Администрацией Тавдинского ГО не исполнялось следующее решение Тавдинского городского суда от 18.12.2019: «Обязать Администрацию Тавдинского городского округа предоставить Ч. благоустроенное жилое помещение по договору социального найма общей площадью не менее 42,1 кв. м, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам, находящееся в черте города Тавды, на состав семьи из 3 человек…» (обращение № 20-13/1592). Апелляционный суд оставил решение Тавдинского районного суда Свердловской области без изменения.

Несмотря на то, что заявительницей исполнительный лист был своевременно направлен в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств, благоустроенное жилое помещение взамен аварийного Администрацией Тавдинского городского округа семье не предоставлено.

Содействуя гражданам в исполнении решения суда, Уполномоченный установила взаимодействие с Межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств, результатом которого стало предоставление семье благоустроенного жилого помещения – трёхкомнатной квартиры большей, чем семья занимала в аварийном доме, площади.

На досудебной стадии работы с проблемой Уполномоченному зачастую удаётся добиться положительного результата во взаимодействии с прокуратурой, а также Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Часто к Уполномоченному обращаются жители многоквартирных домов с просьбой о принятии мер по отмене принятого Межведомственной комиссией по оценке жилых помещений решения о признании ветхого дома подлежащим капитальному ремонту.

Жительница дома на ул. Нефёдова посёлка городского типа Арти, мать пятерых несовершеннолетних детей, обратилась за содействием в объективном рассмотрении вопроса о пригодности/непригодности жилого помещения для проживания.

«В 2013 году на средства материнского капитала я купила 1/2 долю жилого дома… В процессе проживания я производила посильный ремонт, однако выяснилось, что существует опасность обвала потолка, мы вместе ссоседом написали заявление в Администрацию Артинского городского округа с целью признания дома аварийным. Однако комиссия пришла к выводу, что несущая способность здания не нарушена… Фактически вся конструкция крыши сгнила и может не выдержать в зимний период давления снега, балка на чердаке лопнула, она была привязана проволокой, но и это крепление тоже лопнуло…» (обращение № 20-13/1863).

В ходе работы с обращением Уполномоченному стало известно, что Межведомственной комиссией, назначенной Постановлением Главы Администрации Артинского ГО, вынесено решение о том, что дом, в котором проживают женщина и её несовершеннолетние дети, подлежит капитальному ремонту.

Анализ заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным действующим законодательством, позволил Уполномоченному сделать следующий вывод: в нарушение требований части 4 статьи 15 Жилищного кодекса РФ, пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (далее – Постановление № 47), при рассмотрении вопроса о выявлении оснований для признания МКД аварийным и подлежащим сносу в состав Межведомственной комиссии не были включены представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека.

Более того, несмотря на то, что в доме существует угроза жизни и здоровью граждан, в ходе визуального обследования МКД не дана оценка состояния несущих конструкций и степени биологического повреждения элементов конструкций, не исследованы показатели санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических факторов, не использованы инструментальные методы обследования конструкций дома. Отсутствует и заключение специализированной организации.

По оценке Уполномоченного, решение о признании жилого помещения на ул. Нефёдова подлежащим капитальному ремонту принималось в нарушение требований Положения. С просьбой о проведении проверки Уполномоченный обратилась в прокуратуру Артинского района, которая установила, что осмотр жилого помещения произведён Межведомственной комиссией с нарушениями требований действующего законодательства.

Прокуратурой района в Артинский районный суд направлено административное исковое заявление в интересах заявительницы о признании незаконным заключения Межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения требованиям, установленным Постановлением № 47, и обязании Межведомственной комиссии провести повторно обследование жилого помещения. Ситуация находится под контролем Уполномоченного.

Волновали граждан и вопросы изменения сроков переселения в условиях пандемии. Жительница аварийного дома, расположенного на ул. Стахановцев в г. Туринске, В. обратилась с просьбой оказать содействие в переселении, а также в предоставлении жилого помещения из маневренного фонда (№ 20-13/847).

«Наш дом сдан в эксплуатацию в 1938 году, за все эти годы капитального ремонта в нём не было, никакая управляющая компания нас не обслуживает… Делаю сама, что могу. Естественно, воды нет, тепла нет, колонка далеко, туалет – ведро. В общем, ни помыться, ни погреться…» – сообщила заявительница.

Этот дом в августе 2014 года был признан аварийным и подлежащим сносу, но до настоящего времени Администрацией Туринского ГО жителям дома не предоставлены благоустроенные жилые помещения взамен аварийных, а также отказано в предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

По результатам проведённых Уполномоченным разбирательств установлен срок расселения дома на ул. Стахановцев в г. Туринске – до 01.12.2020 года. На период до расселения аварийного дома заявительнице предложено жилое помещение специализированного жилищного фонда, на предложение получено согласие.

С просьбой оказать содействие в предоставлении жилого помещения взамен аварийного, расположенного на ул. Розы Люксембург, к Уполномоченному обратился житель Алапаевска С. (обращение № 20-13/2035). Заявитель указал на несоблюдение сроков переселения Администрацией муниципального образования.

В ходе совместной с Алапаевской городской прокуратурой проверки установлено, что многоквартирный жилой дом, в котором проживает С., в июне 2015 года признан аварийным и подлежащим сносу и включён в адресную программу по переселению.

При этом установлено, что заявитель и члены его семьи в период с 2015 г. в адрес Администрации МО г. Алапаевск не обращались, на учёте в качестве малоимущих и нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма не состоят, с заявлениями по вопросу включения и постановки на учёт по договорам социального найма не обращались.

В рамках проведения выездной проверки по обращению Уполномоченного Администрацией МО г. Алапаевск с привлечением специалистов МКУ «ДЕЗ» было проведено комиссионное обследование, по результатам которого доводы обращения подтвердились. Указанное жилое помещение находится в крайне ненадлежащем состоянии.

На основании акта обследования комиссией по учёту и распределению жилья Администрацией МО г. Алапаевск заявителю и членам его семьи предложено временно переселиться в жилое помещение маневренного фонда до момента предоставления равнозначного жилого помещения по договору социального найма, а также в срок до конца 2020 года предоставить семье по договору социального найма равнозначное жилое помещение.

С жалобой на отсутствие мер со стороны Администрации Режевского городского округа по предоставлению жилого помещения взамен аварийного к Уполномоченному обратился Н., наниматель жилого помещения, расположенного на ул. Костоусова (обращение № 20-13/1478).

Из материалов переписки заявителя с Администрацией Режевского ГО Уполномоченному стало известно об отсутствии мер по обеспечению Н. благоустроенным жилым помещением взамен признанного в установленном порядке аварийным. Администрацией Режевского ГО рекомендовано Н. самостоятельно провести ремонт.

Обеспечение Н. надлежащими услугами по водоснабжению находится под контролем Уполномоченного.

Третий год в производстве Уполномоченного находится обращение жителей дома № 16а в пер. Суворовском в Екатеринбурге (№ 20-13/690).

Дом включён в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы при её первичном формировании на основании сведений, представленных Администрацией г. Екатеринбурга. До настоящего времени он не признан в установленном порядке аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, несмотря на то, что на протяжении нескольких лет жителям дома оказывалось содействие Уполномоченным и прокуратурой г. Екатеринбурга.

Работа с обращением жителей продолжается. Во взаимодействии с прокуратурой г. Екатеринбурга Уполномоченным принимаются меры по переводу дома № 16а в статус аварийного.

Для сохранения положительной динамики по сокращению на территории Свердловской области непригодного для проживания жилищного фонда Уполномоченный рекомендует:

- Министерству строительства и инфраструктуры Свердловской области продолжать работу с главами муниципалитетов, на территории которых находятся аварийные дома; принять необходимые меры по расселению граждан из домов блокированной застройки;

- Администрации муниципального образования «город Екатеринбург» в отношении домов, включённых в муниципальную адресную программу по сносу и реконструкции многоквартирных домов, своевременно принимать решение о признании их аварийными и, как следствие, добиваться исключения таких домов из Региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

Уполномоченный по правам человека искренне рада за людей, которые, несмотря на всю сложность ситуации, находят в себе силы бороться до конца и добиваться результата.

Уполномоченный призывает глав муниципальных образований самым внимательным образом относиться к проблеме переселения наших граждан из аварийных жилых домов, не противостоять этим процессам, а оказывать содействие в решении жизненно важного для людей вопроса.

Место жительства – объект культурного наследия

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на доступ к культурным ценностям во взаимосвязи с обязанностью заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, исходя из ответственности перед нынешним и будущим поколениями (ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 68). Данные конституционные положения корреспондируют Декларации принципов международного культурного сотрудничества, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 4 ноября 1966 г., и Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г., согласно которым каждая культура обладает достоинством и ценностью, что следует уважать и сохранять, а повреждение или исчезновение любых образцов культурной ценности представляют собой пагубное обеднение достояния всех народов мира.

Сохранение исторического и культурного наследия, бережное отношение к памятникам истории и культуры, реализация прав граждан в сфере пользования объектами нашего культурного наследия – эти вопросы находятся в поле зрения Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. С недавних пор реализация прав граждан в сфере культуры оказалась связанной с другими правами, на которых фокусируют внимание жители нашего региона в обращениях, адресованных Уполномоченному.

С 2017 года поступают обращения жителей городов области о том, что откладывается либо не проводится капитальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к объектам культурного наследия федерального или регионального значения, а также обращения собственников индивидуальных жилых домов, относящихся к объектам культурного наследия, о невозможности согласования ремонта, запутанности процедур согласования, их длительности, затратности. Поступают также жалобы собственников жилых домов и земельных участков, попадающих в защитные зоны объектов культурного наследия, на невозможность получения разрешений на реконструкцию, новое строительство в связи с введёнными ограничениями.

Известно, что проблемы, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов, относящихся к объектам культурного наследия, возникают по всей России. Остро стоит вопрос обеспечения сохранности объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными домами, находящимися в аварийном состоянии. В большинстве случаев практически единственной возможностью для жителей таких домов улучшить условия проживания является включение аварийного дома в программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Но после расселения жильцов из ветхих жилых домов, представляющих собой объекты культурного наследия, возникает угроза их физической утраты.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ здания-памятники, как и обычные многоэтажки, включаются в программу капитального ремонта МКД. Жители таких домов платят столько же взносов, сколько и жители других домов. Однако стоимость ремонта подобных объектов существенно выше, поэтому без софинансирования решить проблему невозможно: одних взносов явно недостаточно.

Чтобы объективно оценить ситуацию по соблюдению прав граждан, складывающуюся в Свердловской области в указанной сфере, Уполномоченный провела мониторинг ситуации и анализ поступающих обращений граждан о нарушении их прав на улучшение жилищных условий в связи с проведением капитального ремонта в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, относящихся к объектам культурного наследия; об ограничении прав собственников жилых домов и земельных участков, находящихся в защитных зонах объектов культурного наследия.

По состоянию на 2 апреля 2020 года на территории Свердловской области находилось 1 736 объектов культурного наследия, из них 165 – многоквартирные дома, 39 – индивидуальные жилые дома.

В ходе работы с обращениями граждан было установлено, что в настоящее время финансирование работ, выполняемых в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта, осуществляется за счёт средств фондов капитального ремонта, сформированных путём накопления взносов, уплаченных собственниками помещений. При этом согласно федеральному и региональному законодательству применяется принцип возвратности: средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счёте регионального оператора, используются на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счёте регионального оператора, при том условии, что указанные многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального образования. Действует принцип хорошо известной когда-то «кассы взаимопомощи».

Но со всей очевидностью при анализе состояния фондов капитального ремонта отмечается недостаточность накопленных средств для выполнения необходимого объёма ремонтных работ в многоквартирных домах, отнесённых к числу объектов культурного наследия. Кроме того, с учётом произведенных расчётов Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области принцип возвратности за период реализации Региональной программы капитального ремонта (30 лет) не будет реализован. Выполнить необходимый объём работ по ремонту многоквартирных домов, отнесённых к данной категории, исключительно за счёт средств фонда капитального ремонта на текущий момент не представляется возможным.

В итоге, несмотря на то, что такие многоквартирные дома включены в Региональную программу капитального ремонта, фактически их ремонт не проводится, а уполномоченными государственными органами перекладывается обязанность по содержанию и ремонту таких многоквартирных домов на собственников жилых и нежилых помещений.

Практически во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, капитальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к объектам культурного наследия, за указанный период не проводился. Исключение составляет МО город Ирбит. В проекте бюджета области на 2019 год впервые за всю историю бюджетного планирования были заложены средства на капремонт домов – памятников культурного наследия. Средства были направлены на софинансирование работ по реконструкции жилых домов в г. Ирбите. Капитальный ремонт проведён в шести многоквартирных домах.

К большому сожалению, можно сделать выводы об отсутствии системной работы, направленной на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, относящихся к объектам культурного наследия, а также системной работы по сохранению объектов культурного наследия.

Тревожно, что собственники жилых помещений и проживающие с ними лица, жители многоквартирных домов данной категории не могут реализовать своё право на улучшение жилищных условий путём проведения капитального ремонта, несмотря на то, что платят взносы на капитальный ремонт, как все граждане.

В целях успешной реализации положений Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в Свердловской области с 2018 года реализуется государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», в которой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, отнесённых к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, но этого явно недостаточно. Как было отмечено выше, за пять лет капитальный ремонт проведён только в шести многоквартирных домах указанной категории на территории одного муниципального образования. Очевидно, что принимаемых мер явно недостаточно.

В настоящее время отсутствуют механизмы финансовой поддержки физических и юридических лиц, собственников индивидуальных жилых домов, относящихся к объектам культурного наследия.

Собственники индивидуальных жилых домов обязаны самостоятельно осуществлять расходы на содержание объекта и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Необходимо учитывать, что не у всех собственников имеются на это средства и возможности.

Уполномоченный считает, что необходимо оказывать реальную практическую помощь по проведению историко-культурной экспертизы, составлению проектной документации и т. д. Граждане (собственники объектов культурного наследия) не должны оставаться один на один с такими вопросами. И, безусловно, не должно быть такого, что вот вам объект культурного наследия, перечень обязательств, а вдобавок государственный контроль и административная ответственность за их неисполнение...

Уполномоченный считает целесообразными разработку и принятие областной программы «Сохранение объектов культурного наследия Свердловской области», предусматривающей выделение субсидий за счёт средств областного бюджета физическим и юридическим лицам на выполнение работ по капитальному ремонту и сохранению объектов культурного наследия, относящихся к индивидуальным жилым домам, иным объектам культурного наследия, находящимся в собственности физических и юридических лиц.

Это необходимо делать. Если мы хотим сохранить наше историческое наследие для последующих поколений, то нужно уже сегодня принимать меры, направленные на разработку финансовых механизмов поддержки собственников объектов культурного наследия, а также упрощать механизмы согласования проектной документации на ремонт объектов культурного наследия. Возможно, следует рассмотреть и механизмы грантовой поддержки. С учётом сложившейся ситуации эта мера необходима, в противном случае большинство объектов культурного наследия может быть безвозвратно утрачено. Не стоит забывать, что объекты культурного наследия – это достояние всего народа, и возлагать ответственность за их содержание и капитальный ремонт только на тех, кто в силу различных обстоятельств стал правообладателем, собственником жилого помещения в таком многоквартирном доме, собственником индивидуального жилого дома – объекта культурного наследия, неправильно и несправедливо.

Уполномоченный считает, что все процедуры принятия, согласования правовых актов, затрагивающих или ограничивающих права граждан, необходимо чётко регламентировать. Не должны разработка и согласование проектов охранных зон проводиться в течение пяти и более лет. Все процедуры следует регламентировать, они должны стать прозрачными и понятными прежде всего простым гражданам.

Жителей муниципальных образований необходимо информировать о проводимой работе. Не секрет, что в большинстве случаев у людей нет возможностей узнать, какая работа ведётся в данном направлении, что уже сделано, а что предстоит сделать, какое время займёт прохождение той или иной согласительной процедуры.

По мнению Уполномоченного, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области не налажена системная работа по разработке, утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия. Сроки исполнения государственных контрактов постоянно затягиваются. В результате на территории городского округа Верхотурский из 137 объектов культурного наследия ни одному не утверждены зоны охраны. Необходимо отметить, что с момента введения данных норм в 2016 году жители в полной мере на себе испытывают все ограничения, связанные с запретом ремонта объектов капитального строительства и их реконструкции. Аналогичная ситуация и в других муниципальных образованиях.

В городском округе Нижняя Салда длительные сроки проектирования и установления границ территорий объектов культурного наследия сдвигают сроки проектирования объектов коммунального хозяйства, что в дальнейшем может привести к переносу сроков строительства блочных газовых котельных, а это, в свою очередь, может создать социальную напряжённость в связи с невозможностью подключения домов к газовым сетям, увеличением сроков выполнения мероприятий по программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа.

Вполне может произойти ухудшение финансово-экономического состояния ресурсоснабжающей организации, может случиться неэффективное использование бюджетных средств, направленных на повышение энергетической эффективности и электроснабжение в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». Всё это повлечёт определенные трудности (ограничения) для граждан и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории городского округа (невозможность получения разрешения на строительство объектов капитального строительства и их реконструкцию, связанную с изменением их параметров – высоты, количества этажей, площади, – в границах защитной зоны объектов культурного наследия).

Уполномоченному государственному органу необходимо организовать работу по оказанию практической помощи по подготовке проектов реконструкции и ремонта объектов культурного наследия, относящихся к индивидуальным жилым домам, уменьшить сроки их согласования.

Необходимо провести ревизию всех объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, с целью актуализации данных и исключения из реестра фактически утраченных объектов культурного наследия.

Предложенные Уполномоченным по правам человека меры полностью согласуются с утверждённой стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года, так как затронутые проблемы в основном характерны для муниципальных образований, в которых сосредоточено наибольшее количество объектов культурного наследия, и все эти муниципальные образования являются туристическими центрами Свердловской области.

Невозможно развитие въездного и внутреннего туризма без сохранения объектов культурного наследия и развития туристической инфраструктуры, без решения проблемных вопросов жителей туристических центров, улучшения качества их жизни. Председатель Правительства Российской Федерации М. В. Мишустин на оперативном совещании 8 июня 2020 года с вице-премьерами Правительства РФ отметил:

«Туристическая отрасль – одна из самых перспективных. Её потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение. Об этом неоднократно говорил Президент. Мы должны заняться системным развитием туристической отрасли. У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм: многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема – в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса…»

Необходимо сохранить ту уникальную ценность всего нашего многонационального народа, которую несут объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), являясь неотъемлемой частью всемирного культурного наследия народов Российской Федерации.

В 2020 году были одобрены поправки к Конституции Российской Федерации, и теперь в части 4 статьи 69 прописано:

«Культура в Российской Федерации является уникальным наследием её многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством». И этим всё сказано. Потому искренне хочется, чтобы наше наследие мы бережно сохраняли, чтобы наши потомки могли гордиться нашей культурой.

Миссия выполнима

Плодотворно прошла работа Уполномоченного в созданной Указом Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 423-УГ координационной комиссии по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и иных органов (организаций) в решении вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской области (далее – координационная комиссия).

Если говорить языком сухой статистики, то в 2020 году работа координационной комиссии позволила оказать меры поддержки 290 гражданам и исключить из списка проблемных объектов девять жилых домов на семи строительных площадках. На начало 2021 года в плане-графике остаются сведения о 872 гражданах, чьи денежные средства привлекались для строительства 24 жилых домов, строящихся на 16 строительных площадках.

Уполномоченный по правам человека отметила гибкость и нетривиальность решений, принятых на заседаниях координационной комиссии, по спасению обманутых дольщиков и пайщиков. Привлечённые к участию в координационной комиссии силы и возможности позволяли решать задачи по каждому проблемному объекту и находить эффективные способы восстановления прав граждан.

В частности, с помощью привлечения ресурсов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства были оказаны меры поддержки пострадавшим гражданам из городов Каменска-Уральского и Нижнего Тагила путём проведения компенсационных мероприятий; с помощью инвесторов была оказана поддержка пострадавшим гражданам из Арамильского городского округа, а также пайщикам 2-й очереди ЖК «Бухта Квинс»; силами самих застройщиков были введены в эксплуатацию проблемные жилые дома в р. п. Верхнее Дуброво; в соответствии с новым разрешением на строительство АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» завершило строительство одного из домов жилого комплекса «Кольцовский дворик».

Вместе с тем по итогам отчётного года появляются новые проблемные объекты, актуализируются данные по заключённым договорам участия в долевом и паевом строительстве по ряду объектов. Уполномоченный по правам человека на заочном заседании координационной комиссии вынуждена была проголосовать о включении строящегося жилого дома на ул. Челюскинцев в Екатеринбурге в план-график проблемных объектов, и теперь 45 гражданам будет оказана помощь.

В рамках координационной комиссии Уполномоченный продолжает работу прежде всего по сигналам обманутых дольщиков и пайщиков. Так, В., вложившая денежные средства в строительство проблемного дома 43/1 в п. Светлом, сообщила Уполномоченному, что не получила меры поддержки (обращение № 20/13-1896). По итогам проверочных мероприятий было установлено, что АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» в качестве инвестора оказывает поддержку гражданам, чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартирных жилых домов в Арамильском городском округе (д. 124 на ул. Рабочей) и п. Светлый (дома 12, 40 и 43).

Большей части граждан поддержка в виде предоставления жилых помещений на момент обращения заявителя была уже оказана. В отношении остальных законность заявленных ими требований определяется правоохранительными органами в рамках уголовного дела. Для не обеспеченных поддержкой инвестора рассматривается возможность оказания мер поддержки путём применения положений регионального законодательства в рамках Закона Свердловской области от 24.06.2011 № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах».

Результативной получилась работа Уполномоченного в рамках рабочей группы по оказанию мер поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности мошенника В. Л. Воробьёва, созданной распоряжением Правительства Свердловской области от 04.06.2019 № 242-РП. Уполномоченному продолжают поступать обращения пострадавших граждан (№ 20-13/1754, № 20-13/1739, № 20-13/1875) с просьбой о помощи, так как фактически люди вкладывались в строительство. Распоряжением Губернатора Свердловской области от 29.07.2020 № 142-РГ участникам рабочей группы поручено подготовить план мероприятий по подготовке документов для реализации возможности оказания мер поддержки пострадавшим.

Безусловно, прежде всего граждан интересуют сроки оказания поддержки, ведь первые сигналы о фактах самовольного строительства многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, были получены еще в 2011 году, и люди устали ждать. Выработанный план мероприятий предполагает большой объём работы вплоть до 30 января 2022 года, однако уже с 1 февраля 2021 года Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской области начнёт принимать заявления от граждан для формирования реестра пострадавших граждан от деятельности В. Л. Воробьёва. Уполномоченный по правам человека заинтересована в скорейшем достижении результата, своевременно доводит до сведения заявителей информацию о результатах заседаний рабочей группы.

К сожалению, деятельность рабочей группы затрагивает только тех граждан, которые пострадали от ИП В. Л. Воробьёва. Однако без помощи осталась ещё очень большая группа пострадавших от других недобросовестных застройщиков многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Бьют тревогу и пострадавшие от Д. Е. Максимова, построившего в Екатеринбурге с нарушением градостроительных норм и правил многоквартирный дом № 40 на ул. Лукиных (обращение № 20-13/2485) и обманувшего людей со строительством дома на земельном участке в пер. Татарском, 15.

Уже который год просят об оказании мер поддержки граждане, пострадавшие от А. С. Михайленко (обращение № 20-13/1754). Все пострадавшие от других недобросовестных застройщиков надеются, что практика разработанного механизма защиты прав граждан, пострадавших от незаконной деятельности ИП В. Л. Воробьёва, может быть применена к ним. В данном случае Уполномоченный по правам человека настаивает, чтобы рабочая группа продолжила свою работу по выработке и реализации мер поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, строивших многоквартирные дома на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Тяжёлый год с тяжёлыми выселениями

Одной из самых неприятных особенностей 2020 года с точки зрения защиты жилищных прав стали выселения из жилых помещений. Особенно несправедливо это ощущалось в условиях введённых санитарных ограничений, когда многие работодатели вынуждены были прекратить работу своих организаций и отправить в вынужденный отпуск работников. Выселяемые люди оказались в безвыходном положении, оставшись без достатка и возможности найти другое жильё.

В такой ситуации оказались жители дома № 15 на ул. Горнистов в г. Екатеринбурге (№ 19-13/2145), когда весной начались судебные заседания о выселении. Жители общежития были вселены в жилые помещения своими работодателями, проживают в них длительное время, многие создали семьи, добросовестно исполняли свои обязанности нанимателей. Однако после перехода права оперативного управления к ГКУ СО «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» людей стали выселять.

Не вмешиваясь в судебное производство, Уполномоченный по правам человека сочла необходимым ознакомить суд со своим мнением, проинформировав, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод защищает понятие «жилище», и большую роль при определении «жилища» для целей Конвенции играет длительность проживания в жилом помещении, отсутствие альтернативного жилья.

Практика Европейского суда по правам человека показывает, что «жилищем» признаётся место реального проживания вне зависимости от того, есть у лица официальная регистрация по данному адресу или нет. Законодательство Российской Федерации, защищая «жилище», солидарно с положениями статьи 8 Конвенции, предусматривает выселение как крайнюю меру ответственности, направлено на недопущение выселения граждан из жилого помещения, являющегося их единственным местом жительства.

Исходя из представленных материалов, жители дома № 15 на ул. Горнистов проживают в спорных помещениях более пяти лет, и для них это – единственное жильё. Уполномоченный подчеркивает, что конклюдентные действия жителей, предыдущих собственников, а также оперативных управляющих и распорядителей говорят об уже выстроенных правоотношениях найма жилых помещений и взаимном согласии на вселение: жителям были выданы ключи от жилых помещений, на жителей оформлено обязательство об оплате коммунальных услуг.

Люди пользуются жилыми помещениями, поддерживают их в пригодном для проживания состояния и выполняют прочие обязанности, предусмотренные нанимателями. В связи с этим по аналогии со статьёй 91.11 Жилищного кодекса РФ переход права оперативного управления жилым помещением, занимаемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, изменение наймодателя по данному договору не влечёт за собой расторжение данного договора или изменение его условий.

Особое внимание Уполномоченный уделила оценке пропорциональности преследуемой цели и необходимости выселения в демократическом обществе. Изучив практику Европейского суда по правам человека (постановление ЕСПЧ от 28.11.2018 г. по делу «Попов и другие против Российской Федерации»), Уполномоченный считает, что истцам необходимо было выбрать другой путь защиты своих прав.

Защищать жилищные права помогали общественные организации. Обратившаяся за поддержкой к Уполномоченному пенсионерка И. боялась, что её выселят из квартиры дальние родственники (№ 20-13/1982). Как оказалось, ветеран труда, почётный работник обувной фабрики, И. поддалась на уговоры дальних родственников и с условием ухода за ней подарила им квартиру, которая была у неё в собственности.

В результате пожилая женщина оказалась в маленькой комнате с кроватью, в остальных либо двери заперты, либо они используются как склад для вещей. Через несколько месяцев истекает временная прописка. Такое положение дел не оставило равнодушным ни Уполномоченного по правам человека, ни председателя общественного союза ветеранов «Тыл – Фронту» А. И. Дюдину.

В связи с тем, что обратившаяся за помощью И. уже плохо помнит события, Уполномоченный по правам человека по крупицам собрала документы, которые помогли восстановить историю этой квартиры. Из договора дарения следовало, что квартира была подарена дальней родственнице без условия постоянного проживания заявительницы в квартире. Из выписки Росреестра и Свидетельства о праве собственности следовало, что квартира передарена сыну племянника. Пенсионерка уже снята с регистрационного учёта, в любой момент её могут выселить на улицу.

Уполномоченный вместе с руководителем общественной организации провели длительные переговоры с председателем Совета многоквартирного дома, родственниками ветерана. Несмотря на конфликтную ситуацию в семье, пришли к соглашению, что пожилую женщину зарегистрируют по месту жительства на постоянной основе. Общественное объединение ветеранов установит патронаж над заявительницей и будет вести дальнейшие переговоры с родственниками о возможном отселении ветерана в отдельное собственное жильё.

Была поставлена точка в несправедливой истории семьи из г. Качканара (обращение № 20-13/1733). Ещё в 2017 году в результате совместного выезда на место Уполномоченного по правам человека и прокурора Свердловской области удалось отстоять право на жильё заявительницы П. и спасти жилой дом от сноса.

При осмотре дома и земельного участка, а также прочтении всех материалов дела было установлено, что никакого ущерба муниципальным интересам не причиняется, в связи с этим требования органа местного самоуправления несправедливы. Фактически было объявлено перемирие между органом местного самоуправления и семьёй.

Но, как в 2020 году сообщила заявительница, Администрация Качканарского городского округа стала предпринимать попытки лишить семью жилья, направив апелляционную жалобу в Свердловский областной суд на решение Качканарского городского суда об удовлетворении требований П. о признании права собственности на дом. Более того, Администрация городского округа восстановила пропущенные сроки подачи апелляционной жалобы, мотивируя эпидемией новой коронавирусной инфекции, хотя в это время представители Администрации Качканарского городского округа участвовали в других судебных заседаниях, и довод об эпидемии, по мнению Уполномоченного, не мог быть уважительным.

Ввиду того, что способы защиты Администрации Качканарского городского округа непропорциональны той предполагаемой Администрацией городского округа опасности, которая вызвана строительством данного дома, Уполномоченный по правам человека направила мотивированное письмо Прокурору Свердловской области с просьбой оказать содействие в сохранении за семьёй П. права собственности на жилище. По результатам проведённой прокурорской проверки были приняты меры прокурорского реагирования, в результате которых орган местного самоуправления отозвал свою апелляционную жалобу.

В поступившем в адрес Уполномоченного по правам человека письме (№ 20-13/1733) семья П. сообщила, что принято судебное решение о признании за ней права собственности на дом.

«Хотелось бы выразить Вам огромную благодарность за то, что Вы и Ваши помощники не остались равнодушными к нашей проблеме. За активное участие в решении вопроса по сохранению нашего дома. За поддержку и реальную помощь в те моменты, когда руки опускались и нигде не могли найти правды, объективного решения, рассмотрения дела по существу, получали одни отписки от государственных, правоохранительных органов. Когда вера в справедливость угасала, Вы всегда объективно, адекватно смотрели на сложившуюся ситуацию, находили компромиссы, оказывали содействие в положительном решении вопроса и на протяжении многих лет боролись вместе с нами, помогая реальными поступками. Вы единственный Человек, кто не остался равнодушным, отозвался и не бросил нас в беде. В том, что дом удалось сохранить и спустя шесть лет мы, наконец, стали полноправными собственниками своего дома, в большей степени Ваша заслуга.

Низкий Вам поклон и дай Вам Бог крепкого здоровья и сил в Вашем нелёгком труде».

Но не все истории имеют такое завершение. Обратившаяся к Уполномоченному многодетная одинокая мать К. рассказала, что работает педагогом в колледже, а проживала в служебном жилом помещении, которое предоставил колледж (№ 20-13/2262). Но перед началом учебного года её семью выселили на улицу, обосновывая тем, что в общежитии не хватает мест для студентов.

Более того, по словам К., колледж не предоставил ей возможности забрать вещи из жилья, и она вынуждена была прибегнуть к помощи полиции, так как охрана общежития угрожала физической расправой ей и её детям, если они вернутся в общежитие.

Семья К. вынуждена ютиться у знакомых в другом районе города, в то время как дети продолжают посещать школу и дошкольные учреждения по прежнему месту жительства. К. состоит на учёте нуждающихся в жилом помещении, её очередь не такая уж дальняя по меркам г. Екатеринбурга.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что выселение из общежития многодетной семьи было крайне несправедливым, учитывая, что она является работником колледжа.

Ситуация является исключительной, и Уполномоченный по правам человека обратилась к Главе Екатеринбурга с просьбой найти возможность предоставления жилого помещения манёвренного фонда семье К. вблизи прежнего места жительства и посещаемых детьми образовательных учреждений до предоставления благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. Это было бы отличным подарком к Новому году, который хоть как-то скрасит печальную память о несправедливом выселении.

В долгу перед теми, кто выполнил долг

Представители общественной организации «Союз женщин-ветеранов, работавших в период боевых действий в Афганистане» обратились к Уполномоченному по правам человека за содействием в устранении сложившейся несправедливости и предоставлении им реальных мер социальной поддержки (№ 20-13/1488).

В письме Уполномоченному заявительница К. сообщает, что в Государственную Думу 2 октября 2013 года был внесён проект Федерального закона, которым предлагалось устранить сложившийся дисбаланс в предоставлении реальных мер социальной поддержки ветеранов боевых действий из числа лиц, обслуживавших воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых действий, а также лиц, направлявшихся на работу в различные части и организации в период боевых действий в Республике Афганистан с декабря 1979 по декабрь 1989 года.

К сожалению, этот законопроект не нашёл поддержки Государственной Думы и был отклонен 22 февраля 2018 года.

В заключении на проект закона Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что статьёй 16 Федерального закона «О ветеранах» каждой категории ветеранов боевых действий установлен своей объём мер социальной поддержки, при этом максимальный объём мер установлен военнослужащим, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях. Такой дифференцированный подход объясним степенью и уровнем важности выполняемых задач в ходе ведения боевых действий на отдельно взятой территории, а также условий их выполнения.

