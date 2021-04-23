Екатеринбуржец пытался переслать в Китай самоцветы на 3,2 миллиона

По оценке экспертов стоимость камней превышает 3,2 млн рублей. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

Уральские таможенники пресекли попытку нелегальной пересылки в Китай 75-ти огранённых камней. Житель Екатеринбурга задекларировал самоцветы как бижутерию.

Демантоиды (драгоценный камень, относится к группе граната) таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении. Екатеринбуржец пытался переправить камни международным сервисом экспресс-доставки почтового оператора России.

При декларировании отправитель указал, что пересылает 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов США (около 7,4 тыс. рублей). Однако товар был направлен на экспертизу. По оценке экспертов стоимость камней превышает 3,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Правонарушителю грозит штраф до миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до 7 лет.