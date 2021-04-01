Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову омбудсменом РФ

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Татьяны Москальковой на должность Уполномоченного по правам человека. На этом посту она находится с апреля 2016 года.
Известно, что сегодня Татьяна Москалькова представила главе государства доклад за 2020 год и информировала об основных итогах своей деятельности с момента назначения.
В свою очередь Владимир Путин отметил рост доверия граждан к институту Уполномоченного (за пять лет омбудсмену поступило свыше 205 тыс. обращений), выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии и вклад в защиту прав граждан России за рубежом, передаёт пресс-служба Кремля.
Досье
Татьяна Москалькова родилась в 1955 году в Витебске в семье офицера ВДВ. Образование — высшее юридическое, доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист РФ, генерал-майор милиции в отставке.
С декабря 2007 года по апрель 2016 года — депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, зам председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. С 2016 года занимает должность Уполномоченного по правам человека.
Автор и соавтор более 140 научных работ. Награждена Орденом Почёта, другими государственными и многочисленными ведомственными наградами.