Комитет указал, что предложение о распространении мер социальной поддержки, установленных для ветеранов боевых действий из числа военнослужащих, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Закона, на ветеранов боевых действий из числа лиц, непосредственно не принимавших участие в боевых действиях на территориях других государств, не соответствует концепции Федерального закона «О ветеранах» и приведёт к нарушению сложившегося баланса социальных гарантий для различных категорий ветеранов в зависимости от их заслуг перед обществом.

Льготы, которые установлены сейчас для 13 000 граждан из этой категории ветеранов боевых действий, можно назвать символическими.

Уполномоченный по правам человека поддерживает необходимость внесения в федеральное законодательство соответствующих изменений, считает, что граждане, выполнявшие работу в Афганистане в период ведения там боевых действий, нуждаются в реальной поддержке со стороны государства.

А о каком балансе социальных гарантий можно говорить, разделив ветеранов боевых действий на тех, кто встал на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 2005 года и после 2005 года? Уполномоченному по правам человека продолжают приходить письма, аналогичные обращению Ж. (№ 10-13/251), который не может встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий как ветеран боевых действий и в общую очередь, поскольку не является малоимущим. Семья ветерана из шести человек, в которой три разнополых ребёнка, вынуждена жить в квартире тёщи.

Уполномоченный по правам человека в прошлых докладах указывала, что некоторые ветераны боевых действий ожидают получения жилья более 30 лет, ещё медленнее движется общая очередь, в которой в настоящее время стоит Р., вдова ветерана МВД (обращение № 20-13/2085).

Женщина была уверена, что её муж был поставлен на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по линии МВД России, но данная информация не подтвердилась. 70-летняя вдова, похоронившая мужа, двух сыновей, один из которых также был офицером полиции, пишет, что «проживает в деревянном двухэтажном доме с печным отоплением, а заготовкой дров заниматься нет сил, со здоровьем плохо. В доме холодно зимой, всё сгнило, выгребная яма обрушена, стоки идут под дом – кругом сырость и зловоние, печи рушатся. От сырости в квартире много мошек и комаров».

Конечно, Уполномоченный по правам человека отправила соответствующий запрос Главе Тавдинского городского округа с просьбой организовать обследование дома Р. на предмет пригодности для проживания, но вероятность того, что женщина в ближайшее время справит новоселье, ничтожна.

Уполномоченный по правам человека будет рассматривать все возможные варианты поддержки Р., надеясь в том числе на помощь Совета ветеранов МВД Свердловской области, одного из институтов гражданского общества Свердловской области, который во время ограничительных мер в период пандемии прошёл экзамен на человечность. Помощь людям оказалась крайне необходимой и своевременной.

Уполномоченный уверена, что оказание непосредственной помощи особо незащищённым категориям граждан со стороны институтов гражданского общества помогает устранить социальную несправедливость, которую чувствует простой человек, такой как Р., не имеющая права на получение жилья как вдова офицера МВД, но имеющая право на достойную старость в благоустроенном жилье.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

Мошенникам ковид не помеха

Анализ писем, пришедших на почту Уполномоченного по правам человека в 2020 году, позволяет сделать неутешительный вывод: мошенничество в сфере финансов набирает обороты и приобретает новые формы.

Большая часть финансовых преступлений, так называемые киберпреступления, совершается в виртуальном пространстве. Эта проблема не новая и общеизвестная, о ней много говорят и пишут эксперты, журналисты и сами граждане. Наверное, по этой теме мы не скажем больше, чем эксперты. Так что же заставляет Уполномоченного по правам человека из года в год акцентировать внимание на этих вопросах в своих докладах?

Во-первых, количество обратившихся пострадавших, во-вторых, звучащая во многих обращениях какая-то безысходность: человек, пострадавший от действий преступников, зачастую остаётся один на один со своими проблемами. Банки не хотят компенсировать эти потери, правоохранительные органы тоже не всегда берут на себя ответственность за поиск преступников: признавая такие дела по сути гражданско-правовыми, отказывают в возбуждении уголовного дела. «Сам виноват. Нужно быть бдительнее», – вот таким образом мы возлагаем на человека ответственность за то, что его обманули мошенники. И что ему делать с этой ответственностью? Как убедить себя, что не ты был обманут, а сам добровольно совершил действия, в результате которых потерял свои деньги?

Разумеется, это невозможно. И, конечно, в такой ситуации, когда человека не признают потерпевшим, у него возникает острое чувство неудовлетворённости и несправедливости от случившегося: мало того, что обманули мошенники, так ещё и органы государственной власти не могут помочь. Пройдя инстанции, которые, казалось бы, должны защищать, и не получив там поддержки, человек с этим вопросом идёт в надежде на помощь к Уполномоченному.

В качестве иллюстрации можно привести дело клиентов ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (обращения № 20-13/1458, 20-13/2489, 20-13/2502). Схема во всех случаях одна: клиентам поступали телефонные звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками банка (кому-то звонили рядовые сотрудники, а с кем-то беседовали сами «начальники отделов»). Звонившие сообщали клиентам не только их персональные данные, но и те сведения, которые могли быть известны только им самим и банку: имя, домашний адрес, размер действующего кредита, количество произведённых платежей. С теми, кто в это поверил, звонившие шли дальше: сообщали, что от имени клиентов подана заявка на оформление кредита. Узнав, что сам клиент заявку не подавал, заботливо предлагали её отменить.

Далее – по схеме: для отмены заявки «представителю банка» требовались пароли, поступающие клиенту СМС-сообщениями. Позже клиенты узнавали, что, сообщая эти пароли, они передавали злоумышленникам доступ к простой электронной подписи, с помощью которой в личном кабинете можно подтвердить оформление кредита. Что, собственно говоря, и было целью мошенников.

В этой ситуации у пострадавших много вопросов к банку: как в распоряжении мошенников оказалась конфиденциальная информация и как мошенники сумели войти в личный кабинет; почему так просто оказалось оформить заявку на кредит, куда потом подевались выданные деньги, почему они были направлены сторонним лицам без согласия клиента.

Самый главный вопрос, на который клиенты не получили ответ, – почему банк ничего не предпринял для защиты клиентов в момент оформления кредитов, почему служба безопасности не провела проверку всех ситуаций, почему всю ответственность за случившееся сложили на людей и почему, наконец, банк отправляет людей в суд, а не признаёт себя потерпевшей стороной и не обращается в правоохранительные органы. По этим эпизодам были возбуждены уголовные дела, но расследование идёт настолько долго, что банк успевает рассчитать просроченную задолженность и продать долги коллекторам, даже не дожидаясь судебных решений. Расследование осложняется отсутствием ответов из банка на запросы следователей и поступлением таких ответов, из которых невозможно сделать вывод о том, кому и куда были перечислены деньги со счетов пострадавших. Банк, кстати, не сообщает эту информацию и своим клиентам.

Это дело расследуется и по сей день, вот только представляется, что даже если дело дойдёт до суда и виновные будут привлечены к ответственности, вся нагрузка по оплате этой аферы ляжет на клиентов банка: маловероятно, что им удастся хоть что-то взыскать с мошенников, если те будут найдены. С учётом того, что кредитная организация не находит оснований для обращения в полицию и признания себя потерпевшим, её финансовое благополучие не пострадает.

Основная проблема в том, что люди не могут найти того механизма, с помощью которого они смогут добиться справедливости и восстановить свои права. Мы не защищены, но от нас требуется слишком много: человек должен быть финансово образован, юридически грамотен. К сожалению, и это не спасёт от мошенников, которые, похоже, знают законы вполне неплохо.

Вовлечение жителей области в «биржевые операции»

По данным Центробанка, активность граждан в плане инвестиций растёт, и особенно быстрым этот рост стал в период пандемии коронавируса. В этой новой для нас сфере деятельности тут же появились мошеннические схемы.

Так, к Уполномоченному обратился житель г. Богдановича Г. (№ 20-13/1443), «брокерская» деятельность которого закончилась для него потерей денег. Ему позвонили с московского номера, предложили заняться брокерской деятельностью. Для этого он зарегистрировался на сайте prime-stocks.com и в течение месяца перечислил на свой счёт более 300 тысяч рублей. Всё это время на связи с ним находился персональный консультант, который рекомендовал, когда и какие операции нужно выполнять: купить/продать акции, пополнить счёт. Все операции по «пополнению» счёта почему-то производились на банковскую карту физического лица, но «прибыль» в личном кабинете клиента уверенно росла.

Но когда он, начав подозревать обман, сообщил консультанту о том, что намерен снять деньги со счёта, консультант потребовал от него вот такой необычный пакет документов: водительское удостоверение, банковскую карту, налоговую декларацию и (!) квитанцию об оплате коммунальных услуг. А потом понадобились дополнительные финансовые вливания для того, чтобы «вывести денежные средства» и вернуть их клиенту.

Итог «брокерской» деятельности: минус 300 тысяч рублей, все персональные данные у мошенников, отказ в возбуждении уголовного дела.

К сожалению, не насторожило клиента ни то, что поиграть на бирже ему предложили неизвестные люди, ни то, что свои услуги так называемые «брокеры» активно навязывали по телефону, ни то, что сайт, на котором он зарегистрировался, имеет весьма плохую репутацию, ни то, что деньги он переводил на личный счёт «аналитика». По сути, для него был создан фальшивый личный кабинет, в котором он мог наблюдать за несуществующими, придуманными для него операциями. Денег там не было и быть не могло, ведь пополнение счёта и другие финансовые операции могут осуществляться не через карту другого гражданина, а только через форму оплаты на сайте или при помощи банковского перевода.

В возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления заявителю дважды было отказано. Проверкой установлено, что заявитель зарегистрировался на торговой площадке, при этом подтвердил, что ознакомлен с условиями, путём электронного соглашения и создания специального торгового электронного счёта.

Правоохранительными органами установлено, что торговая платформа Prime Stock аккредитации Центрального Банка России не имеет, в связи с чем информация об организации направлена в прокуратуру для последующей блокировки Роскомнадзором через суд.

Вот так. Нелегально действующая организация, ресурс которой подлежит блокировке, обманным путем выманила у человека деньги, но оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Потому что человек всё сделал сам: и договор подписал, и счёт открыл, и деньги перевёл… Сложно представить, что Уполномоченный по правам человека когда-нибудь сможет с этим согласиться.

Проблемы остаются с человеком

Работая с обращениями жителей Свердловской области, пострадавших от недобросовестных действий руководителей различных кредитно-потребительских кооперативов, Уполномоченный довела сведения об этой ситуации до Президента Российской Федерации.

По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, на котором Уполномоченным по правам человека в Свердловской области была озвучена данная проблема, Президент России утвердил 11 поручений. В основу одного из них легло предложение Уполномоченного о контроле за кредитными потребительскими кооперативами.

Правительству Российской Федерации совместно с Банком России при участии МВД было поручено до 1 июня 2020 года подготовить и представить предложения по совершенствованию механизмов контроля за деятельностью кредитных потребительских кооперативов.

Ответственными за исполнение назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина и Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

А 13 июля 2020 года принят Федеральный закон от № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым установлены дополнительные требования к деятельности кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов. Установлены дополнительные требования к деятельности КПК, направленные на предотвращение возможности создания финансовых пирамид, расширены надзорные и регуляторные функции Банка России: в отношении кредитных кооперативов Банк России, в числе прочего, устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления отчётности, а также иных документов и информации, необходимых для осуществления контроля и надзора за их деятельностью. Введены дополнительные правила ведения реестра членов КПК, расширен перечень обязательных условий договора передачи личных сбережений.

Законодательством определено, что в состав правления кредитного кооператива, наблюдательного совета кредитного кооператива, на должности председателя кредитного кооператива, исполнительного директора не могут избираться или назначаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти. Изменения вступили в силу 12 октября 2020 года.

Как проинформировала нас Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова, поручение Президента Российской Федерации остаётся под контролем Администрации Президента Российской Федерации.

Произвол коллекторов

Совместно с Управлением по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Уполномоченный по правам человека разбиралась в ситуации, созданной действиями сотрудника коллекторского агентства.

К Уполномоченному по правам человека обратился житель Екатеринбурга С. (№ 20-13/1261), который имел более десяти неисполненных обязательств перед микрофинансовыми организациями. Просрочки возникли в связи с инсультом заявителя. Со многими организациями ему удалось договориться об отсрочке, с кем-то выясняли отношения через суд.

Понятно, что ситуация достаточно конфликтная, но заявитель старался рассчитаться по долгам. В такой ситуации Уполномоченный не ожидала, что найдутся организации, которые будут в буквальном смысле слова «выбивать» долги из гражданина, используя при этом бандитские методы.

Речь идёт об ООО МКК «ФинансЦентр Югра». Организация не пыталась урегулировать отношения с заёмщиком и не обратилась в суд. Руководство поручило работу по возврату долга некому «Беслану», который в течение трёх месяцев преследовал заёмщика и его семью. И это при том, что должник после первого же звонка оплатил часть задолженности по микрокредиту. Бесконечные звонки на телефон заёмщика и его дочери, СМС-сообщения с матом и угрозами – с этим заявители ещё как-то могли справиться, не отвечая на звонки с неизвестных номеров.

«Беслан» пошёл дальше: он узнал, где работает дочь заёмщика, и на долгое время парализовал работу офиса – безостановочно обзванивал всех коллег, не стесняясь в выражениях.

Уполномоченный рекомендовала заявителю обратиться в службу судебных приставов. Управлением совместно с коллегами из Республики Дагестан было проведено административное расследование, по итогам которого составлен протокол об административном правонарушении, дело передано в суд, и в судебном порядке организация привлечена к административной ответственности.

К счастью, ситуация в целом закончилась для нашего заявителя хорошо: в конце года он рассчитался по всем долгам, поправилось здоровье. По итогам многомесячной работы Уполномоченный получила отклик от заявителя: «Благодарю Вас за помощь, оказанную мне в трудной финансовой ситуации, в которой я оказался после перенесённого инсульта.

С Вашей помощью мне удалось урегулировать многие вопросы с моими кредиторами – микрофинансовыми организациям – до того момента, как у меня улучшилось состояние здоровья и появилась финансовая возможность рассчитаться по всем долгам. Вы помогли мне договориться об отсрочке платежей, с Вашей помощью мне удалось отстоять свои интересы в судебных процессах, наказать зарвавшихся коллекторов-беспредельщиков, защитить права моей семьи во взаимоотношениях с представителями кредиторов.

Отдельное спасибо хочу сказать за поддержку в трудной ситуации в период пандемии коронавируса – признателен за продуктовые и хозяйственные наборы, которые Вы направили мне во время тяжелой финансовой ситуации».

Сложный выбор многодетных семей

В Ежегодном докладе за 2019 год Уполномоченный обозначила проблему, с которой столкнулись многодетные семьи: в случае получения социальной выплаты в размере 200 000 рублей взамен земельного участка семья утрачивает право находиться в списке участников Подпрограммы 1 Государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Действительно, в 2018 году областное земельное законодательство предусмотрело возможность выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка единовременной социальной выплаты. Принятым на основе Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» Постановлением Правительства Свердловской области от 10 августа 2018 года № 492-ПП такая выплата предусматривалась только для тех многодетных семей, которые состоят на учёте на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области. В дальнейшем и муниципальные образования такую норму тоже установили.

Радость людей от такой меры социальной поддержки была омрачена: многодетные семьи, согласившиеся на получение социальной выплаты, утрачивали возможность решить свою жилищную проблему, а ведь для этого они и вставали в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, а также в Подпрограмму 1 областной государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Когда в августе 2018 года Правительство Свердловской области своим Постановлением от 13.09.2018 № 603-ПП внесло изменения в Подпрограмму 1 в части ограничений в предоставлении многодетным семьям социальных выплат для обеспечения жильём (абзац третий пункта 16 Раздела 2), возникло предположение, что из списков граждан – получателей социальных выплат для обеспечения жильём могут быть исключены многодетные граждане, получившие социальную выплату взамен земельного участка. К сожалению, сложившаяся практика это подтвердила: из реестра многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, стали исключать семьи, получившие указанную социальную выплату. В 2019 году на почту Уполномоченного прислали первые такие жалобы, продолжали они поступать и в 2020 году (№ 20-13/2050 и другие). В отчаянии люди спрашивали, почему им не разъяснили, что с получением социальной выплаты они перестают быть участниками Подпрограммы 1.

На запрос, направленный Уполномоченным по правам человека в ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», о количестве исключённых из указанной подпрограммы многодетных семей в 2019 и 2020 годах директор фонда О. А. Вохминцева ответила, что из списка многодетных семей – участников Подпрограммы 1 было исключено 125 семей, получивших социальную выплату взамен земельного участка.

Уполномоченный по правам человека занимает в данном вопросе принципиальную позицию: социальная выплата для обеспечения жильем не может быть связана с социальной выплатой, предусмотренной Законом «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

Согласно пункту 9 Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области, «социальная выплата для обеспечения жильём может использоваться гражданами для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) одного или нескольких жилых помещений либо реконструкции индивидуальных жилых домов с целью увеличения жилой площади этих домов, расположенных на территории Свердловской области, в том числе для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого помещения, реконструкцию индивидуального жилого дома».

Вот и получается, что многодетная семья, согласившаяся на социальную выплату в размере 200 000 рублей, не решит свою жилищную проблему. От земельного участка для ИЖС семья уже отказалась, жильё на первичном рынке не приобретёт, деньги на проведение реконструкции дома или на уплату первоначального взноса ипотечного жилищного кредита тоже не получит.

А статистическая отчётность при этом будет неплохой: список многодетных семей, состоящих в очереди на субсидии по Государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», сократился на 125 позиций. Только означает ли это, что многодетные семьи успешно решают свою жилищную проблему? Очевидно, нет.

Уполномоченный по правам человека предлагает разобраться в сложившейся ситуации, проанализировать законность нормы, позволяющей исключать из списка многодетных семей – участников Подпрограммы 1 – семьи, получившие социальную выплату взамен земельного участка.

Некабинетные решения

По отдельным обращениям, связанным с земельными правоотношениями, Уполномоченному по правам человека приходилось выезжать в муниципальные образования и с представителями местной власти обсуждать возможные варианты восстановления нарушенных прав граждан.

Жительница поселка Верхняя Сысерть А. (обращение № 20-13/1659) просила Уполномоченного о содействии в разрешении конфликтной ситуации, возникшей в связи с требованием местной администрации демонтировать возведенное ею ограждение на землях общего пользования. Поясняя возникшую ситуацию, заявительница утверждала, что её действия не являются самовольным захватом муниципальной земли, она лишь установила ограждение для защиты муниципального земельного участка от разрушений, наносимых большегрузным автотранспортом соседа, который занимается предпринимательской деятельностью.

Выехав с Главой Сысертского городского округа Д. А. Нисковских в посёлок, Уполномоченный на месте убедилась, что А. действовала не в личных целях, стремилась сохранить муниципальный земельный участок и обустроить его, решетку установила в том месте, где это было необходимо для защиты муниципальной земли.

Глава муниципального образования согласился с тем, что в данной ситуации нет оснований для привлечения А. к ответственности за самовольный захват земельного участка, поэтому принял решение о сохранении установленной решётки и постройке на месте огороженного участка детской площадки. Конфликт с Администрацией был исчерпан, а сосед А. лишён возможности проезжать на лесовозе по муниципальной территории, обустроенной силами заявительницы.

Владельцы земельных участков и домов в коттеджном посёлке «Зодиак», расположенном на территории городского округа Заречный, на границе с Белоярским городским округом, сообщали Уполномоченному по правам человека о нарушении права на передвижение (№ 20-13/1430, 20-13/1432, 20-13/1449, 20-13/1451 и другие). История о том, как жители деревни Гусево, недовольные проездом по деревне многочисленных автомобилей обитателей «Зодиака», периодически воздвигали баррикады на пути к коттеджному посёлку, обошла телевизионные каналы осенью 2020 года.

Разбираясь в причинах возникшего противостояния, Уполномоченный выяснила, что к земельным участкам в посёлке отсутствует подъезд. В своё время был установлен публичный сервитут на части земельных участков, однако постановление Главы Белоярского городского округа в судебном порядке признано недействующим. Полиция же по поступающим сигналам об очередной баррикаде выезжала на место, фиксируя факты самоуправства, Белоярская межрайонная прокуратура занималась данной проблемой, принимая меры по законному выходу из возникшего конфликта.

Уполномоченный, приняв решение о выезде на место для ознакомления с ситуацией, в которой оказались заявители, пригласила принять участие в осмотре места проезда к коттеджному посёлку первого заместителя Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Е. П. Николаеву и исполняющего обязанности Белоярского межрайонного прокурора М. Л. Кознова.

После беседы с жителями посёлка, обследования мест возможного подъезда к нему, ознакомления с картами местности и всесторонней обстоятельной консультации по данному вопросу, полученной от первого заместителя Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, стало ясно, что проблема может быть решена только пробиванием дороги на Тюменский тракт. Но это – в перспективе. А что делать жителям Гусево сейчас, когда через деревню ежедневно движется тяжёлый транспорт, доставляющий грузы и технику в «Зодиак» и ещё на два земельных участка, на каждом из которых запланировано построить по 370 домов? Идёт интенсивное строительство жилых домов, а к посёлкам, окружённым землями, находящимися в частной собственности, в том числе землями сельскохозяйственного назначения, новую дорогу проложить не представляется возможным.

Уполномоченный по правам человека обращалась в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, к Главе городского округа Заречный для поиска возможных путей доступа к посёлку.

Белоярская межрайонная прокуратура активно способствует решению проблемы в законном русле – установлению сервитута, держит под контролем ситуацию, связанную с реализацией нового муниципального акта об установлении сервитута в целях проезда по деревне Гусево к поселку «Зодиак».

В коллективном обращении к Уполномоченному по правам человека члены садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Текстильщик» Сысертского городского округа просили оказать содействие в защите нарушенных прав – сохранить подъезд к территории садоводческого товарищества (№ 20-13/2086).

Подключившись к урегулированию возникшей проблемы, Уполномоченный выяснила, что подъезд к СНТ «Текстильщик» пока не перекрыт, однако люди опасаются, что угроза реальна: дорога попадает на территорию, относящуюся к особой экономической зоне «Титановая долина». А территория, имеющая такой правовой режим, безусловно, должна быть огорожена, и проезд к СНТ будет закрыт.

Администрация Сысертского городского округа пыталась решать данную проблему и один из возможных вариантов видела в установлении сервитута на землях общего пользования другого садоводческого товарищества (СНТ «Уралец») в целях обеспечения садоводам из «Текстильщика» доступа к их земельным участкам.

Но теперь уже садоводы «Уральца» обратились к Уполномоченному с просьбой о защите своих прав, поскольку проезд по землям общего пользования СНТ не сулил ничего хорошего. Дорога через «Уралец» была бы разбита, экологическая обстановка резко ухудшилась, работать и отдыхать в таком саду желающих не нашлось.

Администрация городского округа прорабатывала и такой вариант, как согласование с ФКУ «Уралавтодор» решения о строительстве проезда (съезда с автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал»). Руководство ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» было в курсе возникшей проблемы и тоже озадачено поиском решений.

И всё-таки решение о доступе садоводов к территории СНТ «Текстильщик» необходимо было форсировать. Поэтому Уполномоченный направила обращения Главе Сысертского городского округа Д. А. Нисковских и Генеральному директору ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» А. И. Антипову, просила обеспечить гражданам доступ к их земельным участкам.

На совещании об организации подъезда к садоводческому товариществу, которое провела 5 ноября Министр инвестиций и развития Свердловской области В. В. Казакова, принято решение о проработке возможности возведения ограждения площадки «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» за границей прохождения автомобильной дороги до СНТ «Текстильщик». ФКУ «Управтодор» было рекомендовано предоставить необходимую документацию «Титановой долине» по обустройству автомобильной дороги до СНТ.

Как сообщил Уполномоченному Глава Сысертского городского округа Д. А. Нисковских, принято решение в качестве приоритетного варианта организации проезда к СНТ «Текстильщик» сохранить существующую дорогу и исключить часть земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201019:24 под дорогой из границ особой экономической зоны «Титановая долина».

Уполномоченный по правам человека выражает искреннюю благодарность Министерству инвестиций и развития Свердловской области, руководству ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», Администрации Сысертского городского округа за решение данного вопроса во благо жителей нашей области.

Весной в адрес Уполномоченного поступила жалоба жителей г. Камышлова, дома которых расположены на ул. Красных Орлов (№ 20-13/721). Заявители сообщали о ненадлежащем состоянии дороги, подтапливаемых домах и бездействии местной администрации, которая не обустраивает канавы для осушения земельных участков.

Необходимо было ознакомиться с ситуацией на месте, однако в условиях ограничений, введённых в период пандемии, выезд для встреч с людьми не представлялся возможным. За содействием в защите прав камышловцев Уполномоченный по правам человека обратилась в Департамент внутренней политики Свердловской области, который привлёк местных активистов для осмотра дорожного полотна и встреч с собственниками подтапливаемых участков и жилых домов.

Департамент также обратился к Атаману Станичного казачьего общества «Станица Камышловская» С. А. Кремлеву. Казаки провели своими силами ремонт дорожного полотна на ул. Красных Орлов.

Уполномоченный по правам человека выразила искреннюю благодарность казакам «Станицы Камышловской» за активную гражданскую позицию, важную и своевременную помощь камышловцам.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Уроки на расстоянии

В конце прошлого учебного года в результате усиления и развития пандемии коронавирусной инфекции система образования впервые столкнулась с необходимостью закрытия образовательных учреждений и массового перехода на дистанционное обучение.

По итогам первых опытов дистанционного обучения остаётся очень много вопросов, и даже не столько к организации, сколько к качеству образования. Хорошо известно, что лишь небольшой процент учащихся и их родителей устраивает этот способ приобретения знаний. Повторный переход на дистанционное обучение даже части школьного контингента, в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в ноябре 2020 года, вызвал резко отрицательную реакцию со стороны родителей, которые в социальных сетях развернули протестные кампании.

Неизбежно обнажились очевидные проблемы, обусловленные главным образом недостаточным техническим оснащением, неготовностью инфраструктуры массового дистанционного образования, отсутствием или слабой подготовкой педагогов к работе в новых условиях.

Со стороны обучающихся сложности были связаны с проблемами надёжного подключения к Интернету и доступом к цифровым устройствам. Но что делать, когда в семье сразу несколько детей школьного возраста и все они находятся «на дистанте», а компьютер – один. Смартфоны в этом случае не всегда выручают.

Для сельской местности приемлемая скорость Интернета – большая проблема. Были случаи, когда школьникам для получения задания приходилось буквально «ловить» мобильный Интернет, иногда даже за пределами населённых пунктов.

Тем не менее в короткий период в целом всё же удалось обеспечить ребят надёжной связью, компьютерами, программами. Но проблем оказалось куда больше.

Сама система дистанционного образования разрабатывалась задолго до сегодняшней ситуации. Пандемия COVID-19 стала лишь толчком для её массового применения. Но именно сейчас, когда вдруг вышли на поверхность все проблемы, связанные с применением этой формы обучения, становится совершенно ясно, что она может выполнять только лишь вспомогательную функцию. Полная замена традиционного образования на дистанционное может повлечь за собой серьёзные процессы, неизбежно разрушающие российское образование, которое и так настрадалось за годы бесконечных реформ. Никакие чудеса техники не заменят живого общения учителя с учениками, особенно в начальной школе, да и функцию воспитания никто не отменял.

Ситуация, которая складывается в общем образовании, не является характерной только для него. В высших и средних профессиональных учебных заведениях ситуация ровно та же. Различия могут быть лишь в мотивированности получения качественного образования со стороны студентов, что, к сожалению, далеко не всегда присутствует.

По словам Сергея Кравцова, Министра просвещения Российской Федерации, массовых вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах нет, ситуация в основном контролируемая. В таком случае хочется понять: если этих массовых вспышек нет, то почему у нас повсеместно, хотя и в усеченном варианте, продолжается полномасштабное дистанционное обучение.

Новый 2020/2021 учебный год начался в очном режиме с соблюдением всех необходимых предосторожностей, тем не менее пришлось отказаться от традиционных общих линеек с букетами цветов и первоклассницами на плечах выпускников, заливистого колокольчика.

Уполномоченный, следуя многолетней традиции, первого сентября поздравила учащихся и педагогов с праздником – с Днём знаний. В 2020 году побывала в средней общеобразовательной школе № 23 г. Екатеринбурга. Выбор пал на эту школу не случайно – это одна из самых больших по количеству обучающихся школ Свердловской области, которая стала победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая инклюзивная школа». С 2018 года является базовой организацией городской сетевой инновационной площадки по направлению «Практика психолого-педагогического сопровождения обучающихся при реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ». Уполномоченный по правам человека на протяжении многих лет неизменно уделяет большое внимание работе, направленной на успешную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

К сожалению, пандемия внесла ограничения и в этот радостный праздник: ребята и педагоги слушали поздравления Уполномоченного онлайн, находясь в классных комнатах. Видеотрансляция велась из актового зала школы, где была организована праздничная студия.

Поиск приемлемых решений

К теме поддержки и инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья Уполномоченный по правам человека обращается постоянно. В ежегодном докладе за 2019 год уже сообщала об открытии в Уральском радиотехническом колледже им. А. С. Попова Молодёжного проектного центра «Инклюзивная многофункциональная образовательная площадка». В условиях распространения коронавирусной инфекции пришлось внести коррективы и в этот проект.

На Инклюзивную многофункциональную образовательную площадку был приглашён промышленный партнёр проекта – компания-производитель станочного оборудования «Униматик».

На инклюзивной образовательной площадке вместе с ребятами из специализированных (коррекционных) образовательных учреждений и центра «Развитие» занимались дети с ОВЗ, которых привозили родители из отдалённых районов Екатеринбурга – Уктуса, Эльмаша.

Помимо инженерных образовательных программ по работе на станках с ЧПУ, полиграфическом и сублимационном оборудовании, на паяльном, контрольном и измерительном оборудовании, для участников проекта были запущены гуманитарные направления, также способствующие социализации людей с инвалидностью и ОВЗ.

Чтобы люди с ОВЗ и инвалидностью в режиме самоизоляции могли осваивать теоретическую часть в домашних условиях, решили следовать общей тенденции перехода в онлайн-формат и создать видеозанятия для теоретической подготовки. Силами участников проекта был отснят видеоматериал о том, как работать на токарно-фрезерных станках с ЧПУ, как освоить первичные навыки монтажа и пайки, а также видео по базовым определениям сайтостроения.

Вопреки всем внеплановым трудностям, инклюзивная многофункциональная образовательная площадка, созданная на базе Уральского радиотехнического колледжа, стала первой утверждённой в Екатеринбурге инклюзивной площадкой для проведения регионального этапа конкурса профмастерства «Абилимпикс» по направлению «Работа на станках с ЧПУ» для школьников.

Руководители и участники проекта в условиях пандемии не только обеспечили детям право на доступность образования, но и наработали опыт, вполне готовы к рискам повторения эпидемиологических угроз.

На интерактивном Дне открытых дверей, который Инклюзивный молодёжный проектный центр провёл 26 ноября в онлайн-формате, Уполномоченный по правам человека приветствовала организаторов и участников мероприятия, отметив огромную поддержку Фонда президентских грантов в рамках социального проекта «Дорога к жизни», направленного на развитие гражданского общества, в частности, на решение проблем, связанных с достижением людьми с инвалидностью и с ОВЗ конкурентоспособности на рынке труда, содействием их материальной независимости, самообеспечению и интеграции в общество.

Также в духе времени состоялось в онлайн-режиме ещё одно не менее важное инклюзивное мероприятие, в котором участвовала Уполномоченный по правам человека. В «Инновационном культурном центре Свердловской области» в г. Первоуральске 21 августа состоялся круглый стол «Инклюзия в современных социокультурных проектах». Мероприятие проходило в рамках реализации проекта Фонда Президентских грантов. Его организаторами выступили давние партнёры Уполномоченного по правам человека: ГАУ СО «Инновационный культурный центр» и АНКО «Благое дело», руководит которым Вера Симакова из посёлка Верх-Нейвинского.

В рамках проекта специалисты социальной и культурной сферы создали арт-объекты, которые смогут полноценно воспринять люди, имеющие проблемы со слухом, зрением, опорно-двигательным аппаратом и с ментальными особенностями. В основе социокультурной адаптации лежит доступность, ведь это неотъемлемая часть инклюзии.

Уполномоченный ознакомилась с инклюзивной выставкой «Арт-объекты, доступные для восприятия людьми с любыми формами инвалидности», в основе которой, по словам организаторов, находится прочный фундамент, который связывает абсолютно каждого человека, невзирая на его особенности, и позволяет ощутить внутреннюю свободу с помощью широкой вариативности с материей мира искусств.

Уполномоченный по правам человека отметила, что 20 лет назад, когда видела зарубежные выставки, на которых были представлены изделия людей с различными отклонениями в развитии и особенностями здоровья, трудно было представить подобное в нашем регионе. Теперь мы можем надеяться, что такая выставка станет традиционной. Уполномоченный поблагодарила всех организаторов, особо отметив колоссальную работу «Благого дела».

Дополнительное, но всё же образование

В конце августа к Уполномоченному от имени предпринимателей Свердловской области, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей и взрослых, обратился индивидуальный предприниматель С. (№ 20-13/1915): «Я, индивидуальный предприниматель, лично оказываю услуги по обучению детей на следующих курсах: «Скорочтение и развитие интеллекта», «Ментальная арифметика», «Интеллектуальный английский» и «Каллиграфия и грамотное письмо». В настоящее время мы не осуществляем деятельность из-за запрета в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ. Уже почти всем разрешили работать, даже тем, кого должны были открыть на последнем этапе. Тренировки детей разрешено проводить, репетиторам работать можно, а индивидуальным предпринимателям запрещено учить детей! Дополнительное образование детей (развивающие центры) будет уничтожено «на корню», и даже после открытия тот, кто останется, ещё долго будет восстанавливаться.

