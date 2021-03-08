Скончался бывший начальник ГУВД Свердловской области Валерий Краев

Его последняя должность - вице-президент Ассоциации работников правоохранительных органов. Фото: с сайта Ассоциации

7 марта в Москве на 73-м году жизни скончался бывший начальник УВД Мурманской области, первый замглавы ГУИН Минюста России Валерий Краев. Свердловское ГУВД он возглавлял с 1997 года по 1999 год.

Прощание пройдёт в столице 11 марта в 11:00 на Рябиновой, 24. Об этом сообщили в Ассоциации работников правоохранительных органов, вице-президентом которой являлся Валерий Краев. Его похоронят на Троекуровском кладбище.