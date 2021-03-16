В Академическом построят новую дорогу за 709 миллионов

Завершить работы планируется к июню 2023 года. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займётся строительством новой дороги в Академическом. Речь идёт о продолжении улицы Чкалова – участка от ул. Академика Сахарова до перспективной ул. Академика Парина.

Маскимальная стоимость закупки составляет 709 456 865 рублей (городской бюджет). Заказчиком является МКУ "Управление капстроительства города Екатеринбурга".

Как говорится в техзадании, размещённом на сайте госзакупок, помимо строительства участка улицы исполнительно необходимо будет озадачиться устройством очистных сооружений и мостового перехода через реку Патрушиха.

"При строительстве улицы для возможности надлежащей её эксплуатации необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений ввиду увеличенной в результате создания новой улицы площади водосбора и соответственно повышенного объёма регулируемого дождевого стока, подаваемого на южные очистные сооружения, которые на текущий момент работают на полную производительность без резерва мощностей", – говорится в документации.

Завершить работы планируется к июню 2023 года. Подать заявку на участие в отборе можно до 6 апреля. Известно, что подрядчика выберут исходя из запрошенной цены контракта и его квалификации. Порядок оценки и сопоставление заявок публикуем ниже.