Мы находимся в тяжелом финансовом положении, отсутствуют средства на зарплату, арендные платежи, налоги... А также средства на существование наших семей! Мы, представители сферы дополнительного образования, просим Вас не дать полностью исчезнуть жизненно важной отрасли для наших детей! Мы просим разрешить нам проводить занятия с ограничениями, в маленьких группах. Мы готовы работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Просим Вас решить данный вопрос максимально срочно».

Это обращение – крик о помощи. Грань выживания, на которой находились индивидуальные предприниматели, работающие в сфере дополнительного образования, очевидно, была уже пройдена. Обстоятельства вынуждали их закрываться и снова уходить в репетиторство, а «нишу», которую они занимали, работая легально и платя налоги, рано или поздно заполнят другие люди. Это будут репетиторы, возможно, те же самые, работавшие в частных образовательных центрах. Но будут ли они работать легально – в этом большие сомнения.

Ввиду важности и срочности решения проблемы, Уполномоченный сочла необходимым обратиться к Губернатору Свердловской области Е. В. Куйвашеву. В письме, поступившем в адрес Уполномоченного, сообщалось, что с 28.08.2020 года в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 100-УГ были внесены изменения, предусматривающие снятие ограничений работы организаций дополнительного образования детей. Тем не менее возобновление работы организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных образовательных программ, возможно исключительно только при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

И очень бы хотелось, чтобы никогда режим запрета не касался образования. В том числе и дополнительного.

Дошколята в очереди

Традиционные, повторяющиеся из года в год проблемы, связанные с организацией и функционированием системы образования, пока не уходят. По-прежнему актуальны вопросы получения мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях (МДОО). Правда, акцент обращений граждан по данной проблематике несколько иной: место предоставляется, но МДОО находится очень далеко от дома, или родителям, имеющим несколько малолетних детей, приходится ежедневно развозить их по разным образовательным организациям (обращения № 20-13/901, 20-13/1192, 20-13/1212, 20-13/1216, 20-13/1504, 20-13/1565, 20-13/1600 и другие).

Аналогичная ситуация складывается и с предоставлением мест в первых классах общеобразовательных школ (обращения № 20-13/343, 20-13/364, 20-13/393, 20-13/628, 20-13/790, 20-13/844, 20-13/1282, 20-13/1522). Но если раньше она касалась в основном школ, имеющих повышенный статус, так называемых престижных, то теперь «дефицит» мест в первых классах устойчиво переместился в новые районы Академический, Солнечный и территории, где идёт точечная застройка зданиями повышенной этажности.

Уполномоченный в полной мере разделяет беспокойство заявителей, дети которых, ввиду постановки на ремонт или реконструкцию их образовательных организаций, распределены по другим учреждениям, вынуждены заниматься во вторую смену или находиться в уплотнённых группах, в тесных перепрофилированных помещениях (обращения № 20-13/1317, 20-13/2180, 20-13/2518). В таких обстоятельствах они, как правило, оказываются, когда образовательные организации, которые они посещали, признаются непригодными для эксплуатации, а строительство новых помещений по той или иной причине затягивается.

В первом случае речь идёт о детском саде МАОУ СОШ № 11, г. Тавда, микрорайон Спецпосёлок. Родители воспитанников направили Уполномоченному коллективное обращение (155 подписей), в котором выражают свою крайнюю обеспокоенность по поводу судьбы дошкольной организации и её педагогического коллектива в связи с тем, что часть здания детского сада 1936 года постройки была признана аварийной ввиду угрозы обрушения конструкций. Дети трех из шести групп были перераспределены, в том числе и в другие МДОУ. По мнению заявителей, вопрос со строительством нового здания решается очень медленно, и в этом они винят Администрацию городского округа.

По обращению Уполномоченного о возможном нарушении законодательства Администрацией Тавдинского ГО при строительстве дошкольного отделения МАОУ СОШ № 11 коллективное обращение родителей воспитанников было рассмотрено Тавдинской городской прокуратурой. В результате проверки установлено, что публичные слушания о внесении изменений в Правила землепользования и застройки проведены 28.05.2020. Решением Думы Тавдинского городского округа от 25.06.2020 внесены изменения в Правила землепользования и застройки, сформирован земельный участок для строительства детского сада.

Нарушения действующего законодательства в действиях (бездействии) Администрации Тавдинского городского округа подтверждения не нашли, все необходимые работы для реализации инвестиционного проекта осуществляются.

В двух других обращениях речь идёт о МАОУ «Гимназия № 40» и МАОУ СОШ № 41 г. Екатеринбурга. Старые здания школ снесены. Рядом с будущими зданиями образовательных учреждений строятся или уже построены несколько многоэтажных жилых домов.

Опасения заявителей заключаются в том, что даже новые современные школы после их постройки и введения в эксплуатацию не смогут решить проблему с местами в первых классах и тем более реально способствовать переходу на односменный режим обучения.

Официальная информация, поступившая в адрес Уполномоченного в ответ на запросы по этим обращениям, конечно, внушает оптимизм, но полностью имеющиеся опасения не развеивает.

Ввод в эксплуатацию новых зданий МАОУ «Гимназия № 40» и МАОУ СОШ № 41 планируется на III квартал 2022 года и на начало 2023-2024 учебного года соответственно. Но информации о выделении средств на их строительство в порядке софинансирования Министерством просвещения Российской Федерации пока нет.

Не спорить, а договариваться

Сегодня больше говорят о потерях, которые несёт из-за введения противоэпидемических ограничений экономика, однако есть и социальные потери, значение и отдалённые последствия которых нам ещё предстоит оценить.

Не секрет, что ограничительные меры, установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции, очень сильно ударили по институту семьи. Карантинные мероприятия вынудили семьи длительное время находиться в замкнутом пространстве, взаимодействовать друг с другом в непривычных условиях. Всё это, к сожалению, привело к тому, что значительно возросло количество взаимных претензий, упрёков и, как следствие, семейного насилия: физического, сексуального, психологического и экономического. Эта, без сомнения, очень тревожная ситуация красноречиво отражена в статистике Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда.

Не заставили себя долго ждать и неизбежные последствия этих со всех точек зрения отвратительных проявлений социального взаимодействия: во второй половине года резко выросло количество разводов (по данным Росстата, по сравнению с прошлым годом, выросло на 33%, к сентябрю в Свердловской области было зарегистрировано 2 176 разводов).

Разрушение семей привело к тому, что снизилось общее их благосостояние, дети остались без попечения одного из родителей и, естественно, эмоциональный комфорт в неполных семьях тоже резко снизился. А вот каков будет конечный результат, во многом зависит от осознания и понимания гражданским обществом опасности возникающих рисков, от умения и профессионализма специалистов, готовых работать в сегодняшних очень непростых условиях.

Учитывая все сложности экономической и социальной обстановки, автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг гражданам «Уральский центр медиации» – давний партнёр Уполномоченного по правам человека – основные свои усилия направила на помощь конкретным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с использованием технологий медиации и восстановительного подхода. При этом не прерывая свою ежедневную работу по досудебному и внесудебному урегулированию споров.

«Уральский центр медиации», благодаря победе в специальном конкурсе Президентских грантов с проектом «Твоё завтра начинается сегодня. Формирование навыков безопасной социальной коммуникации у подростков», реально может оказать помощь 200 семьям, территориально охватив не только г. Екатеринбург, но и отдалённые населённые пункты Южного, Горнозаводского и Восточного управленческих округов. Особое внимание медиаторы уделяют работе с замещающими семьями (приёмные родители и опекуны).

Несмотря на все стимулирующие меры, используемые государством, в последнее время всё чаще возникают ситуации, когда приёмные родители или опекуны готовы сложить с себя функции воспитания. Причина одна – они фактически с воспитанием не справляются.

Неудивительно, что большая часть этих отказов связана с проблемами детей подросткового возраста. Даже в кровных семьях подростковый период проходит очень сложно, и не всякая семья знает, как себя вести с «взбунтовавшимся» ребёнком, который ещё вчера был таким ласковым, послушным и управляемым.

Когда речь заходит о проблемах, возникающих у опекунов, то чаще всего мы видим, что здесь основной причиной является большая социальная разница между опекунами (в большинстве случаев бабушкой и дедушкой) и их повзрослевшими внуками. Медиаторы Центра помогают сохранить нормальные человеческие взаимоотношения, перевести их на новый уровень, а ребёнку остаться в кровной семье.

В «Уральский центр медиации» на восстановительную программу были направлены опекун Н. (бабушка) и пятнадцатилетний К. (внук). Проблема, с которой они пришли, заключалась в том, что внук перестал посещать школу, постоянно требует от бабушки денег, связался с плохой компанией.

Бабушка является временным опекуном, поскольку родная мать К. отбывает наказание в местах лишения свободы, но родительских прав не лишена. Финансовая проблема в семье возникла год назад. Раньше К. не требовал денег, которые ему положены в качестве пенсии по потере кормильца (отец у К. умер), этих средств маленькой семье с учётом пенсии бабушки вполне хватало, но теперь внук все свои пенсионные деньги тратит на новых друзей.

К. заявляет, что он уже большой и сам будет решать, как распоряжаться своими деньгами, с кем дружить и ходить ли в школу.

Именно на его посыле о взрослости медиаторами была построена работа с опекуном и подопечным. Оказывается, К. никогда не задумывался о том, сколько и на что их семья тратит деньги: сколько стоят продукты, коммунальные услуги, лекарства и вещи, которые он и бабушка носят. Бабушка никогда его этими знаниями не обременяла, все считала и решала сама.

К., бабушка и медиатор оценили совокупный доход семьи, сформировали бюджет, договорились о личных карманных деньгах. Выяснилось, что К., отдававший всю пенсию отца своим друзьям, оставался для них предметом насмешек. Обсудили и проблему в школе, почему К. перестал ходить на занятия. Оказывается, он не понял две темы и, чтобы не получать очередные двойки, вообще перестал ходить в школу.

Если ему всё толком объяснят и не будут ругать за то, что столько пропустил, то он в школу вернётся и всё наверстает, тем более что скучает по школьным друзьям.

К. попросил бабушку, чтобы она научила его готовить, так как в будущем собирается жить отдельно и ему это обязательно пригодится.

В итоге бабушка заявление об отказе от опеки забрала!

Таких историй достаточно много, но каждая из них уникальна сама по себе.

Работа в выбранном направлении позволила медиаторам выявить одну из важнейших проблем в системе социального сопровождения – отсутствие целенаправленной постоянной помощи таким семьям. Не контроля, а именно помощи. Людям прежде всего необходимо разобраться в своих взаимоотношениях, восстановить нормальное общение. А это не так просто, а порой практически невозможно сделать самостоятельно. В этом случае помощь профессионального нейтрального посредника (медиатора) выступает отправной точкой дальнейшей успешной работы.

Такая работа должна стать неотъемлемой составной частью систематической работы, направленной на профилактику отказов.

Уполномоченный по правам человека особо отмечает роль медиаторов при рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних и дел, в которых затронуты их интересы. Благодаря программе Областного суда «Дружественное к детям правосудие», продолжается правовой эксперимент на площадке Ленинского районного суда г. Екатеринбурга.

Необходимость и, главное, эффективность работы медиаторов подтверждает статистика суда за 9 месяцев 2020 года. В 67% случаев уголовных дел были заключены Примирительные соглашения, которые были переданы в материалы дела суда. Ни один из подростков, совершивших преступление, но прошедших восстановительную программу, повторно преступлений не совершил.

Впервые в России медиаторы «Уральского центра медиации» совместно с коллегией по уголовным делам Ленинского районного суда г. Екатеринбурга в рамках правового эксперимента использовали восстановительные семейные программы при рассмотрении дел по статье 157 Уголовного кодекса РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Статья 157 УК РФ, на первый взгляд, защищает интересы детей, но прежде всего направлена на наказание «нерадивых родителей». Уголовное дело по этой статье возбуждают против родителей, чаще отцов, за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Благодаря профессиональной работе медиаторов, в 80% случаев отцы добровольно выполнили свои алиментные обязательства, выплатили деньги на содержание детей. Также были достигнуты договорённости о будущем содержании и непосредственном участии в воспитании детей.

При рассмотрении этой категории дел очень важно понять, что является первопричиной отказа от содержания детей: разногласия между родителями, незнание отцом закона, своих обязанностей по содержанию отдельно проживающего ребёнка или трудная жизненная ситуация.

Каждая находящаяся в состоянии конфликта семья с несовершеннолетними детьми, независимо от её имущественного положения и иных жизненных обстоятельств, должна иметь возможность принять участие в информационной встрече с медиатором.

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» при поддержке ФГБУ «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина» (МГЮА) 24 сентября провело в онлайн-режиме Всероссийское совещание школьных служб примирения и медиации.

Был обобщён опыт развития и обозначены лучшие практики в области работы школьных служб медиации и примирения, отмечен потенциал медиации как значимого социального института, исполняющего важную воспитательную функцию, необходимого для снижения уровня конфликтности в школе.

В работе круглого стола «Проблема эффективности подготовки профессионального школьного медиатора: современное состояние, перспективы», который прошел в рамках совещания Уполномоченного по правам человека, принял участие консультант аппарата А. В. Загайнов.

В резолюции совещания органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано предусмотреть меры дополнительной поддержки специалистов служб медиации и примирения образовательных организаций; довести до сведения руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций информацию о необходимости повышения квалификации специалистов в области медиативных и восстановительных технологий.

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области по результатам ежегодного мониторинга деятельности школьных служб примирения (медиации), проведённого в октябре 2020 года, зафиксировано, что в Свердловской области созданы и функционируют 799 школьных служб примирения (медиации), что на 7,9% больше, чем в 2019 году. Помимо этого, начала функционировать 21 территориальная служба примирения.

По данным, представленным организациями, в 2020 году в школьные службы примирения и медиации было направлено на рассмотрение 979 обращений. В результате проведения восстановительных программ и медиации в 918 случаях стороны пришли к соглашению.

В деятельности школьных служб примирения и медиации были задействованы 4 047 человек (2 176 сотрудников, 537 родителей, 1 334 ребёнка), что на 4,47% больше, чем было привлечено в 2019 году, и на 40,47% больше, чем в 2018 году.

Сегодня мы уже можем сказать, что в Свердловской области медиация – это не дань моде, а общезначимая социальная технология, направленная прежде всего на создание новой культуры взаимодействия и снижение социальной напряжённости в обществе.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА

Проблема чистой питьевой воды

В 2020 году, как и в 2019-м, обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам человека о содействии в защите права на чистую питьевую воду не были многочисленными, хотя в данной сфере не всё благополучно. Объяснение тому в сложившейся за последние два года практике отстаивания гражданами и общественными объединениями права на питьевую воду надлежащего качества в судебных инстанциях. Следует отметить, что в 2020 году в большинстве случаев в качестве истца выступали прокуроры.

Так, в сентябре прокуратура г. Первоуральска установила, что качество питьевой холодной воды в городском округе Первоуральск перед поступлением в распределительные сети не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим и микробиологическим показателям (ежемесячные показатели мутности и цветности превышают допустимый предел). В связи с выявленными нарушениями прокурор города направил в Первоуральский городской суд исковое заявление о возложении обязанности на ППМУП «Водоканал» обеспечить подачу холодной питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами.

Суд удовлетворил заявленные прокурором требования, возложив на ППМУП «Водоканал» обязанность по обеспечению надлежащего качества холодной питьевой воды в срок до 1 декабря 2021 года.

Наши общественники-экологи часто бьют тревогу в связи с загрязнением водных источников. Благодаря последовательной позиции прокуратуры Свердловской области в отчётном году были пресечены нарушения природоохранного законодательства. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура, проведя проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», выявила сброс сточных вод в водные объекты. По результатам лабораторного анализа в составе сточных вод, выпускаемых с очистных сооружений в водохранилище Волковское, расположенное на реке Исети, обнаружены загрязняющие вещества: нефтепродукты, марганец, железо, алюминий – в количестве, превышающем нормативы в несколько раз. Например, по нефтепродуктам превышение составило 13,2 раза, по марганцу – 3,1 раза.

Прокуратура направила исковое заявление в Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского с требованием обязать ОАО «КУМЗ» обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водохранилище Волковское, в соответствии с нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокурора, а Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила без изменения решение районного суда.

Двадцатилетний рубеж «Родников»

Два десятка лет действует в Свердловской области государственная программа «Родники», имеющая целью обеспечить жителей области чистой питьевой водой из природных подземных источников и сохранить эти источники для будущих поколений. Обустроенных родников каждый год становится больше, растёт число людей, которые включаются в программу и восстанавливают водные объекты.

В реализации проекта принимают участие управленческие округа, муниципальные образования, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. Несколько лет назад индивидуальные предприниматели включились в обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, и они вкладывают немалые средства и силы в это важное дело.

В связи с тем, что Уполномоченный по правам человека является членом Координационного совета по реализации мероприятий по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения («Родники») при Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, нередко поступают обращения от жителей области и организаций с просьбой об участии в обустройстве родников. Например, ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ» (№ 20-13/2281) просило разъяснить возможность содействия развитию программы «Родники».

Проблема питьевого водоснабжения населения относится к числу социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на здоровье граждан, определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности. Поэтому Уполномоченный по правам человека постоянно осуществляет мониторинг ситуации в нашем регионе: резервирование источников питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, эксплуатация в муниципалитетах источников питьевого водоснабжения, для которых до настоящего времени не установлены зоны санитарной охраны, использование водных объектов, которые могут представлять опасность для здоровья населения.

Северные реки – наше достояние

Когда в адрес Уполномоченного приходят сообщения о возможном загрязнении северных рек, как это было в 2018 году в связи с загрязнением рек Ивдель и Тальтии, а в 2019 году в связи с обеспокоенностью граждан возможным негативным влиянием добывающих предприятий на состояние этих рек и угрозой представителям коренного малочисленного народа Севера манси, то данные вопросы решаются оперативно, с выездом на место, встречами с людьми и активными общественниками. После обращения П. (№ 19-13/1924), жителя Екатеринбурга, сообщавшего о возможности загрязнения северных рек в связи с планами по разработке Саумского медно-цинкового месторождения компанией «Полиметалл», ситуация была взята под контроль Уполномоченного.

В 2019 году были проведены выездные приёмы населения Уполномоченным в Ивдельском городском округе, поездки в посёлок Ушма, где живут манси, а также несколько рабочих встреч с директором Уральского филиала АО «Полиметалл УК» А. В. Новиковым. Обсудили состояние экологических прав жителей Ивдельского и Серовского районов, взаимодействие компании «Полиметалл УК» с представителями коренного малочисленного народа Севера манси, проживающего на территории, граничащей с местами планируемой добычи полезных ископаемых. Обсуждались планы компании по оказанию адресной помощи манси, восстановлению маточного стада рыб в водоёмах Ивдельского района и подкормке животных, строительству компанией двух мостов.

27 августа 2020 года во время поездки в Ивдельский городской округ Уполномоченный посетила Саумское медно-цинковое месторождение и ознакомилась с тем, как ведутся горноподготовительные и инженерные работы.

«Саумская горнорудная компания» подконтрольна предприятию «Полиметалл», ей предстоит в течение семи лет разрабатывать карьер медно-цинковой руды. Месторождение содержит золотосодержащие и медно-цинковые руды. Золотосодержащие руды планируется перерабатывать на предприятии «Золото Северного Урала» в Краснотурьинске, медно-цинковые – на строящемся предприятии «Краснотурьинск-Полиметалл».

После проведения общественного обсуждения проектной документации разработки месторождения открытым способом, материалов оценки воздействия на окружающую среду, компанией «Полиметалл УК» уже построено два основательных моста через реки Вижай и Талицу, сделаны четыре трубопереезда в местах, где протекают ручьи, отремонтирован участок прежней дороги, ведущей к месторождению, и сделана новая технологическая автодорога непосредственно к месту, где будут вести работы. Весной 2020 года получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора на разработку золотоносного Саумского месторождения медно-цинковых руд.

Руководство компании ознакомило Уполномоченного с проводимыми горноподготовительными и инженерными работами: сделана расчистка территории, идёт подготовка площадки для строительства очистных сооружений. В котловане работали экскаваторы, завезены гидроизолирующие материалы. Ёмкость котлована рассчитана на максимально возможное количество осадков, будут применены новейшие технологии водоочистки. Только после проверки эффективности очистных технологий, приёмки их комиссией будет произведено вскрытие колчеданных руд и начнётся добыча полезных ископаемых. Компания «Полиметалл» имеет более чем двадцатилетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации горно-металлургических комплексов.

Руководители ООО «Саумская горнорудная компания» пригласили Уполномоченного проверить на месте соблюдение всех природоохранных мер, когда комиссия примет очистные сооружения. В мониторинге работ на месторождении примут участие представители экологических организаций.

В конце августа Уполномоченный по правам человека посетила ещё одно добывающее предприятие – «Золото Северного Урала», что в посёлке Воронцовка под Краснотурьинском. Первый раз Уполномоченный приезжала сюда в 2002 году. На этот раз ознакомилась с организацией на предприятии работы очистных сооружений системы экологического контроля.

По оценкам специалистов, на Воронцовском железорудном месторождении в общей совокупности запасы золота составляют около 100 тонн. Это крупное месторождение.

Экологическая лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации и проходит проверки компетентности со стороны Росаккредитации. Она оснащена технически на высоком современном уровне, в её деятельность предприятие вкладывает большие ресурсы. Девяносто процентов оборудования – импортного производства. Специально для этой лаборатории заказали уникальный хроматограф японской фирмы. Особое восхищение Уполномоченного по правам человека вызвали сотрудники лаборатории – это высококлассные специалисты, болеющие за своё дело.

Лаборатория исследует природную и сточную воду. Природная контролируется в реке Какве, где есть два контрольных створа, в которых отслеживают концентрацию загрязняющих веществ по сравнению с фоновой точкой, не попадающей под воздействие предприятия. Природная вода представлена сетью наблюдательных скважин вокруг карьера и промплощадки. Для дополнительного контроля проб обращаются в лабораторию Росприроднадзора.

Питьевую воду жители посёлка и работники предприятия берут с одних скважин, и почти за два десятилетия деятельности компании не возникало опасности для людей.

Добывающие предприятия обязаны сохранить северные реки – наше бесценное достояние. И Уполномоченный по правам человека продолжит осуществлять мониторинг ситуации, связанной с воздействием этих предприятий на окружающую среду.

Второй год «мусорной реформы»

Члены садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Красногвардейский», расположенного в Берёзовском городском округе, направили Уполномоченному коллективное обращение (№ 19-13/2359), в котором просили защитить их экологические права. Заявители били тревогу: в связи с планами местной администрации разместить мусорный полигон в посёлке, неминуема экологическая катастрофа. Прежде всего, писали они, отравляющие вещества поступят в подземные источники водоснабжения, и вода из скважин и родников, которую они пьют, станет опасной. Люди проводили анализы потребляемой воды, радовались, что она соответствует санитарным требованиям, обустраивали своими силами родники, один из которых, Крутихинский, был даже освящён.

Ситуация становилась крайне тревожной, социальная напряжённость нарастала. Инициативная группа выражала недовольство полученными от прокуратуры и Администрации Берёзовского городского округа ответами.

Подключившись к решению данной проблемы, Уполномоченный выяснила, что прокуратура проводит проверку и настроена весьма решительно на привлечение лиц, занимающихся складированием коммунальных отходов, к ответственности.

Экологи-общественники, жители Красногвардейского направляли Уполномоченному дополнительную информацию. Так, экологическая организация «Сокол» предоставила копию письма и. о. заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования А. Н. Селивановой от 17.08.2020, в котором указано, что экспертной комиссией государственной экологической экспертизы выявлено несоответствие представленных материалов по полигону захоронения отходов «Межмуниципальный центр обращения с отходами «Берёзовский Экотехнопарк» в посёлке Красногвардейский экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. Одним из факторов отрицательного заключения стало наличие водных объектов на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0201001:116. Полученные материалы Уполномоченный направляла в прокуратуру Свердловской области, которая довела это дело до конца: 26 октября 2020 года Берёзовский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ЗАО «УК Гор Свет», который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлёкшие загрязнение окружающей среды).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что виновный, являясь генеральным директором ЗАО «УК Гор Свет», а также осуществляя деятельность исполнительного директора ООО «Эко-Логика», в период с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года при отсутствии законных оснований размещал на не предназначенных для данных целей земельных участках, расположенных в районе п. Красногвардейского, отходы производства и потребления, относящиеся к IV классу опасности.

В частности, в указанный период были размещены не только твёрдые коммунальные отходы (ТКО), но и мусор от сноса и разборки зданий, илы с очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Березовского. Всё это повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15–20 раз. Общий ущерб, нанесённый экологии, составил свыше 108 млн рублей.

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела прокуратура города Березовского заявила гражданский иск на сумму причинённого ущерба, который судом передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Уполномоченный по правам человека выражает искреннюю признательность прокуратуре Свердловской области за высокопрофессиональный подход к данной ситуации и правозащитную позицию.

Ещё одна история завершилась успехом местных активистов, выступавших против размещения в Красноуфимском районе полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

В 2019 и 2020 годах жители Красноуфимска неоднократно проводили митинги с требованием остановить строительство полигона ТКО, заявляли претензии ООО «ТБО Экосервис», инициатору строительства мусоросортировочного комплекса, требовали лишить организацию статуса регионального оператора.

В 2019 году Уполномоченный по правам человека неоднократно посещала место предполагаемого строительства полигона, обсуждала проблему строительства полигона с экологами-общественниками, проводила встречи с областными чиновниками, инициировала запросы в правоохранительные и надзорные органы.

2020 год, несмотря на введённые санитарные ограничения, не только не снизил активность людей, а, напротив, усилил противостояние участников конфликта. Местные жители выявили факты недобросовестного поведения регионального оператора: уличили организацию в том, что вместо заявленных 30 скважин, которые якобы были пробурены на месте будущего полигона, нашли следы лишь нескольких, недавно и наспех пробуренных. А пробурить скважины было необходимо, чтобы исключить загрязнение подземных вод ядовитым фильтратом в случае размещения полигона на данном земельном участке.

В июле Уполномоченный выехала в Красноуфимский район и вместе с представителями общественности проверяла места обнаруженных скважин. Осмотр места показал, что региональный оператор не выполнил необходимую работу, ввёл в заблуждение и общественность, и местную администрацию.

Жители города Красноуфимска оспаривали проведённые в марте 2019 года общественные слушания, заявляли о нарушении норм Градостроительного кодекса РФ, поскольку не опрашивались граждане, проживающие на территории, подверженной риску негативного воздействия. Общественники собирали материалы для судебного разбирательства. Председатель региональной общественной экологической организации «Сокол» Татьяна Мамонтова направляла запросы в надзорные органы и получила ответ из Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, в котором говорилось, что экспертной комиссией установлено несоответствие представленной проектной документации требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

К тому же к документам о концессии были вопросы, как и к банковской гарантии, которую, как выяснилось, ООО «ТБО «Экосервис» изначально и не запрашивало у ПАО «Восточный экспресс банк».

Судя по поступающим в адрес Уполномоченного многочисленным обращениям практически из всех муниципальных образований, особенно беспокоит жителей размещение мусороперегрузочных комплексов на земельных участках, прилегающих вплотную к населённым пунктам, жилым домам.

В коллективном обращении (№ 20-13/1698) жители посёлка Шаля указали, что ТКО планируют размещать вблизи домов с нарушением норм СанПин. Рядом расположены водоём и ручей, река Шаля. Люди обеспокоены возможным попаданием вредных веществ в почву и воду, жалуются на бездействие местной администрации, которая публичные слушания по данному вопросу не проводит.

В интересах жителей посёлка Уполномоченный запросила информацию у Администрации Шалинского городского округа, но таковой Администрация не располагала, поскольку региональный оператор ООО «ТБО Экосервис» не сообщил о планах по созданию площадки для прессования мусора.

По информации регоператора, на территории земельного участка на ул. Дорожной велись подготовительные работы к обустройству площадки перегруза и прессования ТКО. Предполагалось, что здесь будет применяться технология перегрузки ТКО из мусоровозов, осуществляющих сбор отходов, в магистральные мусоровозы, а затем транспортировка на дальние расстояния для захоронения.

Для проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и предотвращения нарушений прав граждан все собранные материалы и обращение жителей посёлка Уполномоченный направила в Прокуратуру Свердловской области для организации межведомственной проверки.

Прокуратура подтвердила доводы, изложенные в обращении Уполномоченного: ООО «Экотехпром», предоставившее в аренду регоператору земельный участок для перегруза ТКО, не имело разрешительной документации. Прокурором Шалинского района Д. Т. Фамутдиновым были приняты меры прокурорского реагирования. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городе Первоуральске, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревде в адрес ООО «ТБО «Экосервис» направлено предостережение о соблюдении обязательных требований санитарных правил по организации санитарно-защитной зоны при размещении объекта. Кроме этого, предприятию указано на недопустимость размещения площадки для перегруза и прессования ТКО на территории земельного участка на ул. Дорожной в р. п. Шаля. Региональным оператором было принято решение о переносе размещения мусороперегрузочного комплекса от населённого пункта.

В коллективном обращении жителей деревни Луговой Тугулымского района (№ 20-13/1419) была выражена крайняя озабоченность планами строительства мусорного полигона рядом с жилыми домами и водозаборным источником – рекой Змеёвкой. Жители деревни просили Уполномоченного остановить строительство полигона для крупногабаритных отходов.

Для предотвращения нарушений прав граждан на благоприятную окружающую среду и разъяснения сложившейся ситуации Уполномоченным по правам человека был направлен запрос в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, которое предоставило необходимую информацию: в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Тугулымского городского округа планируется создание мусороперегрузочной станции ТКО. Рассматривалось несколько мест, в том числе земельный участок в районе деревни Луговой. В процессе формирования земельного участка для строительства были начаты работы по организации подъездных путей. Строительство самой площадки не осуществлялось.

С учётом отрицательного настроения жителей деревни Луговой строительство мусороперегрузочной станции в районе деревни было приостановлено, планы по строительству пересмотрены.

К большому сожалению, проводимые органами местного самоуправления публичные слушания и принимаемые на них решения зачастую не отражают реальную картину и мнение большинства граждан, проживающих на территории. Не секрет, что публичные слушания проводятся с использованием административного ресурса, а люди остаются в неведении до начала проведения каких-либо работ, строительства объектов инфраструктуры.

Уполномоченный считает, что практически во всех перечисленных ситуациях можно было избежать возникновения конфликтных ситуаций. Необходимо информировать население, доводить правдивую информацию о планируемых мероприятиях, строительстве объектов инфраструктуры, проводить общественные слушания, выстраивать диалог с населением на понятных принципах. Любые попытки обойти эти, казалось бы, простые правила приводят к недовольству населения, протестным акциям, повышению уровня недоверия к власти в целом и принимаемым ею решениям. Возникший «вакуум», недостаток информации, быстро заполняется, к сожалению, не всегда достоверными сведениями, а ситуацию начинают использовать в своих целях деструктивные силы.

В 2020 году жители области в основном жаловались Уполномоченному на высокие тарифы и нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, отсутствие площадок накопления ТКО, недостаточное количество контейнеров, отсутствие у органов местного самоуправления средств для обустройства новых площадок накопления, соответствующих санитарным нормам, отсутствие у региональных операторов достаточного парка специально оборудованного автотранспорта, иной спецтехники, предназначенной для вывоза ТКО.

Свердловчане не понимали, почему тарифы на вывоз мусора для жителей городов и сёл в административно-производственных объединениях (АПО) разные, они считали и считают данный подход несправедливым.

Много вопросов вызывала и схема потоков ТКО. Так, в Северном административно-производственном объединении (АПО-1) схема потоков ТКО предусматривает огромные расходы на транспортировку, что, в свою очередь, повышает тариф и увеличивает стоимость предоставляемой населению услуги (транспортировка предусматривает перевозку ТКО из ГО Пелым, Ивдельского ГО, Волчанского ГО и других в ГО Краснотурьинск, из ГО Верхотурский в ГО Серов и т. д.).

В сёлах люди привыкли самостоятельно утилизировать мусор. Все органические отходы складируют в компостные ямы и в дальнейшем используют в качестве удобрений. Такой механизм утилизации отходов сложился повсеместно и использовался уже многие годы.

Региональные операторы выставили людям счета на оплату с огромными суммами, несмотря на то, что в некоторых муниципалитетах вывоз ТКО из сёл ещё не начался. После прокатившейся волны возмущения начали активно разъяснять реализацию экологической реформы.

Обратившаяся к Уполномоченному Ш. сообщила, что проживает в селе Горный Щит, коммунальная услуга «обращение с ТКО» не предоставляется, несмотря на это, жителям ежемесячно приходят квитанции об оплате этой услуги (19-13/1026). Для проведения перерасчёта заявительница обращалась в адрес регионального оператора «ЕМУП «Специализированная автобаза», но не получила ответа.

