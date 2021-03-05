В центре Екатеринбурга военные устроили плац-концерт в честь 8 Марта

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Центрального военного округа устроили праздничное представление в центре Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Центрального военного округа устроили праздничное представление в центре Екатеринбурга.

Прохожие превратились в зрителей и с восторгом наблюдали, как военный оркестр и рота почётного караула штаба округа, поигрывая винтовками с красными флажками на штыках, исполнили плац-концерт.

Затем под звуки музыкального попурри военнослужащие стали раздавать женщинам и девушкам тюльпаны. Как сообщает пресс-служба ЦВО, уралочкам вручили около одной тысячи свежих цветов.

Кстати, министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает tvzvezda.ru, в своём поздравлении с 8 Марта отметил, что сегодня в рядах Вооружённых сил проходят службу почти 40 тысяч женщин. Из них свыше четырёх тысяч носят офицерские погоны.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

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