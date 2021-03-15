Территорию Свердловской области оцифруют для привлечения инвестиций

По словам Игоря Цыганаша, цифровые топографические карты позволят инвесторам анализировать пространственные возможности для бизнеса в режиме реального времени. Фото: Галина Соловьева

Вчера в России отметили День работников геодезии и картографии. Накануне праздника корреспондент «ОГ» встретился с руководителем управления Росреестра по Свердловской области Игорем ЦЫГАНАШЕМ. Наш собеседник рассказал, как бумажные карты меняют на цифровые, почему уменьшилась площадь региона и где лучше всего кататься на сапборде.

Карты в цифре

– Игорь Николаевич, одним из основных направлений работы Росреестра является картографирование территории страны. В прошлом году ведомство обновило в 43 регионах ряд цифровых навигационных карт для спутниковой системы ГЛОНАСС. На Среднем Урале эти работы тоже проводились?

– Да. Как регион с высоким промышленным потенциалом, мы были включены в эту работу давно: ещё в 2015–2016 годах наши сотрудники обновили информацию по Свердловской области, а в 2017–2018 годах – по Екатеринбургу. В 2021–2022 годах мы продолжим перевод картографических сведений из бумажных носителей в электронные: за это время планируется создать цифровые топографические планы населенных пунктов масштабом 1:2 000 см (в 1 сантиметре 20 метров. – Прим. ред.) и цифровую картографическую основу густонаселённых районов Свердловской области масштабом 1:10 000 см. Эти работы являются продолжением федеральной целевой программы «ГЛОНАСС» на 2021–2030 годы. Одна из основных её задач – повышение точности российской спутниковой навигационной системы и её внедрение во все сферы экономики страны.

– Зачем актуализируют картографические сведения?

– Давайте представим этот процесс в динамике. Если вы коренной екатеринбуржец, то для вас картинка родного города идёт беспрерывной чередой. Но для меня она возникала в жизни эпизодически, когда я был здесь по учёбе или по работе. Каждый раз я видел Екатеринбург в новом обличье: в городе либо появлялся новый объект, либо исчезал старый. Возьмём телебашню, которую три года назад снесли, а сейчас на её месте строят ледовый дворец. На бумажных картах этих изменений пока нет, потому что они рассчитаны минимум на пять лет. Но чтобы транспортное, градостроительное и любое другое развитие города шло правильно, картографическую информацию необходимо постоянно обновлять и наполнять сведениями из всех пространственных источников. Для этого создаётся Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), которая будет содержать в себе максимально полный свод информации. Она послужит основой для принятия управленческих решений о любых инвестиционных проектах и позволит увидеть, куда следует развиваться территориям.

– Как повлияет создание этой базы данных на экономику и повседневную жизнь людей?

– Единая электронная картографическая основа – это базовая карта, которая обязательна к использованию в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Она включает в себя не только пространственные данные, но и тематическую информацию об инфраструктуре, населении, природе, хозяйственной деятельности региона в целом или отдельного муниципального образования. Эта информация позволяет органам власти разных уровней всесторонне формировать программы социально-экономического развития территорий и привлекать для этого деньги. Что касается обычных граждан, то с помощью публичной кадастровой карты Росреестра они могут сделать хорошее финансовое вложение. В частности, выбрать оптимальный участок для будущей дачи. Подгружаете на карте нужные слои – космоснимки, границы населённых пунктов, санитарные зоны и т.д., и у вас сложится более широкое понимание того, что и где вы хотите приобрести.

Утраченные километры

– Какова на сегодняшний день точная площадь Свердловской области?

– На 1 января этого года она составляет 194 226 квадратных километров. Тремя годами ранее площадь насчитывала 194 307 квадратных километров, то есть она уменьшилась на 81 квадратный километр. Ничего трагичного я здесь не вижу: регион у нас большой. Это произошло потому, что ранее границы Свердловской области не имели точного координатного описания. При этом были территории, которые формально относились к региону, но фактически таковыми не являлись. В частности, земельный участок площадью 74,8 квадратных километра на границе Свердловской и Челябинской областей. Он находится в федеральной собственности, и с 2010 года его передали в бессрочное пользование Российскому федеральному ядерному центру в Снежинске. В прошлом году этот участок, который застолбили на картах обоих субъектов, исключили из границ нашего региона.

– В настоящее время все границы с соседями описаны?

– В ЕГРН внесены 7 из 8 границ Свердловской области с другими субъектами РФ, согласование границ с Башкортостаном – в стадии завершения. Вместе с тем у нас на 90 процентов завершена работа по внесению границ муниципальных образований региона. Наличие этой информации в ЕГРН будет препятствовать принятию неправомочных решений органами государственной власти всех уровней по выделению земельных участков, которые не входят в границы указанных муниципалитетов.

– Как получилось, что на Среднем Урале образовался анклав Тюменской области площадью 6,4 квадратных километра, расположенный на границе регионов в Слободо-Туринском районе?

