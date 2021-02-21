Между Екатеринбургом и Алапаевском запустили поезд «Императорский маршрут»: показываем, что внутри

Фотокорреспондент «Областной газеты» проехался на первом рейсе поезда «Императорский маршрут». Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области запустили специальный туристический поезд «Императорский маршрут». С 20 февраля он начал курсировать между Екатеринбургом и Алапаевском. Фотокорреспондент «Областной газеты» проехался на первом рейсе поезда «Императорский маршрут». Показываем, что ждёт пассажиров необычного состава в пути, и по прибытию в Алапаевск.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Состав оформлен в фирменном стиле российского туристического проекта, который охватывает места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни. «Императорский маршрут» будет курсировать по выходным по специальному расписанию и с минимальным количеством остановок.

Отправление из Екатеринбурга намечено на 8:29, а обратно из Алапаевска в 18:56. Время в пути составит 2:55 минут. Обычный пригородный поезд проходит это расстояние почти на два часа дольше - 4 часа 40 минут.

Фото: Галина Соловьёва

Вагон оснащён системой микроклимата, экологически чистым туалетным комплексом, информационным табло, видеомониторами. Пассажиры поезда могут сфотографироваться в специальной фотозоне, которая имитирует интерьер времен российского императора, а также примерить исторические костюмы и прослушать рассказ о династии Романовых – для этого здесь предусмотрен аудиогид.

Фото: Галина Соловьёва ​

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Кресла в салоне оборудованы откидными спинками и столиками, персональными аудиомодулями и розетками. В вагоне есть купе для маломобильных пассажиров со специальным креплением для коляски, кнопкой вызова проводника, видеоэкраном, и два подъемных устройства для посадки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реализован правительством Свердловской области, Центром развития туризма Свердловской области, Свердловской пригородной компанией и Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Фото: Галина Соловьёва ​

Что посмотреть в самом Алапаевске?

По прибытию в Алапаевск, можно посетить музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в Алапаевске», памятник Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны Романовой и женский монастырь, названный в её честь, Свято-Троицкий собор, а также мужской монастырь Во Имя Новомученников и Исповедников Российских, Шахту Межную и дом-музей П.И. Чайковского.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва ​

Продолжить маршрут туристам можно по Алапаевской узкоколейке. На ней всего за час можно добраться до Нижней Синячихи, ге расположен музей деревянного зодчества. Часть экспозиции - это уникальные дома под открытым воздухом, а часть находится в Спасо-Преображенском храме. На первом этаже представлены церковные элементы, а на втором предметы быта из дерева.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва ​

Фото: Галина Соловьёва ​

Фото: Галина Соловьёва ​ ​

Фото: Галина Соловьёва ​

Фото: Галина Соловьёва