Евгений Куйвашев наградил лучших животноводов Свердловской области

Евгений Куйвашев вручил награды 41 представителю сельхозпромышленности. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В резиденции губернатора Свердловской области состоялась церемония награждения животноводов, достигших в 2020 году наивысших показателей в производстве молока. Евгений Куйвашев вручил награды 41 представителю сельхозпромышленности, а лучшей доярке региона подарил автомобиль.

Глава региона отметил, что труд животноводов позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Среднего Урала и помогает укреплять здоровье уральцев.

"В вашей сфере трудятся в основном женщины. А женщины умеют особо бережно относиться ко всему живому, действуют позитивно и созидательно. От всей души поздравляю прекрасных дам с предстоящим весенним праздником. Желаю всегда быть счастливыми, любимыми, обаятельными и жизнерадостными. Мужчинам, в свою очередь, желаю беречь и защищать вас, заботиться о вашем благополучии", – обратился Евгений Куйвашев к участникам мероприятия.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, за последние 14 лет регионе было построено и модернизировано более 170 животноводческих комплексов, а в 2021 году планируется создать и реконструировать ещё восемь объектов. Средний Урал занимает седьмое место в России по производству молока и первое - в УрФО. В прошлом году в 39 сельхозорганизациях и 7 крестьянских фермерских хозяйствах от каждой коровы было надоено свыше 8 тыс. килограммов молока.

Глава Среднего Урала вручил лучшим работникам молочной отрасли благодарственные письма и дипломы, а лучшей доярке, оператору машинного доения ООО "Некрасово-1" Светлане Исаковой – автомобиль.

"Я очень рада получить такой подарок. У меня нет прав, да и времени учиться нет, заставлю дочь возить меня. Продавать машину точно не буду – это мне на долгую память", – сказала обладательница новой машины.

Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что благодаря доступным ценам и широкому спектру молочных продуктов, уральцы отдают предпочтение товарам местного производства.

"Достичь таких результатов удалось, в том числе, благодаря ежедневной работе сельскохозяйственных организаций, внедрению новых технологий в производство. Обеспечение экономической стабильности конкурентоспособности областных производителей было и остается важнейшим направлением деятельности органов государственной власти региона», - сказала Людмила Бабушкина.

Публикуем список награждённых животноводов: