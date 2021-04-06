Чем живут ветераны Вооружённых сил России на Среднем Урале?

Поздравить Анну Егоровну Зыкину со 101-м днём рождения пришли председатель Совета ветеранов Вооружённых Сил Николай Галанов и фронтовик Дмитрий Суворов. Фото: Александр Притуляк.

Министерство обороны России наградило лучшие организации ветеранов Вооружённых сил РФ. В число тех, кто получил почётную грамоту министра обороны РФ, вошёл и председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил РФ в Свердловской области, полковник в отставке Николай Галанов. Журналист «Облгазеты» узнал, чем занимается свердловское отделение ветеранов Вооружённых сил РФ и как его обустраивают местные ветераны.

Кому рыбу, кому – концерт

Николая Галанова отметили за военно-патриотическое воспитание и помощь в военно-политической работе в российской армии. В чём это выражается? Во внедрении интерактивных форм общения с молодёжью и заботе об участниках войны, тружениках тыла и ветеранах боевых действий.

– Они все у нас на особом учёте, – рассказал журналисту «Облгазеты» Николай Галанов. – Поздравляем их в юбилейные даты, праздники, помогаем решить какие-то житейские проблемы вместе с волонтёрами, поддерживаем с ними постоянную связь. Вот, например, навещали Ивана Шульгу, он в своё время служил в Эфиопии, а недавно лишился ноги. Как раз накануне нашего визита я съездил на рыбалку на озеро Сунгуль в Челябинской области и привёз ему, заядлому рыбаку, килограмма полтора свежей рыбы. То-то ему радости было.

Помогает совет ветеранов и более масштабно, например, в вопросах жилплощади.

– Не все ветераны знают, что по указу губернатора, которому уже лет десять, участники войны и боевых действий имеют право на бесплатный ремонт квартиры один раз в пять лет в размере 100 тысяч рублей, – говорит Николай Андреевич. – Многие уже воспользовались этой льготой, которую мы помогаем правильно оформить и реализовать.

А то, как поздравили в прошлом году с Днём Победы ветеранов, которым уже трудно передвигаться, все до сих пор с восторгом вспоминают. Небольшой концерт прямо перед балконами задумал помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами генерал-майор в отставке Алексей Попов, но свердловское отделение организации ветеранов Вооружённых сил РФ приняло активное участие в организации мероприятия. Небольшой оркестр исполнял песни военных лет, и «Синий платочек» и «День Победы» со слезами на глазах слушали не только ветераны, но и все жители дома.

– Музыкальные поздравления на дому с прохождением роты почётного караула пришлись ветеранам по душе. Я лично провёл в Екатеринбурге 37 таких поздравлений к юбилеям и праздникам, также они прошли в других городах и даже в других республиках – например, в Канте, в Душанбе, – комментирует «Облгазете» Алексей Попов. – Это ведь публичное выступление не только для ветеранов, но и для всех. Планируем такой праздник и в этом году.

Своими силами

Совет ветеранов Вооружённых Сил РФ был создан в 2012 году и поначалу располагался в одной комнате в Доме офицеров, но позднее отделение получило помещение побольше.

– Давно мечтали о своём Дворце ветеранов. И получили хоть не дворец, но хороший задел – две комнаты в здании, где раньше была редакции газеты «Красный боец», – рассказывает Николай Галанов. – Убрали весь мусор, сделали ремонт, починили протекающую крышу, а потом выпросили и остальные комнаты на своей половине. Сейчас продолжаем ремонт: потолок покрасили, стелем линолеум.

Ну а после окончания ремонта в офисе ветераны хотят оборудовать перед зданием небольшую площадку и установить там бюст дважды Героя Советского Союза, нашего земляка Григория Речкалова. Когда в 2019 году в станице Крыловской на Кубани открывали бюст Речкалову, Николай Галанов сумел договориться с руководителем мастерской по изготовлению бюстов знаменитых людей Михаилом Сердюковым, что тот бесплатно отольёт ещё один бюст героя для школы в селе Бобровское Сысертского городского округа, где учился прославленный истребитель. И бюст был установлен в феврале 2020 года на митинге, посвящённом 100-летию Речкалова.

– Мы узнали, что в авиаполку на Балтийском флоте, ставшем преемником полка, в котором воевали АлександрПокрышкин, ИванКожедуб и Речкалов, есть два именных самолёта – Покрышкина и Кожедуба, – продолжает Николай Андреевич. – А наш Речкалов чем хуже? Обратились к командованию, и появился в полку СУ-27 П с именем героя. Нам даже фотолистовку из полка прислали – Речкалов на взлёте. Мы её размножили и раздавали в школах на «Уроках мужества».

Знакомство с героями

С молодёжью свердловские ветераны Вооружённых сил России взаимодействуют активно. В первую очередь – на «Уроках мужества» и на понятном подрастающему поколению языке – с помощью интерактивных форматов. Военные фильмы уральские ветераны начинали показывать в лицее №12 в Екатеринбурге, а сейчас знакомят со своим своеобразным кинолекторием учеников и других школ региона.

– Подобрали видеоряд, подготовили тексты – это уже совершенно другое восприятие крупных операций советских войск, нежели по учебнику, – считает Николай Галанов. – А когда смотрели фильм про Зою Космодемьянскую, у многих слёзы наворачивались. Наша аудитория обычно – школьники 1–4-х классов, поэтому мы смонтировали фильм «Маленькие солдаты великой страны» о ребятах – Героях Советского Союза в возрасте 16–18 лет. Эти имена довольно известны – Марат Казей, Володя Дубинин, Леонид Голиков, Валентин Котик, Анатолий Чекалин, Зинаида Портнова. А мы решили в своём фильме рассказать и о полном кавалере орденов Славы Иване Кузнецове. Сын полка, вначале подносчик снарядов, потом и наводчик орудия, он был награждён первым орденом Славы и медалью «За боевые заслуги» в 14 лет, в 15 – получил орден Славы II степени, а в 17 стал полным кавалером, что приравнено к званию Героя Советского Союза.

Предмет особой заботы регионального отделения организации ветеранов Вооружённых сил – традиционная ветеранская группа участников войны и тружеников тыла, которая проходит шествием на параде войск 9 Мая на площади 1905 года.

– Годы берут своё, фронтовиков всё меньше и меньше, но наша коробка на параде жива, – рассказывает полковник в отставке. – До 2013 года шли в строю, сейчас – экипажем на открытых машинах. Все участники шествия накануне парада обязательно проходят медосмотр в госпитале ветеранов войн. Так же, как военные, проводим тренировки парадного расчёта на улице Военной на Вторчермете. В этом году пока неизвестно, как будет из-за пандемии. Но ветераны всегда готовы!

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Почётную грамоту министра обороны Николаю Галанову (справа) вручил генерал-полковник в отставке Николай Ткачёв Фото: Илья Трофимов

Так ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса мотоциклиста Николая Власова поздравил воин-мотоциклист исторического расчёта механизированной колонны ЦВО 9 мая 2020 года Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №060 от 07.04.2021