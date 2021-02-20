Евгений Куйвашев поздравил Андрея Беседина с юбилеем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина с 60-летием. Глава региона вручил юбиляру знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.
"С большим уважением отношусь к вам как к опытному руководителю и видному представителю деловой сферы Свердловской области, созидательному, неравнодушному человеку", — цитирует губернатора департамент информполитики региона.
Евгений Куйвашев отметил, что Андрей Беседин своевременно реагирует на изменения в бизнес-среде, помогает предпринимателям осваивать новые рынки и способствует формированию положительного имиджа Свердловской области как территории, дружественной к инвесторам.
Добавим, что сегодня у главы УТПП открылась первая персональная выставка: Андрей Беседин долгие годы увлекается любитльской фотографией. Поздравить виновника торжества пришли также, в частности, сенатор Аркадий Чернецкий, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Досье
Андрей Беседин родился 20 февраля 1961 года в Свердловске. Окончил металлургический факультет УПИ (1983) и экономический факультет УГТУ-УПИ (1998). Является почётным выпускником УГТУ-УПИ (ныне УРФУ им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина)
Работал на "Уралхиммаше", где прошёл путь от инженера-технолога до генерального директора ОАО. Был депутатом областного и городского советов, членом Президиума Союза машиностроительных предприятий Свердловской области, первым заместителем председателя Союза.
В июне 2011 года был единогласно избран Президентом Уральской торгово-промышленной палаты, а спустя пять лет был переизбран на эту должность на очередной пятилетний срок.
Награждён Почётным знаком ТПП РФ, Благодарностью Министерства экономического развития РФ, Почётными грамотами и Благодарственными письмами Губернатора и Правительства Свердловской области, Почётной грамотой Законодательного собрания Свердловской области.