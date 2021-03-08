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8 марта 2021, 23:37

Скончался бывший начальник ГУВД Свердловской области Валерий Краев

Валерий Краев

Его последняя должность - вице-президент Ассоциации работников правоохранительных органов. Фото: с сайта Ассоциации

7 марта в Москве на 73-м году жизни скончался бывший начальник УВД Мурманской области, первый замглавы ГУИН Минюста России Валерий Краев. Свердловское ГУВД он возглавлял с 1997 года по 1999 год.

Прощание пройдёт в столице 11 марта в 11:00 на Рябиновой, 24. Об этом сообщили в Ассоциации работников правоохранительных органов, вице-президентом которой являлся Валерий Краев. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Досье

Валерий Краев родился 20 сентября 1948 года. Прошёл срочную службу в Вооружённых силах СССР, после чего поступил на службу в органы милиции. Прошёл путь от милиционера до начальника УВД Мурманской области. Этот пост он занимал с 1988 до 1997 года. Получил звание "Заслуженный работник МВД СССР", а затем звание "генерал-лейтенант милиции". Начальником ГУВД Свердловской области был назначен "в порядке укрепления кадров". 

В 1991 году Валерий Краев заочно окончил Академию Управления МВД СССР, через девять лет защитил диссертацию на тему "Противодействие организованной преступности". Является кандидатом юридических наук.

С 1999 года он начал службу в Минюсте РФ. Участвовал в боевых действиях в Дагестане, в освобождении Грозного от боевиков. В должности замкомандующего Объединённой группировки войск и сил по Северному Кавказу от Минюста руководил силами спецназа в контртеррористической операции в Чечне.

Валерий Краев был награждён двумя орденами Мужества, наградным оружием, двумя орденами РПЦ.

Из-за военной травмы в 2007 году он ушёл из органов уголовно-исполнительной системы.

Его последняя должность - вице-президент ООО "Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации".

Областная газета Свердловской области

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