Евгений Куйвашев поздравил Андрея Беседина с юбилеем

Глава региона вручил юбиляру знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина с 60-летием. Глава региона вручил юбиляру знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

"С большим уважением отношусь к вам как к опытному руководителю и видному представителю деловой сферы Свердловской области, созидательному, неравнодушному человеку", — цитирует губернатора департамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев отметил, что Андрей Беседин своевременно реагирует на изменения в бизнес-среде, помогает предпринимателям осваивать новые рынки и способствует формированию положительного имиджа Свердловской области как территории, дружественной к инвесторам.

Добавим, что сегодня у главы УТПП открылась первая персональная выставка: Андрей Беседин долгие годы увлекается любитльской фотографией. Поздравить виновника торжества пришли также, в частности, сенатор Аркадий Чернецкий, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.