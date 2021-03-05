Сказочный дом кузнеца Кириллова в Свердловской области взяли под охрану

Жена кузнеца Сергея Кириллова Лидия ещё в начале 2019 года получила уведомление о том, что её подворье включили в перечень объектов культурного наследия. Фото: Нина Георгиева

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы дома кузнеца Кириллова и официально взяло его под охрану. Сказочный дом в с. Кунара Невьянского ГО включён в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Соответствующий приказ подписал начальник Управления Евгений Рябинин. В документе, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации, содержится подробное описание резного терема, построенного кузнецом около 40 лет назад.

"Декоративное оформление и колористическое решение фасадов усадебных построек: южного главного фасада дома: прорезные металлические гирлянды из цветов над карнизом с надписями: "Работа начата в 1954 г. и закончена в 1967 г. в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции"; "МируМир" и "Летите голуби, летите - для вас нигде преграды нет - несите голуби несите - народам мира наш привет"; пять декоративных башенок с цветочно-орнаментальной резьбой, покрытых куполками, на которых расположены фигуры из металла: октябрят с транспарантами: "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо", "Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир", пионеров с птицами и венчающей композицией-апофеозом, включающей красную звезду, герб страны, знамена, ракету и птиц в окружении цветов; всадника на вздыбленном коне с букетом цветов в руке", - в частности говорится в документе.

На территории объекта теперь запрещено строительство капитальных объектов, проведение земляных работ, а также размещение антенн, вентиляции и блоков системы кондиционирования на фасадах и крыше дома. При этом разрешено проводить работы по сохранению объекта, благоустройство и озеленение, а также ремонт ограждения палисадника и инженерных сетей и устройство уличного освещения.

Добавим, что деревянный одноэтажный дом расположен на ул. Ленина. Мастер строил терем для своей семьи. После его смерти в 2002 году в доме осталась жить жена кузнеца Сергея Кириллова Лидия. Она ещё в начале 2019 года получила уведомление о том, что её подворье включили в перечень объектов культурного наследия.