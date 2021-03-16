Евгению Куйвашеву - 50

Сегодня губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исполняется 50 лет. Свой юбилей он встречает в статусе одного из главных аксакалов российского губернаторского корпуса.
В области: первый после Росселя
Евгений Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 14 мая 2012 года. Через две недели он был утверждён в должности Законодательным собранием региона.
17 апреля 2017 года Евгений Куйвашев в связи с приближающимися губернаторскими выборами подал в отставку по собственному желанию и в тот же день Указом Президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. На выборах, прошедших 10 сентября, одержал победу с результатом 62,16 процента и вновь стал главой региона.
Таким образом на сегодняшний день Евгений Куйвашев возглавляет область 8 лет и 10 месяцев. Это вторая строчка в списке самых «долго-играющих» руководителей Среднего Урала. Лидирует в этом рейтинге по-прежнему Эдуард Россель, который будет сохранять свои позиции ещё как минимум 9 лет и 8 месяцев.
В Российской федерации: в топ-15
В общероссийском списке губернаторов-«долгожителей»Евгений Куйвашев также находится в лидирующей группе.
Действующие главы субъектов РФ, которые занимают свою должность дольше всего
№
Глава субъекта РФ
Субъект РФ
На посту
1
Сергей Морозов
Ульяновская обл.
16 лет и 2 мес. (с 01.2005 г.)
2
Шалбан Караоол
Республика Тыва
13 лет 10 мес. (с 05.2007 г.)
3
Роман Копин
Чукотский АО
12 лет и 8 мес. (с 07.2008 г.)
4
Наталья Комарова
ХМАО
11 лет (с 03.2010 г.)
5
Рустам Минниханов
Татарстан
11 лет (с 03.2010 г.)
6
Василий Голубев
Ростовская обл.
10 лет и 8 мес. (с 03.2010 г.)
7
Сергей Собянин
Москва
10 лет и 5 мес. (с 10.2010 г.)
8
Рашид Темрезов
КарачаевоЧеркесия
10 лет (с 03.2011 г.)
9
Рамзан Кадыров
Чечня
9 лет 11 мес. (с 04.2011 г.)
10
Олег Кувшинников
Вологодская обл.
9 лет и 2 мес. (с 12.2011 г.)
11
Сергей Жвачкин
Томская область
9 лет (с 03.2012 г.)
12
Валерий Радаев
Саратовская обл.
8 лет 11 мес. (с 04.2012 г.)
13
Алексей Островский
Смоленская обл.
8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.)
14
Сергей Ситников
Костромская обл.
8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.)
15
Евгений Куйвашев
Свердловская обл.
8 лет и 10 мес. (с 05.2012 г.)
Уважаемый Евгений Владимирович!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш большой вклад в развитие российской государственности, укрепление социально-экономического положения региона и конструктивное сотрудничество с Законодательным Собранием Свердловской области!
Вы являетесь признанным лидером Среднего Урала, его истинным патриотом. Высокий профессионализм, опыт и мудрость, искренняя преданность интересам возглавляемого Вами региона, подкреплённые поддержкой и доверием уральцев, позволяют Вам успешно проводить политику укрепления и модернизации экономики, сохраняя социально-экономическую стабильность, последовательно повышать благосостояние жителей Свердловской области.
Вам удалось объединить усилия всех ветвей власти и институтов гражданского общества, усовершенствовать систему государственного управления для реализации прорывных проектов развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры, повышения уровня жизни уральцев.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области высоко ценят Ваше участие в законотворческой деятельности, сложившийся за долгие годы работы эффективный и конструктивный диалог, способствующий реализации приоритетных направлений региональной политики. Благодаря этому Свердловская область сохраняет статус одного из передовых регионов России не только в развитии промышленности, но и агропромышленного комплекса.
Искренне желаю Вам больших успехов в многогранной деятельности на благо Свердловской области и России, осуществления всех замыслов и планов, крепкого уральского здоровья! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА