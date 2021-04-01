Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову омбудсменом РФ

Владимир Путин предложил назначить на должность Уполномоченного по правам человека в РФ на новый пятилетний срок Татьяну Москалькову. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Татьяны Москальковой на должность Уполномоченного по правам человека. На этом посту она находится с апреля 2016 года.

Известно, что сегодня Татьяна Москалькова представила главе государства доклад за 2020 год и информировала об основных итогах своей деятельности с момента назначения.

В свою очередь Владимир Путин отметил рост доверия граждан к институту Уполномоченного (за пять лет омбудсмену поступило свыше 205 тыс. обращений), выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии и вклад в защиту прав граждан России за рубежом, передаёт пресс-служба Кремля.