Счета выставлялись с многочисленными ошибками, региональные операторы не имели актуальной базы с данными о количестве людей, проживающих в квартирах и домах. В результате люди получили завышенные счета, что вызвало многочисленные обращения, негативный резонанс, в 15 муниципальных образованиях прошли протестные мероприятия.

Так, в одном из обращений (№ 19-13/596) заявительница 1951 года рождения, проживающая в деревне Ерёмина Ирбитского района, жаловалась на квитанции об оплате, в которых значился её муж, умерший четыре года назад.

Одинокая женщина П., которая живёт в посёлке Староуткинске, получает квитанции, в которых региональным оператором указаны завышенные суммы. Ей выставляют счета и за умершего в 2016 году сына.

В обстоятельном письме Уполномоченному Ф. рассказала, что, несмотря на сорокалетний трудовой стаж, не имеет никаких льгот. Пока жили вместе с мужем, оплачивали все коммунальные услуги, двух пенсий хватало. После смерти мужа стало тяжело, денег не хватает на оплату коммунальных услуг и лекарств. В квартире проживает одна, а фактически зарегистрировано трое. Дочь уже более 20 лет живет в Подмосковье. Своего жилья у неё нет, квартиру снимает, поэтому снять её с регистрационного учёта Ф. не может. Заявительнице стали выставлять счёт за вывоз мусора за троих, что для неё является значительной суммой, которую она не может оплачивать.

После проведённой по перечисленным обращениям работы во всех случаях гражданам был произведен перерасчёт.

В Свердловской области начисление за коммунальную услугу по обращению с ТКО осуществляется с человека за кубические метры, образованные потребителем. Совершенно логично граждане поставили вопрос о том, что работающее население основное своё время проводит на работе, следовательно, за образованные ими отходы платит работодатель. Кроме этого, производитель продукции также оплачивает экологический сбор, в который входят затраты на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию изделия, утратившего свои потребительские свойства. Таким образом, подход к определению норматива накопления для различных категорий граждан не должен быть одинаковым.

Население не устраивают утверждённые нормативы накопления, люди считают их несправедливыми, завышенными и просят установить нормативы накопления мусора для разных возрастных групп: отдельные для новорождённых и малолетних детей, студентов, трудоспособного населения, пенсионеров. Утверждённые нормативы велики для многодетных семей и малоимущих.

Практически повсеместно мусор вывозится с нарушениями норм СанПиН 42-128-4690-88, регламентирующих периодичность вывоза. При температуре +5 °C и ниже вывоз коммунальных отходов с мест их накопления (контейнерные площадки) должен осуществляться не реже одного раза в три дня, при температуре выше +5 °C – ежедневно. Из частного сектора при отсутствии контейнерных площадок мусор вывозится по графику, который должен быть размещён на сайтах региональных операторов и органов местного самоуправления.

Во многих муниципальных образованиях был введён так называемый «помешочный сбор мусора», утверждены графики вывоза ТКО. Жителям приходилось подолгу ждать мусоровоз, трактор с телегой.

В некоторых населённых пунктах были установлены по одному-два контейнера, расстояние до которых с разных концов населённого пункта составляло несколько километров. Пожилые люди, инвалиды просто не в состоянии относить мусор на такое расстояние. Они расценили это как издевательство. Фактически нужно было платить огромные суммы за услугу, которой люди не в состоянии воспользоваться.

Так, в коллективном обращении жителей п. Черноисточинска сообщается об отсутствии контейнерных площадок, неудобном графике вывоза отходов, нарушении норм СанПиН, некачественном оказании коммунальной услуги. Помешочный сбор ТКО здесь осуществляется не на всех улицах посёлка, жители лишены возможности полноценно пользоваться коммунальной услугой, не все могут перевозить отходы из одной части посёлка в другую. Несмотря на то, что коммунальная услуга фактически не предоставляется, региональный оператор регулярно выставляет счета населению.

Большое возмущение у жителей вызывали выставление двойной оплаты и отказы региональных операторов произвести перерасчёт.

Заявительница Д. в жалобе, направленной в адрес Уполномоченного по правам человека, указала, что является собственником жилого дома в Белоярском районе, но фактически проживает в Екатеринбурге, где и оплачивает предоставляемую коммунальную услугу «обращение с ТКО». В двух местах одновременно заявительница услугу получать не может. Для проведения перерасчёта она обращалась в адрес регионального оператора «ЕМУП «Специализированная автобаза», но не получила ответа.

По словам Д., региональным оператором принято решение о бесконтейнерном сборе отходов в деревне Чернобровкина в пакеты, другие ёмкости, предоставленные региональным оператором, но их не выдают, и заявительница фактически лишена возможности получать коммунальную услугу. И такие обращения не единичны.

Ещё одним актуальным вопросом для населения является организация раздельного сбора ТКО, обустройство для этого контейнерных площадок.

Заявители обращались в уполномоченные органы по этому поводу, спрашивали, кто должен организовать контейнерную площадку, можно ли оплачивать вывоз мусора по факту, исходя из количества и объёма контейнеров, установленных в местах накопления отходов, но не получали ответов на поставленные вопросы (№ 19-13/617).

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП был утверждён Порядок накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления). Указанный порядок вступил в силу с 1 января 2019 года, определил правила организации и осуществления деятельности по раздельному накоплению ТКО. В соответствии с документом раздельное складирование ТКО предусматривает разделение их по видам и складирование отсортированных отходов в контейнерах для соответствующих видов отходов.

Для учёта объёма образования отходов исходя из ёмкости и количества контейнеров, потребители должны организовать раздельное складирование отходов по видам. Это позволит снизить платежи граждан за коммунальную услугу по обращению с отходами, поскольку появляется возможность учитывать фактические объёмы образованных потребителем отходов.

При применении данных норм на практике возникает много вопросов по созданию, оборудованию контейнерных площадок, по раздельному вывозу отсортированных потребителями отходов. Зачастую у органов местного самоуправления не хватает средств на создание и содержание в достаточном количестве площадок накопления отходов, не организован повсеместно их вывоз, но эти вопросы постепенно решаются.

Уполномоченный по правам человека разделяет обеспокоенность населения в связи с утверждёнными высокими нормативами накопления ТКО и тарифами, их необоснованностью. Необходимо вернуться к рассмотрению данных вопросов, быть более открытыми и принимать взвешенные решения в диалоге с населением.

С целью оперативного реагирования на поступающие обращения, разрешения конфликтных ситуаций Уполномоченный по правам человека в интересах жителей области направляла предложения уполномоченным государственным органам, органам местного самоуправления, региональным операторам.

Уполномоченный отмечает, что начало «экологической реформы» проходило при недостаточно проведённой информационно-разъяснительной работе, в информационном вакууме. Населению не объяснили, зачем необходима экологическая реформа, ведь и без неё мусор вывозился, и большинство эту услугу оплачивали.

По поручению Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева была рассмотрена возможность снижения платы жителей за услуги по обращению с ТКО. Тарифы корректировались в сторону снижения.

Губернатор также поставил перед органами местного самоуправления и региональными операторами задачу ускорить работу по увеличению в населённых пунктах области количества контейнерных площадок и оснащению их современными контейнерами для сбора отходов.

В течение 2020 года в области значительно увеличилась закупка органами местного самоуправления контейнеров, созданы новые контейнерные площадки и модернизированы уже действующие. По обращениям Уполномоченного органы местного самоуправления старались оперативно решать вопросы, связанные с оборудованием контейнерами площадок, созданием новых мест сбора мусора.

Многие населённые пункты перешли с помешочного сбора мусора на контейнерный. Контейнерные площадки стали создавать в сёлах. Жители просят, чтобы площадки были оборудованы недалеко от домов и в то же время не слишком близко к ним.

В 2019 году Губернатор Свердловской области отмечал необходимость в постоянном режиме контактировать с региональными операторами, чтобы актуализировать все базы данных, исключить любые попытки завысить установленные тарифы на вывоз мусора, активизировать разъяснительную работу с жителями, предоставлять открытую, достоверную информацию о том, на какие цели направляются средства свердловчан, как будет сокращаться количество несанкционированных свалок, перерабатываться мусор, насколько это выгодно для региона, для самих жителей. В 2020 году в адрес Уполномоченного стало поступать меньше обращений об ошибках начислений, актуальности используемых баз с данными физических лиц, графиках вывоза ТКО, помешочном сборе.

На первый план в 2020 году вышли обращения о взыскании задолженности за оказанную услугу «вывоз ТКО», перерасчётах, неудобных графиках вывоза ТКО, планируемом строительстве полигонов складирования ТКО и мусороперегрузочных комплексов.

Жители региона, да и всей страны, столкнулись с новыми вызовами, обусловленными распространением коронавирусной инфекции. Был введён ряд ограничений, в том числе о режиме самоизоляции для лиц старше 65 лет, которые по объективным причинам не всегда могли написать заявление о перерасчёте за некачественно оказанные услуги или их предоставление не в полном объёме, не могли посетить представительства региональных операторов.

Уполномоченный считает, что для данной категорий граждан необходим особый порядок рассмотрения обращений, так как в сложившихся условиях пожилые люди не в состоянии собрать и предоставить региональным операторам необходимые документы, подтверждающие оказание услуги ненадлежащего качества или подтверждающие её неоказание в полном объёме.

Активные представители гражданского общества

Надёжными партнёрами Уполномоченного по правам человека в защите прав граждан являются общественные экологические организации. Без них уже трудно представить обсуждение проблем охраны окружающей среды в регионе, они заставляют представителей власти считаться с общественным мнением, инициируют проведение дискуссионных площадок и встреч, позволяющих укрепить связи между органами государственной власти и институтами гражданского общества для объединения усилий по защите экологических прав.

Региональная общественная экологическая организация «Сокол» (председатель Татьяна Мамонтова) проводит собственные расследования по фактам экологических правонарушений, собирает необходимые материалы и направляет запросы в надзорные органы, проводит общественные экспертизы проектов, влияющих на экологическую безопасность. Именно эта организация в Красноуфимском районе сыграла важную роль в противостоянии с ООО «ТБО «Экосервис», действия которого по строительству полигона ТКО были остановлены.

Региональное общественное экологическое движение «Зелёный фронт» (председатель Сергей Лоскутов) уже не первый год участвует в общественном контроле в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, организует встречи с общественностью, разъясняет суть проводимой реформы в сфере обращения ТКО, обсуждает на выездных совещаниях с представителями областного Министерства энергетики и ЖКХ возникшие проблемы, готовит доклады о том, как проходит реформа, о перспективах и проблемах её реализации.

В рамках исполнения мероприятий, предусмотренных Программой «Чистая Россия. Свердловская область. 2020», движение «Зелёный фронт» провело в августе рабочее совещание представителей хозяйствующих субъектов, участвующих в деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. «Зелёный фронт» вышел с резолюцией, которая была одобрена участниками совещания. В документе, в частности, отмечается, что достижение целей, поставленных в Национальном проекте «Экология», возможно только при своевременном формировании материальной базы и плановом создании инфраструктуры объектов, на которых осуществляется обработка ТКО.

Кроме насущной проблемы технического перевооружения, считают экологи-общественники, необходимо последовательно проводить работу по укреплению инфраструктуры, обеспечивающей доставку ТКО на полигоны и мусоросортировочные комплексы, а также по оптимизации транспортных расходов и расходов по сбору ТКО.

На счету у общественного движения не только проверки и общественные экспертизы полигонов ТКО в городах Полевском и Асбесте. Выявили случаи размещения предприятиями молочной промышленности в Ирбитском районе отходов производства IV класса опасности на землях сельскохозяйственного назначения, в местах с близким залеганием грунтовых вод.

Одно из важных направлений работы общественного движения – защита прав граждан на чистую воду, поэтому в сфере их внимания уже не один год находится Северский пруд, в загрязнение которого внесли вклад Северский трубный завод и Полевской криолитовый завод, уже прекративший существование.

В 2019 году по инициативе «Зелёного фронта» и при содействии Уполномоченного по правам человека была создана Конфедерация общественных объединений, в которую вошли представители «Окружной гильдии экологов» (руководитель Евгений Тюльканов) и других некоммерческих организаций.

Важным партнёром Уполномоченного в защите прав граждан является общественное экологическое объединение «Экоправо» (председатель Андрей Волегов), которое создавалось для экологического просвещения населения, но затем перешло к другим направлениям, в том числе инициированию проверок загрязнений атмосферного воздуха и водоёмов в Нижнем Тагиле, несанкционированных свалок опасных отходов. «Экоправо» ведёт большую работу по раскрытию экологической информации для населения.

К сожалению, бизнес-сообщество и властные структуры не всегда помнят о том, что право на информацию является основополагающим правом личности, которое закреплено статьёй 19 Всеобщей Декларации прав человека. Российская Конституция не только в наиболее общем виде провозгласила право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ст. 29), но и закрепила положение о том, что каждый гражданин имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42).

Действительно, мы всё еще сталкиваемся с трудностями в получении сведений о планируемом размещении на территории муниципального образования промышленного объекта, добывающего предприятия, полигона ТКО. Именно общественники бьют тревогу, требуя раскрытия информации о воздействии таких объектов на окружающую среду и человека. Уполномоченный по правам человека отмечает высокую активность экологических объединений и движений. Не считаться с нашими общественниками-экологами нельзя. Они научились взаимодействию друг с другом и с органами публичной власти.

Среди надёжных партнёров Уполномоченного особое место занимает Общественная палата Свердловской области. Уполномоченный искренне благодарна заместителю Председателя Общественной палаты Свердловской области, члену Общественной палаты Российской Федерации В. И. Винницкому, члену областной Общественной палаты Свердловской области М. Б. Беленькому за подготовку и обсуждение важных вопросов, влияющих на состояние экологической безопасности, за понимание важности открытого и честного диалога власти и гражданского общества во имя решения сложных экологических проблем для защиты конституционных прав наших граждан.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

Сбой системы

Всё чаще Уполномоченному по правам человека поступают обращения, в которых видны неприкрытая обида на сотрудников полиции, разочарование в их действиях и принимаемых решениях. В таких обращениях не просто просьба о содействии, а крик о помощи.

Из средств массовой информации мы узнаём, как правило, о громких делах, крупных мошенничествах, известных медийных персонах, совершивших преступление. Вот тогда-то новостные ленты пестрят информацией о кропотливой, прилежной работе органов внутренних дел.

Правозащитная общественность уже более 10 лет бьёт тревогу. Суть претензий, накопившихся к представителям правоохранительных органов, выразил в своём декабрьском выступлении на встрече с Президентом РФ В. В. Путиным член Президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества Е. В. Мысловский: «Приходится констатировать, что рейтинг уголовного правосудия в России всё падает, уменьшается, усыхает как шагреневая кожа. Следствием очень широко стали применяться методы, которые я бы назвал процессуальным терроризмом, иными словами, усердие не по разуму.

<…> Речь идёт о совершенно необоснованных, непродуманных действиях при проведении следственных мероприятий. Это излишнее применение чисто силовых методов, направленных на психологическое устрашение, привлечение сил СОБРа или ОМОНа при проведении обысков у свидетелей, производство обысков в пять часов утра со взламыванием входных дверей, изъятием без разбора всей домашней техники с последующим неоправданным удержанием её у следователей, незаконное применение задержания и ареста в качестве меры устрашения».

Случаев, когда грубые действия силовиков привели к трагедиям, немного. Как правило, все они становятся достоянием СМИ и активно обсуждаются представителями общественности в социальных сетях и на форумах. Крайне важно не только обсуждать, но и, как подчеркнул на встрече с членами Совета по правам человека Президент РФ В. В. Путин, «над каждым конкретным случаем надо обязательно работать и на него реагировать, чтобы не было массовости».

Такая всколыхнувшая общественность история случилась и в Екатеринбурге. Люди пытались разобраться, почему при штурме квартиры сотрудниками Росгвардии был убит 27-летний молодой человек. Зачем для задержания привлекли Росгвардию, зачем нужно было осаждать, а затем штурмовать квартиру человека, который обвинялся в краже обоев и вступил в конфликт с одним из посетителей? Имя и адрес предполагаемого преступника известны, его родители откликнулись на зов представителей полиции и приехали, чтобы помочь сыну. Но в результате парень погиб на глазах отца и матери.

Это был как раз тот случай, когда представители силовых органов должны, обязаны были терпеливо объяснить свои действия. Чтобы успокоить общественность. Чтобы подобные трагедии не случились вновь. Чтобы простые люди поняли, какие действия и при каких обстоятельствах допустимы со стороны представителей силовых органов. Но диалог не состоялся.

Сначала пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области не отвечала на вопросы журналистов, а спустя два дня Росгвардия распространила следующий комментарий: «Уважаемые коллеги! Росгвардия официально не комментировала данные события только в связи с тем, что необходимо было провести первоначальные проверочные мероприятия, чтобы объективно разобраться в данной ситуации. При этом необходимо понимать, что до прибытия спецназа Росгвардии к месту, где закрылся в квартире гражданин, который, кстати, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое – разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу (кстати, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Кроме этого, позже он оказал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим на место, выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем нанёс травмы пытавшемуся его задержать оперативнику, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь.

После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушёл в квартиру и от которого долгое время не было никаких известий – что в той экстремальной ситуации, в том числе, могло свидетельствовать о ещё одном возможном преступлении, – и было принято решение о проведении специальной операции по задержанию гражданина.

При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вёл себя агрессивно. В результате сложившейся обстановки, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь. Позже, при проведении следственных действий, в квартире подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Для чего были собраны эти вещи, также будет установлено в ходе следствия.

В связи с тем, что расследование продолжается, мы призываем СМИ и общественность воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов проверок, которые проводят сразу несколько ведомств».

С тех пор силовые ведомства ушли в глухую оборону. А журналисты продолжили работу. И смогли опровергнуть практически все утверждения, содержащиеся в пресс-релизе. Молодой человек не был судим, не употреблял наркотики, в него стреляли через дверь, и стрелявшие не могли видеть, есть ли у него в руках оружие, винтовка для страйкбола вообще хранилась в квартире в упаковке. Отец погибшего, проведший с ним последние часы наедине, не просил о помощи и был крайне удивлён начавшимся штурмом во имя его спасения. Прямо перед началом штурма мать привезла вторые ключи, дверь можно было просто открыть.

Видео из магазина, который якобы ограбил убитый, почему-то нет, а то, что представлено, не вызывает сомнений в адекватности пострадавшего парня – он ответил на грубое нападение. Позже выяснилось, что обыск квартиры, который полицейские провели сразу после штурма, Кировский районный суд признал неправомерным. Но Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели молодого человека и проверять действия силовиков, проводивших штурм. И обжаловать данный отказ в судебном порядке не удалось.

Перед родителями убитого молодого человека, которого в первые дни после трагедии обвиняли во многих смертных грехах, никто не извинился. На вопросы, возникающие у журналистов и жителей города, ответов тоже нет. Неубедительные обоснования необходимости штурма выглядят ещё более нелепо после того, как в том же районе Екатеринбурга спустя четыре месяца погибла заложница. Ей действительно нужна была помощь, но вскрыть дверь квартиры сотрудники полиции не решились, хотя дважды приезжали на вызов.

Гибель человека, в которой прямо или косвенно виноваты силовики, должна быть расследована с особой тщательностью. Иначе у всех, кто следил за историей, останется ощущение опасности, а вина будет вольно или невольно возложена людьми на всех силовиков.

Сегодня очень популярен в мире роман российского писателя Д. Глуховского «Текст». Одной из актуальнейших проблем современности автор видит беспомощность простого человека перед всей правоохранительной системой и судами, которые обладают возможностями просто искалечить случайному прохожему судьбу. Конец этого романа, написанного в 2016 году, как будто списан с истории, произошедшей в Екатеринбурге. Главный герой романа Илья понимает, что погибнет в результате штурма квартиры. У него нет оружия, захваченный «макаров» заклинило, покончить жизнь самоубийством не удалось. Он просто ждёт, сидя за столом и заканчивая свой детский рисунок. Но по официальной версии Илья при попытке задержания оказал сопротивление, открыл огонь на поражение по сотрудникам полиции, на подмогу которым прибыли специально подготовленные бойцы Росгвардии.

Президент РФ В. В. Путин неоднократно подчёркивал, что одной из приоритетных задач, стоящих перед Росгвардией, является противодействие экстремизму, терроризму, организованной преступности. Произошедшая в Екатеринбурге история нанесла данному элитному ведомству непоправимый ущерб. Именно сотрудники силового ведомства, созданного для решения поставленных Президентом государственных задач, вынуждены нелепо оправдываться за случайную гибель обычного человека, подозреваемого в краже обоев и не подчинившегося требованию сотрудника полиции в штатском.

Не прозвучали позиции руководителя ГУВД, Росгвардии. И совсем непонятно молчание прокурора.

Зато не молчало общество.

И это стало главной проблемой – отсутствие диалога, неуважение мнения обычных жителей, нежелание понять, почему город объединился против силовой операции. Ещё есть возможность объяснить, сделать прозрачной эту трагедию.

А вот другие не столь громкие случаи, которые характеризуют систему сегодняшнего дня.

К Уполномоченному обратилась за помощью в защите своих прав Ш., 1936 г. р. (№ 20-13/2358). Она сообщила, что подала в полицию заявление о том, что стала жертвой мошенников, продавших ей шубу из искусственного меха под видом норковой. В телевизионной передаче «Прокуратура на страже закона» она опознала продавца, обратилась в полицию в апреле 2020 года. С той поры повторяющиеся отказы полиции в возбуждении уголовного дела постоянно отменяются прокуратурой как незаконные и необоснованные. Проверка идёт уже восемь месяцев, но окончательного решения до сих пор нет. А ведь установить личность предполагаемого мошенника, как говорят специалисты, – дело техники: его показали в прокурорской программе.

В течение года к Уполномоченному обратилось несколько женщин (№ 20-13/1968, 20-13/2410, 20-13/2295), пострадавших от домашнего насилия со стороны бывших супругов или сожителей. Они жаловались на отсутствие принимаемых полицией мер, несмотря на неоднократно поданные заявления о совершении противоправных действий. Процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовных дел отменяются надзирающим прокурором, однако полиция выносит отказные постановления вновь и вновь.

При этом основания для принятия решений об отказе в возбуждении уголовных дел вызывают недоумение. «В ходе проведения проверочных мероприятий П. пояснила, что проживает по вышеуказанному адресу совместно с сыном Р., 22.08.2008 г. р. Ранее П. жила в гражданском браке с Ф., с которым в настоящее время не проживает… В ходе проверки по материалу неоднократно осуществлялся выход по вышеуказанному адресу с целью опроса Ф. по обстоятельствам заявления. На момент выхода по адресу последний дома отсутствовал. Ему оставлялись визитки с номером телефона участкового и просьбой перезвонить по указанному адресу, но на момент окончания сроков проведения проверки Ф. так и не перезвонил».

В связи с этим участковым уполномоченным полиции Отдела полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. С какой целью участковый выходил по адресу, где предполагаемый правонарушитель уже не проживает? Неужели надеялся, что нарушитель перезвонит по телефону, указанному в визитке? Такой подход к проведению доследственной проверки можно назвать формальным, но будет точнее – непрофессиональным.

К Уполномоченному обратились жители домов, расположенных в непосредственной близости от ТРЦ «Антей» (№ 20-13/2166). Уже не первый год они пытаются привлечь внимание контролирующих и надзорных органов к своей проблеме: на парковке, расположенной у ТРЦ, в вечернее и ночное время собираются компании, слушающие громкую музыку из своих автомобилей. Люди, проживающие рядом с ТРЦ, испытывают неудобства. В многоквартирном доме буквально «дребезжат» стены, о спокойном ночном сне и отдыхе жители давно забыли. Сюжет об этой ситуации вышел на Свердловском областном телевидении 18 марта. В передаче так рассказывалось об этом: «Полицию не раз вызывали и жильцы многоквартирника. В конце января было даже написано официальное заявление сразу в три инстанции: прокуратуру, полицию и Роспотребнадзор. Но заявители угодили в бюрократический капкан». Одна из жительниц говорила: «Прокуратура Октябрьского района направила заявление в полицию Октябрьского района для проверки. Полиция Октябрьского района отправила заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора. Из Роспотребнадзора заявление снова вернулось в полицию, чтобы полиция провела оперативно-розыскные мероприятия».

В ходе работы с обращением заявителей Уполномоченный по правам человека приняла решение запросить в прокуратуре района оценку правомерности подобного поведения, выразившегося в непринятии действенных мер со стороны контролирующих органов по защите прав граждан в течение продолжительного времени.

Обращение жителей одного из домов, расположенных на территории Октябрьского района г. Екатеринбурга, касалось бездействия полиции: органы внутренних дел не принимали мер к компании молодых людей, терроризировавших жильцов на протяжении длительного периода времени (№ 20-13/1872). По информации заявителя, молодые люди относились к категории ранее судимых граждан, запугивали жильцов физической расправой, совершали мелкие кражи из близлежащих магазинов. Обращения граждан в полицию были безрезультатны.

Лишь после проведения оперативного совещания с руководством отдела полиции в прокуратуре района, где полицейским были даны указания о проведении конкретных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, следователем возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»), ход и результаты которого контролируются прокуратурой района в установленном порядке.

Другой случай, когда доводы Уполномоченного о необоснованном вынесении процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам поверхностно проведенной доследственной проверки сотрудниками полиции были услышаны и поддержаны надзорным органом, имел место в Среднеуральске (обращение № 19-13/2177). Прокурором города Верхней Пышмы Д. Ш. Амировым удовлетворена жалоба Уполномоченного в интересах семьи А. Прокурор указал полиции, что проверка проведена не в полном объёме, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено незаконно и необоснованно, а также дал подробные указания о необходимости проведения конкретных оперативных мероприятий.

Нельзя не отметить положительную и эффективную работу Белоярского межрайонного прокурора Г. И. Гулиева. Осуществляя надзор за ведением участковым уполномоченным Отдела полиции № 29 МО МВД России «Заречный» административного расследования, прокурор глубоко вник в суть обращения Уполномоченного по правам человека в интересах заявителя Р. (обращение № 20-13/1027). В ходе прокурорских проверок выявлены грубые нарушения административного законодательства. Постановления о прекращении дел об административных правонарушениях признаны незаконными, принесены протесты на их отмену. Также прокуратурой внесено представление об устранении нарушений административного законодательства, в том числе с требованием о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц отдела полиции, допустивших нарушения.

Случается, что факты нарушений при проведении доследственных проверок сотрудниками территориальных органов полиции попадают, помимо надзорных органов, в поле зрения непосредственного руководства. Так, Главным управлением Министерства внутренних дел России по Свердловской области при проверке доводов обращения Уполномоченного в интересах К. (№ 20-13/1683) в действиях должностных лиц ОП № 13 УМВД России по г. Екатеринбургу и МО МВД России «Заречный» в ходе служебных проверок выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных правовых актов. По выявленным нарушениям приняты меры по устранению недостатков.

Крайнее удивление Уполномоченного вызвала ситуация, когда в ходе работы с обращением Б. (№ 20-13/1627) выяснилось, что материал по факту кражи полуприцепа в отделе полиции № 13 УМВД России по г. Екатеринбургу был потерян. Заявитель обратился к Уполномоченному с жалобой на отсутствие принимаемых полицией мер по заявлению о краже, но начальник УМВД России по г. Екатеринбургу сообщил, что материал проверки в отделе полиции отсутствует. В итоге руководством УМВД в отделы полиции № 5 и 13 направлены указания о проведении конкретных оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для принятия законного и обоснованного решения, полуприцеп был выставлен в розыск.

По результатам обращения Уполномоченного в интересах Е. (№ 20-13/803) Ирбитская межрайонная прокуратура при изучении материалов уголовного дела в порядке надзора установила, что постановление о приостановлении предварительного расследования было вынесено незаконно, поэтому отменено прокурором. Однако предварительное расследование так и не было восстановлено. В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства в адрес начальника МО МВД России «Ирбитский» прокурором внесено представление о незамедлительном устранении выявленных нарушений. Производство по уголовному делу было возобновлено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

К сожалению, Уполномоченному поступило пугающее множество сигналов населения о непонимании полицией проблем граждан, права которых она должна защищать, о нежелании принимать меры по восстановлению нарушенных прав (обращения № 20-13/802, 20-13/770, 20-13/480, 20-13/73, 20-13/6 и другие).

Уполномоченному по правам человека поступило письмо Н., ставшей невольной свидетельницей избиения хрупкой девушки охранником магазина (№ 20-13/2135). Женщина дождалась прибытия полиции, дала показания, однако, опасаясь, что делу «не будет дан ход», обратилась за помощью в уточнении результатов проводимой проверки.

Уполномоченный получила сведения из УМВД России по г. Екатеринбургу о том, что указанные в обращении доводы действительно имели место, информация зарегистрирована в Отделе полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу, ведутся проверочные мероприятия.

Поступали Уполномоченному и обращения о случаях необъяснимого рвения сотрудников полиции в проведении тех или иных оперативных мероприятий. Автор обращения (№ 20-13/2450) описал, как полицейские при проведении в офисе компании осмотра места происшествия применили физическую силу к одному из сотрудников, поинтересовавшемуся основаниями для производства следственного действия. Они скрутили ему руки и уложили на пол. В результате гражданину пришлось обратиться за медицинской помощью.

Сотрудник полиции в свою очередь подал рапорт о применении к нему физической силы со стороны офисного работника. Уголовное дело возбуждено следственным отделом СК в отношении сотрудника офиса, якобы применившего физическую силу к полицейскому. Свидетелями обвинения являются иные сотрудники полиции, явно заинтересованные в исходе дела.

Уполномоченным направлен запрос в следственное управление Следственного Комитета России по Свердловской области с просьбой организовать соответствующую проверку действий полицейских и своих подчинённых.

Другой пример «изобретательности» сотрудников полиции отражён в обращении Т., находящегося под следствием (№ 20-13/2491). В отношении Т. 4 августа судом было принято решение об отсутствии оснований для продления ареста, и мера пресечения изменена на домашний арест. Вечером того же дня Т. задержали по административной статье за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, предусматривающей в качестве санкции в числе прочего административный арест.

Впоследствии судом оснований для привлечения Т. к административной ответственности не установлено, человека отпустили. Очевидно, что подобное поведение полиции связано с обстоятельством изменения меры пресечения, которая была не выгодна полиции, где расследуется данное уголовное дело. Нельзя исключить, что, не успев произвести комплекс следственных действий в рамках расследования уголовного дела, полиция предприняла попытку «закрыть» человека по иным основаниям. Действия полиции не находят оправданий.

Приведённые примеры бездействия полиции, как и избыточных активных её действий, описанные в обращениях заявителей к Уполномоченному по правам человека, порождают вопросы о причинах и условиях этому способствующих. С чем мы имеем дело: нежеланием исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности без дополнительного стимулирования или непрофессионализмом? Удастся ли представлениями прокуратуры и наложением дисциплинарных взысканий решить проблему?

Принятие мер по недопущению, предупреждению подобного отношения сотрудников полиции к проблемам и обращениям наших граждан должно зависеть от соответствующих действий и решений руководства органов внутренних дел.

А пока – «сбой системы».

Условия содержания граждан в местах принудительного содержания

Уполномоченным по правам человека продолжен мониторинг ситуации, связанной с обеспечением надлежащих условий содержания граждан в местах принудительного содержания системы МВД России на территории Свердловской области, а также контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.

В нашей области функционирует 40 изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений с лимитом наполняемости 988 человек. Лишь шесть ИВС соответствуют требованиям Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» – в городах Артёмовском, Первоуральске, Ирбите, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и посёлке Байкалово.

Главным управлением МВД России по Свердловской области в 2020 году в ИВС МО МВД России «Каменск-Уральский» в девяти камерах заменены окна; в ИВС ОМВД России по городу Полевскому в четырёх камерах оборудована приватность санитарных узлов; в ИВС МО МВД России «Невьянский» в пяти камерах отремонтированы санитарные узлы и установлена решетка в следственном кабинете; в ИВС МО МВД России «Качканарский» отремонтирован трубопровод; в ИВС МО МВД России «Нижнесергинский» произведена замена полов; проведены работы по ремонту оконных блоков в ИВС ОМВД России по Талицкому району.

Прекращена деятельность ИВС отделения полиции № 18 МО МВД России «Серовский» в связи с несоответствием требованиям действующего законодательства условий содержания в ИВС.

Для медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся под стражей, ИВС территориальных органов обеспечены необходимыми медицинскими препаратами на сумму 1 млн руб. А для создания подозреваемым и обвиняемым бытовых условий, отвечающих требованиям законодательства, Главным управлением МВД России по Свердловской области приобретены и выданы в ИВС территориальных органов мыло, зубные щетки, зубной порошок, туалетная бумага, дезинфицирующие средства, бритвенные станки, тазы, бачки для питьевой воды, вёдра, уборочный инвентарь.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в планы посещения Уполномоченным мест принудительного содержания системы МВД России. Пришлось свести к минимуму рабочие выезды в целях предупреждения риска заболеваемости лиц, содержащихся в местах принудительного содержания. Но это не помешало своевременно получать информацию о возможных нарушениях прав лиц, помещённых в спецучреждения.

Основное внимание уделялось принятию мер по предосторожности при поступлении людей из ИВС в СИЗО в условиях пандемии. К сожалению, из ИВС людей продолжали направлять без справок об отсутствии либо наличии коронавирусной инфекции.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой о рассмотрении этой ситуации, чтобы она обратилась на своём уровне к руководителям МВД России и ГУФСИН России с предложением о подготовке совместного приказа, которым бы закреплялось требование о поступлении лиц из ИВС в СИЗО со справками о результатах анализа на коронавирус.

