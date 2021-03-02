Телефоны на почте отключили в целях улучшения качества обслуживания… клиентов

Теперь, если оператор почтового отделения работает с клиентами в зале, он может не отвечать на телефонные звонки Фото: Галина Соловьёва

Ведомства и учреждения всё чаще переносят общение с гражданами в Интернет. Прежде всего страдают от этого пожилые люди, которые больше других привыкли решать свои проблемы по телефону. Вот и в почтовых отделениях перестали отвечать на звонки получателей и отправителей корреспонденции. Это создало немало трудностей для пенсионеров.

Целую неделю наша читательница из Екатеринбурга Лариса Степановна Ефимова не получала «Областную газету». По привычке стала звонить в почтовое отделение № 142, расположенное на улице Фрунзе, 20. Но трубку никто не брал.

-Телефоны почты молчали, позвонила на главпочтамт – тоже никто трубку не берёт, – рассказывала Лариса Ефимова. – Где-то нашла единый номер контакт-центра Почты России и стала набирать его. И тут меня ожидало открытие: на другом конце линии мне сообщили, что телефоны отключены во всех почтовых отделениях страны в целях улучшения качества обслуживания клиентов в зале. Как вам такая формулировочка!

Читательницу поразило, что так легко под предлогом блага самих же клиентов одним махом можно отключить для них телефоны почтовых отделений. А где выяснять судьбу тех же газет, что не пришли вовремя?

– Толку от этого единого телефона – никакого, ведь там сидят операторы, которые не знают ситуацию на конкретной почте. По поводу моих газет, которые не приходят, они посоветовали сходить и выяснить мне самой на почту. Спасибо! – возмущалась наша читательница. – Мне 74 года, одним глазом не вижу – глаукома, к тому же на улицах скользко, боюсь упасть, и вот из-за такой ерунды я должна идти на почту? В то время как раньше я могла это выяснить в течение одной минуты, позвонив в почтовое отделение. Хорошая реформа, ничего не скажешь.

В уральском макрорегионе АО «Почта России» нам дали следующий комментарий по этому обращению:

«Cотрудники почтовых отделений могут не отвечать на телефонные звонки, если в этот момент они обслуживают клиентов. Мы просим пользователей почтовых услуг обращаться по вопросам обслуживания по номеру контакт-центра Почты России: 8–8001–000-000 (звонок бесплатный). Также обращение можно оставить онлайн на официальном сайте компании на странице https://www.pochta.ru/claim или в мобильном приложении.

Заказные почтовые отправления (письма, посылки, бандероли) можно отследить самостоятельно на сайте pochta.ru, а также в мобильном приложении почты. Для этого надо знать номер почтового идентификатора (трека). Трек-номер для отслеживания вы получаете при отправке посылки, заказного письма, заказной бандероли или заказной открытки — он указывается на чеке и состоит из 14 цифр».

На другой день после обращения читательницы в контакт-центр Почты России газеты ей, сразу за несколько дней, всё же принесли. Оказывается, в почтовом отделении сменился почтальон. Раньше причину, по которой произошла задержка корреспонденции, она могла выяснить в течение нескольких секунд, позвонив по телефону почтового отделения. Теперь в таких случаях остаётся только надеяться, что обращение, сделанное в контакт-центр, не останется не замеченным.

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