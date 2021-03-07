На 98-м году жизни умер генпрокурор СССР Александр Сухарев

Александр Сухарев занимал ответственные государственные должности: замминистра юстиции СССР и министра юстиции РСФСР, генерального прокурора СССР. Фото: сайт Следственного комитета Российской Федерации.

Умер генпрокурор СССР, почётный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Ему было 97 лет.

На личной странице в Facebook председатель Следственного комитета России, генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин отметил, что это невосполнимая утрата для учеников, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича.

"Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны", – говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин также выразил соболезнования родным и близким умершего.