Членами Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области (ОНК) в рамках контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, были отмечены обстоятельства возможного противоправного поведения сотрудников отдела полиции № 3 УМВД России по г. Екатеринбургу по отношению к Игорю Новосёлову, известному по новостным публикациям СМИ из серии «Ты кому сигналишь, дядя?!».

Уполномоченного возмутило описанное в обращении члена ОНК поведение сотрудников полиции, особенно из числа руководящего состава. Излишне говорить о том, что такое поведение является абсолютно недопустимым и не должно ставиться в зависимость от того, кто находится перед сотрудниками полиции, которые не только обязаны соблюдать этические нормы и требования, установленные кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации, но и тем более не допускать противоправных действий в отношении граждан.

Следственным управлением Следственного комитета России по Свердловской области организовано проведение соответствующей проверки, которая поручена следственному отделу по Кировскому району г. Екатеринбурга. Ход и результаты проверки взяты следственным управлением по Свердловской области под контроль.

Сигналы о любых возможных нарушениях прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания системы МВД, не остаются без должного внимания Уполномоченного и принимаемых мер, направленных на защиту прав человека.

Разъяснение права на судебную защиту

Консультативная работа, проводимая Уполномоченным, крайне необходима и востребована. Люди всё больше хотят знать о своих правах, способах их реализации, порядке обращения в суд. В 2020 году уже были вопросы и о порядке обращения во вновь созданные кассационные суды общей юрисдикции и в апелляционные суды общей юрисдикции, и о полномочиях органов, осуществляющих судебную власть.

Так, в адрес Уполномоченного обратился П. (№ 20-13/1172-2) с ходатайством о предоставлении адреса седьмого кассационного суда общей юрисдикции и второго апелляционного суда общей юрисдикции, а также разъяснении, в каких случаях он может обратиться в данные суды.

Заявителю направлена необходимая информация и даны подробные разъяснения о компетенции судов.

Лица, отбывающие наказание в учреждениях ФСИН, нередко интересуются своими правами и обязанностями. В частности, просят разъяснить порядок обращения взыскания на заработную плату, пенсию и другие периодические доходы должника в рамках исполнительного производства.

Отбывающий наказание в одном из учреждений УФСИН по Оренбургской области Б. просил Уполномоченного разъяснить положения законодательства об исполнительном производстве (обращение № 20-13/408). Заявитель достиг пенсионного возраста и интересовался, может ли из его пенсии производиться погашение задолженности по исполнительному производству, в каком порядке и в каком размере.

Задают Уполномоченному вопросы о снятии судимости, справок о судимости. Так, К. просил разъяснить судебный порядок снятия судимости и оказать содействие в снятии судимости (№ 19-13/2623).

В ходе проведённой проверки установлено, что судимость у заявителя давно погашена и снятие её в судебном порядке не требуется, о чём ему даны подробные разъяснения.

К Уполномоченному обратилась К. (№ 20-13/1780-2) с вопросом о правомерности наличия в справках Информационного центра МВД России (ИЦ МВД) информации о погашенной судимости.

Действительно, в ИЦ МВД хранится вся информация о судимости, независимо от того, погашена она или снята, и, соответственно, указывается в справках.

Данный вопрос неоднократно был предметом изучения в Конституционном Суде РФ, и суд неизменно указывал, что это не может расцениваться как нарушение конституционного права.

Хранение данной информации необходимо в целях соблюдения требований закона. В частности, законодательством предусмотрено, что лица, ранее судимые или привлекавшиеся к уголовной ответственности, независимо от погашения (снятия) судимости, не могут быть приняты на службу в органы полиции, прокуратуры, назначены на должность судьи. Поэтому для выполнения требований закона необходимы хранение и наличие соответствующей информации, которая и отражается в выдаваемых ИЦ МВД справках.

Другой вопрос, если законом не запрещён приём такого лица на работу, а работодатель отказывает ему в приёме по данному основанию, то можно вести речь о нарушении прав человека, о нарушении закона, но только со стороны работодателя. В этом случае заявитель оспаривает отказ в приёме на работу в судебном порядке.

В поисках справедливости

Много поступает в адрес Уполномоченного жалоб на действия (бездействие) судов, на состоявшиеся судебные постановления. Заявители жалуются на несвоевременное вручение копии судебного акта, отказ в предоставлении копий материалов дела, отсутствие уведомления о рассмотрении дела, на несправедливость вынесенного судебного постановления.

Так, осуждённый С. пожаловался Уполномоченному на бездействие мирового судьи судебного участка № 4 Чкаловского судебного района г. Екатеринбурга (обращение № 20-13/2160).

Заявитель утверждал, что ему не вручена копия приговора мирового судьи и копия апелляционного определения Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга, несмотря на то, что он неоднократно обращался в суд с заявлениями о предоставлении копий процессуальных документов.

Судя по всему, нет копий указанных документов и в личном деле осуждённого, так как он пишет, что из-за этого его не этапируют в исправительную колонию для дальнейшего отбывания наказания.

По информации Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга, копия приговора заявителю вручена только через полгода, копия апелляционного определения – через месяц.

Нередко заявители жалуются на отказ в предоставлении копий иных материалов дела. Законом не предусмотрено направление копий иных материалов дела заявителям по их запросу, и данное право они вправе реализовать через представителя, если не имеется возможности самому снять копии в суде. Однако на деле не все имеют такую возможность. У многих нет родственников, близких людей, которые могли бы помочь в этом вопросе, и средств на адвоката тоже. Строго говоря, права таких людей ущемлены.

Однако следует иметь в виду, что подобные требования заявителей не всегда адекватны – иногда требуют предоставить копию всего уголовного дела, объём которого составляет несколько томов. Поэтому Уполномоченный поддерживает требования таких заявителей только в крайнем случае, когда они действительно не могут воспользоваться правом снять копии с материалов дела в суде лично либо через представителя и требования их обоснованы.

Так, осуждённый П. (обращение № 20-13/363) указал, что для обращения в вышестоящий суд ему крайне необходимы копии иных документов дела объёмом в несколько листов. С данным вопросом он неоднократно обращался в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга, но безрезультатно. Возможности снять копии в суде через представителя не имеет. До ареста проживал в Москве, в Екатеринбурге близких и родственников не имеет.

С учётом данных обстоятельств ходатайство осуждённого П. было поддержано, и заявитель получил копии необходимых ему документов.

Аналогична ситуация по обращению осуждённого А. (обращение № 20-13/463-5). Заявитель направлял ходатайство о предоставлении копий документов из дела в Полевской городской суд Свердловской области. В данном случае заявителю даже повторно были направлены копии иных материалов дела.

Уполномоченный по правам человека выражает благодарность председателю Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга А. А. Евладовой и председателю Полевского городского суда О. Л. Логвиновой за неформальное отношение к просьбам людей и содействие в защите их прав.

Ещё один вопрос, периодически поднимаемый в обращениях граждан, – ошибки в установлении данных о личности сторон. В подобных случаях люди жалуются, что повесток в суд не получали, в суд никто не вызывал и о том, что в отношении них подан иск и ведётся судебное рассмотрение дела, никто не уведомлял. О вынесенном в их отношении решении узнали лишь тогда, когда судебным приставом-исполнителем был арестован счёт и удержаны денежные средства.

О данной проблеме ранее уже писалось в ежегодных докладах Уполномоченного, но, судя по поступавшим в 2020 году обращениям, она так и не решена. Суды не всегда проверяют данные о личности ответчика, его действительный адрес проживания, был ли он уведомлен о предъявленных к нему исковых требованиях.

С аналогичной жалобой в адрес Уполномоченного обратилась М. (№ 20-13/2155). Заявительница указала, что на её адрес по месту жительства поступили два судебных приказа мирового судьи судебного участка № 10 Кировского судебного района г. Екатеринбурга о взыскании денежных средств с должника А., который никогда не был зарегистрирован по данному адресу и никогда по данному адресу не проживал.

С таким же адресом поступили исполнительные документы и в службу судебных приставов. Это говорит о том, что действительный должник не знает, что судом рассмотрено дело, вынесен соответствующий судебный приказ, а исполнительные действия проводятся в отношении постороннего человека.

В ходе проверки обращения М. было установлено, что суд не посчитал необходимым проверить адрес должника, доверившись данным, указанным налоговой инспекцией, которая являлась взыскателем. В данном случае, благодаря оперативным действиям взыскателя, ошибка была быстро обнаружена. По запросу Уполномоченного Кировским РОСП г. Екатеринбурга предоставлена информация о том, что соответствующие поправки в судебный приказ внесены.

Следует отметить, что оперативность в подобных вопросах играет очень важную роль, поскольку большинство процессуальных действий связано с процессуальными сроками. При любой возможности Уполномоченный старается довести это до граждан: если службой судебных приставов удержаны денежные средства, нужно незамедлительно узнать, на каком основании это сделано, и в случае заочного судебного решения – обжаловать. Возражения на судебный приказ могут быть поданы в течение десяти дней со дня получения приказа, заявление об отмене заочного решения – в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

С жалобой на незаконное удержание денежных средств из пенсии к Уполномоченному обратился А. (№ 20-13/1783-2). Заявитель утверждал, что о каких-либо судебных решениях ему неизвестно.

В ходе проверки установлено, что судебный приказ заявителем получен лично еще 12.01.2019 г. – в материалах дела имеется уведомление о вручении. Соответственно, определением суда от 09.09.2020 г. ему отказано в удовлетворении его заявления от 04.09.2020 г. о восстановлении срока на подачу возражений на судебный приказ и об отмене судебного приказа.

Благо, что судебные приставы отнеслись с пониманием к возникшей ситуации и существенно снизили процент удержаний.

Продолжают поступать жалобы ещё по одной проблеме, поднимаемой в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека, – неприменении судами статьи 80 Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы, возместившему вред (полностью или частично), причинённый преступлением, суд с учётом его поведения в течение всего периода отбывания наказания может заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания.

Ранее по аналогичным жалобам Уполномоченным уже проводились проверки. Действительно, по информации Управления Судебного департамента в Свердловской области, некоторые суды не практикуют применение данной нормы уголовного закона в связи с тем, что не отработан механизм применения данного положения, зачастую отсутствует техническая возможность. Однако проблема остаётся.

Подтверждением этому является обращение осуждённого Б. (№ 20-13/600-5). Заявитель задал вопрос: почему суды г. Камышлова и г. Каменска-Уральского ни к кому не применяют статью 80 Уголовного кодекса РФ. И сам же на него ответил: суды отказывают на том основании, что не исполнены исковые требования потерпевшего. А как их исполнить, если нет работы? При замене лишения свободы на принудительные работы осуждённый хоть что-то мог бы компенсировать по иску.

Стабильно много поступает в адрес Уполномоченного жалоб на состоявшиеся судебные постановления, на их незаконность, необоснованность, несправедливость. Работа с такими обращениями представляет определённую трудность. По таким жалобам заявителю предоставляется максимально подробная консультация, при необходимости запрашиваются и изучаются судебные акты.

В некоторых случаях Уполномоченный использует возможность непосредственного обращения к суду, чтобы привлечь его особое внимание к тем или иным обстоятельствам.

Так, по жалобе осуждённого Б. (№ 20-13/135), несогласного с приговором, вынесенным Ленинским районным судом г. Екатеринбурга, возникла необходимость в изучении данного приговора. Уполномоченным был выявлен ряд нелогичных, на первый взгляд, выводов суда. Выяснилось, что доказательства по делу были только косвенные, неубедительные, все основаны на показаниях заинтересованных лиц.

Уполномоченный по правам человека обратила внимание вышестоящего суда на данное уголовное дело в целях более тщательной его проверки по жалобе заявителя. Однако на момент поступления жалобы Б. практически уже в полной мере использовал право на пересмотр дела вышестоящим судом, и его жалобы были предметом изучения всех вышестоящих судебных инстанций, за исключением Верховного Суда РФ. А в ходе работы по жалобе выяснилось, что и высшей судебной инстанцией, включая Председателя Верховного Суда РФ, уже дана соответствующая оценка состоявшемуся приговору – жалоба заявителя оставлена без удовлетворения.

При таких обстоятельствах была использована последняя возможность добиться реальной проверки: материалы по жалобе с письмом Уполномоченного направлены в профильную комиссию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека для изучения и принятия решения о целесообразности направления ходатайства от имени Совета в Верховный Суд Российской Федерации о проверке законности и обоснованности приговора Ленинского районного суда г. Екатеринбурга с истребованием и непосредственным изучением материалов уголовного дела.

На момент написания настоящего доклада какое-либо решение по данному вопросу не принято.

Следует отметить, что представители Уполномоченного присутствуют на судебных заседаниях в качестве слушателей в судах различных инстанций.

Одно из таких присутствий было осуществлено по просьбе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой – на судебном заседании по рассмотрению административного иска осуждённого к администрации исправительной колонии № 10 и ГУФСИН России по Свердловской области о признании действий администрации исправительного учреждения незаконными, возмещении морального вреда.

Нарушений прав осуждённого в ходе судебного заседания не выявлено. По результатам рассмотрения административного иска суд частично удовлетворил требования административного истца, взыскал в его пользу компенсацию морального вреда.

Решение суда должно быть исполнено

Завершающая стадия реализации права на судебную защиту – исполнение состоявшегося судебного постановления – не менее значимая, без неё теряет смысл само право на судебную защиту в целом. Но и проблем, с которыми сталкиваются люди, на этой стадии не меньше, чем на других этапах реализации данного права. Уже на протяжении многих лет жалобы этой направленности по количеству занимают одну из лидирующих позиций на почте Уполномоченного. Не меньше их было и в 2020 году. Проблемы, с которыми люди обращались к Уполномоченному, прежние: неисполнение судебного решения, обращение взыскания на имущество, обладающее исполнительским иммунитетом, непомерная долговая нагрузка, совершение исполнительных действий в отношении лиц, являющихся полными тёзками должников.

Причин такого положения дел много, и о них неоднократно писалось и говорилось ранее. Это и несовершенство законодательства, и экономическая составляющая, да и в самой службе судебных приставов накопились проблемы (нехватка кадров, их текучесть и, как следствие, невысокая квалификация, высокая нагрузка, в десятки раз превышающая установленный норматив).

Ситуация, конечно, исправляется, но очень медленно и, скорее всего, проблемы, с которыми сталкиваются граждане в исполнительном производстве, в ближайшее время устранить не получится. И ошибки всё равно будут иметь место. При таких обстоятельствах очень важно хотя бы в каждом конкретном случае оперативно помогать гражданам в преодолении возникающих у них трудностей, и, чтобы добиться этого, конечно, необходимо качественно новое и более тесное взаимодействие со службой судебных приставов.

С этой целью 27 марта проведено совместное совещание с участием Уполномоченного и руководителя Главного управления ФССП России по Свердловской области А. Х. Сухоруковой, представителей аппарата Уполномоченного и руководства ГУ ФССП России по Свердловской области.

Следует заметить, что А. Х. Сухорукова и её сотрудники с готовностью откликнулись на предложение Уполномоченного вывести взаимодействие в сфере защиты прав человека на качественно высокий уровень. Принято решение максимально устранить формальную переписку и непосредственно реагировать на обращения граждан, особенно в случаях, требующих оперативного вмешательства. Создать рабочую группу для выработки эффективных методов и способов дальнейшей совместной работы. Жалобы, требующие незамедлительного вмешательства, стали разрешаться путём переговоров, без длительных переписок и запросов. Положительные решения принимаются по письменным запросам, ходатайствам Уполномоченного. Постепенно нормализуется ситуация по исполнению решений судов о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Одна из проблем – возврат удержанных денежных средств, если впоследствии установлено, что они подлежат возврату. Сложность в том, что взысканные денежные средства могут находиться на депозитном счёте районного отдела судебных приставов (далее – РОСП) не более пяти суток, далее их обязаны перевести взыскателю. После этого вернуть денежные средства крайне сложно и, как правило, можно только в судебном порядке. Поэтому, даже если заявитель обратился с жалобой в день удержания, времени на переписку нет. Лично обратиться к судебному приставу-исполнителю у людей не всегда получается: ещё достаточно сложно попасть на приём или дозвониться, тем более в условиях пандемии.

В таких случаях непосредственная работа с судебными приставами вполне оправдана, даёт положительные результаты.

В адрес Уполномоченного обратилась М. (№ 20-13/943) с жалобой на удержание денежных средств с банковского счёта по исполнительному листу, уже отозванному судом.

После переговоров с начальником Ленинского РОСП г. Екатеринбурга оперативно проведена проверка. В результате деньги в полном объёме возвращены заявительнице.

Е. (обращение № 20-13/1220) подал жалобу на действия судебного пристава-исполнителя Железнодорожного РОСП г. Екатеринбурга, в которой указал, что его пенсионный счёт арестован, с него в полном объёме удержана пенсия. Человек остался без средств к существованию.

После переговоров Уполномоченного с руководством ГУ ФССП России по Свердловской области приставы оперативно провели проверку, арест со счёта был снят, излишне удержанные денежные средства возвращены заявителю.

Также в отчётном году без лишней волокиты и переписки оперативно разрешались и аналогичные жалобы.

Непосильная долговая нагрузка людей – ещё одна проблема в ходе исполнения судебных актов. С соответствующими жалобами обращаются, как правило, малообеспеченные граждане: пенсионеры, инвалиды. При возбуждении исполнительного производства обычно устанавливается максимально возможная сумма взыскания – 50 процентов всех доходов. После удержания половины суммы пенсии и оплаты жилищно-коммунальных услуг у таких людей практически не остаётся средств к существованию. Об этом неоднократно Уполномоченный писала и в предыдущих ежегодных докладах, но добиться снижения удержаний крайне сложно.

Соответствующие поправки к законам всё ещё находятся только в стадии обсуждения. В Свердловской области, по крайней мере, в отчётном году и в решении этой проблемы наметились существенные положительные сдвиги, судебные приставы-исполнители выносят адекватные решения.

Так, обратившаяся к Уполномоченному С. (№ 20-13/1483) написала, что из её пенсии второй год удерживается половина денежных средств. Оставшаяся сумма ниже прожиточного минимума, её не хватает ни на питание, ни на лечение, ни на коммунальные платежи. Других доходов не имеет. Обращалась к Главному судебному приставу РФ в Москву, но получила лишь отписки. С. пишет: «Я не отказываюсь платить, но прошу снизить процент удержаний хотя бы до 20, чтобы можно было выжить».

После рассмотрения руководителем ГУ ФССП России по Свердловской области ходатайства Уполномоченного процент удержаний С. снижен до 18.

Аналогичное обращение к Уполномоченному направил С. в интересах И. (№ 20-13/1222), в котором сообщил, что удерживается 50% пенсии и оставшейся суммы И. не хватает на необходимые в её возрасте лекарства, а также на продукты питания. ГУ ФССП России по Свердловской области проведена проверка, и процент удержания снижен до 20.

Уполномоченный отмечает, что для решения данного вопроса уже не всегда требуется ходатайство омбудсмена. Заявители в своих обращениях по другим вопросам сообщали, что процент удержаний был снижен после подачи ими заявления в службу судебных приставов (№ 20-13/1783-2).

Двойники в исполнительном производстве – серьёзная проблема. Жалобы на подобные ошибки продолжают поступать, поскольку вступление в действие закона, обязывающего идентифицировать должника по ИНН, в очередной раз отложено до 01.01.2021 г. Из поступивших жалоб следует, что все ошибки были допущены судебными приставами-исполнителями из других регионов России в отношении жителей Свердловской области.

К Уполномоченному обратился за содействием И. (№ 20-13/1662). Он указал, что в Алтайском крае проживает его полный тёзка и у них совпадают фамилия, имя, отчество и даже дата рождения. Тёзка является должником, а арестовывают имущество и денежные средства, принадлежащие свердловчанину. Заявитель И. неоднократно направлял лично и через прокуратуру документы, подтверждающие, что речь идёт о разных гражданах, но безрезультатно.

Руководитель Главного управления ФССП России по Свердловской области А. Х. Сухорукова по внутриведомственным каналам по просьбе Уполномоченного помогла решить эту проблему.

По сообщению УФССП России по Алтайскому краю, факт ошибочной идентификации заявителя как должника был подтверждён, меры по принудительному исполнению судебного решения отменены, ошибочно удержанные денежные средства И. возвращены.

В сентябре, несмотря на продолжение пандемии, состоялось заседание рабочей группы в ГУ ФССП России по Свердловской области, на котором были выработаны и согласованы конкретные формы взаимодействия по различного рода обращениям, намечен план работы.

В рамках достигнутых договорённостей в октябре состоялись две рабочие встречи, на которых заслушали начальников РОСП и судебных приставов-исполнителей по конкретным жалобам, направленным гражданами в адрес Уполномоченного.

Уполномоченный отмечает, что ликвидирована сложившаяся в течение нескольких лет практика игнорирования запросов Уполномоченного, проведены проверки по запросам, ранее оставленным без ответа. Информация по текущим запросам поступает оперативно. В первую очередь это, конечно, заслуга руководителя А. Х. Сухоруковой, должным образом настроившей работу Главного управления и его структурных подразделений. Заместитель руководителя У. А. Андрющенко организовала взаимодействие с Уполномоченным аппарата Главного управления и территориальных подразделений. Решать срочные вопросы, о которых сообщали Уполномоченному заявители, позволяло оперативное взаимодействие с руководителем отдела по работе с обращениями граждан и организаций Т. А. Рыжиковой.

ПРАВА ОСУЖДЁННЫХ

На сигналы о помощи реагируем оперативно

Несмотря на жёсткие ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, работа Уполномоченного в исправительных учреждениях Свердловской области не прекращалась.

Большую часть личных приёмов Уполномоченный осуществила в режиме видеоконференцсвязи. Таких приёмов за год было более 40, и охватили они почти все исправительные учреждения. Но в случае необходимости личного присутствия на административных комиссиях и проведения срочных проверочных мероприятий в части возможного нарушения прав осуждённых Уполномоченный и его представители 25 раз выезжали в исправительные учреждения.

Как и прежде, данная работа проводилась совместно с представителями НКО. Это было участие в реализации проектов общественных организаций «Ветеранская организация ГУФСИН России по Свердловской области», «Офицеры России», «Сильная Россия», волонтёрского центра «Сила Урала», Благотворительного фонда РМК и других.

Так, в исправительных учреждениях был осуществлён социально значимый проект «Ветераны – наставники осуждённой молодёжи. Формирование правовой культуры, гражданской осознанности прав, свобод и обязанностей у молодёжи, освобождающейся из пенитенциарных учреждений Свердловской области». Разработчики этой гражданской инициативы – ветераны пенитенциарной службы и сотрудники отдела ВСРО ГУФСИН России по Свердловской области – организовали и провели День правовой помощи, участниками которого стали молодые осуждённые, отбывающие наказание в исправительных учреждениях.

Уполномоченный по правам человека в ходе видеоконференции обстоятельно ответила на многочисленные вопросы, волнующие людей, встающих на путь исправления и стремящихся поскорее вернуться в общество, свободное от колючей проволоки. Спектр интересов молодых людей, отбывающих наказание, охватывал самые разнообразные темы: от общеполитических (о работе над поправками к Конституции Российской Федерации) до сугубо индивидуальных, касающихся нарушений прав граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Много вопросов касалось реализации права на жилище. Так, осуждённый К., который владел долей в праве собственности на квартиру, узнал, что его долю смогли продать без его согласия родственники. А на месте ветхого жилья, принадлежащего Д., выросла многоэтажка, застройщик которой «забыл» предоставить законные метры находящемуся в исправительной колонии хозяину занятого участка. Бывший детдомовец С. опасался, что, освободившись, останется без крыши над головой, так как до заключения под стражу не успел получить положенную ему квартиру.

Уполномоченный по правам человека относит такие сигналы к требующим скорой юридической помощи, взялась объективно разобраться и помочь восстановить справедливость.

Другая значимая для осуждённых тема – условно-досрочное освобождение. Участвующие в проекте молодые люди принципиально настроены на разрыв со своим криминальным прошлым, поэтому всё, что касается скорейшего возвращения домой, для них крайне важно. Иногда вне зависимости от расстояния. Так, осуждённого Ш., гражданина Азербайджана, интересовала возможность выезда после УДО к семье на родину.

Конечно, не обошлось без темы коронавирусной инфекции, и в этой части разговора вопросы задавала Уполномоченный. Необходимо было выяснить всё: как живут осуждённые в режиме самоизоляции, качественно ли их питание, своевременно ли приходит необходимая медицинская помощь и многое другое, что формирует нормальный быт оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей.

Много вопросов было задано осуждёнными из краснотурьинской ИК-3, нижнетагильских ИК-12 и ЛИУ-51, тавдинской ИК-26, невьянской ИК-46 и ивдельской ИК-55. Совместно с Уполномоченным в Дне правовой помощи приняли участие председатель Совета Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Олег Павлович, его заместитель полковник внутренней службы Евгений Суворов и ответственный секретарь старший лейтенант Елена Мельничина, заместитель председателя ОНК Борис Булдаков, а также сотрудники отдела ВСРО ГУФСИН России по Свердловской области. Модерировал мероприятие начальник этого подразделения уральского пенитенциарного главка полковник внутренней службы Марат Кабиров, по мнению которого такие встречи, пусть даже в режиме интернет-коммуникаций, серьёзно влияют на развитие законопослушного сознания осуждённых.

Ежегодно из свердловских мест лишения свободы освобождается более полутора тысяч молодых людей, способных как к созидательной, так и к разрушительной деятельности. Поэтому очень важно помочь выходящим на свободу людям определиться с правильной жизненной ориентацией.

Сегодня площадками наставнической деятельности ветеранов являются 32 исправительных учреждения ГУФСИН России по Свердловской области, в которых 320 бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы шефствуют над 11 063 молодыми осуждёнными.

В рамках социально значимого проекта «Ветераны – наставники осуждённой молодёжи» состоялось 515 мероприятий. Ветераны еженедельно проводили и персональные встречи с осуждёнными.

В местах лишения свободы собирали молодёжные аудитории, чтобы обсудить истории успешной социализации уральцев, принципиально порвавших после освобождения с прежней криминальной жизнью, а также рассказать о судьбах и причинах, приведших за колючую проволоку. Психологические лаборатории исправительных учреждений занимались с молодёжью, стремящейся преодолеть комплексы «человека из мест лишения свободы». Навыки социальной адаптации закрепляли во время деловых игр. Кроме того, разработчики социально значимой инициативы провели с осуждённой молодёжью 64 занятия по изучению норм Конституции Российской Федерации, законодательства РФ и института условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы.

Уполномоченный благодарна организаторам и участникам проекта, а среди них были люди, относящиеся в силу возраста к особой группе риска, за их гражданскую инициативу, основные коммуникации которой теперь успешно разворачиваются в интернет-пространстве.

Исправцентр для приговорённых к принудительным работам женщин

Созданием участка, функционирующего в режиме исправительного центра при исправительной колонии № 6 в г. Нижнем Тагиле, где будут размещены 35 приговорённых к принудительным работам женщин, занимается ГУФСИН России по Свердловской области. Средства для реконструкции зданий выделила ФСИН России.

В настоящее время в свердловском ГУФСИН уже два года действует участок, функционирующий в режиме исправительного центра при колонии-поселении № 66. Пока здесь содержатся и мужчины, и женщины, приговорённые судом к принудительным работам.

Практика изолированного участка исправительного учреждения, функционирующего как исправительный центр при колонии-поселении № 66, где созданы современные условия для проживания, привлечения осуждённых к труду на предприятиях Первоуральска, показала заинтересованность работодателей в трудоустройстве осуждённых к принудительным работам.

Расширение системы исправительных центров с увеличением перечня предприятий для трудоустройства приговорённых к принудительным работам продолжится. Это направление деятельности ГУФСИН поддерживает Уполномоченный по правам человека.

Следует отметить, что применение статьи 80 Уголовного кодекса РФ вызывает ещё очень много вопросов не только у самих осуждённых, но и у их родственников. И как было отмечено в предыдущем ежегодном докладе Уполномоченного, правильно поступают начальники колоний, которые разъясняют осуждённому, что в случае принятия судом положительного решения по применению статьи 80 УК РФ он будет направлен за пределы Свердловской области (при наличии мест в исправцентре другого субъекта Российской Федерации). Возможно, даже очень далеко (что и происходит). Но тогда сразу возникает вопрос – почему мы предлагаем осуждённому такой непростой выбор: изменение условий наказания на более мягкие в обмен на выезд за пределы области, что является серьёзным препятствием для родственников в проведении краткосрочных и длительных свиданий.

Как показывает анализ поступающих Уполномоченному в отчётном году обращений, ситуация не поменялась. Вот о чём сообщил автор одного из поступивших писем: «В исправительный центр ни один человек переведён не был, так как администрация не даёт писать обращение тем, кто реально имеет шанс на положительное решение суда. А тем, кто имеет или имел когда-либо нарушение, администрация не препятствует писать ходатайство по 80-й статье, так как считает, что такие заключённые суд не пройдут, и, как правило, они и не пишут».

В стране созданы всего шесть исправительных центров, у нас в области скоро откроют второй. Для всех желающих попасть в них мест не хватает. Вот что написал Уполномоченному человек, в отношении которого судом вынесено положительное решение о направлении в исправцентр (обращение № 20-13/2330): «Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Я уроженец г. Свердловска, отбывал наказание на территории области в исправительной колонии № 8. Моё ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания было удовлетворено областным судом 12 октября на принудительные работы. После чего меня отправили отбывать наказание не в своём регионе, а в Республику Хакасия, г. Абакан, и тем самым полностью лишили меня общения с моей семьёй. Там я не смогу видеть проживающих в Екатеринбурге мать, жену, которая находится в положении на 7 месяце беременности, то есть все социально полезные связи полностью разорваны...»

Создание в нашей области участков, функционирующих в режиме исправительного центра при исправительных колониях, поможет осуждённым реально пройти реабилитацию перед возвращением домой.

Права осуждённых на медицинскую помощь

Охрана здоровья лиц, находящихся в местах лишения свободы, надлежащая и своевременно оказываемая им медицинская помощь являются важнейшими составляющими, которые оказывают влияние на общее состояние здоровья осуждённых, дальнейшую их социализацию и успешную интеграцию в общество после освобождения.

Данное право относится к основным правам осуждённых, но недостаточно гарантировано и не реализуется в полном объёме в процессе исполнения наказания.

Значительная часть осуждённых имеет неудовлетворительное состояние здоровья, зачастую обусловленное распространением среди них социально значимых заболеваний. Поэтому Уполномоченным по правам человека систематически проводится мониторинг реализации прав на оказание медицинской помощи и охрану здоровья в учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области.

Анализ поступающих обращений осуждённых, их родных и близких, правозащитного сообщества и иных организаций показал, что не всегда оказывается надлежащая медицинская помощь, имеются претензии к её своевременности и качеству.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение (№ 20-12/177) главного врача ГАУ здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница» о пациентке Н., родившей двойню, об оказании содействия в охране здоровья в связи с наличием обстоятельств, способных повлечь за собой вред жизни детей.

Н. отбывает наказание в нижнетагильской исправительной колонии № 6 ГУФСИН России по Свердловской области, имеет положительный ВИЧ-статус, при этом во время беременности антиретровирусная терапия пациентке не назначена. Вместе с тем рекомендации по назначению терапии были даны врачом-консультантом ГАУЗ СО «ОДКБ» еще 24.10.2019, поэтому угроза заражения детей и передачи им заболевания, имеющегося у родителя, сохраняется.

По данному факту в целях оказания содействия в защите прав Н. Уполномоченный обратилась в территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области с просьбой провести проверку. Были выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, а также порядка внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, нарушения лицензионных и иных правовых актов, выразившиеся в несоблюдении ФКУЗ МСЧ-66 объёма обследований и лечения осуждённой Н.

По итогам инициированной Уполномоченным проверки руководителем регионального Росздравнадзора ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России выдано предписание об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении.

Также в адрес Уполномоченного поступали обращения об отказе в госпитализации, проведении оперативного лечения, об отсутствии лекарственных препаратов. Заявители просили содействия в проведении обследования в медицинских учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, получении специализированной медицинской помощи.

Осуждённый С. сообщил Уполномоченному, что нуждается в оперативном лечении, неоднократно обращался в филиал «Областная больница № 2» ФКУЗ МСЧ-66, однако в оперативном лечении ему отказывали, несмотря на рекомендации, выданные в филиале «Центральная больница № 5» ФКУЗ МСЧ-66 (№ 20-13/2172).

Согласно информации, полученной Уполномоченным от ФКУЗ МСЧ-66, осуждённый С. восемь раз направлялся для лечения, начиная с августа 2017 года по 28 июля 2020 года, в филиалы «Областная больница № 2» и «Центральная больница № 5» ФКУЗ МСЧ-66. С учётом того, что срок отбытия наказания осуждённым С. завершается 24.02.2021, ему рекомендовано проведение планового оперативного лечения по полису обязательного медицинского страхования после освобождения его из мест лишения свободы. Амбулаторная и стационарная медицинская помощь оказывается в достаточном объёме. Медицинских показаний для экстренного и неотложного стационарного лечения не имеется, состояние его здоровья удовлетворительное.

Выяснилось, что за три года, пока осуждённый С. отбывал наказание, необходимую ему операцию не провели, о причинах информация отсутствует. По этому обращению Уполномоченный проводит дополнительную проверку.

