Первая квартира Ельциных в центре Свердловска

Так выглядел дом на проспекте Ленина, 53 в 1960-е годы. Фото: В.М. Мальков / ГАСО

«Облгазета» продолжает рассказывать о домашних адресах Бориса Ельцина в Свердловске – за 36 лет жизни в городе он сменил десять комнат и квартир. Шестая серия спецпроекта «Здесь жил Ельцин», который мы запустили совместно с екатеринбургским Музеем первого президента России Б.Н. Ельцина к 90-летию со дня рождения нашего земляка, посвящена дому по улице Ленина, 53. Там семья Ельциных жила почти пять лет – с августа 1963 до апреля 1968-го. Впервые они переехала с окраин города в самый центр — рядом с их домом находились гостиница «Исеть» и оперный театр. В эти годы Борис Николаевич и Наина Иосифовна активно обустраивали свой быт.

Дом "Спорттовары"

В июне 1963 года Бориса Ельцина назначили главным инженером домостроительного комбината (ДСК) в Свердловске. Этот трест занимался возведением жилых зданий из железобетонных панелей. Через два месяца после перевода на новую работу Борису Николаевичу предоставили двухкомнатную квартиру № 149 в доме по проспекту Ленина, 53 рядом с гостиницей «Исеть». Его проектировал знаменитый уральский архитектор, выпускник Московского архитектурного института Пётр Дмитриевич Деминцев. Среди известных зданий, автором которых он был, – дом художника, кукольный театр и комбинат «Рубин».

Пятиэтажный кирпичный дом построили в 1963 году, и Ельцины стали одними из его новосёлов. Кстати, квартиры в предыдущих домах на улице 8 Марта и на Химмаше Борис Николаевич тоже получал спустя короткое время после их возведения. Дом на Ленина, 53 крайне интересен с архитектурной точки зрения. По форме он напоминает скобу: основная её часть выходит на главный проспект города, а боковые пролёты — на улицы Луначарского и Мамина-Сибиряка. На фасаде между окнами во всю высоту дома можно увидеть декоративные элементы в виде стилизованных Уральских гор — каскад из трёх перевёрнутых галочек и ровная черта под ними. Пётр Деминцев очень любил наш край и старался в своих проектах напоминать жителям города о том, где они живут.

В доме 156 квартир и 11 подъездов — число, не характерное для жилых зданий. На первом этаже располагались поликлиника и магазины: по названию одного из них дом на Ленина, 53 до сих пор называют «Спорттовары». В большинстве подъездов было по 16 квартир – по четыре на лестничной площадке. Квартира Ельциных общей площадью 65 квадратных метров и с потолками высотой 3,5 метра располагалась в боковой части дома по улице Мамина-Сибиряка. Она находилась на четвёртом этаже, её окна и балкон выходили в тихий двор с несколькими детскими площадками, скамейками и небольшим парком с лиственницами, который всё ещё стоит.

Жена Бориса Ельцина Наина Иосифовна с особой нежностью относилась к этому дому. В книге «Личная жизнь» она писала: «В «Спорттоварах», наверное, было уютнее всего: две большие комнаты, длинный коридор… Дочки запомнили эту квартиру как квартиру своего детства. Здесь они пошли в школу. И мне было удобно — до работы пятнадцать минут пешком, магазины рядом. Я старалась не пользоваться транспортом. Особенно после работы (Наина Ельцина была главным инженером проекта в институте «Союзводоканалпроект» на улице Чебышева. – Прим. ред.)».

Красные стены, зелёный пол

Заселялись Ельцины в пустую квартиру с черновой отделкой: вместо паркета на полу лежали доски, а стены были голыми. Борису Николаевичу пришлось делать ремонт самому. Вот как об этом говорил в книге Вадима Липатникова «Ельцин и ДСК» его сосед, главный диспетчер ДСК Иван Дягилев, который жил в квартире над Ельциными: «Полы однажды в квартире (он) покрасил зелёной краской (коричневая была в страшном дефиците), а стены в коридоре — масляной краской. Вышло ярко и веселее как-то стало… По прошествии лет я тут как-то на днях мимо 149-й квартиры проходил, а двери приоткрыты. Бог ты мой! Ярко-красные стены. Оказывается, новые жильцы эти стены не трогают. «Зачем?» – спрашиваю. – «Так ведь Ельцин же их красил».

