ВЦИОМ: почти 70% молодых россиян предпочитают Интерент телевидению

Отказ от телевидения в пользу глобальной сети в большей степени характерен для возрастной категории 18-24 года. Фото: Павел Ворожцов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о медиапотреблении. Было установлено, что 69% людей в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают пользоваться Интернетом и почти не смотрят телевизор.

По информации, опубликованной на сайте ВЦИОМ, более половины жителей России (53%) в равной степени активно пользуются Интернетом и телевидением, то есть они сидят в сети и смотрят телевизор не реже нескольких раз в неделю. Наибольшую часть этой группы составляют граждане в возрасте от 35 до 59 лет.

Порядка 28% россиян относятся к группе людей, которые активно пользуются Интернетом, но почти не смотрят телевизор. Отказ от телевидения в пользу глобальной сети в большей степени характерен для возрастной категории 18-24 года. Среди россиян от 25 до 34 лет интернет телевидению предпочитает 48%.

Лишь 17% жителей страны смотрят телевизор и почти не выходят в сеть. К этой категории относятся люди в возрасте от 60 лет.

Фото: сайт ВЦИОМ

Опрос проводился с апреля 2018 года по февраль 2021 года. За это время в нём приняли участие более 1,7 млн человек.