Несмотря на принимаемые государством меры по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями, анализ обращений осуждённых свидетельствует о несоблюдении права осуждённых на бесплатное получение жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Орфанные заболевания – это тяжёлые хронические болезни, требующие сложного и очень дорогостоящего лечения, часто приводящие к инвалидизации, снижающие качество жизни и её продолжительность. Лекарственные препараты, как правило, не излечивают болезнь полностью, а лишь снимают тяжесть симптомов и принимаются на протяжении всей жизни.

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека за 2019 год говорилось о поступлении обращения осуждённого П., содержавшегося в СИЗО-3, о необеспечении необходимыми лекарственными препаратами по заболеванию «муковисцидоз». После обращения Уполномоченного руководство ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России заверило, что оснований для беспокойства нет: осуждённый получает медицинскую помощь в полном объёме, отказа в выдаче лекарственных препаратов не выявлено.

Однако осуждённый П. вновь обратился к Уполномоченному, сообщив, что необходимое лекарство он так и не получает. С целью оказания содействия в восстановлении нарушенных прав осуждённого Уполномоченный обратилась в прокуратуру, по результатам проверки которой установлены нарушения, а в адрес ФКУЗ МСЧ-66 внесено представление об устранении нарушений.

Несмотря на меры прокурорского реагирования, осуждённый П. был обеспечен только одной упаковкой, состоящей из шести ампул, при том, что данное лекарство необходимо принимать постоянно и врачом оно не отменялось. После очередного обращения к Уполномоченному (№ 20-13/9) право осуждённого на медицинскую помощь было восстановлено. Решениями Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 18.02.2020 и 21.07.2020 исковые требования П. к ФКУЗ МСЧ-66 и ФСИН удовлетворены частично, взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 и 30 000 рублей.

В интересах мужа, содержащегося в ФКУ СИЗО-4, в адрес Уполномоченного с жалобой обратилась Ш. (№ 20-13/2270). Заявительница просила оказать содействие в направлении его на госпитализацию и переосвидетельствовании. Осуждённый Ш. является инвалидом 2-й группы, имеет тяжёлое заболевание, терапией не обеспечивается, из-за чего резко ухудшилось состояние здоровья, его речь деформирована. Из-за состояния здоровья откладывалось заседание суда.

ФКУЗ МСЧ-66, куда обратилась Уполномоченный за содействием в разрешении обращения, сообщили, что Ш. находится на обследовании и лечении в филиале «Центральная больница № 5» ФКУЗ МСЧ-66.

А в «Бюро № 32 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ ФМБА России» на запрос Уполномоченного ответили, что инвалидность Ш. продлена заочно.

Осуждённые, родственники, их представители сталкиваются с препятствием в получении информации о состоянии здоровья, отсутствием надлежащего информирования о диагнозе и применяемом лечении.

Для защиты прав осуждённого А., который сообщил Уполномоченному об отказе начальника больницы направить медицинские документы его законному представителю по доверенности (№ 20-13/2082), было направлено обращение руководству ФКУЗ МСЧ-66. В полученном ответе Уполномоченного проинформировали, что «по вопросу направления снимков органов грудной клетки законному представителю А. порядок предоставления копий медицинской документации ранее неоднократно разъяснялся. Осуждённый А. может вручить копии своих медицинских документов, предварительно получив их в порядке, предусмотренном ПВР ИУ (п. 110), утверждёнными Приказом Минюста РФ от 16.12.201 № 2956».

Пунктом 110 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений установлено, что к числу дополнительных услуг, оказываемых по инициативе осуждённых и оплачиваемых за счёт их собственных средств, относится, среди прочих, копирование судебных документов, других документов, имеющихся в личных делах осуждённых. Но медицинская документация осуждённых в личных делах не находится.

В соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ведение медицинской документации в установленном порядке, обеспечение учёта и хранения медицинской документации являются обязанностью медицинской организации.

Появился долгожданный Приказ Минюста России от 01.04.2020 № 80 о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: теперь есть норма, закрепляющая право осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях, иметь при себе медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. Эта норма полностью согласуется с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающим право пациента либо его законного представителя получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов.

Приказом Минюста России от 18 декабря 2017 года № 285 утверждён Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, заключённым под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы. Данный нормативный правовой акт не регламентирует вопросы ознакомления осуждённого к лишению свободы лица с медицинской документацией.

В то же время Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в сфере обеспечения прав и законных интересов осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, предусмотрено обеспечение получения лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, информации о своём здоровье, включая ознакомление с медицинской документацией и получение консультаций врачей-специалистов медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, исходя из положений федерального законодательства.

Уполномоченный по правам человека обращает внимание на необходимость исполнения положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, которое в настоящее время не реализуется.

Гуманизм из неволи

Соблюдение прав тяжелобольных на обращение в суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания находится в зоне внимания Уполномоченного по правам человека. В числе позитивных сдвигов, произошедших за последние годы, – изменение практики рассмотрения вопроса об освобождении от отбывания наказания таких осуждённых.

Освобождение от наказания в связи с болезнью предусмотрено статьёй 81 Уголовного кодекса РФ. Одним из таких оснований является наличие у осуждённого тяжёлой болезни.

В 2020 году обращений с просьбой оказать содействие в освобождении от отбывания наказания в связи с тяжёлым заболеванием практически не поступало. Несмотря на единичные обращения родственников, адвокатов, правозащитного сообщества, Уполномоченный отметила, что возникают вопросы относительно корректности заключений специальной медицинской комиссии.

Так, при вынесении заключений о медицинском освидетельствовании осуждённых медицинские комиссии ссылаются на пункты Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, которые утратили силу.

Например, при работе с обращением осуждённого Х. выяснилось, что согласно заключению специальной медицинской комиссии о медицинском освидетельствовании, «на момент проведения освидетельствования у осуждённого выявлено заболевание, указанное в Перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утверждённом в редакции Постановления Правительства РФ от 19.05.2017 № 598 (далее – Перечень заболеваний), пункт 28. Однако в соответствии с Перечнем заболеваний, пункт 21, степень тяжести заболевания не соответствует заболеванию, указанному в данном перечне».

Вместе с тем в пункте 28 Перечня заболеваний (раздел VI. Болезни нервной системы – демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы) «степень тяжести» отсутствует, указано только заболевание с кодом по МКБ-10 G35 – G37.

Аналогичным было и заключение специальной медицинской комиссии о медицинском освидетельствовании осуждённого К., у которого диагностировано заболевание, предусмотренное пунктом 29 Перечня заболеваний.

Однако и в пункте 29 Перечня заболеваний (раздел VI. Болезни нервной системы – Полиневропатии) «степень тяжести» отсутствует.

Очевидно, что противоречивые заключения специальной медицинской комиссии ориентируют суды на принятие неверных решений.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания», при решении вопроса об освобождении лица от наказания определяющее значение имеет установление судом наличия у осуждённого тяжёлой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания.

Рассматривая соответствующее ходатайство осуждённого, суд оценивает медицинское заключение специальной медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы с учётом Перечня заболеваний.

Так, специальная медицинская комиссия (решение от 25.11.2020 № 1433) отказала в освобождении от отбывания наказания Л., при этом указав в заключении диагноз: «ВИЧ-инфекция, IV В стадия, фаза прогрессирования на фоне АРВТ». Комиссия пришла к выводу об отсутствии у Л. заболевания, предусмотренного Перечнем заболеваний (раздел 1, п. 7 – «Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в стадии вторичных заболеваний 4B в фазе прогрессирования и терминальной стадии»). В то же время комиссия пояснила: «У осуждённого Л., согласно внесённым изменениям в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2017 № 598, действительно имеется приобретённая болезнь, но степень тяжести течения данного заболевания не достигла необходимого критерия, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания».

Однако в пункте 7 Перечня заболеваний «степень тяжести» отсутствует, указано только заболевание в фазе прогрессирования и терминальной стадии с кодом по МКБ В20 – В24.

Принимая решение, врачебная комиссия выходит за пределы своих полномочий, делая вывод о возможности (невозможности) представления осуждённого к освобождению.

Следует также отметить, что в действующей редакции пункта 7 Перечня заболеваний для ВИЧ-инфекции указано одновременно две стадии заболевания: «...в стадии вторичных заболеваний 4B в фазе прогрессирования и терминальной стадии», – что может вызвать правовую неопределённость в суде при рассмотрении ходатайств (представлений) об освобождении от наказания в связи с болезнью.

В феврале 2020 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 77 определён новый порядок освидетельствования осуждённых: утверждены Правила направления на медицинское освидетельствование и внесены изменения в Правила освидетельствования осуждённых в связи с болезнью.

Врачебная комиссия при проведении медицинского освидетельствования проводит осмотр осуждённого, изучает результаты его обследования, медицинскую документацию и принимает одно из следующих решений:

- о наличии у осуждённого заболевания, включённого в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания;

- об отсутствии у осуждённого заболевания, включённого в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания;

- о прекращении проведения медицинского освидетельствования в случае отказа осуждённого пройти дополнительное обследование, рекомендованное врачебной комиссией, или выразить согласие на получение дополнительных сведений о состоянии здоровья из других медицинских организаций.

После этого врачебная комиссия в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения оформляет заключение, содержащее вывод о наличии или отсутствии у осуждённого заболевания, препятствующего отбыванию наказания.

Уполномоченный по правам человека обращает особое внимание: вопрос об освобождении решается только судом, и врачебная комиссия даже при отрицательном заключении не вправе отказать осуждённому в направлении его ходатайства в суд.

Звёзды в воспитательной колонии

Спортивные мероприятия, организованные Уполномоченным по правам человека, стали доброй традицией воспитательной колонии.

В Ледовом дворце г. Кировграда 2 февраля состоялся хоккейный турнир на кубок Уполномоченного по правам человека. Матч прошёл с участием легендарного хоккеиста, Олимпийского чемпиона 1992 года, заслуженного мастера спорта России, обладателя Кубка Стэнли (2004 г.), вратаря сборной России по хоккею Николая Хабибулина и нашего земляка, российского актера, члена творческого объединения «Уральские пельмени» Андрея Рожкова.

Николай Хабибулин выступал за команду Кировградской воспитательной колонии «Звезда». А в команде ГУФСИН России по Свердловской области «Стражник», помимо сотрудников и ветеранов ГУФСИН, сыграли священник отец Алексей (Елисеев), помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими, и консультант аппарата Уполномоченного Сергей Санников.

Игра оказалась зрелищной, запомнилась множеством острых моментов. Победу одержала команда «Звезда» со счётом 2:1.

По окончании матча Уполномоченный по правам человека вручила команде победителей памятный кубок, а начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Александр Фёдоров наградил воспитанников оригинальным сладким призом – тортом в виде хоккейной площадки.

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Защитить защитников Отечества

В рамках Общественного Форума ветеранов боевых действий 7 ноября в режиме видеоконференцсвязи прошла конференция по проблемам социально-правовой защиты инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших.

От Свердловской области принять участие в мероприятии пригласили и Уполномоченного по правам человека, которая совместно с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, общероссийских общественных организаций ветеранов, государственными, военными и общественными деятелями, учеными и представители институтов гражданского общества обсуждала вопросы о последствиях пенсионной реформы и монетизации льгот ветеранов и инвалидов боевых действий, меры социальной поддержки, проблемы трудоустройства ветеранов и инвалидов боевых действий, их социальной адаптации, обеспечения жильём и другие.

Повышенный интерес участников конференции вызвало обсуждение вопросов о льготах в сфере ЖКХ, совершенствования законодательства в сфере социально-правовой защиты ветеранов боевых действий. Среди прозвучавших предложений – о необходимости повышения размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий до уровня прожиточного минимума.

Итоговая Резолюция Общественного Форума ветеранов боевых действий была направлена в адрес Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путина.

Альтернатива под копирку

В 2020 году наблюдался рост числа обращений граждан Уполномоченному по правам человека о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой (АГС), причём поступали такие обращения исключительно за две недели до начала призывной кампании или во время неё (обращения Ц. № 20-13/2110, С. №20-13/2125, Ю. № 20-13/2202).

Уполномоченный по правам человека уже неоднократно отмечала следующую тенденцию: лица призывного возраста по одним и тем же основаниям из года в год обращаются с заявлениями в призывную комиссию, указывая, что они пропустили установленные законом сроки подачи заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, поскольку их убеждения, противоречащие несению военной службы, сформировались накануне воинского призыва.

Так, Д. указал: «…заинтересовавшись тем, как проходит призыв, я случайно наткнулся на информацию об АГС и решил, что это самый подходящий для меня вариант, а срок подачи заявления пропущен по причине неосведомлённости относительно возможности заменить военную службу альтернативной моим убеждениям» (обращение № 20-13/2033).

Срок подачи заявления о замене вида службы установлен и составляет полгода до начала призывной кампании, во время которой гражданин должен быть призван в армию. Установление временных рамок подачи заявлений «основано на привязке к срокам призыва на военную службу (который в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» осуществляется два раза в год): до начала весеннего призыва может быть подано заявление о прохождении альтернативной гражданской службы в период, начиная с осеннего призыва, и, соответственно, до начала осеннего призыва – о прохождении альтернативной гражданской службы в период, начиная с весеннего призыва. Подобный порядок обусловлен необходимостью заблаговременного уведомления военных комиссариатов о соответствующем намерении призывника с целью своевременного планирования мероприятий призыва, которое осуществляется военным комиссаром на основании пункта 4 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации.

Исключение из общего правила составляет порядок, предусмотренный в абзаце четвёртом пункта 1 статьи 11 указанного Федерального закона: граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки действия которых должны истечь после очередного призыва на военную службу, при преждевременном прекращении основания для отсрочки вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня прекращения основания для отсрочки, то есть независимо от сроков призыва на военную службу. Это обусловлено такими обстоятельствами, которые не позволяют гражданину заранее уведомить военный комиссариат о намерении воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу, а потому вопрос о прохождении военной службы должен решаться в ближайший по отношению к дате прекращения отсрочки призыв (весенний или осенний) либо в период текущего призыва».

В Определении Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 № 2204-О разъяснено, что право на замену военной службы альтернативной гражданской службой не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора между военной службой и альтернативной гражданской службой и что само по себе отрицательное представление гражданина о военной службе и его нежелание в связи с этим проходить военную службу дают ему право на её замену альтернативной гражданской службой.

Неоднократно Уполномоченный по правам человека обращалась к председателям призывных комиссий с просьбой при реализации гражданами права на АГС восстанавливать срок подачи заявления в случае его пропуска и рассматривать заявления по существу. Но граждане призывного возраста ошибочно полагают, что сам факт подачи заявления о приверженности к пацифистской философии – без указания каких-либо обстоятельств, побудивших потребовать их замены военной службы альтернативной гражданской службой, фактов, подтверждающих глубокие убеждения, – даёт им право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

Национальные суды Российской Федерации неоднократно указывали в своих решениях, что «право на замену обязательной военной службы её гражданской альтернативой не означает, что гражданин может безоговорочно выбирать между военной и гражданской видами службы, и это не означает, что само по себе негативное отношение индивида к военной службе… гарантирует право на замену обязательной военной службы». Эта позиция отражена также в практике Европейского суда по правам человека, который заявил, что «только в тех случаях, когда несогласие с военной службой мотивируется серьёзным и непреодолимым конфликтом между обязательством служить в армии и совестью человека или его глубоко и искренне исповедуемыми религиозными или иными убеждениями, оно представляет собой убеждение или убеждение достаточной убедительности, серьёзности, сплочённости и важности для привлечения гарантий статьи 9 Конвенции…»

Гражданину недостаточно просто указать, что его личные убеждения вступают в противоречие с его обязанностью служить в армии для замены обязательной военной службы. Лицо должно обосновать такое утверждение, указать причины и обстоятельства, побудившие его просить о замене военной службы гражданской, перечислить факты, подтверждающие те его глубокие убеждения, которые противоречат обязанности нести военную службу, и привести соответствующие доказательства. В 2017 году гражданин России Дягилев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), указывая на нарушение статей Европейской конвенции со стороны российских властей. Он утверждал, что отказ в предоставлении альтернативной службы нужно расценивать как вмешательство в свободу совести, настаивал, что процедура получения АГС должна носить заявительный характер, а государство не должно требовать от призывников доказательств убеждений.

В 2020 году Европейский суд по правам человека признал, что действующее в России законодательство об альтернативной гражданской службе «включает достаточные процессуальные гарантии для проведения справедливой процедуры», а возможные недостатки его применения могут быть исправлены в национальных судах. В постановлении по делу также говорилось, что «государствам разрешается устанавливать процедуры для оценки серьёзности убеждений индивида и пресекать любые попытки злоупотребления возможностью освобождения со стороны лиц, которые в состоянии нести военную службу».

Рост числа обращений к Уполномоченному по правам человека, написанных в буквальном смысле «под копирку», с абсолютно одинаковыми доводами, философскими изречениями и мотивом отказа от военной службы авторов-пацифистов свидетельствует, что альтернативная гражданская служба для них – это законный способ уклонения от военной службы.

Конституционный суд РФ в 2020 году вынес решение по жалобе пацифиста, просившего признать неконституционными законодательные нормы об альтернативной гражданской службе, позволяющие призывной комиссии лишать призывника возможности её прохождения, указав в своём решении, что для прохождения альтернативной службы необходимо предпринимать активные действия по реализации своего права служить Родине альтернативно, а в случае уклонения в любой форме – лишать человека права на такой выбор.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

Поправки к Конституции – это вектор развития гражданского общества

В адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской области предложения о внесении поправок в Конституцию России направляли не только земляки, но и жители других регионов. Надо сказать, что язык большинства поправок был далёк от юридического. Но важно отметить, что люди выражали свои мысли не только по вопросам, инициированным Президентом РФ, но и в целом о федеративном устройстве нашего государства, институте президента, полномочиях палат Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Практически во всех обращениях, адресованных Рабочей группе, говорилось о необходимости корректировки положений нашего Основного закона с учётом изменений, произошедших за 26 лет со времени принятия Конституции, а также современной социально-экономической и внешнеполитической обстановки.

С учётом объёма работы, связанной с анализом поступивших предложений, а также применением юридико-технических приёмов изложения конституционного текста, Уполномоченным по правам человека были привлечены общественные помощники Уполномоченного и группа студентов, обучающихся в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ). Волонтёры-студенты с радостью откликнулись и получали видимое удовольствие от обсуждения предложенных поправок и, конечно, бесценный опыт критического анализа состояния законодательства, перспектив его развития. Уполномоченный признательна за оказанную помощь и выразила свою благодарность в письме ректору УрГЮУ В.А. Бублику, отметив всех студентов, помогавших Рабочей группе.

Предложения поправок поступали даже тогда, когда истёк установленный для внесения предложений срок. И когда Государственная Дума приняла Федеральный закон, а Совет Федерации его одобрил, предложения всё продолжали поступать. Удивительно, но факт: граждане продолжали направлять по электронной почте свои поправки даже накануне Дня общероссийского голосования. Весомый пакет предложений внесли депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Особо добрые отношения связывали наш регион с председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседателем Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию П.В. Крашенинниковым.

Все предложения от граждан, инициативных групп, организаций, политических партий и общественных объединений были доведены до сведения членов Рабочей группы. И даже поправки, поступившие с опозданием, были переданы в Рабочую группу для продолжения работы по совершенствованию федерального законодательства.

Как проходила работа с предложениями о поправках к Конституции России, как обсуждались на заседаниях Рабочей группы принципиальные вопросы развития нашей государственности, приводимая аргументация в дискуссиях – всё это интересовало учёных-конституционалистов и практиков на VI Уральском Форуме конституционалистов, состоявшемся в Екатеринбурге в октябре.

В его работе приняли участие представители и других отраслей научных знаний, практикующие юристы не только из России, но и из стран СНГ. С учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки работа Форума прошла в двух форматах: очном и дистанционном.

Уполномоченный по правам человека выступила на Форуме с докладом «Поправки в Конституцию Российской Федерации – усиление позиции государства и гражданского общества в защите прав человека».

Особое внимание в докладе было обращено на поправки о статусе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, возвышении на конституционный уровень Человека труда, ответственности Банка России перед парламентом. Уполномоченный обозначила свою позицию относительно усиления в Основном законе роли гражданского общества и необходимости его государственной поддержки.

Закон о поправках к Конституции положил начало большой работе по совершенствованию законодательства и развитию практически всех его отраслей.

Уполномоченный по правам человека была включена в состав Рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений

С октября заседания Рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений стали проводится регулярно, в формате видеоконференций. Прежде всего на обсуждение был вынесен пакет законопроектов, связанных с реализацией новых положений Конституции Российской Федерации: проекты Федеральных конституционных законов «О Правительстве Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», а также проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Обсудили грядущие изменения в законодательстве о судебной системе, проблемы иерархии федеральных законов в связи с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации.

В частности, при обсуждении проекта Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» Уполномоченный обратила внимание членов Рабочей группы и её руководителя – Президента Российской Федерации В.В. Путина – на концепцию законопроекта, положительно оценив вопросы компетенции правительства, связанные с проведением единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи. Особое внимание уделила и вопросам поддержки институтов гражданского общества, которые в полном соответствии с предложенной Уполномоченным конституционной поправкой о роли гражданского общества нашли своё отражение в обсуждаемом законопроекте. На заседании Рабочей группы по мониторингу Уполномоченный призвала активно привлекать членов Рабочей группы к обсуждению проекта федерального закона, который, несомненно, должен появиться, – о гражданском обществе.

Этот закон помог бы наладить взаимодействие институтов гражданского общества с государством и правоохранительными органами. Но это должен быть полноценный закон, в нём необходимо прописать механизмы и инструменты взаимодействия государства и институтов гражданского общества, меры поддержки и многое другое. Кроме того, он внесёт ясность в решение противоречий, которые часто возникают между представителями гражданского общества и правоохранительными ведомствами.

Безусловно, такой закон не может разрабатываться без участия институтов гражданского общества.

Отчётность Центробанка России перед Государственной Думой поднята на конституционный уровень. Казалось бы, какое значение для народа имеет статья об отчётности Центрального банка? В последние годы появился вал обращений о кредитных проблемах. Этих проблем настолько много, что люди, страдающие от деятельности микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов, а иногда и классических банков, шли потоком на приём к Уполномоченному по правам человека.

Необходимо было понять, почему контролирующий орган – Центральный банк Российской Федерации – никогда не озвучивал проблемы, с которыми столкнулись миллионы россиян. И почему подотчётность банка была непубличной. Уполномоченный по правам человека попросила Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина во время встречи с государственными правозащитниками помочь людям сделать систему кредитно-потребительских кооперативов более безопасной для населения. Президентом были даны поручения Правительству РФ, Центральному банку РФ, МВД РФ подготовить соответствующие предложения.

Когда разговор на встрече с Президентом России услышали люди, то посыпались массовые обращения с просьбой внести поправку в Конституцию об открытости Центрального банка. Уполномоченный посоветовалась с сопредседателем Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон, депутатом Государственной Думы от Свердловской области Павлом Владимировичем Крашенинниковым. Поправка появилась. И она нам нужна, народ должен знать о деятельности Центрального банка. В Конституции Российской Федерации теперь закреплена новая правовая норма: статья 103, определяющая круг вопросов, относящихся к ведению Государственной Думы, дополнена в части 1 новым пунктом «г.1», предусматривающим заслушивание ежегодных отчётов Центрального банка Российской Федерации.

Эта норма, безусловно, связана и с эффективностью управления государством. Когда мы говорим об эффективности управления, имеем в виду и парламентский контроль как одно из средств повышения уровня ответственности, эффективности работы всей исполнительной власти, государственных органов, а также структур, которые не входят в систему публичной власти, но призваны обеспечить стабильность и безопасность России.

В действующем Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» теперь есть положение о представлении в Государственную Думу годового отчёта. И всё же важно, что отчётность Центробанка поднята на конституционный уровень. В Основном законе обязательно должна быть закреплена возможность Государственной Думы провести слушания по отчёту, в котором Центробанк не только отчитывается о своей деятельности, но и анализирует состояние экономики, финансового рынка, национальной платёжной системы и другие показатели. Такая конституционная новелла крайне необходима и своевременна.

В Конституции появился Человек Труда. Невыплаченная зарплата, потеря работы переносятся людьми очень тяжело. И защищать трудовые права тоже очень трудно.

Юристы спорят с Уполномоченным – право собственности выше трудового права, и в период банкротства предприятий это учитывается в первую очередь. Человек Труда ушёл со страниц центральных газет, его нет на телевидении, и даже в Интернете ему нет места, а ведь прошло немного лет с тех пор, когда на страницах наших газет основными героями были механизаторы и токари, воспитатели и медсёстры. Сегодня даже конкурсы «Учитель года» и «Врач года» где-то на заднем плане. «Мутные» личности вытеснили из наших СМИ людей труда.

Уполномоченному посчастливилось быть в группе тех, кто поддержал наши профсоюзы в подготовке конституционной поправки об уважении Человека Труда. Эта тема прошла легко, ведь её с самого начала поддерживал Президент: «В Основном законе страны необходимо отразить роль человека труда в российском обществе, потому что он стоит в центре процветания любого государства и общества». Меняем героев нашего времени с искусственных на настоящих.

В часть 5 статьи 75 Конституции Российской Федерации включено следующее положение: «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации». И в новой статье 75.1, введённой в Основной закон, провозглашается, что в Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидарность.

Уполномоченный убеждена, что эти конституционные поправки будут служить надёжной опорой в защите трудовых прав и препятствием для возможного ущемления прав трудящихся в каких-либо нормативных актах. Не секрет, что сейчас многие хотели бы поправить Трудовой кодекс – больше прав предоставить именно работодателям, а права наёмных работников урезать.

Кстати, в Конституции СССР 1977 года было записано, что общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе и государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека (ст. 14). К сожалению, в 1993 году при разработке Конституции Российской Федерации такой постулат исключили. Сейчас мы возвращаем трудовому человеку то, что он заслужил.

Чиновники обязаны быть патриотами. Когда Президент Российской Федерации предложил внести в Конституцию поправки, запрещающие руководителям государства иметь второе гражданство, счета и имущество за рубежом, Уполномоченный поверила, что двойные стандарты – на словах одно, а на деле другое – для руководителей страны уйдут в историю, горькую и неприятную. И главное, что руководители страны будут подбираться уже из другого списка, патриотичного.

Теперь в Конституции записано, что члены Правительства, губернаторы, руководители федеральных государственных органов, судьи, прокуроры, парламентарии – члены Совета Федерации (сенаторы) и депутаты Государственной Думы не могут иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Им также запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Такие же запреты вводятся в отношении должности Президента Российской Федерации.

Ещё на стадии обсуждения поправок Уполномоченный предложила включить в число людей, которые не имеют гражданства, счетов за рубежом, и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В итоге в статью 103 было включено и это требование к кандидату в Уполномоченные по правам человека.

Фактически чиновникам уже давно запрещено иметь двойное гражданство. Например, в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» чётко прописано, что человек с двойным гражданством не имеет права быть гражданским служащим. Зачем же сейчас, в 2020 году, потребовалось дополнительно закреплять это в Конституции?

Уполномоченный видит простое объяснение этому: работающие для россиян чиновники обязаны быть патриотами, чтобы понимать и решать все проблемы, которые сваливаются на обычных людей, разделять их ценности и смотреть с ними в одну сторону. Разве может быть как-то иначе?

Если положения о поддержке гражданского общества внести в Конституцию, то политика государства становится более предсказуемой. Работа над поправками подходила к концу, а поправка свердловского Уполномоченного о гражданском обществе так и не закрепилась в тексте будущего закона. Большие юристы считали, что рано ещё гражданскому обществу появляться в Конституции, поскольку в законодательстве Российской Федерации оно есть только в законе об адвокатуре.

Все доводы Уполномоченного, что отстают законодатели, а гражданское общество уже существует, действовали на одну часть Рабочей группы, а контрдоводы юристов о том, что законодательного определения гражданского общества не существует, заставляли других коллег голосовать против. Но ведь оно есть в действительности и неуклонно развивается – наше гражданское общество. И почему наша Конституция в этом плане будет отставать от жизни?

На завершающей встрече членов Рабочей группы с Президентом ему представили поправки, в которых не было упоминания о гражданском обществе. Посоветовавшись с соседями по столу в зале заседаний – актёром и режиссёром театра и кино Владимиром Машковым и пианистом Денисом Мацуевым, Уполномоченный предложила поправку о гражданском обществе. И Президент согласился.

Поправки о гражданском обществе ещё не были приняты, но они уже вовсю работали. В трудные дни, когда весь мир оказался заложником страшного вируса, Президент нашёл время для встречи с представителями гражданского общества, дал распоряжения о поддержке общественных организаций и по налоговым выплатам, и по аренде, и по отчётности.

Может, кому-то покажется не столь важным, что гражданское общество появилось в поправках к Конституции, но это важнейшая составляющая жизни любого государства. У нас развиты общественные институты, активная часть граждан занимается благотворительной, правозащитной деятельностью, другими видами такого бескорыстного общественного служения. Парадигма противостояния государства и гражданского общества, популярная некоторое время назад, уже неактуальна не только в России, но и во всём мире. Настало время синергии, сотрудничества, и пришло время прописать это в Основном законе. Для огромного числа людей, которые посвящают свою жизнь общественному служению, очень важно закрепление в Конституции признания и уважения гражданского общества.

Теперь гражданское общество обозначено в Конституции. Часть 1 статьи 114, определяющая полномочия Правительства Российской Федерации, дополнена новым пунктом «е.1», в котором сказано, что Правительство осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики.

Оценивая весь массив поправок к Конституции Российской Федерации, можно смело утверждать, что смысл поправок – в повышении роли гражданского общества.

Голосование по конституционным поправкам состоялось. И очень многие из этих поправок предложены нами – жителями России. Теперь эти поправки будут служить людям.

ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

В отчётном году свердловчане 1 июля приняли участие во впервые состоявшемся общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16, дополнительных выборах депутатов представительных органов девяти муниципальных образований и Думы в Махнёвском муниципальном образовании, которые прошли 13 сентября. А также в дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9. Они состоялись 22 ноября. Уполномоченный по правам человека проводила мониторинг соблюдения избирательных прав граждан во время этих кампаний.

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации

За ходом подготовки и проведения голосования, за тем, как обеспечиваются избирательные права свердловчан, их права на безопасность и охрану здоровья, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области наблюдала и как член Временной рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Всего на территории Свердловской области было открыто 2 532 избирательных участка, из которых 41 участок был предназначен для голосования в местах временного пребывания. Четыре из них – в следственных изоляторах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новой Ляли, 34 – в лечебных учреждениях, по одному в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале ст. Екатеринбург-Пассажирский.

Учитывая, что общероссийское голосование проходило в течение недели, у работников предприятий с непрерывным циклом производства была возможность проголосовать по месту нахождения на любом удобном участке в любой день голосования, поэтому был образован всего один временный участок для голосования на предприятии – в филиале «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

Уполномоченный по правам человека проверила готовность к проведению Общероссийского голосования следственного изолятора № 3 ГУФСИН России по Свердловской области в г. Нижнем Тагиле, где был открыт избирательный участок № 2236. В учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области проголосовали по поправкам к Конституции более 3 000 лиц, содержащихся под стражей, а также более 2 000 граждан, осуждённых без изоляции от общества.

Сотрудники, которые несли службу на казарменном положении, проголосовали на закреплённых избирательных участках непосредственно во время службы.

По инициативе Уполномоченного по правам человека в пятый раз в регионе был создан Центр общественного наблюдения, участники которого следили за проведением голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Этот хорошо зарекомендовавший себя на выборах разного уровня проект направлен на обеспечение объективного и эффективного контроля независимыми общественными и экспертными организациями за ходом голосования.

Как руководитель Центра общественного наблюдения, Уполномоченный по правам человека организовала его работу с соблюдением противоэпидемических мер на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». Одновременно в зале call-центра работали по пять операторов, сменяя друг друга, остальные волонтёры, принимающие обращения по телефону многоканальной горячей линии, работали в удалённом режиме.

Общественным контролем были охвачены все этапы голосования, начиная с 25 июня. В этот раз общественные наблюдатели отслеживали сообщения о возможных нарушениях ещё и в социальных сетях, средствах массовой информации. Все данные стекались в Центр общественного наблюдения, мобильные группы которого выезжали на места для проверки поступивших сигналов – для этого у центра был специальный транспорт. Мобильные центры наблюдения действовали в пяти городах области – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове. Уполномоченный по правам человека посещала участковые избирательные комиссии, беседовала с волонтёрами, членами избирательных комиссий, проверяла, как обеспечиваются не только избирательные права свердловчан, но и их право на охрану здоровья. Отметила, что пришедшим на участки доброжелательно разъясняли порядок голосования, вручали перчатки, медицинские маски, ручки, а также текст Конституции Российской Федерации. Голосование в течение недели позволило соблюсти социальное дистанцирование, санитарно-эпидемиологические требования на участках.

На участках была размещена информация о содержании поправок к Конституции, присутствовали общественные наблюдатели, не было преград для работы представителей СМИ.

В участковой избирательной комиссии № 1663 Орджоникидзевского района Екатеринбурга, где задержали журналиста издания «Долгопрудненские страницы», Уполномоченный, разбираясь в ситуации, поговорила с членами и председателем избирательной комиссии, волонтёрами, сотрудником полиции, ознакомилась с видеозаписью инцидента с камер видеонаблюдения.

