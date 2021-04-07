Во время представления не забудьте пристегнуться!

Рисунок: Алексей Кивокурцев

"Красная бурда" представляет: знакомим читателей с новыми спектаклями Скипидарского театра музыкальной комедии им. И. Музыкальмана.

ПРИНЦЕССА ЗООПАРКА. На окраине города большой и дружной семьёй тихо и мирно живут животные, каждое в своей клетке. Внезапно в их жизнь врывается обезьяна с яркой внешностью и прекрасным звонким голосом. Прежняя тихая жизнь канула слону под хвост…

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ КОЙОТ. Это история об обманутой женщине-оборотне, рассказанная в латиноамериканских ритмах. Сомбреро! Гитарро! Пончо! Мачо! Папайя! Маракуйя! Айяйяйя!

МИЛЕДИ, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ. Историю авантюристки леди Винтер и графини де Ла Фер мы знаем лишь со слов некоего Атоса. А не стоит ли выслушать и другую сторону? Что на самом деле означает лилия на плече главной героини? А на ягодице? Был ли Портос влюблён в Арамиса? Обо всём этом расскажет Миледи, которая гуляла сама по себе!

РЫБА ИЛИ КУРИЦА? История бедной стюардессы, которая любит петь и танцевать, но которой не везёт в любви, с начальством и пассажирами. Волна эмоций и страстей бушует прямо в проходе между самолётными креслами под музыку А. Бандаламентьева. В конце концов удача обязательно улыбнётся девушке и подарит собственную авиакомпанию, где на борту можно и нужно будет петь и танцевать, а также пользоваться мобильными устройствами при взлёте и посадке! Но это потом. А пока нам с вами предстоит сделать нелёгкий выбор – рыба или курица? Ну и, конечно, пристегнуться на время спектакля.

РАЗВАЛ И СХОЖДЕНИЕ (семейный мюзикл). В семье автомеханика Родриго что-то застучало, потекло, пропала компрессия. Сначала Родриго не обратил на стук никакого внимания, но когда стук стал особенно громким, он всё же открыл дверь, чтобы выяснить причину. Причиной оказалась соседка, которая напела про жену Родриго много интересного.

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ В СИЗО, или ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КУТЕРЬМА. Весёлая толчея в камере на восемь человек, в которую, видимо, по ошибке поместили сорок! И у каждого своя история и своя песня! Мюзикл буквально нашпигован остротами, комедийными ситуациями и музыкальными цитатами из Уголовного кодекса.

МНОГО ШУМА ИЗ ПЕРФОРАТОРА. Автор мюзикла – начинающий композитор-штукатур из Средней Азии. Особенно интересно написано соло бензопилы для квартиры и квартета бесструнных инструментов (болгарка, виброрейка, электрорубанок и циклевальная машина). Ну и, конечно же, в спектакле заявлено десять артистов, а реально участвует в несколько раз больше.

МАСАЙСКАЯ ИСТОРИЯ. Действие происходит в Африке в современной деревне племени масаев. Впрочем, если бы не айфоны, то можно было бы подумать, что мы окунулись в задорные африканские ритмы XIX века. Или XVIII, что в принципе неважно. Важно то, что Мбо нежно любит свою Нгангу и готов ради этой коровы пройти Кению вдоль и поперёк.

ДРЕДЫ. Сюжет почти такой же, как в мюзикле «ВОЛОСЫ», но более закрученный.

АХ, ВДВиль! Завязка мюзикла совпадает с завязкой главного героя, бывшего десантника. И происходит это как раз накануне его главного воинского праздника! Как же быть герою? Как ему не потерять друзей? Сможет ли он выйти сухим из фонтана?

ОВОЩ. Рок-опера, созданная по мотивам одноимённого романа Э.-Л. Войнич… В стране овощей и фруктов рождается генно-модифицированный Овощ. Все его боятся, кроме смелого Хрена. Кто кого одолеет – дружба или Овощ? Неизвестно…

ДЕВСТВЕННИК И ДЕВСТВЕННИЦА (от создателей мюзиклов «Родственник и родственница», «Собственник и собственница», «Лиственник и лиственница»). История ненависти, переходящей в любовь и обратно, разворачивается на фоне современного бездушного города. Уникальный проект, состоящий из девятнадцати дуэтов главных героев. Финальный дуэт – где граф Горздраф (главный герой) и Лосэнджела (главная героиня), держась за руки, мечтают о том, как они расстанутся с девственностью, – потрясает.

ТОТ САМЫЙ МАКЛАЙ. История знаменитого путешественника Миклухо-Маклая, которого поначалу отвергало высшее общество папуасов, но он всё же сумел с помощью музыки, танцев покорить сердца дикарей и остаться в живых.

НОЧЬ НА ВОКЗАЛЕ. Юная телеведущая влюбляется в молодого грузчика. Но родители грузчика против брака. «Живите так», – говорят они. Но влюблённые всё хотят сделать по-человечески и отправляются в привокзальный загс, где после целой серии приключений становятся мужем и женой, то есть грузчиком и грузчицей!

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ – ВЕСЕЛЬЧАК! Мюзикл на модную сейчас тему – про царей. Иоанн В. Грозный – не тот кровавый тиран, которого мы знаем из истории, а весёлый удалой русский князь, любитель выпить и поменять жён! История его любви с 16-й женой, 18-летней боярыней Лопухиной и легла в основу бесшабашного мюзикла.

ПОЮЩИЕ ПОД ДУШЕМ. Все мы нет-нет да и принимаем душ, чтобы попеть. О чём поют в душе банкир, бродяга, полицейский, герцог, балерина и двое влюблённых грабителей? Давайте послушаем и подсмотрим, как они танцуют на мокром кафеле! Наиболее активным зрителям к концу второго акта удаётся потереть спинку понравившимся героям и героиням! Любопытно, что занавески для душа разработал, расписал, а потом собственноручно прибил знаменитый художник П. Яйцепавленский.

ПРИНЦЕССА МОРГА. Трогательная музыкальная история о жизни мертвецов. Оказывается, мёртвые тоже любят петь и танцевать и мечтают выступить на конкурсе талантов! Вот почему в катаверной по ночам кипит жизнь – они репетируют!..

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИСТОРИЯ. К сожалению, мы не можем пересказать конфиденциальный сюжет мюзикла, иначе это сильно повлияет на цену билетов. Но если вы переведёте нам 5 000 рублей, мы можем поделиться с вами нужной информацией… Пока что можем сказать одно: фьючерсы на эту постановку (ну, билеты то есть) будут расти в цене. Брать надо срочно!

Мюзиклы, которые готовятся к постановке: ПРЫГУЧАЯ ВОШЬ

ХОДЯЧАЯ ВДОВА

АХ, БАРБЕКЮ, БАРБЕКЮ, БАРБЕКЮ!

ЛЮБОВЬ К ТРЁМ ГРУЗИНАМ

ПРИНЦЕССА ТВЕРКА (Главная героиня поделится со зрителями своими потрясениями)

ЖАННА СКИПИ Д'АРК или СКИПИДАРСКАЯ ДЕВА

КРАСАВИЩЕ И ЧУДОВИЦА

ОРФЕЙ И ЭВРИБАДИ

ЮНОНА И АВАС

ЗАЖИВО ОБРУЧЁННЫЕ

ГУСАРСКАЯ ПОМАДА

Опубликовано в №61 от 08.04.2021