Вслед за ремонтом Ельцины стали обустраивать свой быт. Именно в двушке на Ленина, 53 у них появился первый гарнитур. До этого у них был лишь небольшой скарб: металлическая кровать из Оренбурга, стол с табуретками из общежития ВИЗа, однокамерный холодильник «Саратов», подаренный на свадьбу однокурсниками, и стеллажи с книгами из квартиры на Химмаше — у Бориса Николаевича была большая библиотека с произведениями Достоевского, Пушкина и других классиков мировой литературы.

Мебельный гарнитур из карельской берёзы купили за 600 рублей — по тем временам несколько месячных зарплат. У Ельциных больших сбережений не водилось: на руках у Наины Иосифовны была лишь половина необходимой суммы, поэтому за недостающими деньгами она обратилась в кассу взаимопомощи. Такие кассы были на советских предприятиях в каждом отделе — все сотрудники вносили в них ежемесячные взносы и могли брать в долг.

Наина Иосифовна вспоминала: «Через два-три дня привезли гарнитур: кровати, трёхстворчатый шифоньер, тумбочки, трюмо. Всё расставили. Успела к Бориному приходу купить даже ткань на занавески в цвет карельской берёзы. Правда, не подшила — подколола булавками. Повесила на окна, получилось красиво. Хотела сделать сюрприз. Он вошёл в спальню и говорит: «Откуда столько деревяшек?» Я чуть было не обиделась. Спросила: «Тебе не нравится?» Он засмеялся: «Конечно, нравится». Эта мебель переезжала с нами с квартиры на квартиру. Потом отдали её моему брату, и гарнитур ему ещё долго служил».

Новые жильцы

Сейчас квартиру № 149 сдают в аренду: окна в ней заменили на пластиковые, балкон обшили сайдингом. Корреспонденты «ОГ» не смогли в неё попасть, потому что никого из жильцов не было дома, но вряд ли хозяева квартиры оставили стены и пол в первоначальном виде — с таким ремонтом снимать её мало кто будет. Единственное, что сохранилось в подъезде с советских времён, – высокие деревянные окна, деревянные перила и комбинация кафельной плитки жёлтого и красного цветов. А кое-где всё ещё можно увидеть деревянные полы.

В подъезде нам встретилась пожилая женщина с внуком по имени Анна. Оказалось, что она живёт как раз в той квартире над Ельциными и в детстве дружила с дочерьми Бориса Николаевича Еленой и Татьяной — в компании сверстниц она была самой младшей. Но каких-то подробностей она не привела: «Жили и жили, что теперь вспоминать».

Другие жильцы подъезда тоже знают, что здесь раньше находилась квартира Ельциных. В ней они провели без малого пять лет: в апреле 1968 года Бориса Николаевича назначили заведующим отделом строительства Свердловского обкома КПСС, и его семья переехала поближе к новому месту работы будущего Президента России — в дом на улице Воеводина.

Между тем В Екатеринбурге бытует городская легенда, что в середине 60-х годов напротив Ельциных в доме по Ленина, 48 жил его непримиримый идеологический противник, будущий председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, который на тот момент был главным инженером Уралмашзавода. Правда, никто из старожилов этого дома, который тоже проектировал Пётр Деминцев, не помнит такого. Да и архивные документы не подтверждают эту легенду: в 1965 году Николай Иванович жил на проспекте Орджоникидзе — запись об этом есть в его личном листке по учёту кадров.

Встреча Нового 1964 года в «Спорттоварах». Слева направо – Татьяна, Борис, Елена Ельцины. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Борис и Наина Ельцины принимают друзей-однокурсников в квартире № 149 в доме на проспекте Ленина, 53. 1965 год. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Магазина «Спорттовары» в доме по проспекту Ленина, 53 больше нет: около десяти лет назад его закрыли, а в его помещении разместили магазин товаров для активного отдыха. Фото: Галина Соловьева

Борис Ельцин жил в боковой части дома, выходящей на улицу Мамина-Сибиряка. Фото: Галина Соловьева

Квартира Ельциных находилась на четвёртом этаже. Окна в ней заменены на новые, а балкон обшит сайдингом Фото: Галина Соловьева.

Квартира № 149 находится слева. Её окна и балкон выходят во двор. Фото: Галина Соловьева

В подъезде местами сохранился деревянный пол и старая кафельная кладка. Фото: Галина Соловьева

Во дворе дома по Ленина, 53 уютно так же, как и полвека назад. Фото: Галина Соловьева

Угловые узоры на фасаде дома символизируют Уральские горы. Фото: Галина Соловьева

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