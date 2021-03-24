Мэр Екатеринбурга предложил водить экскурсии в ратушу

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил идею водить экскурсии в сердце администрации – ратушу. На личной странице Instagram он опубликовал опрос.
Градоначальник поинтересовался у граждан, стоит ли открыть башню с часами для экскурсий.
"Может быть пришло время для того, чтобы открыть башню с часами для горожан и проводить туда экскурсии? Было бы вам интересно побывать в "сердце" администрации и взглянуть на город с высоты?" – спрашивает Алексей Орлов.
В своём посте он также напомнил, что накануне Центробанк сообщил о решении разместить изображение Екатеринбурга на купюре номиналом 5 000 рублей. Глава города отметил, что на банкноте могли бы появиться здания мэрии, гостиницы "Исеть", Уральского федерального университета или Дом Севастьянова.