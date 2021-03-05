Евгений Куйвашев ответил на вопросы о вакцинации в ТЦ и выходе медколледжей с дистанта

Евгений Куйвашев продолжает вести диалог с уральцами об ограничениях из-за пандемии COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает вести диалог с уральцами об ограничениях из-за пандемии COVID-19. В этот раз глава Среднего Урала ответил на вопросы о выходе студентов медколледжей с дистанта и вакцинации за пределами больниц.

Один из жителей региона обратился к губернатору с просьбой рассмотреть возможность проводить вакцинацию от коронавируса не только в больницах, но и за их пределами, например, в торговых центрах.

"В наши поликлиники не попасть на прививку, а если попадёшь, то в очереди можно встретить старость", - пишут Евгению Куйвашеву.

В свою очередь глава региона отметил, что в торговых центрах уже проводились мероприятия по вакцинации населения.

"Пока это скорее проба пера: в торговом центре "Дирижабль" в середине февраля минздрав проводил специальную акцию в рамках кампании по вакцинопрофилактике от COVID-19 - она получила неплохой отклик у людей, больше 400 людей сделали прививку, и после выходных там пройдёт ревакцинация", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он заявил, что власти региона и дальше будут применять подобную практику, так как администрации ТЦ охотно откликаются на предложения по организации мероприятий. В Екатеринбурге уже определено несколько площадок для таких акций. В частности, 6 марта пройти вакцинацию смогут жители Орджоникидзевского района в гипермаркете "О'КЕЙ" на улице Бабушкина. Как сказал Евгений Куйвашев, с нарастанием объёмов производства и поставок препаратов число и география таких мероприятий будет увеличиваться.

"В регионе продолжат работать мобильные бригады, их сегодня 28, и они помогают защититься от вируса жителям удалённых и небольших населённых пунктов. Специалисты выезжают и в составе автопоездов здоровья", - добавил губернатор.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Также у главы Среднего Урала спросили, когда медицинские колледжи вернуться к очному обучению - пока все остальные учебные заведения работают очно, медколледжи остаются на дистанте. Евгений Куйвашев напомнил, что в каждом конкретном случае администрации школ, техникумов и вузов руководствуются объективными факторами, решая выводить учебные заведения с дистанта или нет.

"Сегодня, насколько я знаю, все студенты медицинских колледжей осваивают практические навыки в очном режиме. Тут, понятно, иного варианта нет - практика есть практика", - пишет губернатор.

Он отметил, что такие дисциплины, как манипуляционная техника будущими фельдшерами, медсёстрами и акушерками отрабатываются либо на базе медучреждений, либо в симуляционных кабинетах, а предметы вроде иностранного языка, философии или истории можно успешно изучать с помощью электронных учебников.

"Постепенно обычный режим учёбы вернётся - коллеги рассчитывают до конца учебного года это сделать", - подытожил Евгений Куйвашев.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева