800 тонн поехали по стапелю

Мост протянется от Уральского проспекта через акваторию пруда до Южного подъезда к городу. Протяжённость путепровода составляет 434 метра, ширина – почти 25 метров, 4 полосы движения. Фото: Илья Колесов

Строительство моста через нижнетагильский пруд вошло в ключевую фазу – начался монтаж пролётных строений, которые свяжут между собой мостовые опоры. Сейчас первый пролёт весом 800 тонн (!) медленно движется по стапелю к одной из опор. За процессом непрерывно следят более 50 специалистов – массивная конструкция должна преодолеть 53 метра. И не сдвинуться при этом ни на сантиметр от заданной траектории.

Первый пошёл

Монтаж пролёта начался второго марта, за ходом работ наблюдали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель проекта от подрядной организации «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров, депутаты городской думы, журналисты и жители.

– Махина поехала, – констатировал Назаров. – Дело это небыстрое, требует аккуратности. Самое главное – чтобы пролёт двигался ровно. К концу марта «доедем» до седьмой опоры, потом пойдёт монтаж других конструкций.

Как выяснила «Облгазета», за «натаскиванием» пролёта на опоры следят геодезисты. Им придётся работать круглосуточно – по нескольку бригад, так как процесс остановить нельзя. Специалисты «едут» вместе с пролётом: часть из них – непосредственно на самой конструкции, а часть – под ней. Сам пролёт двигается по стапелю (большим металлическим подмосткам) с использованием специальных толкающих механизмов. Всего же подрядчику предстоит смонтировать 7 пролётных строений общим весом более 4 тысяч тонн (!). И сделать это планируется уже к концу сентября.

Мечта сбывается

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, оценив ход работ, поделился с нами эмоциями:

– Сказать, что я под впечатлением – ничего не сказать! Такая мощная штука поехала! Двигается вроде бы медленно – по нескольку сантиметров в час. Но когда стоишь под конструкцией или смотришь на неё с квадрокоптера – видно, что процесс идёт. Конечно, я очень рад, что мы подошли к этому важнейшему этапу строительства. Приятно, когда понимаешь, что давняя мечта Нижнего Тагила наконец-то становится реальностью.

Пинаев подчеркнул, что требования к подрядчику очень жёсткие, а объём работ – колоссальный. Вопрос строительства моста контролирует областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. По плану строители должны за этот год освоить 1,2 млрд рублей, но планируют освоить больше – почти 2 млрд. На стройплощадке ежедневно находятся 244 специалиста и 58 единиц различной техники. За месяц собирается порядка 500 тонн металлоконструкций (всего на площадку доставлены 2,3 тысячи тонн). Параллельно с пролётами рабочие завершают строительство локальных очистных сооружений, установку опор и многое другое.

Дорого, но надо Напомним, автодорожный мостовой переход через нижнетагильский пруд – крупнейший проект к 300-летию города (будет отмечаться в 2022 году). Масштабная стройка началась в прошлом году. Генеральным подрядчиком стала московская компания «АльмакорГруп». Мост протянется от проспекта Уральского через акваторию пруда до Южного подъезда к городу. Протяжённость путепровода составляет 434 метра, ширина – почти 25 метров, 4 полосы движения. Общая стоимость объекта – 4 млрд рублей, средства выделены компанией «ЕВРАЗ» и правительством Свердловской области. Новая транспортная артерия особо значима для тагильчан. Впервые мост через городской пруд появился на генеральном плане развития Нижнего Тагиле ещё в 1935 году. Но построить его не удалось – началась Великая Отечественная война. Потом пошли трудности на промышленных предприятиях города, и средств на возведение моста попросту не было. Сейчас же это стало возможным. – Мост позволит частично освободить центр города от большегрузов. Сейчас фуры и грузовики, идущие в Верхнюю и Нижнюю Салду, в «Титановую долину», едут через город. Во-вторых, мост даст возможность отремонтировать нашу плотину – она практически в аварийном состоянии и давно требует капремонта. А чтобы закрыть её на ремонт, нужно перекрывать движение транспорта, что чревато большими пробками. И, в-третьих, такой большой инфраструктурный проект является украшением любого города, придаёт ему значимость, – пояснял Владислав Пинаев в недавнем интервью «Облгазете» (см. №013 от 27.01.2021 г.). К слову, есть вероятность, что общая стоимость моста может вырасти до 5 млрд рублей. Как выяснила «Облгазета», из-за особой сложности конструкции строителям пришлось внести изменения в уже готовый проект, включив в него дополнительные виды работ. Вдобавок, за последний месяц в России резко выросли цены на металл (сейчас проверку по этому поводу проводит ФАС).

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