Почему в Екатеринбурге никак не найдут вторую площадку для зоопарка?

Многие павильоны оборудованы лифтами для людей с ограниченными возможностями. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбургском зоопарке состоялось выездное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью городской думы. На повестке стоял один вопрос: перспективы развития учреждения, а точнее, переезд зверей на новую площадку, который откладывается на неопределённое время.

Наблюдать за депутатами было одно удовольствие: они с неподдельным интересом разглядывали семейные пары медведей, львов, волков, трубкозубов, делали фото на память, слушали забавные рассказы директора зоопарка Светланы Прилепиной о привычках и характере животных, испуганно отшатнулись, когда шимпанзе Джонни прыгнул с высоты на бронированное стекло вольера, и оно дрогнуло от мощного удара…

По ходу экскурсии Светлана Прилепина рассказывала о том, что удалось сделать за последние годы и что нужно изменить в ближайшее время, чтобы в одном из старейших в стране зоопарков условия содержания животных соответствовали современным стандартам, утверждённым российским правительством в 2019 году. Чтобы комфортно чувствовали себя и сотрудники учреждения, и посетители.

– Прежде всего необходимо завершить ограждение зоопарка, – говорит руководитель. – Недоделанным остался отрезок в несколько десятков метров. Он закрыт бетонными плитами, их необходимо заменить лёгкой кованой оградой, которая впишется в общий ансамбль. Проект уже есть, на его реализацию необходимо 7,5 млн рублей. Срочно требуются деньги и на завершение реконструкции летних вольеров для обезьян, поскольку эти помещения недостаточно высокие.

После экскурсии разговор зашёл о планируемом много лет переезде зоопарка на новую площадку. В последний раз местом его дислокации называли Новокольцовский район, к этой местности и привязала свой проект компания «Синара». Но выбранная площадка оказалась непригодной для строительства многоуровневых вольеров, да и близкое соседство аэропорта и промышленных предприятий является неприемлемым для размещения животных.

– В близкой перспективе переезд не обсуждается, – резюмировал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев. – Речь надо вести о строительстве дополнительной площадки, которая позволит разместить многих животных, в том числе копытных.

Светлана Прилепина придерживается такой же позиции и твердо её отстаивает. Она заявила, что вопрос о переезде зоопарка, который хотели приурочить к 300-летию Екатеринбурга, «поставлен на паузу». И подчеркнула, что московские и европейские эксперты просили город сохранить площадку на Мамина-Сибиряка, которую звери обживают уже более девяти десятков лет, оставить её для научно-исследовательской работы и содержания экзотических животных.

– Бесконечные разговоры о переезде зоопарка приводят к тому, что мы не можем приступить к реконструкции двух объектов, которые остро в ней нуждаются, – говорит директор учреждения. – Речь идёт о вольерах для белых медведей и амурских тигров. На первый требуется 35 млн рублей, на второй – 28 млн. Проектно-сметная документация уже готова, но как доходит до финансирования, встаёт вопрос: стоит ли давать деньги, если планируется переезд.

Сейчас многоуровневые «апартаменты» белых медведей не дотягивают по площади до утверждённых стандартов, в тесноте ютятся и тигры. Условия их содержания необходимо улучшить, иначе зоопарк не получит лицензию на свою деятельность. Депутаты пообещали взять этот вопрос на контроль, учитывать первоочередные нужды зоопарка при корректировках и формировании бюджета.

Диссонансом прозвучало выступление депутата Виктора Сомикова. Он заявил, что землю в центре города нужно продать, а на вырученные деньги обустроить животных на новом месте, хоть на ста гектарах. Его идея поддержки не нашла, однако заставила вновь вернуться к обсуждению вариантов размещения второй площадки. Их с 1947 года, когда впервые задумались о строительстве нового зоопарка, насчитывается немало. Это и Зелёная Роща, и лесопарк на улице Репина (там даже павильоны строить начали, но потом бросили), на месте Уктусского аэропорта, в ЦПКиО имени Маяковского, в Академическом, и площадка за ИННОПРОМом…

– В идеале зоопарк должен размещаться на пересечённой местности, где есть горки, сосны и лиственные деревья, пруды, речушки и ручейки, – задала параметры Светлана Прилепина. – Если бы нас спросили, мы бы выбрали Каменные Палатки, там и транспортная развязка имеется. Но мы понимаем, что это из области фантастики.

Но многим депутатам и журналистам эта идея пришлась по душе. Место отличное, вокруг возводятся жилые кварталы, значит, будет много семей с детьми. К тому же и Шарташский лесопарк реконструируется. Пазлы вполне могут сложиться. В следующем году исполнится 75 лет бесславным попыткам создать просторный зоопарк на природном ландшафте. Странно и дико, что в городе, расположенном в краю лесов, не могут найти уголочка природы для зоопарка.

Фото: Максим Смагин

ВАЖНО Екатеринбургский зоопарк славится не только в России, но и в мире. Здесь собрано 395 видов животных – порядка семи тысяч особей (более шести тысяч – беспозвоночные). Здесь успешно размножаются животные, в том числе и те, от которых в других зоопарках не могут получить потомство. В 2020 году родилось 125 малышей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

У белых медведей после реконструкции вольера появится второй бассейн и более просторная берлога Фото: Алексей Кунилов

На строительство нового вольера для амурских тигров требуется 28 млн рублей Фото: Алексей Кунилов

Депутаты во время экскурсии с интересом наблюдали за животными Фото: Алексей Кунилов

Кенгуру отлично плодятся в зоопарке. Детки у них и в сумках, и в укромных уголках Фото: Алексей Кунилов