Поведение журналиста было провокационным, он попытался пройти на территорию избирательного участка, отказавшись предъявить сотруднику полиции для осмотра рюкзак, не стал обрабатывать руки антисептиком, надевать медицинскую маску, нарушил требования санитарной безопасности.

Уполномоченный встретилась с этим журналистом. Выяснилось, что он был аккредитован в качестве члена районной комиссии города Екатеринбурга с правом совещательного голоса. До инцидента посетил несколько комиссий, проводил фото- и видеосъемку, говорил с председателями комиссий, претензий к нему не было. Газета «Долгопрудненские страницы», сотрудником которой является журналист, зарегистрирована в Московской области, у неё нет сайта, с 2017 года вышло только два номера издания.

Организованная Уполномоченным по правам человека горячая линия работала с серьёзной нагрузкой, с 15 июня по 1 июля было получено 506 обращений. Из них информационного характера – 429. Спрашивали адрес участковой избирательной комиссии, о режиме её работы, о возможности принять участие в голосовании у себя дома, как стать общественным наблюдателем… Задавали вопросы и о поправках к Конституции. Было зафиксировано 77 жалоб, в том числе несколько фейковых.

Как и во время проведения выборов в предыдущие годы, Уполномоченный по правам человека пригласила представителей организации по общественному наблюдению за выборами – движения «Голос» – к сотрудничеству с Центром общественного наблюдения, они внимательно проверяли сообщения о возможных нарушениях избирательных прав. Соглашение о взаимодействии в ходе голосования по поправкам к Конституции подписал межрегиональный координатор этой организации на Урале и в Поволжье Александр Грезев.

Уполномоченный по правам человека связалась с руководителями ряда предприятий и учреждений в связи с поступлением сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» об активном побуждении ими своих работников к досрочному голосованию, требовании приносить с избирательных участков документы, подтверждающие посещение. Сообщения о принуждении работников к голосованию не подтвердились. Направления сотрудникам Театра эстрады, Уральского центра народного искусства, областной наркологической больницы и других бюджетных организаций выдавались для разведения потоков и соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Реагируя на сообщение о том, что представители движения «Голос» 26 июня обнаружили на столе председателя участковой комиссии (УИК) № 1679 папку с отрывными частями направлений в УИК сотрудникам предприятия «Уралтрансмаш», в телеграм-канале «ЦОН. Свердловская область» разместили следующее сообщение о результатах проверки.

«Согласно правилам делопроизводства, утверждённым соответствующей территориальной избирательной комиссией (ТИК), все поступающие в УИК документы вне зависимости от способа поступления подлежат обязательной регистрации в установленном порядке, в том числе с проставлением соответствующей отметки о принятии на экземпляре поступившего документа (п. 2 ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п. 5.27 национального стандарта Российской Федерации «Требования к оформлению документов»).

Отметка на экземпляре поступившего в избирательную комиссию документа не подтверждает участие гражданина в голосовании и получение бюллетеня, а уж тем более факт волеизъявления, проставления в бюллетене отметки. Соответственно, представление указанного документа в участковую комиссию не может расцениваться как механизм контроля за участием в голосовании. Отметка на экземпляре документа свидетельствует только о факте поступления конкретного документа в участковую избирательную комиссию».

Уполномоченный по правам человека, выступая за легитимность процедуры одобрения вносимых изменений в Конституцию Российской Федерации, высказала свою позицию о возможных действиях должностных лиц по принуждению работников участвовать в досрочном голосовании: это может дискредитировать общероссийское голосование, вызвать недоверие граждан к демократическим институтам.

Административное давление на работников в части выбора гражданином места и времени голосования противоречит статье 29 Конституции РФ, согласно которой «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

И в Законе о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» сказано, что «никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению» (ч. 8 ст. 2).

Была проведена проверка сообщения «Карты нарушений» от 27 июня о том, что в обращении к жителям главы Белоярского городского округа А.А. Горбова прозвучал призыв поддержать принятие поправок к Конституции. В телеграм-канале «ЦОН. Свердловская область» разъяснили, что при проведении Общероссийского голосования применяется не избирательное законодательство, а порядок, который не регламентирует вопросы агитации, ознакомиться с ним можно по ссылке: cikrf.ru/ activity/docs/postanovleniya/46339/. Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, каждому гражданину гарантируется свобода слова, каждый имеет право выражать свою позицию. В том числе относительно поправок к Конституции.

Проверив информацию о том, что директор МБОУ СОШ № 45 г. Нижнего Тагила М. Зарипова в чате заставляет учителей отчитываться об участии в голосовании, 29 июня разместили в телеграм-канале «ЦОН. Свердловская область» такой ответ на жалобу: «Дело в том, что все учителя уходят в отпуск с 1 июля, у каждого свои планы, поэтому для удобства педагогическому коллективу мной было предложено посетить избирательные участки в любой другой день, начиная с 25 июня. В том числе и при помощи школьных чатов в мессенджерах я информировала коллег о времени работы участков, конечно, говорила и о важности голосования, реализации своего гражданского права, причем не только при голосовании по поправкам к Конституции, но и за присвоение Нижнему Тагилу почётного звания «Город трудовой доблести». Никаких отчётов от учителей я не требовала».

Проверка поступившей в Центр общественного наблюдения информации о том, что на избирательном участке № 1243 в списках участников голосования не поставлены дата и время досрочного голосования, показала, что действительно в списке участников голосования не были проставлены дата и время голосования в нескольких строках в списке. Вместе с тем список участников голосования содержит подписи каждого избирателя за выданные бюллетени.

Нарушение было устранено. Ошибка в оформлении записи о голосовании без указания даты и времени признана технической, произошла из-за невнимательности конкретных членов комиссии. Со всеми членами комиссии провели разъяснительную беседу о соблюдении порядка работы со списком избирателей.

В связи с поступающими в адрес Уполномоченного по правам человека обращениями о получаемых жителями Екатеринбурга СМС-сообщениях о порядке Общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции, возможности узнать адрес своего участка для голосования, телефоне горячей линии, Уполномоченный разъяснила, что рассылка проводится по инициативе Администрации города Екатеринбурга.

Такую форму информирования поддержали органы власти Свердловской области, она осуществлялась операторами связи автоматически, без использования персональных данных. Задача рассылки СМС-сообщений – помочь горожанам найти свой участок для голосования и получить дополнительную информацию о мероприятиях, которые проводятся в дни общероссийского голосования. Это и возможность поддержать заявку Екатеринбурга на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести».

В зоне особого внимания Уполномоченного была и доступность помещений избирательных участков для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Консультант аппарата Уполномоченного включён в состав Рабочей группы по взаимодействию с общественными организациями инвалидов, действующей при Избирательной комиссии.

Свердловская область стала одним из первых субъектов России, где с помощью сурдопереводчика для слабослышащих избирателей изготовили цикл разъясняющих роликов. Такая практика информирования этой категории избирателей будет продолжена и в дальнейшем.

При проведении общероссийского голосования из 2 532 помещений для голосования на первых этажах были расположены 2 134, это составляет 84,28%, что на 104 участка больше, чем на выборах в 2018 году. К сожалению, для маломобильных избирателей были доступны далеко не все избирательные участки – 1 811 (71,55%).

Для помощи участникам голосования с инвалидностью территориальные избирательные комиссии совместно с различными общественными организациями привлекали волонтёров, которые сопровождали избирателей с инвалидностью от входа в здание до помещения для голосования, а затем обратно.

Губернатору Евгению Куйвашеву, который посещает Центр общественного наблюдения все годы работы этой структуры, об особенностях работы наблюдателей в связи с эпидемиологической обстановкой рассказала Уполномоченный по правам человека. Пообщавшись с волонтёрами, которые проводили мониторинг сообщений в социальных сетях, публикаций СМИ о возможных нарушениях голосования, с операторами горячей линии, Евгений Куйвашев и на этот раз высоко оценил работу площадки.

Учёбу наблюдателей-волонтёров организовала в рамках образовательного проекта «Академия избирательных прав» Избирательная комиссия Свердловской области, с которой Уполномоченный в 2015 году подписала соглашение о совместной работе по реализации избирательных прав граждан, подготовке и проведению избирательных кампаний. В Центре общественного наблюдения ребята получили возможность убедиться в том, что здесь действительно проверяют прозрачность процесса голосования, чтобы никто не усомнился в достоверности результатов.

Центр общественного наблюдения за голосованием посетил, ознакомился с новшествами, внесёнными в его работу, и заместитель Губернатора Свердловской области – руководитель аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Валерий Чайников. Три года назад, когда он был председателем областного избиркома, именно он поддержал инициативу Уполномоченного по правам человека об организации Центра общественного наблюдения.

На площадке Центра общественного наблюдения, как и прежде, действовал пресс-центр, откуда Губернатор Евгений Куйвашев выходил в прямой эфир телеканала «Россия-24», рассказывал о том, как идёт голосование в Свердловской области. В телемосте участвовали Уполномоченный по правам человека и председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Также был проведен телемост, участие в котором по приглашению Уполномоченного по правам человека приняли Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и главы крупных городов области. Состоялся разговор о том, как свердловчане реализуют право высказать своё мнение по поводу поправок к Основному закону.

Из Центра общественного наблюдения журналисты, общественные наблюдатели пообщались по видеосвязи с Председателем комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству, сопредседателем Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Депутат Государственной Думы Павел Крашенинников рассказал об изменениях, которые ждут россиян, если поправки к Конституции будут одобрены. Он поблагодарил свердловского Уполномоченного по правам человека, члена Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, за совместную работу над поправками, ответил на вопросы журналистов, в том числе поделился впечатлениями от голосования на участке по месту его жительства.

По просьбе журналистов Татьяна Москалькова проанализировала ход голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Сообщила, что в зоне особого внимания аппарата Уполномоченного по правам человека были избирательные участки, расположенные в следственных изоляторах, и сообщения о понуждении к голосованию, в социальных сетях отслеживали информацию о возможных нарушениях права граждан выразить свою позицию.

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «ОТВ» об актуальности Центра общественного наблюдения, Татьяна Москалькова напомнила, что инициатива свердловского Уполномоченного о его создании была поддержана Эллой Памфиловой, которая тогда была федеральным Уполномоченным по правам человека, Губернатором области Евгением Куйвашевым, общественностью.

«Важно, чтобы эти действия Уполномоченного отвечали запросу общества, чтобы было прозрачным голосование. Во многом благодаря этому Центру в Свердловской области появилось большое количество энтузиастов, наблюдающих за голосованием. Эти усилия надо наращивать, нам есть над чем работать, – отметила Татьяна Москалькова. – Благодарю регионального Уполномоченного за то, что, как всегда, идёт впереди и в методическом, и в организационном, и в профессиональном плане, за вами подтягиваются все уполномоченные. Вам есть чем поделиться, действительно, это замечательный опыт создания Центра общественного наблюдения, очень важно, что вы смогли выстроить так отношения с органами власти, что они принимают участие в этом диалоге. И помещение мультимедийный парк «Россия – Моя история» вам предоставил прекрасное. Спасибо, что собрали этих молодых людей, неравнодушных к развитию нашего государства, формированию его правового каркаса».

За время подготовки и проведения голосования Уполномоченный по правам человека активно выступала в средствах массовой информации. Состоялись брифинг в день открытия Центра общественного наблюдения за голосованием, пресс-конференция в информационном агентстве ТАСС Урал, выступления в эфире информационных телепрограмм «Вести» и «Вести-Урал» на федеральном телеканале и в эфире региональных телеканалов «Областное телевидение», «4 канал».

Уполномоченный по правам человека провела проверку полученных жалоб и обращений участников голосования и наблюдателей о нарушениях прав граждан в ходе Общероссийского голосования, проанализировала их. Не зафиксировано ни одного сообщения о серьёзных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Выбирали депутатов

В единый день голосования 13 сентября в Свердловской области завершились 11 избирательных кампаний в 15 муниципальных образованиях. Всего замещалось 25 мандатов, на которые претендовали 128 кандидатов.

Это были выборы двух уровней – дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 и выборы представительных органов десяти муниципальных образований.

Для реализации избирательного права граждан были созданы все предусмотренные законодательством условия. Заранее провели голосование на труднодоступных территориях. В частности, в отдалённых населённых пунктах Махнёвского муниципального образования, где отсутствует регулярное транспортное сообщение, а избирательные участки значительно отдалены от деревень и посёлков, избирательные комиссии выехали на территории. Все желающие смогли реализовать своё избирательное право, проголосовать за кандидатов в депутаты местной Думы. Было организовано и голосование «на дому» для нуждающихся в этом граждан.

Уполномоченный по правам человека посетила сёла Махнёвское и Мугай, отметила высокую готовность к выборам. В этой кампании в регионе не применялся такой механизм, как «голосование по месту нахождения», при этом избирателям, которые не могли прийти на свои участки непосредственно 13 сентября, была предоставлена возможность проголосовать досрочно в течение 10 дней. Всего этим правом воспользовалось около 8 тысяч человек: на довыборах депутата Законодательного Собрания – 4 545 граждан, что составляет 3,6% от числа избирателей в округе, на выборах в органы местного самоуправления – 3 136 человек, или 4,92%.

За ходом голосования следили 302 наблюдателя, 287 из них были направлены непосредственно кандидатами.

Голосование проходило с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Избиратели, члены комиссий, наблюдатели, волонтёры, сотрудники полиции были обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, индивидуальными ручками. На избирательных участниках были организованы отдельные входы и выходы, нанесена разметка для санитарного дистанцирования.

Действовало 163 постоянных избирательных участка и 2 временных – в городской больнице Краснотурьинска и в следственном изоляторе г. Нижнего Тагила. На первых этажах зданий были расположены 140 (84,34%) помещений, 150 (90,36%) избирательных участков были доступны для голосования маломобильных избирателей.

Избирательные комиссии обеспечили видеозапись без трансляции изображения в сети Интернет в помещениях всех шести территориальных избирательных комиссий Краснотурьинского одномандатного избирательного округа № 16.

Уполномоченный по правам человека 13 сентября, в день голосования, посетила избирательные участки в городе Сысерти, посмотрела, как работают комиссии, оценила обеспеченность участковых избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты, пообщалась с наблюдателями и избирателями. В течение дня голосования здесь ни на одном из одиннадцати участков не было зафиксировано жалоб и нарушений, кампания прошла в штатном режиме. Маски, перчатки и индивидуальные ручки выдавали избирателям, наблюдателям, волонтёрам.

Всего в день голосования в избирательные комиссии всех уровней поступило 15 жалоб, на карту нарушений движения «Голос» – 2 сообщения. Проверкой некоторых из них занимались и правоохранительные органы. Жалоб на нарушения в ходе голосования и при установлении его итогов, которые могли поставить под сомнение волеизъявление избирателей, не поступило. По итогам прошедшего 13 сентября единого дня голосования три новых партии получили возможность выдвигать своих кандидатов без предварительного сбора подписей избирателей в их поддержку: «Новые люди», «Зелёная альтернатива» и «За правду». Явка по области составила в среднем 20%.

Незаметные выборы. Так некоторые информационные агентства назвали дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9, которые прошли в Екатеринбурге 22 ноября.

С организацией голосования всё было в порядке – на участках избирателям выдавали средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки, была организована обработка антисептиком, измеряли температуру.

В целом голосование прошло спокойно, без подтвердившихся нарушений. Но избиратели голосовали неактивно, в избирательном округе № 3 явка составила всего 9,94%, в избирательном округе № 9 – 10,36%. Причём практически половина из пришедших на избирательный участок сделала свой выбор в дни досрочного голосования. Эксперты объяснили это сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией и желанием голосующих снизить социальные контакты и риски в основной день голосования.

Такую явку на досрочные выборы координатор движения «Голос» по Свердловской области Александр Грезев посчитал нарушением, использованием административного ресурса. По его словам, проголосовать на участки приходили в основном работники бюджетной сферы.

Один из экс-кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы даже попытался оспорить результаты довыборов, подавал иски в Верх-Исетский и Ленинский районные суды города Екатеринбурга. Доводы, которые могли бы поставить под сомнение результаты довыборов в гордуму, не подтвердились.

Сбор подписей за возврат прямых выборов мэров

Законодательным Собранием Свердловской области 13 июля была зарегистрирована инициативная группа по возврату прямых выборов глав муниципальных образований. Для рассмотрения законопроекта депутатами авторам законодательной инициативы необходимо было собрать 10 тысяч подписей до 11 сентября.

Впервые в нашем регионе 29 июля законопроект инициативной группы был опубликован в официальном издании властей Свердловской области – «Областной газете». Не дожидаясь его выхода в свет, члены инициативной группы начали сбор подписей в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Асбесте и других муниципалитетах.

Уполномоченный по правам человека встретилась с представителями инициативной группы по возврату прямых выборов мэров городов, которые сообщили, что 4 августа представители Министерства общественной безопасности области потребовали, чтобы сборщики подписей убрали информационный куб, где вели сбор подписей. Они подчинились, но через час снова поставили, тогда сотрудники полиции демонтировали его.

В суде сторона обвинения настаивала на том, что сбор подписей с использованием информационных кубов является публичным мероприятием в форме пикета. Нанесение надписей на куб Министерство общественной безопасности посчитало агитацией.

Председателя инициативной группы Андрея Пирожкова признали виновным в организации незаконного публичного мероприятия. Ленинский районный суд города Екатеринбурга оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Инициативная группа подала апелляцию, привела свои доводы о том, что сбор подписей не является публичным мероприятием. В Федеральном законе «О митингах, шествиях и иных публичных мероприятиях» указано, что для признания мероприятия публичным необходима следующая цель: формирование мнений либо выдвижение требований. Но организаторы сбора подписей такие цели не преследовали. Надписи на кубах активисты использовали не для агитации, а для информирования о том, где идёт сбор подписей за прямые выборы мэра.

Уполномоченный по правам человека считает, что Министерство общественной безопасности могло найти компромисс с инициативной группой, разобраться, что сбор подписей – это не публичное мероприятие, которое необходимо согласовывать. Предложила направить в Министерство общественной безопасности новую заявку на проведение сбора подписей за прямые выборы глав городов, а если она будет отклонена, то это сделает сама. Призвала активистов инициативной группы действовать в рамках закона.

Комментируя ситуацию газете «Ъ-Урал», Уполномоченный подчеркнула, что внимательно следит за развитием событий, высказала сожаление, что вопросами представителей оппозиции и гражданского общества занимается силовой блок, а не департамент внутренней политики. С нашей общественностью надо считаться. Власть не должна привлекать полицию для решения вопросов, возникающих во время мирных общественных мероприятий.

Инициативная группа предложила вынести на референдум проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципальных образований рассмотрели на заседании Избирательной комиссии Свердловской области 30 сентября. В связи с тем, что при оформлении документов был нарушен порядок выдвижения инициативы референдума, а в ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и в протокол собрания инициативной группы были внесены недостоверные паспортные данные одного из членов инициативной группы, было принято решение об отказе в регистрации инициативной группы.

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» народная законодательная инициатива осуществляется посредством внесения в Законодательное Собрание проекта закона Свердловской области, в поддержку внесения которого выступают не менее десяти тысяч граждан, проживающих на территории Свердловской области и обладающих избирательным правом.

Члены инициативной группы собрали 13 020 подписей, из них при проверке в Законодательном Собрании 11 723 подписей были признаны действительными. Инициативу о возвращении прямых выборов мэров городов региональный парламент принял к рассмотрению.

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Свердловской области 3 декабря рассмотрел проект документа о возвращении прямых выборов мэров муниципальных образований и рекомендовал отклонить этот законопроект как юридически неправильно оформленный.

Среди приведённых аргументов – законопроект юридически неправильно оформлен, требуется его доработка, внесение поправок, в частности, недостаточно четко прописаны полномочия главы муниципалитета.

Документ получил отрицательные отзывы от государственно-правового управления Законодательного Собрания, юридического совета при Уральском институте регионального законодательства, областной прокуратуры и Федерального министерства юстиции. По итогам обсуждения законопроекта комитет рекомендовал вынести вопрос на рассмотрение Законодательного Собрания с формулировкой «Отклонить законопроект».

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на заседании 8 декабря большинством голосов в первом чтении отклонили проект закона о возврате прямых выборов глав муниципальных образований, представленный в качестве народной инициативы. Главный аргумент, который привела председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина инициативной группе, выдвинувшей законопроект, – дождаться внесения изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые укрепят зависимость городов от вертикали власти. Сейчас усиливать самостоятельность градоначальников нет смысла, потому что скоро, вслед за обновлением Конституции России, изменится и федеральное законодательство.

Недавно избранный депутатом Законодательного Собрания П. М. Соколюк, которого четыре раза выбирали главой города Ивделя на прямых выборах и один раз депутатом местной думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, привёл свои доводы: «Нет никакой разницы, как избран глава. Главное, чтобы он работал, горел свет, ходил транспорт, чистили улицы. Меня ни разу никто из горожан не спросил, каким образом меня выбрали».

Зная, как за минувшие двадцать лет преобразился город Ивдель, трудно не согласиться с доводами депутата, который почти двадцать лет руководил этим северным муниципальным образованием.

В то же время проведённая инициативной группой работа по сбору подписей за возврат прямых выборов глав городов показала, что свердловчан волнует этот вопрос, они с интересом отнеслись к предложению инициативной группы, дискутировали, этой теме большое внимание уделили в средствах массовой информации, социальных сетях.

ПРАВО НА ПАМЯТЬ

Это надо живым

Инициативу Уполномоченного по правам человек организовать цикл радиопередач «Война и люди», посвященный 75-летию Великой Победы, Году памяти и славы, поддержало руководство Свердловской государственной телерадиокомпании.

Искренние беседы с ветеранами, которые в эфире «Радио Урал» вели Уполномоченный по правам человека и журналист Ольга Дерябина, ведущая программы «Надежда», высоко оценили радиослушатели, от которых поступило много откликов.

«Каждая передача о Великой Отечественной войне, разговор с её непосредственными участниками затрагивают самые актуальные темы. Таких рассказов не доводилось слышать, – поделилась впечатлением вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова. – Слова правды о войне очень важны, ветераны рассказали очень много интересного о своей жизни в те годы. У нас возникла идея поддержать этих людей, от имени всех нотариусов нашей области поздравить героев передач «Война и люди».

Хотя сейчас из-за пандемии коронавируса не самое благоприятное время, в том числе и для нотариусов, мы с коллегами решили собрать деньги из личных средств и вручить им подарки – цветы, деньги и продуктовые наборы. Ветераны войны для нас – пример доброты, порядочности и патриотизма. Наверное, во многом благодаря этим качествам, помогая друг другу, наш народ сумел победить врага, пережить такую страшную войну».

В преддверии Дня Победы вместе с Уполномоченным по правам человека представители инициативной группы навестили ветеранов и с соблюдением санитарной дистанции, масочного режима поздравили их с праздником, вручили подарки.

Для ветеранов наши визиты были неожиданными, со слезами на глазах они благодарили за то, что помнят о них, за доброту и заботу, желали всем здоровья, чтобы мы все жили только под мирным небом.

Ещё работая журналистом районной газеты, Уполномоченный по правам человека уделяла много внимания теме войны, писала не только о фронтовиках, но и о тех, кто ковал Победу в тылу. И подготовка этого цикла передач оставила в душе многое из того, что было услышано от ветеранов. Не всё передает наша великая художественная литература о той тревожной поре, это были очень душевные беседы с ветеранами. К сожалению, сейчас есть попытки нивелировать ценности, ради которых они жили и воевали, ещё и поэтому так важны радиовстречи с непосредственными участниками тех событий, они воспитывают патриотизм в молодом поколении.

Героями цикла радиопередач «Война и люди» стали непосредственные участники Великой Отечественной войны, медсёстры военных госпиталей, блокадницы, труженики тыла, дети погибших защитников Отечества.

В год юбилея Великой Победы сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека – разного возраста, выросшие в разных городах и селах нашей страны – решили рассказать о том, как вспоминают Великую Отечественную войну в их семьях.

Когда собрали тексты, поняли, что оставлять их только для того, чтобы с ними ознакомились коллеги, мало. Воспоминания о том, что пришлось пережить нашим родным в те страшные годы, просто бесценны. Не только для наших детей и внуков. Поэтому разместили эти рассказы на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы поздравили ветеранов с этим замечательным праздником. Для них исполнили советскую песню времён Великой Отечественной войны «В землянке» актёр и сценарист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников, помощник начальника ГУФСИН России по Свердловской области по работе с верующими протоиерей Алексей (Елисеев), руководитель хоккейной команды ГУФСИН России по Свердловской области «Стражник» Борис Прохоров, хоккеисты Андрей Лушин с семьей и Игорь Яковлев.

Онлайн-марафон, посвящённый 75-летию Великой Победы, прошёл с 5 по 9 мая в сообществе информационного агентства URA.RU в социальной сети «ВКонтакте». В течение 75 часов, непрерывно следуя друг за другом, более 750 уральцев рассказывали истории своих семей про жизнь в военное время на фронте и в тылу, читали стихи и пели военные песни.

В этой трансляции прозвучали и рассказы о дедушках и бабушках сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека.

По словам организаторов онлайн-марафона, участники проекта представили общественности во многом уникальные истории, все вместе они носят историческую ценность и позволяют увидеть, оценить и прочувствовать события Великой Отечественной войны.

Проект марафона «75 часов рассказов уральцев о войне» поддержала Администрация Екатеринбурга, информационное агентство URA.RU и социальная сеть «ВКонтакте». Организатором марафона было event-бюро 5/4 при поддержке JustMedia.ru. Все материалы марафона «75 часов рассказов уральцев о войне» передали в Музей истории Екатеринбурга.

Молчать нельзя рассказывать

Уполномоченный по правам человека благодарна тем людям, которые в наше тревожное время стараются внести посильный вклад в дело увековечения памяти невинных жертв массовых репрессий 30–50 годов прошлого столетья. И речь не только о тех, чьи семьи понесли невосполнимую утрату, но и о представителях гражданского общества, которые, не имея, казалось бы, прямых претензий к существовавшему в то время режиму или не зная глубоко историю своей семьи, прилагают усилия для открытия, восполнения страшных страниц нашей не столь далекой истории.

В заголовок этого раздела вынесена фраза без знаков препинания. Конечно, нужно ставить запятую после слова «нельзя». Но есть люди, у которых иное мнение. И своё видение истории, как и свою правоту, они пытаются доказывать порой даже противозаконными способами.

В мае-июне атаке подверглись объекты памяти о людях, ставших жертвами государственного террора в 30-х годах ХХ века, – таблички, установленные в ходе реализации всероссийского проекта «Последний адрес». Металлические информационные таблички величиной с почтовую открытку размещались на фасадах зданий, которые были последним прижизненным адресом репрессированных и впоследствии реабилитированных граждан. Установка их осуществлялась с соблюдением всех необходимых формальностей. Тем не менее нашлись люди, которые демонтировали и похитили восемь таких табличек, столько же заклеили рекламными объявлениями сомнительного содержания. Эти события получили отклик в СМИ, вызвали широкий общественный резонанс, как непосредственно в Екатеринбурге, так и в других городах России.

Заявления по фактам кражи табличек и вандализма были поданы от имени председателя Екатеринбургского Мемориала А. Я. Пастуховой в отделения полиции по месту совершения преступлений. Акции вандализма продолжились: неизвестные сорвали рекламные объявления, и на те же памятные таблички приклеили листовки с содержанием, направленным против общественной организации «Мемориал» и её членов.

Несмотря на очевидность и циничность данного преступления, на имеющиеся видеозаписи с камер наблюдения, по всем обращениям последовали отказы в возбуждении уголовных дел. Потребовалось вмешательство Уполномоченного и его обращение в адрес Прокурора города Екатеринбурга. Лишь тогда, после проверки и отмены «отказных» постановлений, материалы были направлены в отделения полиции для проведения дополнительных проверок. Но и к концу отчётного года не было информации о том, понёс ли кто-нибудь наказание за акты вандализма и циничное надругательство над памятью жертв Большого террора.

Эти маленькие таблички – отражение лишь небольшой капли в море человеческого горя и страданий, пережитых в годы репрессий. На фасадах зданий они почти незаметны. Но свою функцию своеобразных триггерных точек они всё-таки выполняют. Помимо этого, они обозначены на экскурсионных маршрутах, разработанных Музеем истории Екатеринбурга во взаимодействии с общественными организациями.

Безусловно, основными точками являются территория бывшего полигона НКВД на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом, где производились массовые расстрелы и захоронения тел жертв, убитых в других местах, а также комплекс зданий, где располагался НКВД и где по решению пресловутых «троек» пытали, расстреливали и отправляли в тюрьмы и лагеря порой абсолютно невиновных людей, попавших в «жернова» случайно, по ложным доносам, «по разнарядке». На обсуждение общественности вынесены вид и содержание надписи на мемориальной доске, которую предлагается установить на фасаде здания на проспекте Ленина, 17, во дворе которого находилась внутренняя тюрьма НКВД.

Особую координирующую роль в планировании и осуществлении мероприятий, направленных на определение границ и статуса массовых захоронений жертв политических репрессий в районе бывшего полигона НКВД на 12-м километре Московского тракта, а также в организации благоустройства самого Мемориального комплекса выполняет Межрегиональный общественный совет по развитию Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в городе Екатеринбурге.

Несмотря на серьёзную эпидемиологическую обстановку, все традиционные траурные мероприятия в память о жертвах Большого террора в нашей области состоялись, но из-за необходимости соблюдения противоэпидемиологических условий количество присутствовавших на них людей было сведено к минимуму.

Уполномоченный по правам человека вместе с представителями общественных организаций, занимающихся вопросами увековечения памяти жертв политических репрессий, потомками и родственниками репрессированных в 1930–1950 годы приняла участие в траурной панихиде и церемонии возложения цветов.

Роль общественных организаций в сохранении памяти о тяжёлых страницах нашей истории трудно переоценить. Но результативность их деятельности кратно возрастает во взаимодействии с муниципальными и государственными учреждениями. Продолжаются работы по установлению границ захоронений в районе 12-го километра Московского тракта. Уполномоченный отмечает, что общественники получают ответы специалистов на свои вопросы в первую очередь от археологов. В апреле 2021 года работы в районе мемориала будут продолжены.

По информации, озвученной Валерием Фадеевым, советником Президента, председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, на заседании Совета 10 декабря 2020 года, продолжается работа по поручению Президента, касающемуся мест массовых захоронений. В частности, он сказал, что проблема возникает из-за того, что в законодательстве нет определения такого объекта, как «места массовых захоронений». Поэтому вокруг таких мест время от времени возникают конфликты между министерствами и ведомствами. Необходим законопроект, чтобы урегулировать ситуацию. Правозащитники будут добиваться полной реализации поручения Президента.

Одним из примеров плодотворного сотрудничества общественников с государственными и муниципальными организациями может служить осуществление совместного проекта Музея истории Екатеринбурга и Агентства молодёжных инициатив «Молчать нельзя рассказывать: практики памяти об «эпохе политических репрессий», посвящённого сохранению памяти о жертвах политических репрессий. Проект реализован на средства Фонда президентских грантов.

Для его участников не было вопросом, где поставить запятую в короткой фразе, с которой начинается название проекта. С самого начала организаторами был предусмотрен комплексный подход к изучению одного из самых сложных периодов в истории России XX века. Его смысл заключался в объединении исторического, информационного и эмоционального аспектов. Школьникам, студентам колледжей и вузов была предоставлена возможность создать собственный уникальный творческий продукт. Они получили возможность посетить архив, где ознакомились с реальными уголовными делами репрессированных. Полученная информация легла в основу их последующей творческой работы. На заключительном этапе с помощью кураторов одной из пяти творческих лабораторий (театральной, исследовательской, арт, медиа и журналистики) участники проекта создали самостоятельные творческие работы, презентация которых с реальным историческим материалом произвела на них неизгладимое впечатление и оказала существенное влияние на их мировоззрение.

Поздравляя лауреатов и победителей конкурсной программы проекта, Уполномоченный еще раз обратила их внимание на слова, высеченные на памятнике «Стена скорби» в Москве: «ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ, ОСУДИТЬ и ПРОСТИТЬ». Каждое из этих четырёх слов имеет особое значение. Они как бы являются вехами того пути, по которому следует идти, обращаясь к страницам истории, связанным с периодом Большого террора и массовых репрессий.

Не останавливаясь на достигнутом, творческий тандем муниципального музея и общественной некоммерческой организации готов приступить к реализации нового проекта «Неизвестное издать: история и публичная реабилитация репрессированной науки города Свердловска».

Основной задачей данного проекта является публичная реабилитация более 180 опытных квалифицированных специалистов и руководителей учебных заведений Свердловской области, которых подвергли репрессиям и уничтожению как «врагов народа» в период массовых репрессий 30–50-х годов ХХ века, переосмысление исторических событий, происходивших в то время на региональном уровне, через анализ истории важнейшего вуза Свердловской области – Уральского политехнического института (ныне Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина) – в преддверии его 100-летнего юбилея.

Очень важно, что к участию в этом социально значимом проекте предполагается привлечь старшеклассников специализированного учебно-научного центра – структурного подразделения ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

В ноябре 2017 года в рамках рабочей встречи делегации межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека под руководством М. А. Федотова, Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева и начальника Управления архивами Свердловской области А. А. Капустина было принято решение о создании Книги Памяти раскулаченных Свердловской области.

С тех пор силами рабочей группы, в состав которой вошли Управление архивами Свердловской области, государственные архивы Свердловской области, содержащие в своих фондах информацию по раскулаченным, представители Информационного центра Главного Управления МВД России по Свердловской области, Управления ФСБ по Свердловской области и Уполномоченного по правам человека, была проделана большая работа.

