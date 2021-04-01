Темы дня

Общество
1 апреля 2021, 18:30

Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову омбудсменом РФ

Владимир Путин и Татьяна Москалькова

Владимир Путин предложил назначить на должность Уполномоченного по правам человека в РФ на новый пятилетний срок Татьяну Москалькову. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Татьяны Москальковой на должность Уполномоченного по правам человека. На этом посту она находится с апреля 2016 года.

Известно, что сегодня Татьяна Москалькова представила главе государства доклад за 2020 год и информировала об основных итогах своей деятельности с момента назначения.

В свою очередь Владимир Путин отметил рост доверия граждан к институту Уполномоченного (за пять лет омбудсмену поступило свыше 205 тыс. обращений), выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии и вклад в защиту прав граждан России за рубежом, передаёт пресс-служба Кремля.

Досье

Татьяна Москалькова родилась в 1955 году в Витебске в семье офицера ВДВ. Образование — высшее юридическое, доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист РФ, генерал-майор милиции в отставке.

С декабря 2007 года по апрель 2016 года — депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, зам председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. С 2016 года занимает должность Уполномоченного по правам человека.

Автор и соавтор более 140 научных работ. Награждена Орденом Почёта, другими государственными и многочисленными ведомственными наградами.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.04.2021, 20:20 / Общество
В Свердловской области запущен проект по привлечению туристов
01.04.2021, 19:27 / Общество
Около 4 тысяч свердловчан отправятся в армию весной
01.04.2021, 18:30 / Общество
Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову омбудсменом РФ
01.04.2021, 18:00 / Общество
В Екатеринбурге на Флотской появится референс-центр дородовой диагностики
01.04.2021, 17:25 / Политика
В Кремле заявили об опасности поездок в Грузию после инцидента с Познером