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Общество
16 марта 2021, 11:31

В Академическом построят новую дорогу за 709 миллионов

строительство улицы

Завершить работы планируется к июню 2023 года. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займётся строительством новой дороги в Академическом. Речь идёт о продолжении улицы Чкалова – участка от ул. Академика Сахарова до перспективной ул. Академика Парина.

Маскимальная стоимость закупки составляет 709 456 865 рублей (городской бюджет). Заказчиком является МКУ "Управление капстроительства города Екатеринбурга".

Как говорится в техзадании, размещённом на сайте госзакупок, помимо строительства участка улицы исполнительно необходимо будет озадачиться устройством очистных сооружений и мостового перехода через реку Патрушиха.

"При строительстве улицы для возможности надлежащей её эксплуатации необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений ввиду увеличенной в результате создания новой улицы площади водосбора и соответственно повышенного объёма регулируемого дождевого стока, подаваемого на южные очистные сооружения, которые на текущий момент работают на полную производительность без резерва мощностей", – говорится в документации.

Завершить работы планируется к июню 2023 года. Подать заявку на участие в отборе можно до 6 апреля. Известно, что подрядчика выберут исходя из запрошенной цены контракта и его квалификации. Порядок оценки и сопоставление заявок публикуем ниже.

Фото: документ

Областная газета Свердловской области

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