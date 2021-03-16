Евгению Куйвашеву - 50

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Сегодня губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исполняется 50 лет. Свой юбилей он встречает в статусе одного из главных аксакалов российского губернаторского корпуса.

В области: первый после Росселя

Евгений Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 14 мая 2012 года. Через две недели он был утверждён в должности Законодательным собранием региона.

17 апреля 2017 года Евгений Куйвашев в связи с приближающимися губернаторскими выборами подал в отставку по собственному желанию и в тот же день Указом Президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. На выборах, прошедших 10 сентября, одержал победу с результатом 62,16 процента и вновь стал главой региона.

Таким образом на сегодняшний день Евгений Куйвашев возглавляет область 8 лет и 10 месяцев. Это вторая строчка в списке самых «долго-играющих» руководителей Среднего Урала. Лидирует в этом рейтинге по-прежнему Эдуард Россель, который будет сохранять свои позиции ещё как минимум 9 лет и 8 месяцев.

В Российской федерации: в топ-15

В общероссийском списке губернаторов-«долгожителей»Евгений Куйвашев также находится в лидирующей группе.

Действующие главы субъектов РФ, которые занимают свою должность дольше всего

№ Глава субъекта РФ Субъект РФ На посту 1 Сергей Морозов Ульяновская обл. 16 лет и 2 мес. (с 01.2005 г.) 2 Шалбан Караоол Республика Тыва 13 лет 10 мес. (с 05.2007 г.) 3 Роман Копин Чукотский АО 12 лет и 8 мес. (с 07.2008 г.) 4 Наталья Комарова ХМАО 11 лет (с 03.2010 г.) 5 Рустам Минниханов Татарстан 11 лет (с 03.2010 г.) 6 Василий Голубев Ростовская обл. 10 лет и 8 мес. (с 03.2010 г.) 7 Сергей Собянин Москва 10 лет и 5 мес. (с 10.2010 г.) 8 Рашид Темрезов Карачаево­Черкесия 10 лет (с 03.2011 г.) 9 Рамзан Кадыров Чечня 9 лет 11 мес. (с 04.2011 г.) 10 Олег Кувшинников Вологодская обл. 9 лет и 2 мес. (с 12.2011 г.) 11 Сергей Жвачкин Томская область 9 лет (с 03.2012 г.) 12 Валерий Радаев Саратовская обл. 8 лет 11 мес. (с 04.2012 г.) 13 Алексей Островский Смоленская обл. 8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.) 14 Сергей Ситников Костромская обл. 8 лет и 10 мес. (с 04.2012 г.) 15 Евгений Куйвашев Свердловская обл. 8 лет и 10 мес. (с 05.2012 г.)