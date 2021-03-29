Представители туриндустрии рассказали, какие страны готовятся к приёму российских туристов

По словам Михаила Мальцева, самый большой спрос у уральских туристов сейчас на Турцию Фото: Галина Соловьёва

Зарубежные страны готовятся к приёму российских туристов. Кипр планирует открыть свои границы для россиян с 1 апреля, Греция – с 15 мая. Центральная Европа пока закрыта для россиян, но есть вероятность, что Чехия начнёт принимать туристов из России с сентября. В министерстве туризма Израиля делают ставку по открытию границ на июль-август.

– В Евросоюзе уже ведут разговоры о введении «зелёных электронных пропусков», и мы все ждём, какие это будут условия при путешествии туристов в еврозону, – отметил представитель государственного управления «ЧехТуризм» в Урало-Сибирском округе Роман Прохазка. – Сейчас 95 процентов отелей в Чехии закрыто. При этом вакцинация в нашей стране продолжается, до конца июня планируется привить 50 процентов населения. Сейчас Чехию могут посещать только дипломаты, специалисты в рамках рабочих командировок, спортсмены, родственники жителей страны. Надеемся, что к 1 сентября туристы уже начнут возвращаться в нашу страну.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, председателя профильного комитета Торгово-промышленной палаты РФ Юрия Барзыкина, туриндустрия нашей страны по-прежнему находится в кризисе – одна треть турбизнеса прекратила свою деятельность. При этом позитивные изменения в отрасли всё же наблюдаются. Сегодня для россиян доступен отдых в более чем 30 странах по всему миру. При этом из России можно совершить прямые перелёты в Арабские Эмираты, Турцию, Мальдивы, Египет, Танзанию. К этому списку со 2 апреля добавляются и Сейшельские острова. При дефиците зарубежных направлений цены на туры в целом выросли на 5–15 процентов по сравнению с прошлым годом, но при этом экономическая ситуация на рынке постоянно меняется, и цены ещё будут варьироваться.

– Правительство России продлило возможность переноса туров до конца года, – сообщил Юрий Барзыкин. – Из забронированных на сегодня туров на сумму 48 миллиардов рублей осталось 16 миллиардов, то есть одна треть. Две трети были реализованы либо в виде возврата средств, либо в виде оправления туристов по другим направлениям.

Как отметил президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, туристический рынок Свердловской области за прошедший год «просел» примерно на 80 процентов. Но ситуация, по его мнению, начнёт улучшаться с разнообразием полётной программы за рубеж и увеличением количества международных рейсов из аэропорта Кольцово. Уже известно, что с началом нового туристического сезона из Екатеринбурга запланированы полёты шести авиакомпаний на морское побережье Турции, трёх – в Стамбул.

– У нас 18 зарубежных авиакомпаний совершали полёты в разное время из Кольцово. Сейчас мы знаем, что наши партнёры из аэропорта ведут переговоры с двумя десятками зарубежных партнёров, и я убежден, что при снятии ограничений пять-шесть авиакомпаний вернутся в город, – рассказал Михаил Мальцев.

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