Над осуществлением проекта по созданию Книги Памяти раскулаченных Свердловской области трудятся 5 Государственных архивов (ГАСО, ЦДООСО, ГААОСО, ГА Красноуфимска и ГА Ирбита) и 14 архивов и архивных отделов муниципальных образований. В информационный ресурс «раскулаченные.рф» уже занесено более 35 тысяч карточек.

Планируется, что электронный вариант Книги Памяти будет содержать более 120 000 имен раскулаченных и лиц, лишённых избирательных прав по признакам кулацких хозяйств, что потребует более 7 лет работы по наполнению ресурса. Это позволит сохранить полноту и достоверность вносимых в ресурс сведений.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Поддержка программы «Международная защита прав человека»

Межуниверситетская магистерская программа «Международная защита прав человека», реализуемая Консорциумом российских вузов при поддержке Верховного комиссара ООН по правам человека и МИД России, всесторонне поддерживается Уполномоченным по правам человека в Свердловской области: в работе комиссии по защите магистерских диссертаций и ведении учебных курсов традиционно принимают участие практики – консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека Наталья Черных и Анна Деменева.

Все восемь магистрантов Уральского федерального университета, обучавшихся по этой программе, блестяще справились с подготовкой и защитой в дистанционном режиме выпускных квалификационных работ.

Для Уполномоченного особенно важно, что все исследования связаны с актуальной тематикой прав человека и современными реалиями и дают оценку сегодняшнему правовому регулированию выбранных проблем на международном и национальном уровнях. Среди представленных исследований – работы по темам «Современные международно-правовые аспекты статуса экологических «беженцев», «Универсальные и региональные стандарты права на частную жизнь в сфере защиты персональных данных», «Особенности закрепления и реализация права на здоровье в международном и национальном праве», «Свобода выражения мнения: особенности закрепления и реализации в российском и европейском правопорядках», «Борьба с трудовой эксплуатацией детей в рамках Межамериканской системы защиты прав человека», «Права человека как инструмент мягкой силы ЕС».

Учащиеся по магистерской программе «Международная защита прав человека» – студенты Уральского федерального университета, Уральского государственного юридического университета и Гуманитарного университета – приняли участие в круглом столе «75 лет ООН: мир, достоинство и равенство на здоровой планете», который состоялся в онлайн-режиме 22 октября. Его организаторами выступили Информационный центр ООН в Москве и Центр документов международных организаций Российской государственной библиотеки – депозитарной библиотеки ООН.

Круглый стол открыли видеообращением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Дня Организации Объединенных Наций, который отметил, что юбилей всемирной организации проходит под лозунгом «Общее будущее общими силами». В мероприятии приняли участие представители агентств системы ООН в России, представители ведущих российских университетов, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

Участники стола обсудили роль, которую играет ООН в жизни мирового сообщества, цели и задачи, которые стоят перед международной организацией.

Актуальные для Уполномоченного исследовательские проекты третий год реализуются во взаимодействии со Школой государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета. Координатором проекта со стороны университета выступает доцент кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления, кандидат социологических наук А. Н. Тарасова. Студентами были подготовлены три проекта: «Выявление проблем, связанных с оказанием медицинских услуг в условиях пандемии, по отзывам пациентов», «Защита прав врачей в период пандемии коронавируса на территории Свердловской области», «Covid-диссиденты в Свердловской области». Все проекты получили высокую оценку Уполномоченного.

Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в проведении курсов повышения квалификации для преподавателей университетов-участников Консорциума российских вузов по реализации магистерской программы «Международная защита прав человека», представили слушателям презентацию «Российская практика реализации третьей цели устойчивого развития ООН «обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Исследования, которые аппарат Уполномоченного по правам человека вёл в рамках сотрудничества с Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС, связаны с актуальной тематикой государственного и муниципального управления в современных условиях, с учётом охватившей страну пандемии.

Было продолжено и сотрудничество Уполномоченного по правам человека с университетским сообществом других регионов. На IV Сибирских правовых чтениях, организованных Тюменским государственным университетом 30 октября, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека Анна Деменева выступила с докладом «Особенности защиты прав человека в условиях пандемии: практика Уполномоченного по правам человека в Свердловской области», поделилась опытом реагирования на нарушения прав человека в условиях пандемии.

Конференция была посвящена актуальной теме, связанной с условиями пандемии: «Государство и право в условиях глобальных ограничений», – участие в её работе приняли учёные из Тюмени, Ростова-на-Дону, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также из Казахстана, Индии, Бразилии.

Серьёзное внимание ведущие ученые и практики уделили особенностям правового регулирования – в период пандемии законодательство не успевает за стремительно меняющимися условиями, в связи с чем в этот период возрастает роль судебного правотворчества, а также многие вопросы, ранее являвшиеся предметом законодательного регулирования, на первых этапах регулируются актами органов исполнительной власти, а впоследствии в рамках складывающейся практики принимаются поправки к законам.

Известный всероссийский конкурс по конституционному правосудию «Хрустальная Фемида», организатором которого выступает Институт права и публичной политики (г. Москва), ежегодно поддерживается Уполномоченным по правам человека в Свердловской области. Консультант аппарата Уполномоченного принимала участие в работе жюри конкурса, темой которого стали актуальные конституционные проблемы ограничения прав граждан в условиях пандемии.

Уральская школа по правам человека: учимся, гордимся и идём вперёд

С 2005 года Уполномоченный по правам человека совместно с Ассоциацией преподавателей права Свердловской области «Правовое образование – ХХI век» (председатель И. С. Огоновская, кандидат исторических наук, доцент УрФУ), юридическим факультетом Гуманитарного университета (декан А. П. Семитко, доктор юридических наук, профессор) и Центром правового просвещения и прав человека Гуманитарного университета (руководитель С. И. Глушкова, доктор политологических наук) реализует Областную программу правового просвещения. В её рамках ежегодно проводится областная олимпиада по правам человека, в которой принимают участие старшеклассники. Жюри, оценивающее работы участников, традиционно возглавляет Уполномоченный по правам человека.

Семнадцатая Областная олимпиада по правам человека проводилась с 25 марта по 5 апреля. Впервые она прошла в дистанционном формате. 43 участника олимпиады из городов Екатеринбурга, Заречного, Нижнего Тагила, Ревды, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Режа, Первоуральска, посёлка Висима интересно и оригинально выполнили творческие задания и представили их в оргкомитет.

Победителям и призёрам вручили почётные грамоты и памятные подарки от Уполномоченного по правам человека, а педагогам за отличную подготовку победителей и призёров олимпиады – благодарственные письма.

Весенние правовые школы (Алексеевские школы – в честь нашего земляка, известного советского и российского правоведа С. С. Алексеева) также стали традицией в нашем регионе с 2005 года. Весенние школы организуют совместно Уполномоченный по правам человека, юридический факультет Гуманитарного университета и Ассоциация преподавателей права Свердловской области.

В рамках весенней правовой школы в апреле 2020 года были подведены итоги областного конкурса «Права ребёнка в современном мире: актуальные вопросы правовой защиты, обеспечения правовой безопасности, просвещения и образования в области прав человека», посвящённого 30-летию Конвенции о правах ребёнка.

Организаторами конкурса выступили Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Народный университет российского конституционализма, юридический факультет Гуманитарного университета, Общественный совет по гражданскому образованию в Свердловской области. Конкурс состоялся при поддержке Ассоциации преподавателей права Свердловской области «Правовое образование – XXI век», а также Свердловских региональных отделений РАПН и Межрегионального центра «Стратегия».

Среди 22 участников – 16 старшеклассников и 6 студентов. Школьники представляли Краснотурьинск, Екатеринбург, Нижнюю Салду, Нижний Тагил, посёлок Висим. Студенческие творческие работы выполнялись в Российском государственном профессионально-педагогическом университете и Гуманитарном университете.

В числе проблем, которые были освещены в творческих работах, – детская социализация, обучение правам человека, дети как ценность современного мира, защита прав ребенка в Интернете, права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание участники конкурса уделяли защите детей от жестокого обращения и насилия, актуальным проблемам взаимодействия учителей и учеников в современной школе, развитию школьных служб примирения (школьной медиации). В творческих работах рассматривались развитие индустрии документальных и художественных фильмов для детей, судьбы детей в разных странах мира, проблемы зарубежной ювенальной юстиции, современная система оценивания и поощрения в школе.

Уполномоченный отмечает, что лейтмотивом многих эссе стала тематика добра, гуманизма, человечности.

Учим ветеранов

Одна из форм правового просвещения населения, инициированная Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой, – «Правовой марафон для пенсионеров» – уже третий год успешно реализуется в нашем регионе. Пенсионеры, инвалиды могут бесплатно проконсультироваться у юристов, работающих в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, адвокатов и сотрудников некоммерческих организаций, с которыми у Уполномоченного сложились партнёрские отношения в сфере оказания бесплатной юридической помощи населению.

Традиционно Правовой марафон проводится в октябре. В условиях непростой обстановки и введённых санитарных ограничений мероприятия марафона в 2020 году проводились в течение октября-ноября и в основном в дистанционном режиме.

Особенностью состоявшегося марафона стало тесное сотрудничество со Свердловским региональным отделением Российского Красного Креста, обратившимся к Уполномоченному с просьбой поддержать пенсионеров-волонтёров, участников проекта Красного Креста «Волонтёры Серебряного возраста». В рамках проекта пожилые люди, проявившие в самый острый период распространения инфекции солидарность с особо нуждающимися в заботе сверстниками, доставляли гуманитарную помощь, поддерживали других пенсионеров.

Волонтёрам «Серебряного возраста» мы предложили такую форму общения, которая позволяла максимально подробно отвечать на интересующие их юридические вопросы, связанные с конкретными жизненными ситуациями. Ответы, направляемые волонтёрам, содержали детальный анализ возникших проблем, разъяснение содержания правовых документов, процедуры их оспаривания.

Волонтёры Красного Креста задавали много вопросов об организации в Свердловской области медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции. Их интересовала работа комиссий медико-социальной экспертизы, социальное обеспечение в России и странах СНГ. Весьма популярными были темы землепользования в сельской местности, регулирования деятельности садоводческих некоммерческих товариществ, разрешения территориальных вопросов с соседями-садоводами.

Ответы размещались на информационных досках в пунктах Красного Креста, доводились до тех, кто задавал свои вопросы. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области выражает искреннюю благодарность Руководителю Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста Д. Ф. Вершинину, Секретарю регионального отделения Л. А. Салановой за участие в проекте «Правовой марафон для пенсионеров».

Юридическая помощь, консультирование – это наша благодарность людям, которые, подвергая себя риску ввиду принадлежности к особо уязвимой возрастной категории, считали своим гражданским долгом идти к тем, кому значительно хуже, – не выходящим из дома в силу преклонного возраста или заболевания, лишившимся поддержки родных и близких.

Следует отметить, что, как всегда, «Правовой марафон для пенсионеров» был поддержан Свердловской региональной общественной организацией социализации и реабилитации детей «Пеликан». На площадке общественной организации региональным отделением Всероссийского общества глухих при участии сотрудников «Пеликана» и Уполномоченного по правам человека в Свердловской области проводились приёмы пожилых граждан. Естественно, мероприятия проходили с соблюдением необходимых санитарных мер.

Отдельный приём пенсионеров был посвящён консультированию по вопросам исполнения судебных решений, разъяснению гарантий при аресте банковских счетов, информированию о случаях мошенничества в сфере финансовых операций и на рынке недвижимости.

Большой интерес вызвала проведённая «Пеликаном» в рамках Правового марафона встреча с юристами, в ходе которой разъяснялась важность внимательного изучения юридических документов, подписываемых при совершении сделок, характеристика заключаемых договоров и их правовых последствий.

И, конечно, по традиции Уполномоченный тесно сотрудничала с редакцией газеты «Пенсионер», участвовала в организованном журналистами заседании круглого стола, обсуждении форм мошенничества с помощью Интернета, банковских карт. Конечно, это очень важно для читателей «Пенсионера» – вовремя получить сигнал, полезную информацию. Хотя лучший вариант – пресечь мошенничество на корню.

Услышать друг друга

Проект «Услышать друг друга», реализуемый общественной организацией «Пеликан» и поддержанный Фондом Президентских грантов, направлен на повышение уровня правового просвещения людей с инвалидностью по слуху, а также работающих с ними переводчиков русского жестового языка.

Проект получил поддержку Уполномоченного по правам человека, к его реализации присоединились адвокаты и учёные, представители региональных ведомств, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и судьи областного суда.

Каждую неделю юристы совместно с переводчиками русского жестового языка консультировали граждан по юридически значимым вопросам, готовили юридические документы и письменные разъяснения. В ходе проекта 330 человек обратились за помощью и получили ответы на свои вопросы. Была организована работа по правовому просвещению и расширению компетенций переводчиков русского жестового языка в юридической сфере. Создан курс из девяти лекций по актуальным темам, в числе которых трудовые, социальные, жилищные вопросы, гражданско-правовые отношения, уголовное право. Все лекции записаны и размещены для пользования на сайте организации www.pelikan-ekb.ru.

Для облегчения перевода непростой юридической лексики на русский язык, а затем и на язык жестов, в рамках проекта создан «Словарь юридического жестового языка». Это оригинальная идея организаторов проекта, которая родилась в ходе работы юридической приёмной. Задача словаря – помочь переводчикам, участвующим в решении юридических вопросов своих клиентов, грамотно донести до них суть происходящего в судебном процессе, на этапе расследования, при общении с органами власти, ведь погрешности перевода могут привести к серьёзному искажению смысла происходящего.

Словарь состоит из десяти тематических разделов, в каждом из которых эксперты выделили 12 юридических понятий и разъяснили их доступным языком. Для того чтобы сделать эти понятия доступными также и глухим гражданам, над терминами работали переводчики русского жестового языка. Итогом работы стал адаптированный для глухих и слабослышащих граждан уникальный видеословарь, содержащий 120 юридических понятий, прокомментированных юристами и переведённых на русский жестовый язык.

Такой словарь появился впервые в истории и оказался востребованным.

Человек на фестивале документального кино «Россия»

Уполномоченный по правам человека – постоянный партнёр фестиваля документального кино «Россия» – традиционно вручает специальный приз «За гражданское достоинство».

Главный национальный форум кинодокументалистов страны состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Заявку на этот грант в конкурсную комиссию Фонда президентских грантов поддержала Уполномоченный по правам человека. Это востребованный социально значимый проект, авторитетная кинематографическая, культурная и художественная площадка. У кинозрителей фестиваль «Россия» воспитывает чувство сопричастности истории нашей Родины, её духовным и культурным ценностям, а главное – человеку.

Как и прежде, конкурсные показы прошли не только в Екатеринбурге, но и во многих городах области. Зрители могли посмотреть не только конкурсные фильмы, состоялись мастер-классы и круглые столы, встречи документалистов со зрителями в городах и сёлах Свердловской области.

На этот раз из представленных на фестивале работ Уполномоченный по правам человека выбрала фильм «Спецы». На церемонии закрытия фестиваля поблагодарила режиссёра и автора сценария Анну Драницыну, оператора Юрия Гауцеля (студия «Золотой лис», г. Санкт-Петербург) за искренний, честный рассказ о жизни совершивших преступления трудных подростков, которых по решению суда направили в специальную школу, и преподавателе, ставшем им надёжным другом, помогающим адаптироваться к нормальной жизни.

Этот полнометражный фильм получил и главный приз фестиваля документального кино «Россия».

Четыре работы уральских режиссёров одержали победу в разных номинациях фестиваля. «Приз зрительских симпатий» за фильм «Как некий херувим» режиссёру Елене Дубковой вручил Герой России, лётчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.

Дипломом «За раскрытие темы «Судьба и время» отмечена работа Андрея Титова, режиссёра и автора сценария картины «Герасимовы». Приз за лучший короткометражный фильм «Община» получил режиссёр Павел Фаттахутдинов. А режиссёр картины «Тайны уральской анимации» Марина Панасюк получила право на бесплатный показ фильма на телеканале.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В поисках общественного согласия

В связи с принятыми поправками к Конституции Российской Федерации в стране началось обсуждение перспектив совершенствования нашего законодательства в сфере развития гражданского общества.

В заседании круглого стола, которое в формате видео-конференц-связи прошло 7 сентября, приняла участие Уполномоченный по правам человека.

Важнейшие вопросы, по которым состоялся обмен мнениями, – это общественное согласие и возможность России сегодня позволить себе «несогласное общество». Учёные и практики, представители неправительственных организаций обсуждали, насколько в современном обществе такое согласие необходимо, является ли оно жизненно важным фактором стабильного развития России. Как достичь того, чтобы внутри общества сложились такие отношения между властью и народом, социальными слоями и группами, которые обеспечили бы разрешение возникающих противоречий и конфликтов без применения средств насилия.

Участники дискуссии практически были едины в том, что согласие в обществе на современном этапе является необходимым фактором окончательного выхода России из системного кризиса, важным условием её стабильного развития.

Уполномоченный убеждена, что общественное согласие зависит прежде всего от доверия людей к власти. Несмотря на все трудности последнего времени, с которыми мы сталкиваемся, – сложную экономическую ситуацию, распространение коронавирусной инфекции, другие проблемы, – власть не отказалась от социальных обязательств. В результате удалось сберечь главное – доверие людей, гражданский мир, спокойствие.

Известно, что в ряде регионов власти даже разработали документы, провозглашающие необходимость обеспечения общественного согласия. Об одном из таких случаев рассказывалось в статье «Жителям региона предложили подписать манифест общественного согласия», опубликованной в «Российской газете» 16 июня. Конечно, можно скрепить подписями представителей профсоюзных, политических, творческих, гуманитарных и других организаций и движений манифест об общественном согласии. Но устанавливается ли каким-либо актом (пусть даже законом) согласие в обществе? Вряд ли. Всё гораздо сложнее.

Общественное согласие, несомненно, связано с законностью и прозрачностью избирательных процедур. Вот почему так важен общественный контроль за прозрачностью проводимых выборов.

Уже в пятый раз действовал созданный по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Центр общественного наблюдения за выборами. Его задача – повысить уровень общественного контроля выборов и исключить нарушения избирательных прав граждан.

Наблюдатели отслеживали сообщения о возможных нарушениях в социальных сетях, средствах массовой информации, на «Карте нарушений» движения «Голос». Сюда стекались все обращения, поступающие на горячую линию Уполномоченного по правам человека и многоканальный телефон горячей линии Центра общественного наблюдения, мобильные группы которого выезжали на места для проверки поступивших сигналов.

Работа Центра общественного наблюдения за выборами крайне важна в плане гражданского мира, общественного согласия. После избирательной кампании в Республике Беларусь и последующих событий вряд ли кто-то ещё сомневается в том, к чему может привести непрозрачность избирательных процедур.

Общественное согласие недостижимо без поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В самый разгар периода самоизоляции в связи с распространением COVID-19 Президент России высоко оценил работу социально ориентированных НКО, дав Правительству и региональным властям поручения по поддержке таких организаций.

Уполномоченный тоже высказала свои предложения по поддержке НКО в Свердловской области и сразу после выступления В. В. Путина направила их в областное Министерство экономики и территориального развития.

Предложения касались информационной поддержки социально ориентированных НКО, обязательного привлечения их представителей к обсуждению важных вопросов, проводимых в общественных палатах. Уполномоченный отмечала необходимость приглашения руководителей НКО на заседания профильных комитетов Законодательного Собрания Свердловской области. Предлагала предусмотреть дополнительные меры поддержки наших НКО в части взимания налогов и арендных платежей. Обращала внимание на деятельность контрольно-надзорных органов, проявляющих порой завидное рвение в части проверок.

Мы должны понимать, что активностью НКО по большому счёту определяется развитость нашего гражданского общества.

Общественное согласие и гражданский мир невозможно обеспечить без общественного контроля за соблюдением прав и свобод человека в сфере деятельности силовых структур. Особый участок деятельности Уполномоченного – соблюдение прав и свобод человека, столкнувшегося с правоохранителями. И, как всегда, в зоне особого контроля и внимания – человек, оказавшийся в местах лишения свободы. Задачи Уполномоченного в данной сфере совпадают с задачами ОНК – важнейшего органа общественного контроля за соблюдением прав и свобод человека, оказавшегося за решёткой.

В Свердловской области сегодня действует самая большая по численности ОНК в нашей стране, ГУФСИН России по Свердловской области – тоже крупнейшее территориальное подразделение. Согласно закону, обеспечение деятельности наблюдательных комиссий отдано организациям, выдвинувшим в них своих представителей, и региональной власти, которая вправе оказывать финансовую, имущественную, консультационную, информационную и иную поддержку общественным наблюдательным комиссиям. Многолетний опыт нашей ОНК убедительно показал невозможность ведения какой-либо системной работы комиссии, если она опирается на случайные и непрогнозируемые источники материальной и финансовой поддержки. Не секрет, что криминальные структуры готовы оказывать такую поддержку в любое время и в любой форме – деньги, транспорт и т. д. Войти в «зону», купить свободный вход в неё через своих людей – задача преступного сообщества.

В адрес наблюдательной комиссии поступает очень много обращений, ведётся переписка с ГУФСИН, ГУ МВД, с 30 колониями, в которых находятся более 30 000 человек, а также с их родственниками. Это очень важная и ответственная работа, которую на волонтёрских началах качественно не обеспечить. Значит, власть должна помогать ОНК, содействовать её работе.

Межнациональное согласие – это то, чем мы должны особенно дорожить. У нашей региональной власти, как и местных властей, есть понимание того, что нельзя забывать о необходимости бережного отношения к традициям и обычаям всех народов России, а также к религиозным ценностям. В нашей области зарегистрировано 99 этнических общественных объединений. Они выполняют очень нужную работу.

Но есть и другой аспект. Обращаем ли мы внимание на вопросы социальной и культурной адаптации мигрантов? Вот где крайне важна организаторская работа, просветительская, правовая поддержка мигрантов. И, конечно же, изучение людьми, приезжающими к нам, русского языка, нашей культуры.

При обсуждении вопросов достижения гражданского мира и общественного согласия возникает также вопрос о взаимодействии власти с экспертным сообществом. Но кто они – наши эксперты?

В практике работы Уполномоченного по правам человека на протяжении последних семи лет постоянные жалобы граждан и общественных организаций на нарушение экологических прав. Редкое обращение не сопровождается участием Уполномоченного в урегулировании экологических конфликтов, посредничеством между бизнесом, властью и гражданским обществом в поисках взаимоприемлемых решений, связанных с размещением, хозяйственной деятельностью различного рода предприятий. Экологические конфликты обостряются и в связи с так называемой «мусорной реформой». И зачастую возникают эксперты, не имеющие ни специального образования, ни практики работы в контрольных и надзорных органах. Правда, есть опыт в организации протестных акций. Есть и такие «универсалы», которые готовы дать свое заключение по любому вопросу. К сожалению, такие «эксперты» сейчас находят себе применение.

Конечно, без экспертов, признанных авторитетов в той или иной области знаний, нам не обойтись. Поэтому необходимо формировать экспертные советы при органах публичной власти и при органах общественного контроля. Экспертов в такие советы нужно подбирать тщательно. Тогда мы создадим противовес и экспертам-самозванцам, и «универсалам», и просто недостаточно грамотным специалистам, и тем, кто выполняет чей-то заказ.

Свердловчане работают над поправками к Уставу Свердловской области. У нас ещё с 2010 года закреплена норма о гражданском обществе. Уполномоченный считает необходимым назвать нашу территорию территорией общественного согласия.

Не только в жизни, но и в Конституции

Гражданское общество обозначено в нашей Конституции, и для огромного числа людей, посвящающих свою жизнь общественному служению, это очень важно.

Социально ориентированные НКО, волонтёры Красного Креста, «Волонтёры серебряного возраста», общественные молодёжные и ветеранские организации, благотворительные фонды – все они являются частью нашего гражданского общества, о котором вряд ли кто скажет, что оно в стадии становления, недостаточно развито, а роль его не совсем понятна.

В условиях распространения коронавирусной инфекции Свердловская региональная организация Российского Союза Молодёжи (председатель Е. В. Зверева) с 1 апреля до конца года участвовала в проекте, поддержанном Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, по оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения. Фонд безвозмездно передал медицинским и социальным организациям в Свердловской области, населению в 19 муниципальных образованиях средства индивидуальной защиты (СИЗ) и оборудование. Общая сумма приобретённых фондом товаров (продуктовые, гигиенические и школьные наборы) составила 51 222 435 руб. Обеспечены СИЗ 5 учреждений здравоохранения, 30 НКО, 19 учреждений социального обслуживания, в 19 муниципалитетах оказана адресная помощь пожилым людям.

1 670 добровольцев и сотрудников НКО, которые объединились в Коалицию некоммерческих организаций Свердловской области, пошли по адресам и передали людям и организациям 3 000 продуктовых наборов, 1 500 наборов школьных принадлежностей, 920 гигиенических наборов и столько же наборов бытовой химии.

Дополнительно к средствам Фонда Тимченко НКО-участники проекта привлекли пожертвования на поддержку нуждающихся граждан – 4 970 000 руб., в том числе грантовые средства – 2 700 000 руб.

Благотворительный фонд Святой Екатерины, основанный в 2017 году (основные учредители: Генеральный директор УГМК А. А. Козицын, председатель Совета директоров Русской медной компании И. А. Алтушкин, владелец компании «Сима-Ленд» А. М. Симановский), с самого начала пандемии коронавирусной инфекции помогал медицинским и социальным службам региона, а также многодетным семьям и пенсионерам, оказавшимся в трудной ситуации. За девять месяцев объём помощи Благотворительного фонда Святой Екатерины составил 1,4 млрд руб. Фонд организовал шесть самолётов с гуманитарной помощью. Общий вес груза составил более 100 тонн.

Фонд передал в больницы Свердловской области 8 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, кислородную станцию, 5 кислородопроводов, 64 кислородных концентратора, а также 30 автомобилей скорой медицинской помощи, укомплектованных по всем требованиям медицинских служб. В Свердловской и Челябинской областях фондом были установлены линии по производству медицинских масок и закуплено необходимое сырьё для их изготовления. Теперь в больницы поступает 1 000 000 масок в месяц. Среди многодетных семей и пенсионеров Свердловской области при поддержке волонтёров и неравнодушных жителей фондом распределены 108 000 продуктовых наборов. До конца 2020 года Благотворительный фонд Святой Екатерины ежедневно обеспечивал медиков «красных зон» Екатеринбурга трёхразовым горячим питанием.

Волонтёрский центр Свердловского областного медицинского колледжа (директор ГБПОУ «СОМК», Заслуженный учитель РФ И. А. Левина) – один из лидеров добровольческого движения Свердловской области. В 2020 году Центром было проведено 932 мероприятия с участием 7 619 волонтёров и охватом более 755 тысяч свердловчан. В числе проведённых мероприятий – акции «#ДоброВСело» и «#ДоброВГород», «Блокадный хлеб», проекты «Волонтёры Конституции», «Эвакогоспиталь Великой Отечественной», «Волонтёры инклюзии», мероприятия ко Дню России, Дню народного единства, Дню государственного флага.

Одними из первых волонтёры-медики стали помогать населению в условиях распространения коронавирусной инфекции. Добровольцы доставили продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены более 3 000 жителям, обратившимся по телефону горячей линии Всероссийской акции «#МыВместе». С 17 марта в рамках Всероссийскойакции Волонтёрский центр ГБПОУ «СОМК», волонтёры-спасатели Ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий ЧС в структуре Регионального волонтёрского штаба ОНФ перешли на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Они выполнили 42 000 заявок маломобильных граждан и граждан пожилого возраста (приобретение продуктов питания и медикаментов, вынос мусора, выгул домашних животных, рубка дров и др.). Волонтёры-медики активно помогали в поликлиниках, в работе колл-центров, регистратуры.

Волонтёры-спасатели Свердловского медицинского колледжа приняли участие в ликвидации пожаров на территории региона и последствий наводнения в г. Нижние Серги, несли дежурства во время крещенских купаний и на водных объектах в летний период.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Межнациональный информационный центр» (исполнительный директор Н. В. Бенсгиер) адресно поддерживала иностранных работников и их семьи – они оказались в группе риска по многим категориям, стали чаще попадать в ситуацию выживания и вынуждены были больше обращаться за помощью. Организация выступила координатором в вопросах сбора средств помощи мигрантам.

В партнёрстве с ОО «Уральский дом» (руководители Л. А. Гришин и Р. Г. Серажидинов) во временное убежище в марте и апреле 2020 года были размещены на безвозмездной основе семь иностранных граждан на разные сроки. Эти граждане получили не только кров, но и стол. «Межнациональным информационным центром» совместно с диаспорами и другими спонсорами было организовано для иностранных граждан более 20 ужинов. С марта и по сентябрь включительно организация оказала помощь около 1 000 иностранных граждан.

НКО «Миграция и право» (руководители проекта И. Ю. Некрасова, М. Б. Полянина), сократив максимально количество очных консультаций согласно требованиям Роспотребнадзора, оказала консультационную поддержку по телефону горячей линии помощи мигрантам 842 человекам.

Свердловская областная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров (председатель Ю. Д. Судаков) проявила высочайшую активность в Год памяти и славы, участвуя в проведении торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории расформированной воинской части ветераны участвовали в восстановлении памятника Герою Советского Союза Д. М. Карбышеву, в торжественном открытии Сквера воинской славы в Алапаевске. Участвовали в мероприятиях, приуроченных к открытию реконструированного «Мемориала Руш», посвящённого воинам, умершим от ран в госпитале № 1734 в г. Горноуральске. В День пенсионера общественная организация провела мероприятие «Храним традиции, живём настоящим, творим будущее». И, конечно, большую разъяснительную работу организация проводила среди ветеранов в период обсуждения поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации, а также в ходе подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам.

Социально ориентированная общественная организация «Бюро помощи гражданам» (директор Ю. И. Потапенко) при поддержке Уполномоченного по правам человека осуществляла проект «Правовая помощь без формальностей»: в постоянно действующей правовой приёмной оказывалась бесплатная юридическая и информационная поддержка социально незащищённым гражданам – малоимущим, пенсионерам, лицам с инвалидностью, тем, кто вернулся из мест заключения.

За время реализации проекта помощь в правовой приёмной получили 407 человек, были направлены письменные ответы на обращения, поступившие от 627 лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Особая социальная значимость проекта заключается в том, что он был реализован на территориях: проведено 50 выездов в муниципальные образования.

Свердловская региональная социально ориентированная общественная организация «Право на защиту и помощь» (руководитель М. А. Оверченко) завершила в 2020 году реализацию проекта «Правовое просвещение пожилых людей». В течение 18 месяцев при информационной и консультационной поддержке Уполномоченного по правам человека организация проводила мероприятия по правовому просвещению пожилых людей. Это лекции-семинары по актуальным темам: «Просто о сложном» (правовое регулирование в сфере ЖКХ), «Что нужно знать каждому» (права потребителей), «Осторожно – мошенники» (виды мошенничества и способы защиты), «Закон, нововведения, практика» (правовое регулирование владения земельным участком), «Куда и по каким вопросам обращаться за защитой» (правила и порядок обращения в контролирующие ведомства).

Общественники провели 60 лекций-семинаров в 27 муниципальных образованиях, в которых приняли участие не только пенсионеры, но и социальные работники, обслуживающие малоподвижных пожилых людей на дому.

Гражданское общество проявило себя в условиях введённых санитарных ограничений. И надо обязательно поощрить руководителей НКО и добровольческих групп, благотворительные организации, чтобы сохранить уникальные команды, не потерять активных людей в условиях кризиса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завтра будет чище

Позади тяжёлый год. Он многому нас научил, мы прошли через испытания и потери. Уроки, которые мы вынесли, помогут нам жить дальше.

Новый год Президент России Владимир Путин объявил годом науки. И хочется верить, что нас ждут не только открытия в цифровом мире, развитии искусственного интеллекта, создании новых материалов, но и очень большие перспективы в помощи человеку, вкладе в здоровье человека, поддержке психологического состояния, помощи в развитии отношений: межпоколенческих, гендерных, социальных. Гуманитарная сфера ждёт своего времени.

А в нашей области Губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021-й годом медицинского работника. И заслуженно! Но ждём мы от него не только чествования людей в белых халатах, но и усовершенствования самой системы здравоохранения. Год, поражённый вирусной инфекцией, показал, что многочисленные реформы здравоохранения в последние годы разбалансировали медицину до такой степени, что в тяжёлый период 2020 года, когда не жалелись силы и средства, здравоохранение оставалось слабоуправляемым.

Нас ждут выборы в парламенты разных уровней, которые должны пройти в демократичной атмосфере. Слабым звеном остаётся тема дискуссий, споров, конфликтов. Часто безответственность берёт верх над честностью, ложь – над правдой, лицемерие – над справедливыми и честными оценками.

Мы пережили в 2020 году периоды бессилия и ярости, любви и горечи, отчаяния и смирения. Мы видели, как люди проявляли немыслимые ранее чудеса душевной щедрости. Но были иные примеры: предательства, равнодушия, бездействия.

В новый год мы идём с уверенностью, что моральные уроки пандемии нас сделали чище. Мы получили ценностные ориентиры с помощью обновлённой Конституции России, мы нашли сильную опору в уроках Победы, 75-летие которой прошло на высоком духовном уровне. Всё это поможет нам идти дальше. Для этого мы должны быть вместе, слышать друг друга и помогать друг другу.