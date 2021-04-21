Гидам и экскурсоводам с 2022 года потребуется обязательная аттестация

Теперь гидом-переводчиком и экскурсоводом смогут быть только граждане РФ. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязует гидов и экскурсоводов проходить аттестацию. Иностранным гражданам теперь запретят заниматься этой деятельностью.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Обязательство будет действовать с июля 2022 года.

Поправки в законе устанавливают, что для работы гидом, экскурсоводом и инструктором-проводником необходимо проходить аттестацию. При этом уточняется, что гидом-переводчиком и экскурсоводом могут быть только граждане РФ. Это требование не распространяется на инструкторов-проводников.

Документ определяет основные критерии аттестации. В нём прописаны требования к образованию, стажу работы и профессиональным навыкам. Обновлять свой статус будет необходимо каждые 5 лет. После прохождения аттестации будут выдаваться нагрудная идентификационная карточка и документ, подтверждающий прохождение экзамена.

Как передаёт ТАСС, глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, что, следуя Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, РФ имеет право устанавливать требования о гражданстве к отношении гидов и гидов-переводчиков, но к проводникам его применить нельзя. Также она отметила, что Ростуризм создаст единый федеральный реестр, куда регионы должны будут вносить сведения о всех, кто прошёл аттестацию.

Уральский экскурсовод Дмитрий Москвин в посте Facebook высказал высказал своё мнение относительно этого закона: "У нас ровно год свободно водить авторские экскурсии, делать интересные маршруты. Это (прим. ред. - принятый закон) убьёт авторское движение. Это не позволит возникнуть движению экскурсоводов-авторов, например, в наших малых уральских городах. Проблема в том, что для создателей авторских маршрутов эта работа - хобби. Ради нескольких экскурсий в году, которые даже не для денег, это слишком большие издержки (прим. ред. - на обучение и аттестацию".