В Екатеринбурге запись в детские лагеря стартует с апреля

Путёвки предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 18 лет. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбуржцам рассказали об организации летнего отдыха для детей в 2021 году. Приём заявлений на предоставление путёвок в санатории и лагеря стартует с середины апреля.

По данным департамента образования горадминистрации, путёвки предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 18 лет. Приём заявок на все смены будет осуществляться в следующие периоды:

в загородные лагеря – с 15 апреля по 25 апреля;

в городские лагеря – с 20 апреля по 12 мая.

в санатории – с 25 апреля по 12 мая;

Заявление можно будет подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг, отделения Центра муниципальных услуг и Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Также родители смогут обратиться непосредственно в образовательные организации, на базе которых откроются городские лагеря.

"Более подробная информация об организации летней оздоровительной кампании будет озвучена в середине марта", – говорится в сообщении департамента.

Напомним, в прошлом году запись детей в оздоровительные загородные и городские лагеря в уральской столице стартовала в ночь на 1 апреля. Всего за час горожане подали почти 15,4 заявлений о предоставлении путёвок.

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