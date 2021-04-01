В Каменске-Уральском в честь 320-летия пройдёт карнавал

"Из пушки на Луну" – так называется тема карнавала, который пройдёт в Каменске-Уральском 17 июля. Фото: сайт администрации города.

В 2021 году Каменск-Уральский отмечает 320-летие. Стали известны подробности празднования Дня города.

Центральным событием станет карнавал, который состоится 17 июля. Поскольку в этом году отмечается 60 лет с первого полёта человека в космос, мероприятие будет тематическим и пройдёт под названием "Из пушки на Луну" (отсылка к произведению Жюля Верна).

"Наш город создан как город-завод, отливающий пушки. На сегодняшний день ряд предприятий выпускают продукцию для освоения космоса. Сама траектория – от пушки до Луны – это путь развития города от становления до сегодняшнего дня", – объяснила начальник управления культуры Светлана Казанцева.

По данным пресс-службы администрации города, празднование 320-летия развернётся на нескольких площадках, для разных целевых аудиторий:

Каменск молодёжный . Праздник начнётся 20 июня с Дня молодёжи. На площадке мототрассы "Юность" для каменск-уральцев подготовят селфи-квест и выставку. Фестиваль уличных культур с танцами и рэпом устроят в парке "Космос".

. Праздник начнётся 20 июня с Дня молодёжи. На площадке мототрассы "Юность" для каменск-уральцев подготовят селфи-квест и выставку. Фестиваль уличных культур с танцами и рэпом устроят в парке "Космос". Каменск семейный . С 3 по 7 июля пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности: конкурс "Каменская семья" и научный космический фестиваль.

. С 3 по 7 июля пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности: конкурс "Каменская семья" и научный космический фестиваль. Каменск классический . 10 июля горожан и туристов ждёт фестиваль колокольного звона. На площадке перед храмом Александра Невского ожидается конкурс звонарей.

. 10 июля горожан и туристов ждёт фестиваль колокольного звона. На площадке перед храмом Александра Невского ожидается конкурс звонарей. Каменск спортивный . 16 и 17 июля в центре города состоится чемпионат и первенство России по суперкроссу среди женщин. Спортивные активности продолжатся 18 июля на лыжно-лодочной базе "Металлист".

. 16 и 17 июля в центре города состоится чемпионат и первенство России по суперкроссу среди женщин. Спортивные активности продолжатся 18 июля на лыжно-лодочной базе "Металлист". Каменск гастрономический. 17 июля у ДК "Современник" пройдёт пятый фестиваль окрошки. Завершит череду праздничных мероприятий детский фестиваль в парке "Космос" 18 июля.

День города Каменск-Уральский празднует в третье воскресенье июля, когда свой профессиональный праздник отмечают металлурги. А вот днём рождения города принято считать другую дату – 15 октября 1701 года, именно тогда основанный на реке Каменка железоделательный завод выдал свою первую продукцию.

Напомним, Екатеринбургу 300 лет исполнится в 2023 году, а 320, соответственно, – в 2043 году. В свою очередь, Нижний Тагил отметит трёхсотлетие в 2022 году.