– История очень интересная, мы её проследили с самого начала. Впервые этот анклав появился на карте Свердловской области в 1983–1984 годах, когда заместители председателей Свердловского и Тюменского облисполкомов КПСС утвердили его на соответствующих документах. Чем это было обусловлено, мы пока не понимаем, возможно, когда-нибудь причины этого решения раскроют историки по документам из партийных архивов. В любом случае существование границ регионов с анклавами по закону не запрещено. Если они согласованы в текущем виде, то так оно и будет до принятия какого-либо иного решения главами регионов.

Реновация и лыжи

– Завтра Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект о комплексном развитии территорий по примеру Москвы и Санкт-Петербурга, где под снос идут целые кварталы без желания на то граждан. На ваш взгляд, реновация – это благо или зло?

– Давайте мысленно проедем по улице Малышева или Ленина в Екатеринбурге и посмотрим разные кварталы вдоль них. На пересечении с улицей Восточной мы увидим дома в высокой стадии разрушения, а то и вовсе близкие к аварийным. Наверное, их стоит снести и предоставить владельцам квартир новое жильё. От этого выиграют все: в рамках реновации и развития застроенных территорий мы сможем убрать в подземные паркинги машины из дворов и с улиц, тем самым разрешим извечную для всех мегаполисов проблему автомобилистов и пешеходов. В этом плане интересен опыт Японии. Там в ряде территорий действует запрет на приобретение автомобиля или иного средства передвижения, если ты не имеешь места для его хранения. Я думаю, что реновация – это положительная практика, если будет обеспечен взаимный баланс интересов: не хаотичная застройка, что мы порой видим в центре Екатеринбурга, а действительно комплексное развитие территорий.

– В последнее время разные группы общественности призывают переименовать ту или иную улицу или даже населённый пункт в соответствии с духом времени. Как вы относитесь к этому и вызывают ли подобные процессы сложности для Росреестра? Ведь вы сами родились в Целинограде, который в 90-е переименовали в Астану, а пару лет назад – в Нур-Султан.

– Сложностей в переименовании улиц для нас нет – не мы это делаем, а муниципальные власти. Мы лишь вносим в ЕГРН эти изменения. Наше общество ещё молодое, поэтому кидается из крайности в крайность. Каждая эпоха рождает своих героев, и сохранение всей совокупности культурного наследия – это важно. Где здесь золотая середина, сказать сложно. Памятник Дзержинскому имеет огромное историческое значение, ведь большевики подняли из разрухи страну, потерпевшую поражение в Первой мировой войне. Александр Невский – это другая страница истории, и он тоже внёс огромную лепту в существование российской государственности. И Казахстан тоже имел все основания для переосмысления своей идентичности. Для меня Нур-Султан всегда останется Целиноградом.

– Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?

– Мои увлечения связаны с тремя состояниями воды – газообразным, жидким и твёрдым (улыбается). Мой отец с детства водил меня в общественную баню: я хорошо помню этот густой пар и до сих пор люблю париться. Зимой я увлекаюсь катанием на горных лыжах, поставил на них всю семью – мой младший сын начал осваивать лыжи в три года. Стараюсь по максимуму уделять им свободное время: не один раз в месяц, а 4–6 раз, а то и больше. Я уже объездил все горнолыжные трассы в Свердловской области. Регулярно катаюсь после работы на Уктусе, если не совсем поздно. Покатался часа полтора – и домой. А летом – сапборд и виндсёрфинг. Сап хоть и новое веяние, но его прообраз тоже из детства, когда мы с друзьями делали плоты из пенопласта и плавали на них по рекам с шестом. Очень интересный вид отдыха, можно забраться на сапе туда, куда ты не доберёшься вплавь. Мне нравится ходить на сапе под Сысертью – в тех живописных местах можно получить заряд бодрости, крепости и здоровья.

Досье «ОГ» Игорь Цыганаш родился в 1970 году в Целинограде (Казахстан). Имеет высшее юридическое образование: окончил Московский экстерный гуманитарный университет, дополнительно – Российский институт государственных регистраторов прав при Минюсте РФ. С 2007 по февраль 2017 года возглавлял управление Росреестра по Челябинской области, затем был назначен на аналогичную должность в Свердловскую область. Отмечен государственными и ведомственными наградами. Классный чин – государственный советник РФ 2-го класса. Женат, имеет четверых детей.

Поздравление с праздником Уважаемые коллеги! От имени коллектива управления Росреестра по Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днём работников геодезии и картографии! Этот день объединил людей многих профессий и специальностей: землеустроителей, картографов, геодезистов, оценщиков и специалистов сферы государственной регистрации, кадастра недвижимости. Росреестр, являясь продолжателем дел, начатых уже более 100 лет назад, формирует стратегию развития отрасли геодезии и картографии на ближайшие годы. За эти годы в области использования и охраны нашего основного богатства – земельных ресурсов, служба накопила богатый и значительный опыт, и я уверен, что высокий профессионализм и добросовестный труд в дальнейшем останутся неизменным залогом ваших успехов. Благодарю за преданность своему делу и желаю крепкого здоровья, новых открытий и достижений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! С уважением, Игорь Николаевич Цыганаш.

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