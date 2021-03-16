Осторожно, гололёд: из-за перепадов температур улицы Екатеринбурга снова превратились в каток

Пешеходам важно помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины возрастает. Фото: Галина Соловьёва.

Весенние перепады температур влекут за собой образование гололедицы. УГИБДД Екатеринбурга вновь обратилась к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными на дорогах.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в городе ожидаются перепады температур. В ночь на 17 марта столбики термометра опустятся до -5...-7ºС, а днём воздух прогреется до 0...+2ºС. Похожий прогноз расписан до пятницы включительно.

В связи с непогодой водителей и пешеходов просят учитывать дорожные условия. В частности, автолюбителям необходимо следовать правилам ПДД и соблюдать скоростной режим, а пешеходам важно помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины возрастает.

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу напоминают, что за помощью можно обратиться по телефону 02 или 112. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.