Взлётно-посадочная полоса Кольцово – помеха развитию города?

Прилегающие к аэропорту Кольцово территории застраиваются в последние годы очень интенсивно. Фото: Алексей Кунилов

Ситуацию с утверждением приаэродромной территории (ПАТ) аэропорта Кольцово, схема которой была разработана ещё в 2019 году, свердловские журналисты окрестили «патовой». Причём писать это слово можно и без кавычек, учитывая, что прошедший все необходимые согласования документ в начале нынешнего года отклонён правительством Свердловской области уже второй раз.

Комментируя это решение, министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков заметил, что против принятия схемы ПАТ Кольцово в предложенном разработчиками виде высказались четыре муниципалитета, интересы которых могут быть затронуты, в том числе и Екатеринбург. Поэтому областное правительство предложило разработчикам так доработать документ, чтобы он устроил всех.

Суть проблемы

Напомним, что ещё в 2017 году в России внесли изменения в законодательство, в результате которых появились новые правила установления и использования приаэродромных территорий и санитарно-защитных зон. В соответствии с ними управляющая компания «Аэропорты Регионов» разработала схему ПАТ авиагавани Екатеринбурга. Документ вызвал критику, прежде всего, со стороны фирм-застройщиков, работающих в прилегающих к аэропорту районах. Так, по утверждению Гильдии строителей Урала, с его принятием под вопросом окажется не только запланированное ранее строительство новых многоэтажных домов общей площадью почти 8 млн квадратных метров (в том числе в перспективном Новокольцовском районе), но и реновация старого жилфонда на Уктусе, в районе Шинного завода и на севере Химмаша.

Хотели как лучше

Внести ясность в сложившуюся ситуацию попытались участники прошедшей вчера в Доме журналистов Свердловской области пресс-конференции. Заместитель генерального директора УК «Аэропорты Регионов» Николай Ульянов рассказал, что раньше действовал порядок, по которому в радиусе 30 км от аэродромов что-либо строить можно было лишь по согласованию с Росавиацией и Роспотребнадзором. Это вызывало недовольство застройщиков из-за длившихся годами проволочек с получением разрешений на строительство.

А принятый в 2017 году закон №135-ФЗ потребовал, чтобы у каждого аэропорта появилась своя чётко прописанная ПАТ с обозначением границ, в пределах которых устанавливаются ограничения. Они призваны не только обеспечить безопасность полётов, но и оградить жителей от шума и вредных выбросов двигателей взлетающих и приземляющихся самолётов. Разработанная в связи с этим ПАТ Кольцово включает семь защитных зон, у каждой из которых, в зависимости от близости к взлётно-посадочным полосам, свой режим ограничений по строительству. То есть если раньше застройщику надо было запрашивать разрешение на строительство в этих зонах, то теперь достаточно глянуть на схему, чтобы увидеть, что строить здесь… нельзя.

Никаких компромиссов?

Отвечая же на вопрос о возможности компромисса при доработке отклонённой областным правительством схемы, Николай Ульянов заявил, что документ отвечает всем требованиям законодательства, получил все согласования в Росавиации, Корпорации по организации воздушного движения и Роспотребнадзоре.

– Если ПАТ не устраивает руководство региона и застройщиков, то надо ставить вопрос о необходимости изменения не зон приаэродромной территории, а законодательства РФ, – пояснил он, добавив, что призывы изменить границы этих зон противозаконны и разработчики ПАТ позволить себе такое не могут.

Такого же мнения придерживается и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов. Он подтвердил, что схема ПАТ прошла необходимую экспертизу, а установление зон, в пределах которых действуют ограничения, направлено прежде всего на безопасность людей, которым предстоит жить в новых домах на прилегающих к аэродрому территориях. А желающим продолжать строительство там жилья также посоветовал обращаться к федеральным законодателям.

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В седьмую зону ПАТ Кольцово включена и территория, где строится деревня Универсиады-2023. Фото: Алексей Кунилов