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16 марта 2021, 07:01

Евгению Куйвашеву - 50

Евгений Куйвашев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сегодня губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исполняется 50 лет. Свой юбилей он встречает в статусе одного из главных аксакалов российского губернаторского корпуса.

В области: первый после Росселя

Евгений Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 14 мая 2012 года. Через две недели он был утверждён в должности Законодательным собранием региона.

17 апреля 2017 года Евгений Куйвашев в связи с приближающимися губернаторскими выборами подал в отставку по собственному желанию и в тот же день Указом Президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. На выборах, прошедших 10 сентября, одержал победу с результатом 62,16 процента и вновь стал главой региона.

Таким образом на сегодняшний день Евгений Куйвашев возглавляет область 8 лет и 10 месяцев. Это вторая строчка в списке самых «долго-играющих» руководителей Среднего Урала. Лидирует в этом рейтинге по-прежнему Эдуард Россель, который будет сохранять свои позиции ещё как минимум 9 лет и 8 месяцев.

В Российской федерации: в топ-15

В общероссийском списке губернаторов-«долгожителей»Евгений Куйвашев также находится в лидирующей группе.

Действующие главы субъектов РФ, которые занимают свою должность дольше всего

Глава субъекта РФ

Субъект РФ

На посту

1

Сергей Морозов

Ульяновская обл.

16 лет и 2 мес. (с 01.2005 г.)

2

Шалбан Караоол

Республика Тыва

13 лет 10 мес. (с 05.2007 г.)

3

Роман Копин

Чукотский АО

12 лет и 8 мес. (с 07.2008 г.)

4

Наталья Комарова

ХМАО

11 лет (с 03.2010 г.)

5

Рустам Минниханов

Татарстан

11 лет (с 03.2010 г.)

6

Василий Голубев

Ростовская обл.

10 лет и 8 мес. (с 03.2010 г.)

7

Сергей Собянин

Москва

10 лет и 5 мес. (с 10.2010 г.)

8

Рашид Темрезов

Карачаево­Черкесия

10 лет (с 03.2011 г.)

9

Рамзан Кадыров

Чечня

9 лет 11 мес. (с 04.2011 г.)

10

Олег Кувшинников

Вологодская обл.

9 лет и 2 мес. (с 12.2011 г.)

11

Сергей Жвачкин

Томская область

9 лет (с 03.2012 г.)

12

Валерий Радаев

Саратовская обл.

8 лет 11 мес. (с 04.2012 г.)

13

Алексей Островский

Смоленская обл.

8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.)

14

Сергей Ситников

Костромская обл.

8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.)

15

Евгений Куйвашев

Свердловская обл.

8 лет и 10 мес. (с 05.2012 г.)

Уважаемый Евгений Владимирович!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш большой вклад в развитие российской государственности, укрепление социально-экономического положения региона и конструктивное сотрудничество с Законодательным Собранием Свердловской области!

Вы являетесь признанным лидером Среднего Урала, его истинным патриотом. Высокий профессионализм, опыт и мудрость, искренняя преданность интересам возглавляемого Вами региона, подкреплённые поддержкой и доверием уральцев, позволяют Вам успешно проводить политику укрепления и модернизации экономики, сохраняя социально-экономическую стабильность, последовательно повышать благосостояние жителей Свердловской области.

Вам удалось объединить усилия всех ветвей власти и институтов гражданского общества, усовершенствовать систему государственного управления для реализации прорывных проектов развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры, повышения уровня жизни уральцев.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области высоко ценят Ваше участие в законотворческой деятельности, сложившийся за долгие годы работы эффективный и конструктивный диалог, способствующий реализации приоритетных направлений региональной политики. Благодаря этому Свердловская область сохраняет статус одного из передовых регионов России не только в развитии промышленности, но и агропромышленного комплекса.

Искренне желаю Вам больших успехов в многогранной деятельности на благо Свердловской области и России, осуществления всех замыслов и планов, крепкого уральского здоровья! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Областная газета Свердловской области
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