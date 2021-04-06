Эта фотография «Март морозами приболел» получила приз зрительских симпатий на конкурсе Фото: Валерий Гердов

Ежегодно министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области проводит фотоконкурс «В объективе – ЖКХ». Не стал исключением и нынешний год. Среди победителей оказался пенсионер из Артей Валерий Гердов - он завоевал приз зрительских симпатий.

Увлечение этим видом искусства, а Валерий Гердов считает фотографию искусством, он унаследовал от отца. Тот был родом из учительской семьи, хорошо рисовал.

– В семейном архиве есть снимок, на котором я, трёхлетний мальчишка, запечатлён с фотокамерой, – посмеиваясь, рассказывает Валерий Гердов. – Аппарат, правда, сломанный, отдали мне его в качестве игрушки, но, видимо, это был знак судьбы. Свой первый настоящий фотоаппарат «Зенит» я также унаследовал от отца, которому его подарили в шестидесятых годах прошлого века. Снимки получались замечательные, они хранят лица родных и друзей, наше прошлое.

По-настоящему Валерий Владленович увлёкся фотографией уже в зрелом возрасте, в девяностые годы. По профессии он строитель, признаётся, что дело своё любил и любит, продолжает строить дома родным и близким. Последние 15–18 лет перед пенсией трудился в сфере энергетики. Принимал участие в строительстве подстанций, прокладке новых линий электропередачи на обширной подведомственной территории – Арти, Красноуфимск, Нижние Серги, Михайловск.

– Места здесь живописные, – рассказывает Валерий Гердов. – Все уральские заводы основаны на пересёченной местности, чтобы были реки и возможность создать пруды, ведь вода была движущей силой механизмов. Наличие лесов и гор тоже необходимое условие развития промышленности. И надо очень постараться или иметь совсем холодное сердце, чтобы не заметить окружающую тебя красоту и не захотеть запечатлеть её.

Валерий Владленович подмечать красоту умеет. И передать её на фотографиях у него тоже отлично получается. «Красота в обыденном» – так назвал он фотоальбом, размещённый на своей страничке в Одноклассниках. Найти там можно многое: закаты и рассветы, бескрайние просторы и уютные деревенские улочки… Встречаются в альбоме мастера также портреты и сюжетные сценки, подсмотренные в повседневной жизни. И конечно, здесь присутствует снимок, завоевавший симпатии зрителей на конкурсе «В объективе – ЖКХ». На нём – заснеженные деревенские дома, столбики дыма из печных труб, солнце в холодном мареве…

– Официальное его название «Март морозами приболел», – говорит фотограф. – Но есть и другое, шутливое – «Местечковый топливно-энергетический комплекс в действии».

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Опубликовано в №060 от 07.04.2021